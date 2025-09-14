Premium| Religious Extremism: जावेद अख्तर आणि बानू मुश्ताक यांना कट्टरवादी संघटनांचा विरोध?

प्रियदर्शन‘जावेद अख्तर काफिर आहेत,’ ही भाषा आहे ‘जमीयत उलेमा ए हिंद’ची. त्यांची तक्रार आहे की अख्तर यांनी अल्लाच्या सन्मानाला धक्का दिला आहे. ‘जमीयत उलेमा ए हिंद’च्या या मतावर आश्चर्य किंवा दुःख व्यक्त करण्याची गरज नाही. दुःखाची गोष्ट ही आहे, की या मतप्रदर्शनानंतर, या संघटनेच्या दबावाखाली पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमीने सिनेमामधील उर्दूच्या योगदानावर होणारा चार दिवसांचा कार्यक्रम रद्द केला, कारण जावेद अख्तर हे त्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी होते. ही एका लोकशाही सरकारच्या अधिपत्याखालच्या संस्थेची कट्टरतावाद्यासमोरची शरणागाती होती आणि त्याहूनही वेदनादायक म्हणजे, ज्या संस्थेने गुडघे टेकले, तिच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी आहेत, ज्या लढाऊ नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात..काही लोक जावेद अख्तर यांच्याकडे मुस्लीम म्हणूनच बघतात पण ते नेहमीच देशातील वाढत्या सांप्रदायिकतेविरुद्ध लिहीत -बोलत आले आहेत, बहुसंख्याकवादी वर्चस्वावर टीका करत आले आहेत. मंदिर-मशीदचा खेळ खेळणाऱ्यांची ते खिल्ली उडवत आले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ते पुरस्कर्ते आहेत. ‘वंदे मातरम’वरून झालेल्या चर्चेत त्यांची ही भूमिका गाजली होती. जर कुणी कट्टरपंथी हे गीत गाण्यास नकार देतील तर मी नक्कीच वंदे मातरम् गाईन आणि जर एखादी संस्था त्यांच्यावर वंदे मातरम् गावे यासाठी दबाव आणत असेल तर मी काही केल्या हे गीत म्हणणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानमध्ये गेल्यावरही त्यांनी भारतावर टीका करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले होते..इथे मी जावेद अख्तर यांच्या समर्थनासाठी काही लिहीत नाही. ते काम ते स्वतःच करू शकतात. मला मांडायचे आहे ते कट्टरवादी शक्तींबद्दल. ही मंडळी कुणालाही त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या पलीकडे पाहण्यास तयार नसतात आणि एकात्मेचा भावबंध कमकुवत करतात. कोलकात्यात जावेद अख्तर यांना रोखण्यासाठी पूर्ण कार्यक्रम रद्द केला गेला तर कर्नाटकात दसऱ्याच्या कार्यक्रमात कन्नडमधील बुकर पुरस्कार विजेत्या लेखिका बानू मुश्ताक यांना मुख्य पाहुणे बनवण्याला विरोध होत आहे. तिथे काही हिंदुत्ववादी संघटना हिंदूंच्या कार्यक्रमात मुस्लीम व्यक्तीला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवल्याबद्दल नाराज आहे. .पण बानू मुश्ताक फक्त मुस्लीम आहेत का? त्या कन्नड लेखिका आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिळाला आहे, ज्यामुळे केवळ कन्नडच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे नाव जगभर घेतले जात आहे. त्या प्रगतिशील लेखिका आहेत. त्यांनी निम्नमध्यमवर्गीय मुस्लीम कुटुंबांमध्ये विविध प्रकारे शोषण होणाऱ्या स्त्रियांच्या कथा लिहिल्या आहेत. त्यांनी आपल्या लेखनातून अनेक कुप्रथांवर घाव घातले आहेत, स्त्रियांची इच्छा आणि स्वातंत्र्य याबद्दल लिहीत आल्या आहेत. गमतीची बाब म्हणजे, जावेद अख्तरप्रमाणेच बानू मुश्ताक यांनाही स्वतःच्या समाजातील कट्टरपंथीयांचा विरोध सहन करावा लागत आहे. कर्नाटकातील अनेक मुस्लीम संघटनांची तक्रार आहे, की बानू मुश्ताक तिथल्या मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. .Premium| Managing Inherited Money: वारसा हक्कातून मिळालेल्या संपत्तीचं योग्य नियोजन कसं कराल?.या प्रकरणांत एक गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. उर्दू अकादमीने जो कार्यक्रम रद्द केला तो कुठल्याही प्रकारे धार्मिक नव्हता. तो एक साहित्यिक कार्यक्रम होता, ज्यात उर्दूच्या योगदानावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली असती. जावेद अख्तर तिथे गेले असते तर त्यांनी अनेक चांगल्या गोष्टी सांगितल्या असत्या. पण जमीयतने उर्दूच्या नावावर त्याला सांप्रदायिक रूप दिले. अनेकांचा गैरसमज आहे, की उर्दू ही मुसलमानांची भाषा आहे. पण हे खरे नाही. उर्दू भारतीय मातीतून आलेली भाषा आहे, ज्यात जितके शब्द फारसीचे आहेत तितकेच संस्कृत आणि इतर भारतीय भाषांचेही आहेत. .Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?.फिराक यांनी उर्दूसंबंधीच्या आपल्या पुस्तकात असे अनेक शब्द दाखवले आहेत, ज्यात एक संस्कृतमधून आलेला आहे आणि दुसरा फारसीमधून. पण जमीयतच्या भूमिकेमुळे, सरकारच्या निर्णयामुळे या संपूर्ण कार्यक्रमाला मुसलमानांचा कार्यक्रम मानण्याची संधी निर्माण झाली.हीच गोष्ट म्हैसूरच्या दसऱ्याबाबतही सांगता येईल. या दसऱ्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. हा एक राजकीय कार्यक्रम आहे. ज्यात सर्व धर्मांचे लोक सहभागी होतात. या दृष्टीने हा भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेला प्रोत्साहन देणारा उपक्रम आहे. बानू मुश्ताक अशा कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सहजच मुख्य अतिथी होऊ शकतात. कर्नाटक सरकार कोणत्याही कट्टरपंथी दबावाखाली झुकणार नाही आणि आपला कार्यक्रम सुरू ठेवेल अशी आशा आपण करू या..पण या संपूर्ण प्रसंगात खरी गोष्ट म्हणजे सर्व रंगांच्या कट्टरपंथीयांची एकता आहे. हिंदू-मुसलमान दोन्ही बाजूंचे कट्टरपंथी जावेद अख्तर यांचाही विरोध करतात आणि बानू मुश्ताक यांचाही. यातील बहुतेक लोकांनी ना जावेद अख्तर यांचे लेखन वाचलेले असते, ना बानू मुश्ताक यांचे लेखन. वाचले असते तर कदाचित ते थोडे बदलले असते. दिलासा इतकाच आहे, की या सतत संकुचित आणि सांप्रदायिक होत चाललेल्या वातावरणातही काही लोक उरले आहेत, जे विवेकाची गोष्ट करतात, ज्यांना ठाऊक आहे की या देशाच्या सांस्कृतिक परंपरा किती मौल्यवान आहेत आणि त्यांना जपून ठेवणे किती आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.