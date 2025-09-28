Premium| Shivaji Maharaj: मुस्लिम सत्ताधाऱ्यांशी व्यवहार करताना महाराजांनी धार्मिक सहिष्णुता कशी जपली?

केदार फाळकेeditor@esakal.comतत्कालीन परिस्थिती पाहता, शिवाजी महाराजांचे राज्य हिंदूंस पोषक होते, हे निश्चित आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी मुस्लिम सत्ताधाऱ्यांनी उद्ध्वस्त केलेली किंवा मशिदीत रूपांतरित केलेली मंदिरे पुन्हा मूळ स्वरूपात आणली. तथापि, यावरून त्यांनी असे कार्य नियमितपणे केले असे नाही. स्वराज्याच्या स्वरूपाचा अभ्यास करताना, अशा एक-दोन घटना न पाहता शिवाजी महाराजांच्या धार्मिक सहिष्णुतेला प्राधान्य द्यावयास हवे. शिवाजी महाराज कट्टर धार्मिक नव्हते आणि त्यांचे राज्य, जरी हिंदू धर्माला आधार देणारे होते, तरी ते धर्मसत्ताक राज्य (theocracy) नव्हते. .याबाबत डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन यांचे पुढील उद्गार विशेष महत्त्वाचे आहेत ः ‘‘भारतामध्ये धार्मिक असहिष्णुता फारच विरळा प्रकार आहे आणि शिवाजी महाराजांच्या ‘हिंदू साम्राज्या’च्या कल्पनेचा धार्मिक छळाशी काहीही संबंध नव्हता.’’हे मात्र निश्चित आहे की, शिवाजी महाराजांच्या राज्यात मुसलमानांना हिंदू देवतांच्या मूर्ती फोडणे, मंदिरे पाडणे आणि हिंदूंचे जबरदस्तीने धर्मांतर घडविणे या गोष्टी करण्यास अनुमती नव्हती. म्हणून शिवाजी महाराजांच्या राज्याचे स्वरूप समजून घेण्यापूर्वी, निष्पक्ष दृष्टिकोनासाठी ‘मुळ साधनांना बोलू देणे’च योग्य ठरेल. .ही साधने खालीलप्रमाणे वर्गीकृत करता येतील ः१. शिवाजी महाराजांची उक्ती आणि कृती२. त्यांच्याबद्दल त्यांचे साहाय्यक आणि निकटवर्तीयांची मते३. त्यांच्या शत्रूंची मते४. निष्पक्ष समकालीनांचे निरीक्षण१. शिवाजी महाराजांची .उक्ती आणि कृतीप्रस्तुत विषयाच्या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, शिवाजी महाराजांनी मशिदींना नवी इनामे दिल्याचा संदर्भ उपलब्ध नाही. उपलब्ध संदर्भांनुसार त्यांनी केवळ काही जुनी इनामे साधारण १६६१-६२ पर्यंत सुरू ठेवली. उलटपक्षी, स्वराज्यात हिंदू मंदिरे, मठ, वैदिक विद्वान आणि संतपुरुष यांना नवी इनामे दिली गेली. येथे जुनी इनामे सुरू ठेवणे आणि नवीन देणे यामध्ये मूलभूत भेद आहे.दुसरी गोष्ट म्हणजे, जी गोष्ट प्रथमदर्शनी सहिष्णु वाटते तीमागे व्यवहारनीतीचा घटक दुर्लक्षित करता येणार नाही. उदाहरणार्थ, औरंगजेबाने तख्तावर आल्यानंतर २८ फेब्रुवारी, १६५९ रोजी फर्मान काढले की, हिंदूंना नवीन मंदिरे बांधण्यास मनाई करावी, तसेच विद्यमान मंदिरेही पाडली जाऊ नयेत. .या आदेशामागील उद्देश म्हणजे राजपूतांची नाराजी टाळणे हा होता. परंतु एकदा सत्तेवर पकड मिळविल्यानंतर औरंगजेबाने या तथाकथित सहिष्णुतेला तिलांजली दिली. त्यामुळे, जेव्हा औरंगजेबासारखा कट्टर मुसलमान बादशाह कधी कधी राजकीय फायद्यासाठी आपला धर्मवेडा स्वभाव आवरू शकतो, तेव्हा शिवाजी महाराजांसारखा शासक, ज्यांना स्वतःच्या धर्माबद्दल अत्यंत आदर होता, परंतु इतर धर्मांविषयीही सहिष्णुता होती, त्यांनी वास्तवाचा विचार करून व्यवहार्य धोरण स्वीकारणे स्वाभाविकच होते.शिवाजी महाराजांच्या सेनेत किंवा राज्यसेवेत काही मुसलमान होते, यावर बरेच बोलले जाते. परंतु वैयक्तिक निष्ठा वा स्वार्थ अनेकदा देश, धर्म, जात यांना मागे टाकतो, हे इतर उदाहरणांतून दिसते. औरंगजेबाच्या सेवेत जयसिंह, जसवंतसिंह यांसारखे अनेक राजपूत वा हिंदू सरदार होते; तसेच नागोजी माने, सूर्याजी पिसाळ यांसारखे मराठेही त्याच्या दरबारात होते. .मुहम्मद आदिलशाहाकडे मुरार जगदेव आणि बाजी घोरपडे यांसारखे हिंदू कार्यरत होते. परंतु शिवाजी महाराजांच्या काळातील सुमारे २०० प्रशासकीय सेवकांची नावे आपल्याला ज्ञात असून त्यात एकही मुसलमान नाही. शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा घोषित हेतू म्हणजे प्रजाजनांचे कल्याण. हे कार्य प्रशासकीय सेवकांच्या प्रजेशी असलेल्या संवादातून आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेतून साध्य होणार होते. मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या छळाच्या आठवणी लोकांच्या मनात ताज्याच असल्यामुळे, एखादा मुसलमान अधिकारी प्रजेचा विश्वास जिंकू शकेल अशी शक्यता कमी होती. १६५७-५८ पर्यंत शाहाजी राजांचा पुणे प्रदेशातील जागीरींवर प्रभाव असल्याने काही मुस्लिम अधिकारी कार्यरत होते, परंतु १६६० नंतर शिवाजी महाराजांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत एकाही मुसलमान अधिकाऱ्याचा उल्लेख आढळत नाही, हे उल्लेखनीय आहे..मराठी भाषेवरील परकीय भाषांचा प्रभाव आणि शिवाजी महाराजांची भूमिकामराठी भाषेवर अरबी-फार्सी शब्दांचे सातत्याने आक्रमण होऊन कालांतराने त्यांचा वापर समाजमान्य होत चालला होता. काही जणांना—तेव्हा आणि आताही—असे वाटू शकते की अशा ‘संगमामुळे’ भाषेचे समृद्धीकरणच होते. उर्दूबाबत असा ही युक्तिवाद केला जातो की, ती हिंदी आणि फार्सी यांचा संगम आहे. परंतु शिवाजी महाराजांनी फार्सी शब्दांऐवजी संस्कृत शब्दांचा वापर करण्यासाठी कोश तयार करण्याचे आदेश दिले, यावरून स्पष्ट होते की, ते फार्सीचा प्रभाव तडजोड करून स्वीकारण्यास तयार नव्हते..राज्यव्यवहारकोश या शिवाजी महाराजांनी तयार करून घेतलेल्या ग्रंथात पुढील उल्लेख येतो ः‘‘शिवाजी महाराजांनी देशभर पसरलेल्या मुसलमानांना पराभूत करून, अमात्य म्हणून रघुनाथ नारायण हणमंते यांची नियुक्ती केली. ..... मुसलमानांनी उद्ध्वस्त केलेल्या शोनाचलपति देवालयाचे विधिपूर्वक पुनःसंस्कार करून, श्रीमुष्ण, वृद्धगिरी आणि रुक्मसभाधिप या देवस्थानांची उपासना पुन्हा सुरू केली, जेणेकरून त्यांची कीर्ती भावी पिढ्यांत टिकेल. यवनांचा पूर्ण पराभव झाल्यानंतर, मुसलमानांनी विटाळून बिघडविलेल्या व्यवहारातील भाषेचे शुद्धीकरण होऊन संस्कृतनिष्ठ परिभाषा तयार व्हावी यासाठी, महाराजांनी रघुनाथपंडितांना कोश तयार करण्याचे आदेश दिले. म्हणूनच शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे हा राज्यव्यवहारकोश या महान अमात्याने तयार केला.’’ .रघुनाथपंत हणमंते यांनी, शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेशिवाय वा संमतीशिवाय, मुसलमानांनी उद्ध्वस्त केलेली मंदिरे दुरुस्त करून पुन्हा प्रतिष्ठापना केली असावी, अशी शक्यता नाही. शिवाजी महाराजांनी कर्नाटक मोहिमेदरम्यान वृद्धाचलम मंदिरास भेट दिली होती; कदाचित त्याच वेळी त्यांनी पुनःप्रतिष्ठेचे आदेश दिले असावेत.एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी नारायण पिल्लै नावाच्या विद्वानाने तामिळ भाषेत कर्नाटकी राजांचा इतिहास लिहिला, तो हिंदू आणि मुसलमान अशा अनेक साधनांवर आधारलेला आहे. या ग्रंथाचा Histoire Détaillée des Rois du Carnatic या नावाने फ्रेंच अनुवादही प्रसिद्ध झाला. या फ्रेंच अनुवादात म्हटले आहे, तिरुवन्नामलाई येथील शोनाचलपति (शिव) आणि समोत्तिर पेरुमल (विष्णू) ही मंदिरे मुसलमानांनी उद्ध्वस्त करून मशिदीत रुपांतरीत केली होती आणि शिवाजी महाराजांनी त्या दोन्ही मशिदी पाडून पुन्हा मंदिरे उभी केली. .पिल्लै याच्या मते, तिरुवन्नामलाई येथील आणखी एक मंदिर, जे मुसलमानांनी मशिदीत रूपांतरित केले होते, तेही शिवाजी महाराजांनी तोडून मंदिररूपात उभे केले.शिवाजी महाराजांच्या कर्नाटक मोहिमेबाबतच्या एका समकालीन जेझुईट पत्रात म्हटले आहे की ‘‘शिवाजीने त्यांच्या मशिदींचा विध्वंस केला.’’ बहुधा हा उल्लेख पिल्लैने नमूद केलेल्या तिरुवन्नामलाई घटनेशी निगडित असावा. शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेले सप्तकोटेश्वर मंदिर १६६७-६८मध्ये पुन्हा बांधले. .डॉ. जॉन फ्रायर या इंग्रज प्रवाशाने नोंदविले आहे की, १६७५मध्ये तो कल्याण मार्गे जात असताना, तेथील मराठा हवालदाराने त्याला मुक्कामासाठी मोठी मशीद दिली होती, आणि ती धान्यकोठार म्हणून वापरली जात होती. फ्रायरच्या म्हणण्यानुसार, कल्याणमध्ये अनेक मशिदी होत्या, त्यांना मोठे अनुदान मिळत असे; परंतु शिवाजी महाराजांनी त्या पाडून टाकल्या नाहीत, तर जाणूनबुजून मूळ दात्यांच्या हेतूला न जुमानता, त्यांचा उपयोग धान्यसाठ्यासाठी केला.या घटनांवरून शिवाजी महाराज नेहमीच मशिदी पाडत असत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यांच्या धोरणाचा गाभा समतोल आणि संयम हाच होता.शिवाजी महाराजांचे सेनापती नेतोजी पालकरांना मुघलांनी १६६७मध्ये जबरदस्तीने बाटवून मुसलमान केले होते. पुढे १६७६मध्ये ते पुन्हा शिवाजी महाराजांकडे परतल्यानंतर त्यांना विधिपूर्वक हिंदू करून घेण्यात आले..या घटनांमधून एकच धागा स्पष्ट दिसतो—मराठी भाषेवर परकीय सत्तेमुळे लादण्यात आलेले फार्सी शब्द काढून टाकून त्यांच्या ऐवजी संस्कृत शब्द योजून राज्यव्यवहारकोश तयार करणे; मुसलमानांनी पाडलेली किंवा मशिदींमध्ये रूपांतरित केलेली मंदिरे पुन्हा उभारणे; आणि जबरदस्तीने धर्मांतर केलेल्या नेतोजी पालकरांना हिंदुधर्मात परत आणणे. या सर्वांचा मूळ आशय म्हणजे हिंदू धर्म, परंपरा आणि संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची शिवाजी महाराजांची आस्था. याचेच प्रतिबिंब त्यांनी १६७४मध्ये वैदिक पद्धतीने केलेल्या राज्याभिषेकातही दिसते. यासाठी त्यांना प्रामुख्याने, केवळ नव्हे, परकीय म्हणजे इस्लामी सत्तांविरुद्ध लढावे लागले. आपल्या सावत्र भावाला, व्यंकोजी राजांना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात—‘‘तुम्ही असा विचार करावयास हवा होता की, हे (शिवाजी महाराज) श्रीमहादेव आणि भवानीमातेच्या कृपेने आशीर्वादित आहेत. ते दुष्ट तुर्कांचा (मुसलमानांचा) नाश करतात. मग माझ्या सैन्यातही तुर्क असताना मी कसा जिंकणार? ते तुर्क आपल्या जीवासह सुटण्याची आशा तरी कशी बाळगतील?’’.२. शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांचे साहाय्यक आणि निकटवर्तीयांची मतेसंभाजी महाराज युवराज असताना त्यांनी ‘बुधभूषण’ नावाचा संस्कृत ग्रंथ रचला. त्याच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात की, आपल्या पित्याने देवद्रोही शत्रूंचा पराभव करून म्लेच्छांनी उद्ध्वस्त केलेला हिंदू धर्म पुन्हा उभा केला. संभाजी महाराज छत्रपती झाल्यावर दिलेल्या दानपत्रात पूर्वजांविषयी माहिती देताना आपल्या पित्याचे वर्णन ‘‘तारुण्यापासूनच म्लेच्छांचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा केलेला’’ असे केले आहे.परमानंदाने रचलेला ‘शिवभारत’ हा ग्रंथ शिवाजी महाराजांचे अधिकृत चरित्र मानले जाते. तो शिवाजी महाराजांच्या आदेशाने रचला गेला. परमानंद स्वतः शिवाजी महाराजांबरोबर आग्र्याला गेला होता आणि त्यांच्या निकट सहवासात होता. या ग्रंथात अली आदिलशाहाने अफजलखानाला शिवाजी महाराजांविरुद्ध पाठविताना केलेले भाषण दिले आहे—‘‘त्या शिवाजीमुळे मुसलमानांचा धर्म नाश पावत आहे, कारण त्याला स्वतःच्या धर्माचा गर्व आहे. .तो लहानपणापासूनच यवनांचा अपमान करीत आहे.’’ या वाक्यांमधून आदिलशहाने प्रत्यक्षात काय विचार केला असेल हे दिसून येते. शिवभारतच पुढे सांगते की, अफजलखानाने वाईला पोहोचल्यावर शिवाजी महाराजांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले—‘‘तू कल्याण आणि भिवंडी जिंकलीस आणि तेथील मशिदी पाडल्यास. तू मुसलमान मुल्ला-मौलवींना कैद केलेस आणि इस्लामच्या मार्गाला धैर्याने अडथळा घातलास.’’शिवभारताची संपूर्ण भावधारा अशी दिसते की, भगवान विष्णूने अवतार धारण करून शिवाजी महाराजांच्या रूपाने पृथ्वीवर येऊन म्लेच्छांचा नाश, धर्माची पुनःस्थापना, देवांची सुटका आणि गो-ब्राह्मणांचे पालन करणे, हा उद्देश साधला सतराव्या शतकात गाईला आणि ब्राह्मणाला (जे पुरोहित किंवा पंडित होते) तसेच इतर काही घटकांना हिंदू धर्माची प्रतिके मानले जात असे..जयाराम पिंड्ये, जो शिवाजी महाराजांसोबत तीन वर्षे राहिला, त्याने ‘पर्णालपर्वतग्रहनाख्याम्’मध्ये लिहिले आहे—‘‘शास्त्रातच सांगितलेले आहे की, कल्कि अवतार निष्कलंक होऊन तुरुष्कांचा (मुसलमानांचा) नाश करील, त्याचे वर्णन मी करतो.’’ त्याच लेखकाने ‘राधा-माधव-विलास चंपू’ या ग्रंथात शिवाजी महाराजांसाठी ‘‘कलियुगात बलशाली यवनांचा संहारक’’ असे विशेषण वापरले आहे.कवी भूषण, ज्याने रायगडावर शिवाजी महाराजांची भेट घेतली, त्याने आपल्या ‘शिवराज भूषण’ या ब्रजभाषेतील ग्रंथात वारंवार शिवाजी महाराजांचे वर्णन मुसलमानांचा संहारक आणि हिंदूंचा रक्षक असे केले आहे.शिवाजी महाराजांचा समकालीन आणि चरित्रकार कृष्णाजी अनंत सभासद यास शिवाजी महाराज हे देवांचा अवतार असल्याचा विश्वास होता. आपल्या बखरीच्या सुरुवातीला त्याने पुढील कथा दिली आहे—शंभूमहादेवाच्या मंदिरात पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे यांनी मोठा खर्च करून तेथे एक प्रचंड पाण्याचे टाके बांधले. या पुण्यकर्मामुळे प्रसन्न होऊन शंभुमहादेव स्वप्नात प्रकट झाला आणि म्हणाला—‘‘मी तुझ्या वंशात अवतरतो. देव आणि ब्राह्मणांचे रक्षण करीन आणि म्लेच्छांचा संहार करीन.’’.रामचंद्रपंत अमात्य यांनी १७१५मध्ये राजनीतीवर एक ग्रंथ लिहिला. ते शिवाजी महाराजांचे समकालीन असल्याने आणि अमात्य म्हणून त्यांची सेवा केल्याने, हा ग्रंथही समकालीन स्रोत मानता येतो. त्यात ते लिहितात ः ‘‘महाराजांनी धर्माची रक्षा केली.’’ ‘‘देवकृपेने यश मिळविल्यानंतर राजाराम महाराजांनी आपले ध्येय उघड केले—यवनांच्या आधिपत्याखाली असलेला देश जिंकणे, त्यांच्या संघटनांचा नाश करणे आणि खोलवर रुजलेल्या त्यांच्या प्रभुत्वाचा पराभव करणे.’’ ‘‘ते (राजाराम महाराज) अल्पावधीतच शत्रूवर विजय मिळवितील, दिल्ली, आग्रा, लाहोर, ढाका, बंगाल, ठट्टा जिंकून काशीला जाऊन तेथे विश्वेश्वराची मूर्ती प्रतिष्ठित करतील.’’.शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी या दोघांनाही एकमेकांबद्दल नितांत आदर होता. रामदास स्वामींनी एका प्रसिद्ध काव्यात म्हटले आहे, शिवाजी महाराजांमुळेच महाराष्ट्र धर्म (म्हणजे हिंदुधर्म) टिकून राहिला आहे.एकत्रित विचार करता, शिवाजी महाराजांचे निकटवर्ती—संभाजी महाराज, परमानंद, जयराम पिंड्ये, भूषण, रामचंद्रपंत अमात्य, कृष्णाजी अनंत सभासद, समर्थ रामदास स्वामी आणि रघुनाथपंत हनमंते—यांचा ठाम विश्वास होता की, शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्याचा मुख्य उद्देश हिंदू वा हिंदुधर्माचे मुसलमानांपासून रक्षण करणे हा होता..३. शिवाजी महाराजांच्या शत्रूंची मते‘तारीख-ए अली’ या अली आदिलशाहाच्या कारकिर्दीच्या अधिकृत इतिहासग्रंथात, अफजलखानाला शिवाजी महाराजांविरुद्ध पाठविण्याच्या संदर्भात असे म्हटले आहे ः‘‘लबाडीत व कपटविद्येत दुष्ट सैतानाचा गुरू असलेल्या बहिष्कृत काफिर सीवा भोसले याने तळकोकणचा संपूर्ण मुलूख लुटीच्या झाडूने साफ करून त्या मुलखातील राहीरचा (रायगड) किल्ला काबीज केला. ..... वारंवार अधिकाची अपेक्षा करीत असावे त्याप्रमाणे तो जुलमाचा व अन्यायाचा हात लांबवून लूट करीत होता आणि ईशचिंतनात निमग्न असलेल्या धर्मश्रद्ध (मुसलमान) लोकांवर अन्याय करीत होता. .ही बातमी समजल्यावर बादशाहाने (अली आदिलशाह) मुहम्ममदी (म्हणजे मुसलमान) धर्माच्या पालनाला बादशाहाच्या रक्तपिपासू तलवारीच्या पाण्याशिवाय टवटवी येणार नाही आणि काफिरत्वाचे व अनेकेश्वरोपासनेचे (म्हणजे हिंदू धर्माचे) काटवन शत्रूला जाळणाऱ्या तलवारीच्या आगीशिवाय जळणार नाही, म्हणून—त्या बहिष्कृतास मुळापासून उखडून काढण्याकरिता अफजलखानाची दहा हजार स्वारांसह (असा हुकूम देऊन) नेमणूक केली की, क्रोधाग्नी तीव्र करून त्याच्या (शिवाजी महाराजांच्या) आयुष्याची शिल्लक रक्कम विनाशाच्या मुशीत वितळवावी आणि त्याच्या आयुष्याचे शेत घोड्यांच्या टापांखाली तुडवावे.’’या रूपकात्मक भाषेला बाजूला ठेवले तरीही हे वर्णन ‘शिवाभारता’मध्ये दिलेल्या आदिलशाहाच्या भाषणाशी आणि अफजलखानाने शिवाजी महाराजांना लिहिलेल्या पत्राशी बरेचसे साधर्म्य दाखविते..१६ जून १६५९ रोजी कान्होजी जेधे यांना लिहिलेल्या आपल्या फर्मानात अली आदिलशाह लिहितो ः‘‘सीवाने अविचार व दुर्बुद्धीमुळे निजामशाही कोकणातील इस्लामच्या (म्हणजे मुसलमान) लोकांवर उपद्रवाचा हात लांबवून आणि लुटालूट करून बादशाही मुलखातले काही किल्ले स्वतःच्या ताब्यात आणले आहेत. म्हणून अफजलखान मुहम्मदशाही याला त्या बाजूची सुभेदारी देऊन बलाढ्य फौजेसह नेमले आहे.’’हे विवरणही ‘शिवाभारता’शी चांगलेच जुळते..Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास.४. निष्पक्ष समकालीनांचे निरीक्षणशिवाजी महाराजांचे तटस्थ समकालीन काही ठसे सोडून गेले आहेत, ज्यांतून त्यांच्या धार्मिक धोरणांबद्दल आकलन होऊ शकते. त्याचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणजे, हेन्री रेविंग्टन याने १३ फेब्रुवारी, १६६० रोजी राजापूराहून लिहिलेले पत्र प्रथमच एखाद्या इंग्रजाने महाराजांना लिहिलेले आहे. या पत्राची सुरुवात अशी आहे ः ‘‘शिवाजी, जनरल ऑफ द हिंदू फोर्सेस.’’शिवाजी महाराजांचे स्वतःचे शब्द, उक्ती आणि कृती, त्यांच्या समकालीनांकडून (स्तुतिपर, विरोधक किंवा तटस्थ) मिळालेली साक्ष—हे सर्व एकमुखाने दर्शवितात की त्यांनी स्थापिलेल्या राज्याचा मुख्य हेतू हिंदू धर्माचे रक्षण आणि संवर्धन हा होता. .Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.यावरून एवढे मात्र निश्चित होते की, इतर धर्मीयांचा छळ होणार नाही. फक्त ज्यांना हिंदू देवतांच्या मूर्ती फोडणे, हिंदू मंदिरे पाडणे आणि हिंदूंना जबरदस्तीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतरित करणे हे आपल्या धर्माने घालून दिलेले कर्तव्य वाटत होते, अशा लोकांच्या कृत्यांना आळा घालणे हे मात्र छळ मानले जाणार नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.