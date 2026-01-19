Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी

भूषण ओक- bhushanoke@hotmail.comएकंदर ऊर्जानिर्मितीत नवीकरणीय आणि पर्यायी ऊर्जेचे प्रमाण वाढविण्यावर सरकारचा जोर आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आण्विक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन अशा सर्व ऊर्जा स्रोतांसाठी सरकारने प्रोत्साहनपर धोरणे, सुस्पष्ट आराखडे आणि उद्दिष्टे सुनिश्चित केली आहेत. या क्षेत्रात सरकारी आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणुकीची चांगली संधी आहे.सौर, पवन आणि एकूण नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत भारत सध्या जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मार्च २०२५ पर्यंत भारतात सर्व स्रोतांची मिळून एकूण ऊर्जा निर्माण क्षमता ४७५ गिगावॉट होती आणि त्यात नवीकरणीय म्हणजे सौर, वात, जल आणि जैविक या ऊर्जास्रोतांचा वाटा २२० गिगावॉट होता. त्यात सौर उर्जेचा वाटा सर्वांत जास्त म्हणजे १०६ गिगावॉटचा होता. एकूण निर्मितीक्षमतेत या ऊर्जास्त्रोतांचा वाटा सुमारे ४६ टक्के असला, तरी प्रत्यक्ष ऊर्जानिर्मितीत तो वाटा फक्त २४ टक्के होता. याचे कारण म्हणजे जैविक ऊर्जा सोडली, तर बाकीच्या या ऊर्जास्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती बऱ्याच अंशी हवामानावर अवलंबून असते. .सरकारी धोरणेगेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतात नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीची क्षमता दरवर्षी जवळजवळ १५ टक्क्यांनी वाढते आहे आणि २०३०पर्यंत ही क्षमता ५०० गिगावॉटपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यात सौरऊर्जेचा वाटा सर्वांत मोठा असेल. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत सरकार जास्त कार्यक्षमतेच्या सौर मोड्यूल उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. यामागे देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि तांत्रिक क्षमतेला चालना देणे असे तिहेरी उद्देश आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान सूर्य घर योजना आणि पंतप्रधान कुसुम योजनांच्या अंतर्गत घरांमध्ये आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सौर ऊर्जानिर्मितीसाठीही सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या सर्व योजनांसाठी प्रत्येक वार्षिक अर्थसंकल्पात भरपूर आर्थिक तरतूद करण्यात येत आहे..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानसौर पॅनेल उत्पादनाच्या प्रक्रियेत प्रथम वाळूतून क्वार्टझ म्हणजे सिलिकॉन डायऑक्साइड वेगळे काढले जाते. त्यानंतर कार्बन आर्क वेल्डिंगद्वारे वितळलेले सिलिकॉन द्रव वेगळे केले जाते. यातून फ्लोटिंग झोन टेक्निकद्वारे शंभर टक्के शुद्ध सिलिकॉन मिळते. त्यानंतर सिलिकॉनच्या द्रवाचे मोनोक्रिस्टलाइन किंवा पॉलिक्रिस्टलाइन इनगॉटस् बनवले जातात. हे इनगॉटस् हिरेलेपित तारांच्या आऱ्यांनी कापून त्यांचे दोनशे मायक्रॉन जाडीचे वेफर बनवले जातात. या वेफरवर जास्तीत जास्त प्रकाश शोषणासाठी टेक्श्चरिंग, फोटोव्होल्टाइक क्षमतेसाठी फॉस्फरस वायूने डोपिंग, प्रकाश परावर्तन कमी करण्यासाठी सिल्व्हर नायट्राइड लेपन, आणि विद्युतवहनासाठी चांदीचे कॉन्टॅक्ट बनवणे अशा अनेक प्रक्रिया केल्यावर सौर सेल बनतो. हे सेल एकमेकांना तांब्याच्या तारांनी जोडले जातात. त्यानंतर त्यावर संरक्षणासाठी वरून काच आणि खालून पॉलिमरचे थर दिले जातात आणि ते जलरोधक केले जातात. त्यानंतर अॅल्युमिनियम चौकटीत ते बसवले, की सौर मोड्यूल तयार होते. असे अनेक मोड्यूल जोडून सौर पॅनेलचे उत्पादन होते. या पॅनेलवर सूर्यप्रकाश पडला की त्यात डीसी विद्युत प्रवाह निर्माण होतो. चांदीचा यात होणारा भरपूर वापर हेही चांदीचा भाव अलीकडे वाढण्याचे एक कारण आहे.सौर सेलची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनुक्रमे मोनोपर्क, बायफेशियल, टॉपकॉन आणि एचजेटी अशी चार तंत्रज्ञाने उपलब्ध आहेत. यामध्ये कार्यक्षमता १९ टक्क्यांपासून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढत जाते, तर किंमतही १९ रुपये ते २५ रुपये प्रति वॉट अशी वाढत जाते. रूफटॉप आणि सामान्य वापरासाठी मोनोपर्क, खुल्या मैदानांसाठी बायफेशियल आणि औद्योगिक निर्मिती आणि निर्यातीसाठी टॉपकॉन आणि एचजेटी तंत्रज्ञान वापरली जातात..भारतीय क्षेत्र आणि आयातभारतात सौर पॅनेलचे उत्पादन करणाऱ्या बऱ्याच कंपन्या असल्या, तरी त्यातील बहुतेक कंपन्या सौर सेलची आयात करतात आणि त्या स्वतः फक्त त्यापासून सौर पॅनेल बनवतात. मात्र, आयातीवरील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारच्या योजनांमध्ये तरतुदी आल्यानंतर आता आघाडीच्या कंपन्यांनी सिलिकॉनपासून सौर पॅनेलपर्यंत सर्व उत्पादने काही प्रमाणात स्वतः बनवायला सुरुवात केली आहे. त्यातही उच्च तंत्रज्ञानालाही सरकारी पाठिंबा आहे. सध्या भारतात उत्पादित होणाऱ्या ८० टक्के सौर पॅनेलमध्ये आयात केलेले सौर सेल लागलेले असतात. ही आयात मुख्यत्वेकरून चीन (५५ टक्के), व्हिएतनाम (३८ टक्के) आणि फिलिपिन्स (६ टक्के) या देशांमधून होते. वेफरच्या जागतिक उत्पादनात ९७ टक्के वाट्यामुळे चीनची जवळजवळ मक्तेदारी आहे. आश्चर्य म्हणजे दोन दशकांपूर्वी या क्षेत्रात चीनचा वाटा फार कमी होता.भारतीय सेमीकंडक्टर मिशनपुरवठा साखळीत असणारा हा परावलंबित्वाचा धोका ओळखून भारत सरकारने सेमीकंडक्टर आणि सिलिकॉन वेफरच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन स्थापन केले आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ७६,००० कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्यात फॅब्रिकेशन युनिट, चाचणी केंद्रे आणि वेफर उत्पादनाचा अंतर्भाव असलेल्या दहा सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मिशनद्वारे उद्योगांना पीएलआय मदत, ‘एसईझेड’मध्ये जागा आणि संशोधनात मदत अशी अनेकप्रकारे मदत केली जाते.भारतात आता बऱ्याच कंपन्या वेफर उत्पादनात उतरल्या आहेत आणि जास्तीत जास्त बॅकवर्ड इंटिग्रेशन साध्य करण्याचा या कंपन्यांचा आणि सरकारचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रातील पाच मोठ्या कंपन्यांची सध्याची सौर पॅनेल उत्पादनक्षमता आणि वेफर उत्पादनक्षमता आणि उत्पादनक्षमता वाढीच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत-१) अदानी सोलर : ४ गिगावॉट सौर पॅनेल आणि तेवढेच सौर वेफर उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे आणि ही क्षमता २०२६ सालापर्यंत १० गिगावॉटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. अदानी सोलर ही स्वतंत्र कंपनी किंवा उपकंपनीही नाही तर अदानी एंटरप्रायझेस या कंपनीचा एक विभाग आहे.२) वारी एनर्जीज : २२.२ गिगावॉट सौर पॅनेल आणि ५.४ गिगावॉट सौर सेल उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे. सौर सेल्सची क्षमता २०२७ पर्यंत १५.५ गिगावॉटपर्यंत वाढविण्याची आणि १० गिगावॉट इनगॉटस वेफर निर्मितीची योजना आहे.३) टाटा पॉवर : ४.३ गिगावॉट सौर पॅनेल आणि तेवढेच सौर वेफर उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे.४) गोल्डी सोलर : ही कंपनी अजून बाजारात नोंदणीकृत झालेली नाही; पण तिचा आयपीओ लवकरच अपेक्षित आहे. १४.७ गिगावॉट सौर पॅनेल उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे आणि २०२७ पर्यंत चार गिगावॉटपर्यंत सौर वेफर्स उत्पादनक्षमता निर्माण करण्याची योजना आहे.५) विक्रम सोलर : ३.५ गिगावॉट सौर पॅनेल उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे.याशिवाय आणखीही अनेक कंपन्या या क्षेत्रात आहेत..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.वारी एनर्जीजवारी एनर्जीज ही बाजारात नोंदणीकृत असलेली या क्षेत्रातील एक सर्वांत मोठी कंपनी आहे, त्यामुळे या कंपनीचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अभ्यास करू.मुंबई येथे १९९० मध्ये ही कंपनी स्थापन झाली. सुरुवातीला ही कंपनी इन्स्ट्रुमेंटेशन व्यवसायात होती. २००७ मध्ये कंपनीने सौर ऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश केला आणि तेव्हापासून विस्तार करत ती भारतातील सर्वांत मोठी सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादक कंपनी झाली आहे. २००७ मध्ये सौर ऊर्जेची प्रति युनिट किंमत सुमारे १८ रुपये होती. २०१५पर्यंत ती सात रुपयांपर्यंत आली आणि आता ती केवळ २.१५ रुपये आहे. त्या काळी सौर ऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्यात बरीच जोखीम होती आणि प्रवर्तकांच्या दूरदृष्टीला इथे दाद द्यायला हवी. २००७ मध्ये ३० मेगावॉट क्षमतेच्या मॉड्यूल उत्पादनापासून सौर क्षेत्रातील प्रवासाला सुरुवात करून कंपनी आता अमेरिकेतील १.६ गिगावॉटच्या प्रकल्पासह २२.२ गिगावॉटच्या उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोचली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कंपनी आयपीओमार्गे बाजारात नोंदणीकृत झाली.व्यवसाय विभाग : कंपनीचे तीन मुख्य व्यवसायविभाग आहेत-१) सौर पीव्ही उत्पादन (९० टक्के उत्पन्न) : हा मुख्य विभाग मल्टिक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन आणि उच्च-कार्यक्षमतेचे टॉपकॉन आणि एचजेटी मॉड्यूलचे उत्पादन करतो.२) ईपीसी (१० टक्के उत्पन्न) : युटिलिटी-स्केल, व्यावसायिक आणि औद्योगिक आणि फ्लोटिंग सौर प्रकल्प.३) संचालन आणि देखभाल आणि विद्युतनिर्मितीभांडवली खर्चाच्या योजनाबीईएसएस (बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज सिस्टीम) हे सौर ऊर्जेच्या अनियमित स्वरूपाच्या नियंत्रणासाठी आणि हरित हायड्रोजन ऊर्जा साठवणुकीसाठी पूरक आहेत, हे आपण हरित हायड्रोजन या विषयावरील लेखात पाहिले. ही कंपनी आता बीईएसएस आणि हरित हायड्रोजन या क्षेत्रातही पदार्पण करत आहे. कंपनीने पुढील २४ महिन्यांत (आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीपासून सुरू) एकूण २५,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या भांडवली खर्चाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. प्रमुख योजना खालीलप्रमाणे आहेत-१) बीईएसएस : पहिल्या टप्प्यात ३.५ गिगावॉट अवर क्षमतेची बीईएसएस २०२७ पर्यंत आणि पुढे २०२८ पर्यंत २० गिगावॉट-अवर क्षमतेपर्यंत विस्तार करण्याची कंपनीची योजना आहे. यामध्ये बॅकवर्ड इंटिग्रेशन साधण्यासाठी कंपनी गुजरातमधील रोला येथे लिथियम आयन बॅटरी सेल निर्मिती प्रकल्प उभारत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू असून यासाठी १०,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.२) हरित हायड्रोजन : एक गिगावॉट क्षमतेचे इलेक्ट्रोलायझर निर्मिती संयंत्र बांधण्याची कंपनीची योजना आहे. यासाठी ७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पीएलआय आणि साईट या सरकारी योजनांच्या अंतर्गत ३०० मेगावॉट आणि ९० हजार टन हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सरकारी अनुदान कंपनीला आधीच मिळाले आहे.३) सेल आणि इंगॉट-वेफर विस्तार : गुजरात आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी चार गिगावॉट क्षमता वाढवण्यासाठी २,७५४ कोटी रुपये.४) नूतनीकरणक्षम पायाभूत सुविधा आणि वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी सुमारे २,२५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च अंतर्गत शिल्लक, कर्ज आणि भागभांडवल विकून करण्यात येणार आहे. गुजरातमध्ये सूरत, टुंब, नंदिग्राम, चिखली येथे आणि उत्तर प्रदेशात नॉयडा तर अमेरिकेत टेक्सस येथे कंपनीचे प्रकल्प आहेत.निर्यातवारी एनर्जीज ही सौर मॉड्यूलची अग्रगण्य भारतीय निर्यातदार आहे आणि कंपनीची उत्पादने अमेरिका, कॅनडा, इटली आणि व्हिएतनामसह पंचवीस २५ देशांमध्ये निर्यात होतात. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये निर्यातीचा वाटा उत्पन्नाच्या १७ टक्के होता मात्र, २०२६ मधील पहिल्या सहामाहीत तो ३२ टक्के झाला आहे..ऑर्डर बुककंपनीचे सध्याचे ऑर्डर बुक सुमारे ५०,००० कोटी म्हणजे २४ गिगावॉटचे आहे. ही रक्कम कंपनीच्या सध्याच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांसाठी महसुलाची भक्कम दृश्यमानता मिळते. यामध्ये सुमारे ६० टक्के निर्यातीच्या आणि आणि ४० टक्के देशांतर्गत ऑर्डर आहेत. कंपनीकडे १०० गिगावॉटपेक्षा जास्त संभाव्य ऑर्डर आहेत.जोखीम : अदानी आणि रिलायन्स या मोठ्या कंपन्यांकडून क्षेत्रात येणारी स्पर्धा, मागणीत घट आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आयातशुल्क धोरण या कंपनीच्या व्यवसायासाठी मोठ्या जोखमी आहेत. कंपनीला याआधी मिळालेला फर्स्ट मूव्हर अॅडव्हान्टेज आता नाही; तसेच अमेरिकेत चिनी माल वापरून करचोरी केल्याची चौकशी चालू आहे.आर्थिक आकडे(३० डिसेंबर २०२५ - बंद भाव रु. २९७६)तब्बल ८८४५० कोटी बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न २०२५ मध्ये १४,४४४ कोटी रुपयांचे होते आणि कार्यचालन मार्जिन गेल्या दोन वर्षांमध्ये १४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर गेले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्पन्न आणि निव्वळ नफा तब्बल ४९ टक्के आणि ११३ टक्के इतके वाढले आहेत. २०२६च्या पूर्वार्धात उत्पन्न आणखी बरेच वाढले आहे. ताळेबंद २४६२५ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ६१८१ कोटी रुपयांची स्थिर संपत्ती आहे. रोख आवक आणि खेळत्या भांडवलाचे नियोजन उत्तम आहे. कंपनीजवळ ८०३८ कोटी रुपये रोख आणि गुंतवणुकीत आहेत. डीई गुणोत्तर ०.२६ आहे; पण कंपनीला भांडवली गुंतवणुकीसाठी लगेच कर्जाऊ पैसे उभे करण्याची गरज दिसत नाही. एकंदरीत कंपनीचे आर्थिक आकडे मजबूत आहेत. हा शेअर सध्या ३२.८ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या ४२.५ या गुणोत्तरापेक्षा बरेच कमी आहे. पीईजी केवळ ०.१७ म्हणजे अति आकर्षक आहे. परदेशी अर्थसंस्था या कंपनीचे शेअर भरपूर प्रमाणात खरेदी करत आहेत.निष्कर्ष : वारी एनर्जीज ही कंपनी सध्या उत्तम व्यवसायवाढ दाखवते आहे. कंपनीच्या व्यवसायविस्ताराच्याही योजना आहेत. ही कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा या खूप मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक होत असलेल्या आणि मागणी असलेल्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीचे मूल्यांकन आकर्षक आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या शेअरचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या (डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून गुंतवणुकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)(लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५). 