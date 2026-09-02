Premium|Retirement Planning : पीएफ, एफडी असूनही निवृत्तीनंतर पैसा पुरेल का? असे करा आर्थिक नियोजन

देवेंद्र बंगाळे - devendrabangale@gmail.com ‘पीएफ’ आहे, ‘एफडी’ आहेत, विमा पॉलिसीही आहेत; पण पुढची २५ वर्षे हा पैसा पुरेल का? निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा हा आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. कारण ‘रिटायरमेंट प्लॅनिंग’ म्हणजे फक्त पैसा साठवणे नाही; तर वाढती महागाई, आरोग्यखर्च आणि नियमित उत्पन्न यांचा विचार करून आर्थिक सुरक्षिततेची टिकाऊ रचना तयार करणे आहे.पुण्यातील एका ५६ वर्षीय वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अलीकडे एक साधा; पण अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारला- ‘‘पीएफ, एफडी, विमा पॉलिसी सगळं आहे; पण तरीही पुढची २५ वर्षे हा पैसा पुरेल का, हे समजत नाही.’’ ही भावना आज हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आहे. समस्या अनेकदा ‘पैसा नाही’ ही नसते; तर ‘पैशाची स्पष्ट रचना नाही’ ही असते. आयुष्यभर कष्ट करून पैसा साठवला जातो; पण निवृत्तीनंतर तो पैसा कसा वापरायचा, किती काळ टिकवायचा, महागाईचा सामना कसा करायचा आणि नियमित उत्पन्न कसे मिळवायचे, याचा विचार मात्र अनेकदा उशिरा सुरू होतो. पूर्वी निवृत्ती म्हणजे आयुष्याचा शेवटचा टप्पा मानला जायचा. आज परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. वयाच्या ५८-६० व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतरही अनेकांसमोर पुढील २५-३० वर्षांचा आर्थिक प्रवास असतो. त्यामुळे रिटायरमेंट प्लॅनिंग म्हणजे केवळ कॉर्पस तयार करणे नाही; तर त्या कॉर्पसमधून स्थिर, सन्मानाने आणि मानसिक शांततेने जगण्याची रचना तयार करणे आहे.माझा पैसा सुरक्षित आहे; पण तो पुरेल का?निवृत्ती जवळ आली, की जवळपास संपूर्ण पैसा मुदत ठेवींमध्ये (एफडी) हलवला जातो. कारण ‘एफडी’ सुरक्षित वाटते. नियमित व्याज मिळते. बाजारातील चढ-उतार दिसत नाहीत. मनाला स्थैर्य वाटते. निवृत्तीनंतरचा सर्वांत मोठा धोका ‘पैसा कमी होणे’ हा नसतो; तर ‘पैसा पुरत नाही’ हा असतो. आज ७० हजार रुपयांत चालणारा मासिक खर्च १०-१२ वर्षांनी सहज १.२५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. औषधे, आरोग्य खर्च, घराची देखभाल, मदतनीस, प्रवास हे खर्च वयानुसार कमी होत नाहीत; अनेकदा वाढतात..महागाईचा परिणाम किती वेगाने वाढतो?आजचा मासिक खर्च १० वर्षांनी (६% महागाई) १५ वर्षांनी५०,००० ~८९,५०० ~१.२० लाख७५,००० ~१.३४ लाख ~१.८० लाख१ लाख ~१.७९ लाख ~२.४० लाखनिवृत्तीनंतरचा सर्वांत मोठा धोका ‘पैसा कमी असणे’ नसून ‘खर्च अपेक्षेपेक्षा वेगाने वाढणे’ हा असतो.अशा वेळी संपूर्ण पैसा कमी परतावा देणाऱ्या साधनांमध्ये अडकलेला असेल, तर मूळ रक्कम सुरक्षित असूनही जीवनशैलीवर तडजोड करावी लागू शकते. म्हणूनच ५० वर्षानंतरचा प्रश्न ‘जोखीम पूर्णपणे टाळायची का?’ हा नसतो; तर ‘जोखीम नियंत्रित ठेवत पैसा टिकेल आणि वाढेल कसा?’ हा असतो.‘एफडी’ पुरेशी असतेच असे नाही...अनेक निवृत्त किंवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले लोक अभिमानाने सांगतात, ‘आम्ही कधीही जोखीम घेतली नाही.’ आर्थिक शिस्त म्हणून हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे; पण आजच्या काळात केवळ सुरक्षितता पुरेशी ठरत नाही. कारण ‘एफडी’वर मिळणारे व्याज, त्यावरील कर आणि वाढती महागाई यांचा एकत्रित परिणाम अनेकदा लक्षात घेतला जात नाही.तपशील अंदाजे टक्केवारीएफडी व्याजदर ७%करानंतर परतावा ~५.२%सरासरी महागाई ६%प्रत्यक्ष क्रयशक्ती वाढ नगण्य/नकारात्मकम्हणजेच ‘मूळ रक्कम सुरक्षित आहे’ याचा अर्थ ‘आर्थिक सुरक्षितता आहे’ असा होत नाही.याचा अर्थ ‘एफडी’ चुकीची आहे असे नाही. निवृत्तीनंतर काही पैसा सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध साधनांमध्ये असणे आवश्यकच आहे; पण संपूर्ण आर्थिक रचना फक्त ‘एफडी’वर उभी राहिल्यास दीर्घकालीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.गुंतवणुकीचा उद्देशवयाच्या तिशीत आणि चाळिशीत संपत्ती निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. अधिक परतावा, वेगाने वाढणारी गुंतवणूक आणि संपत्ती निर्माण करण्यावर भर असतो; पण पन्नाशीनंतर पैशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलतो. आता केवळ पैसा वाढणे पुरेसे नसते; तो टिकणे, नियमित उत्पन्न देणे आणि वाढत्या महागाई व आरोग्यखर्चाचा सामना करण्याइतका सक्षम असणे अधिक महत्त्वाचे बनते..Premium|Debt Trap : कर्ज गरज की सवय? ‘हप्ता परवडतो’ म्हणताना सापळा वाढतोय.गुंतवणुकीचा बदलता दृष्टिकोनवय ३०-४० वय ५०-५८संपत्ती निर्माण संपत्ती संरक्षणआक्रमक वाढ स्थिर रोख प्रवाहदीर्घकालीन संचय टिकाऊ निवृत्तीजास्त जोखीम संतुलित जोखीममालमत्ता निर्माण उत्पन्न सातत्यअनेकांना याच टप्प्यावर ‘जास्त परतावा’ आणि ‘आर्थिक स्थैर्य’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, याची जाणीव होऊ लागते.‘मुलं आहेत ना’...भारतीय मध्यमवर्गात दीर्घकाळ एक मानसिकता होती, निवृत्तीनंतर मुलं सांभाळतील. आज परिस्थिती वेगळी आहे. मुलं वेगळ्या शहरात किंवा देशात असतात. त्यांच्याही ईएमआय, करिअर प्रेशर आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात. ते मदत करू इच्छित नाहीत असे नाही; पण प्रत्येक पिढीचे आर्थिक वास्तव बदललेले आहे. म्हणूनच आज आर्थिक स्वावलंबन म्हणजे केवळ पैशाचा विषय राहिलेला नाही; तो आत्मसन्मान आणि निर्णयस्वातंत्र्याचाही विषय बनला आहे. निवृत्तीनंतर छोट्या खर्चासाठीही दुसऱ्याकडे पाहावे लागू नये, ही भावना अनेकांसाठी रिटायरमेंट प्लॅनिंगची खरी प्रेरणा ठरते.‘आयुर्विमा पॉलिसी म्हणजे प्लॅनिंग झाले’...अनेक कुटुंबांमध्ये आयुर्विमा पॉलिसी म्हणजे आर्थिक नियोजन अशी मानसिकता अजूनही दिसते. १५-२० वर्षांपूर्वी करबचतीसाठी घेतलेल्या पॉलिसी आज मुदतपूर्तीच्या जवळ आलेल्या असतात. काही जणांना त्या पाहून ‘‘काहीतरी केले होते.’’ असे समाधान वाटते; पण निवृत्तीनंतरचा प्रश्न ‘एकरकमी पैसे मिळाले’ हा नसतो; तर ‘दर महिन्याला उत्पन्न कसे येणार?’ हा असतो. अनेक पारंपरिक योजनांमध्ये सहज उपलब्धता मर्यादित असते, महागाईनुसार वाढ कमी असते आणि मोठ्या आरोग्य खर्चासाठी स्वतंत्र तयारी नसते.गुंतवणुकीतील गैरसमजसर्वसामान्य गुंतवणूक दिसणारा फायदा प्रत्यक्ष धोकाफक्त एफडी सुरक्षितता महागाईमुळे क्रयशक्ती कमीपारंपरिक विमा योजना हमीची भावना कमी उपलब्धता, कमी वाढस्थावर मालमत्ता स्थिर मालकी पैसे अडकण्याची शक्यताबचत खाते सहज उपलब्धता अत्यल्प परतावायाचा अर्थ या गुंतवणुका चुकीच्या आहेत असे नाही; पण वयाच्या पन्नाशीनंतर प्रत्येक गुंतवणुकीकडे एक प्रश्न विचारणे आवश्यक असते: ‘‘ही गुंतवणूक माझ्या पुढील आयुष्याला उपयोगी कशी पडणार आहे?’’ याच टप्प्यावर अनुभवी आणि विश्वासार्ह आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणेही महत्त्वाचे ठरते. कारण प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, खर्च, जबाबदाऱ्या आणि जोखीम घेण्याची क्षमता वेगळी असते..निवृत्तीपूर्व ३-५ वर्षे : महत्त्वाचा आर्थिक काळअनेक लोक या काळात अचानक अतिशय सुरक्षिततेकडे झुकतात. शेअरमधील गुंतवणूक पूर्णपणे बंद करतात किंवा एखाद्या ‘‘गॅरंटीड रिटर्न’ योजनेत मोठी रक्कम अडकवतात. प्रत्यक्षात हा काळ घाईघाईने निर्णय घेण्याचा नसून, आर्थिक रचना तयार करण्याचा असतो. याच काळात स्वतःला काही कठीण पण आवश्यक प्रश्न विचारावे लागतात...आपला मासिक खर्च नेमका किती आहे?निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न कोणत्या स्रोतांतून येणार आहे?आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे - आपला पैसा आपल्या आयुष्यापेक्षा जास्त काळ टिकेल का?हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे असले, तरी रिटायरमेंट प्लॅनिंगची खरी सुरुवात इथूनच होते.भारतामध्ये आयुर्मान सातत्याने वाढत आहे. अनेक शहरी कुटुंबांमध्ये निवृत्तीनंतर २५-३० वर्षांचा आर्थिक कालावधी गृहित धरणे आता अवास्तव राहिलेले नाही. समजा, एखाद्याकडे १.५ कोटी रुपयांचा रिटायरमेंट कॉर्पस आहे. पहिल्या नजरेत ही मोठी रक्कम वाटू शकते; पण त्यातून पुढील २५ वर्षांसाठी महागाई लक्षात घेऊन नियमित उत्पन्न निर्माण करायचे असेल, तर त्या पैशाचे नियोजन अत्यंत काळजीपूर्वक करावे लागते. कारण रिटायरमेंट प्लॅनिंगमध्ये मोठी रक्कम असणे पुरेसे नसते; त्या रकमेचा नियमित रोख प्रवाह किती टिकाऊ आहे, हे अधिक महत्त्वाचे असते.पैशांचे ‘बकेट’निवृत्तीनंतरचा पैसा एका ठिकाणी ठेवण्यापेक्षा त्याकडे वेगवेगळ्या उद्देशांच्या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरते. समजा, एखाद्या कुटुंबाचा मासिक खर्च ७५,००० रुपये आहे. अशा वेळी पुढील काही वर्षांचा दैनंदिन खर्च आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी लागणारी रक्कम सहज उपलब्ध आणि तुलनेने सुरक्षित साधनांमध्ये असणे आवश्यक असते. त्याचवेळी पुढील ८-१० वर्षांचा पैसा थोड्या संतुलित साधनांमध्ये ठेवला, तर स्थैर्य आणि मध्यम वाढ यामध्ये समतोल साधता येतो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रिटायरमेंट हा केवळ पाच-सात वर्षांचा टप्पा नसल्याने काही पैसा दीर्घकालीन वाढ देणाऱ्या साधनांमध्ये ठेवणेही आवश्यक ठरते.निवृत्तीनंतर पैशाचे संभाव्य विभागीकरणपैशाचा उद्देश संभाव्य साधनेपुढील ३-५ वर्षांचा खर्च एफडी, बचत खाते, लिक्विड फंड, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनामध्यम मुदतीची गरज डेट फंड, हायब्रिड फंड, बाँड दीर्घकालीन वाढ इक्विटी म्युच्युअल फंड,बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंडपूर्णपणे वाढ थांबवणे हेही दीर्घकालीन जोखीम ठरू शकते. अर्थात, कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणुकीत किती प्रमाण असावे हे वय, खर्च, इतर उत्पन्नाचे स्रोत, आरोग्यस्थिती आणि जोखीम क्षमता यावर अवलंबून असते. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना अनुभवी आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेणे अधिक योग्य ठरते..हेल्थ कॉस्ट : सर्वांत दुर्लक्षित भागनिवृत्तीनंतर मोठा आर्थिक धक्का अनेकदा बाजारामुळे नाही, तर वैद्यकीय खर्चामुळे बसतो.कॉर्पोरेट इन्शुरन्स संपते. वयानुसार प्रीमियम वाढतात. मोठ्या आजारामुळे बचतीवर अचानक ताण येऊ शकतो. विशेष म्हणजे अनेक कुटुंबे रिटायरमेंट कॉर्पस मोजतात; पण मेडिकल इन्फ्लेशनचा स्वतंत्र विचार करत नाहीत.अनेकदा दुर्लक्षित होणाऱ्या गोष्टीआरोग्य खर्चातील वाढवाढते आयुर्मानजोडीदारासाठी आर्थिक सातत्यआपत्कालीन तरलताफसवणुकीपासून संरक्षणनॉमिनेशन/इच्छापत्रनिवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नावरील करम्हणूनच पुरेसे आरोग्य संरक्षण, आपत्कालीन वैद्यकीय निधी आणि सहज उपलब्ध निधी ही रिटायरमेंट प्लॅनिंगची केंद्रबिंदूची गोष्ट असायला हवी.‘फायनान्शियल फ्रीडम’ची व्याख्यावयाच्या २५ व्या वर्षी ‘फायनान्शियल फ्रीडम’ म्हणजे जास्त कमाई, मोठे घर किंवा संपत्ती निर्माण वाटते. वयाच्या ५५ व्या वर्षी तिचा अर्थ बदलतो. महिनाअखेर चिंता नसणे, अचानक खर्चहाताळता येणे, मुलांवर आर्थिक अवलंबित्व नसणे आणि स्वतःच्या निर्णयांवर जगता येणे, हीच खरी आर्थिक स्वतंत्रता वाटू लागते. म्हणूनच रिटायरमेंट प्लॅनिंग हा फक्त गुंतवणुकीचा विषय नाही; तो जीवनशैली, मानसिक शांतता आणि सन्मानाने जगण्याच्या तयारीचाही विषय आहे.शेवटी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, निवृत्तीनंतर पैसा ‘सुरक्षित’ राहणार आहे का, की ‘टिकणार’ आहे?या दोन गोष्टींमध्ये मोठा फरक आहे. वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर घेतलेले काही संतुलित निर्णय पुढील २५-३० वर्षांना स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि मानसिक शांतता देऊ शकतात. कारण रिटायरमेंट प्लॅनिंग म्हणजे फक्त पैसा साठवणे नाही; तर आयुष्याच्या पुढील टप्प्याला सन्मानाने सामोरे जाण्याची तयारी आहे.(लेखक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ व्यवस्थापक, जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि समाजधोरणांचे विश्लेषक आहेत. ९८६००३१९१८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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