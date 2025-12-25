Premium|IndiGo flight cancellations December 2025 : विमान जमिनीवर; प्रवासी वाऱ्यावर

अमेय जोशीनव्या ‘एफडीटीएल’ नियमावलीमुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ‘इंडिगो’ची विमाने मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली आणि देशभरातील विमानतळांवर हलकल्लोळ उडाला. हा गोंधळ पुढील चार ते पाच दिवस चालला. यातून परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली असली, तरीही देशातील सर्वांत मोठ्या विमान कंपनीने प्रवाशांच्या मनातील विश्वास गमावला आहे. या परिस्थितीमध्ये केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि ‘डीजीसीए’नेही विलंबाने हस्तक्षेप केल्यामुळे प्रवासी वाऱ्यावर होते, असेही आरोप करण्यात आले.देशभरातील विमान प्रवाशांनी दोन डिसेंबर रोजी पहाटेपासून ‘इंडिगो’च्या विमानांना मोठ्या प्रमाणात विलंब झाल्याच्या तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. लवकरच हा विलंब अनेक विमाने आणि उड्डाणे रद्द होण्यापर्यंत वाढला. परिणामी लाखो प्रवासी देशभरातील विविध विमानतळांवर अडकले. एकेकाळी नियोजित वेळेवर उड्डाणे भरण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘इंडिगो’ची दोन डिसेंबर रोजी केवळ ३५ टक्के विमानेच वेळेवर उड्डाण करू शकली. दुसऱ्या दिवशी यात आणखी घसरण झाली आणि फक्त १९.७ टक्केच उड्डाणे वेळेवर गेली. एवढेच नाही, तर विमानांच्या अनेक फेऱ्याही रद्द झाल्या. पहिल्या दोन दिवसांत २००हून अधिक उड्डाणे रद्द होण्यापासून हा गोंधळ सुरू झाला आणि चार डिसेंबर रोजी ५०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली; तर वेळेवर उड्डाण झालेल्या फेऱ्यांची संख्या एक अंकी झाली. पाच डिसेंबर रोजी संपूर्ण नेटवर्क रीसेट करण्यासाठी बहुतेक प्रमुख विमानतळांवरील उड्डाणे रोखून ‘इंडिगो’ने अक्षरशः गुडघे टेकले. लाखो लोकांवर परिणाम झाल्याने हा विषय इतका मोठा झाला की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा चार वर्षांनंतरचा भारत दौरा चालू असतानाही ‘इंडिगो’ची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत राहिली. इतर विमान कंपन्यांनी तिकिटांचे दर वाढवलेच, पण जास्त पैसे मोजूनही अनेकांना इच्छितस्थळी जाता आले नाही. कारण अनेक मार्गांवर तिकिटे उपलब्ध नव्हती आणि असंख्य मार्गांवर केवळ ‘इंडिगो’च सेवा पुरवते; त्यामुळे इतर कोणत्याही विमान कंपनीची सेवा उपलब्ध नव्हती..सरकारचा हस्तक्षेपउशिरा का होईना, पण केंद्र सरकार आणि नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) दोघांनीही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यामध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छितस्थळी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणे, इतर विमान कंपन्यांना उड्डाणे वाढवण्याची विनंती करणे, भाडे नियंत्रणासाठी कमाल भाडेमर्यादा लागू करणे, 'इंडिगो'ला शक्य तितक्या लवकर सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देणे; तसेच हरवलेले सामान तातडीने पोहोचवले जाईल याची खात्री करणे, यांचा समावेश होता. याशिवाय, 'इंडिगो'ला विलंब भरपाई, पर्यायी व्यवस्था आणि मुक्काम यांसारख्या विविध नियमांचे पालन करण्यासही सांगण्यात आले.या सर्व प्रकरणाची सुरुवात झाली ते बदललेल्या काही नियमांमुळे. डीजीसीएने एक नोव्हेंबर २०२५पासून सुधारित 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स' (एफडीटीएल) लागू केले. त्यामुळे वैमानिकांची गरज वाढली, मात्र 'इंडिगो'ने ही नवीन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नियुक्ती केलेली नव्हती.उड्डाणांमध्ये कपातया कडक नियमांमुळे 'क्रू मेंबर'ने चालवू शकणारे एकूण उड्डाण तास आणि रात्रीच्या उड्डाणांची संख्या कमी होते. त्यामुळे 'इंडिगो'सारख्या विमान कंपन्यांवर मोठा ताण आला. जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान ‘इंडिगो’ने देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये कपात केली होती. एक ऑक्टोबर रोजी आणि त्यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी हिवाळी वेळापत्रकासाठी आणखी उड्डाणे जोडण्यात आली. मात्र, नव्या मर्यादांनुसार निर्माण झालेली वैमानिकांची कमतरता ही ‘इंडिगो’ची उड्डाणे रद्द होणे आणि विलंब होण्यामागील प्रमुख कारण ठरली. नव्या ‘एफडीटीएल’ची पूर्तता करण्यासाठी ‘इंडिगो’ने पुरेशा संख्येने वैमानिकांची भरती केलेली नव्हती. पूर्वीप्रमाणेच ही अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाईल, अशी कंपनीला अपेक्षा होती. मात्र यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुधारित नियम कोणताही विलंब न करता लागू करण्याचे आदेश दिले.नेमकं झालं तरी काय?तथापि, विमानतळावरील गोंधळासाठी हेच एकमेव कारण नव्हते. ‘इंडिगो’च्या शेकडो उड्डाणे रद्द होणे आणि विलंब होणे हे एकाच कारणामुळे झाले नव्हते; हे एक प्रकारच्या ‘डोमिनो इफेक्ट’मुळे घडले. मात्र, त्यामुळे भारतातील सर्वांत मोठ्या विमान कंपनीने लोकांना विश्वास गमावला. ‘एअरबस’ या विमान उत्पादक कंपनीने एअरबस ए३२० वर्गाच्या (ए३१९, ए३२०, ए३२१) विमानांसाठी आपत्कालीन निर्देश जारी केले. उड्डाण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विमान कंपन्यांना ४८ तासांच्या आत त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करावे लागले. आपत्कालीन अपडेटमुळे उड्डाणांना विलंब झाला खरा, परंतु आठवड्याच्या शेवटी विमान कंपनीने कोणतेही उड्डाण रद्द करण्याचे टाळले, त्यामुळे मध्यरात्रीनंतर अनेक विमाने उतरली किंवा उड्डाण घेतली. मध्यरात्रीनंतरच्या लँडिंगमुळे आता ‘एफडीटीएल’ लागू झाल्यामुळे अनेक वैमानिकांना नव्या नियमाप्रमाणे विश्रांती मिळाली आणि ते सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विमान फेऱ्यांसाठी उपलब्ध नव्हते. यामुळे सोमवारची उड्डाणे उशिराने चालू झाली आणि मध्यरात्रीनंतर पुन्हा वैमानिकांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला..चौकशी आणि कारवाई‘इंडिगो’ने नोव्हेंबरमध्ये अनेक उड्डाणे रद्द केली होती आणि वैमानिकांची कमतरता हे त्यामागील प्रमुख कारण होते, असे ‘डीजीसीए’च्या चौकशीतून समोर आले.‘डीजीसीए’ने ‘इंडिगो’ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामुळे या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) परदेशातून भारतात परतले. ‘डीजीसीए’ आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने ‘इंडिगो’ला मंजूर वेळापत्रकात १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले. हिवाळ्यातील वेळापत्रकात ‘इंडिगो’ला दर आठवड्याला १५ हजार १४ देशांतर्गत उड्डाणांची मंजुरी होती. याशिवाय, ‘डीजीसीए’ने ‘इंडिगो’च्या मुख्यालयात स्वतःचे कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आणि जनतेच्या प्रतिक्रियेमुळे ‘इंडिगो’ने स्थापन केलेल्या ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुप’बद्दल माहिती दिली, ज्यामध्ये बोर्डाचे सदस्यही होते.‘डीजीसीए’ने उड्डाणे रद्द होण्याचा डेटा सादर केला, परंतु मंत्रालय, ‘डीजीसीए’ किंवा ‘इंडिगो’ला त्याचा अंदाज यायला हवा होता. वेळापत्रक विस्कळित होण्याचे प्रकार आधीही घडले होते, मात्र असे प्रकार प्रामुख्याने तोट्यातील कंपन्यांबाबत होत होते. त्यामुळे नफ्यात असलेल्या ‘इंडिगो’बाबत अशी परिस्थिती उद्भवेल, अशी शक्यता कोणालाच वाटली नाही.चूक सर्वांची, भुर्दंड प्रवाशांनावेळापत्रक कोलमडून पडण्याच्या काही दिवस आधी ‘इंडिगो’ची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उड्डाणे उशिराने जात होती. विमान रद्द किंवा विलंब झाल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून होतच होत्या. ‘एफडीटीएल’मुळे वैमानिक उपलब्ध नाहीत, अशी घोषणा ‘ग्राउंड स्टाफ’कडूनच होत होती. वैमानिकांच्या कमतरतेचा अंदाज घेणे सोपे होते, परंतु तसे झाले नाही. ही जबाबदारी ‘इंडिगो’तील जबाबदार व्यक्तीची होती, यासाठी सर्व उड्डाणे पूर्ण थांबवायला नको होती आणि योग्य वेळी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. याचा सर्वांत जास्त परिणाम प्रवाशांवर झाला. काही जणांनी महत्त्वाच्या बैठका गमावल्या, काही जण अंत्यसंस्काराला पोहोचू शकले नाहीत तर काही ठिकाणी जोडपी स्वतःच्या लग्नाला पोहोचू शकले नाहीत. बाजारपेठेत निम्म्यापेक्षा जास्त हिस्सा असलेल्या आणि लाखो प्रवाशांचा विश्वास असलेल्या या कंपनीने सर्वांना निराश केले.इंडिगोला वैमानिकांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१९मध्येही ‘इंडिगो’ला अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. काही दिवसांपासून मिळणाऱ्या नकारात्मक प्रसिद्धीतून ‘इंडिगो’कशी बाहेर पडेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलेनाही. कदाचित कंपनीला वैमानिकलगेच मिळतीलही, पण तिला पुन्हाप्रवाशांचा विश्वास मिळेल का?.‘एफडीटीएल’ म्हणजे काय ?‘एफडीटीएल’ ही नागरी विमान वाहतूक उद्योगातील एक जागतिक पद्धत असून, त्यामध्ये क्रू (वैमानिक, केबिन कर्मचारी) यांच्या कामाच्या वेळा निश्चित केल्या जातात. क्रू सदस्यांना वेगवेगळ्या वेळी आणि अनेक वेगवेगळ्या टाइमझोनमध्ये काम करावे लागत असल्याने, थकवा टाळण्यासाठी ‘एफडीटीएल’ ही एक वैज्ञानिक आणि सुरक्षितताकेंद्री प्रणाली मानली जाते. वैमानिक आणि केबिन क्रू यांचा थकवा दूर करण्यासाठी ‘डीजीसीए’नेलागू केलेल्या ‘एफडीटीएल’चे काही ठळक निकष असेआठवड्याच्या विश्रांतीच्या कालावधीत वाढ : फ्लाइट क्रूसाठी अनिवार्य आठवड्याच्या विश्रांतीचा कालावधी ३६ तासांवरून सलग ४८ तासांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. परिणामी ‘क्रू रोस्टरिंग’साठी उपलब्ध वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो.रात्रीच्या उड्डाणांवर कडक मर्यादा : ‘रात्रीची ड्यूटी’ची व्याख्या रात्री ००:०० ते पहाटे ०६:०० तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे (पूर्वी ती रात्री ००:०० ते पहाटे ०५:०० तास होती).प्रत्येक वैमानिकासाठी परवानगी असलेल्या रात्रीच्या लँडिंगची कमाल संख्या सहावरून दोन करण्यात आली आहे. एका वैमानिकाला सलग जास्तीत जास्त रात्रीच्या दोनच ड्यूटी करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे.व्यापाराला मोठा फटकाठप्प झालेल्या ‘इंडिगो’च्या विमानसेवेचा फटका व्यापारावरही झाल्याचे सांगण्यात आले. दिल्लीमध्येच व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि प्रदर्शनासारख्या क्षेत्रांचे १००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा ‘चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री’ने (सीटीआय) केला आहे. ‘सीटीआय’ हा दिल्लीतील सर्व बाजारपेठांच्या संघटनांचा महासंघ आहे. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांमध्ये दिल्लीतील महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये २५ टक्के कमी माणसे आल्याचे ‘सीटीआय’ने म्हटले आहे. दिल्ली विमानतळावरून दररोज दीड लाख प्रवासी प्रवास करतात, त्यातील ५० हजार व्यापारी व व्यावसायिक असतात, असे ‘सीटीआय’चे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी म्हटले आहे..स्पर्धेला प्रोत्साहन हवेभारताच्या हवाई क्षेत्रावर ‘इंडिगो’ आणि ‘एअर इंडिया’ समूहाच्या अखत्यारीतील विमान कंपन्यांचेच वर्चस्व आहे. हवाई क्षेत्रापैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा या दोन कंपन्यांकडेच आहे. अशा पद्धतीने बाजारपेठेवर असणारे वर्चस्व चिंताजनक आहे, याकडे हवाई वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांनी लक्ष वेधले आहे. यातील एखाद्या कंपनीमध्ये समस्या निर्माण झाली, तर त्यातून भारतीय हवाई क्षेत्रामध्ये मोठा गोंधळ उडू शकतो. त्यामुळे सरकारने हवाई इंधनावरील कर कमी करावेत आणि या क्षेत्रामध्ये स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.२२०० - ‘इंडिगो’च्या दैनंदिन उड्डाणांची संख्या३००० - गोंधळाच्या काळात रद्द झालेली उड्डाणे२.९ कोटींपेक्षा जास्त एका वर्षातील 'इंडिगो'चे प्रवासी१८५ अब्ज रुपये 'इंडिगो'चा वार्षिक महसूल४.७ वर्षे ताफ्यातील विमानांचे सरासरी आयुष्यमान४१७ 'इंडिगो'च्या ताफ्यातील विमानेभारतीय कंपन्यांतील विमान ताफ्यांमध्ये वाढविविध देशांमधील विमान कंपन्यांनी २०२३ आणि २०२४मध्ये एअरबस आणि बोइंग या विमान उत्पादक कंपन्यांना केलेली नव्या विमानांची मागणी पाहता, भारतीय बाजारपेठेची वाढ लक्षात येते.एअर इंडिया- ५७०इंडिगो- ५४०अमेरिकन एअरलाईन्स - १७०एमिराट्स - १६६साऊथवेस्ट एअरलाइन्स - १५६रॅन एअर - १५०पेगॅसस - १३६ 