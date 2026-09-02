Premium|Revised National Pension Scheme Maharashtra : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना नेमकी कशी आहे?

प्रश्न तुमचे, उत्तर तज्ज्ञांचे!‘सकाळ मनी’च्या दर महिन्याच्या अंकात शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, बँकिंग, टॅक्सेशन, रिअल इस्टेट, सोने-चांदी, क्रिप्टो करन्सी, आर्थिक नियोजन, निवृत्ती नियोजन आदी विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे लेख, मुलाखती प्रसिद्ध होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर आता वाचक वा गुंतवणूकदारांच्या मनातील प्रश्नांना तज्ज्ञांकडून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘सकाळ मनी’कडे आलेल्या निवडक प्रश्नांची उत्तरे पुढील अंकांमध्ये प्रसिद्ध केली जातील. यासंदर्भात वेगळा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. वाचकांनी आपले प्रश्न या मेल आयडीवर थोडक्यात पाठवावेत. आपले प्रश्न संक्षिप्त आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात असावेत.प्रश्न १ : महाराष्ट्र सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना (आरएनपीएस) नेमकी काय आहे?उत्तर ः या सुधारित पेन्शन योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण झाली आहे, त्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) ५० टक्के पेन्शन, तसेच त्यावर लागू होणारा महागाई भत्ता (डीए) देण्याची हमी महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या (यूपीएस) धर्तीवर आधारित असली, तरी ती तंतोतंत त्याच स्वरूपाची नाही..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.प्रश्न २ : ही योजना सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे का?उत्तर ः नाही. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. कर्मचारी सध्याच्या बाजाराशी निगडित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) राहू शकतात किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना (आरएनपीएस) स्वीकारू शकतात. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना लेखी पर्याय (ऑप्शन फॉर्म) सादर करावा लागेल. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.प्रश्न ३ : हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्याला किती आणि कशी पेन्शन मिळेल?उत्तर ः मिळणारी पेन्शन ही कर्मचाऱ्याच्या सेवाकालावधी आणि निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या शेवटच्या वेतनावर (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) अवलंबून असेल.अ) २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा असल्यास शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पूर्ण पेन्शन मिळेल.ब) १० ते २० वर्षांच्या सेवाकालावधीसाठी प्रमाणानुसार (प्रपोर्शनेट) पेन्शन मिळेल. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा १५ वर्षे असून, त्याचे शेवटचे वेतन १,००,००० रुपये असल्यास त्याला ५०,००० रुपये न मिळता, ५०,००० × १५ ÷ २० = ३७,५०० रुपये इतकी मासिक पेन्शन मिळेल.क) १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्याला किमान ७,५०० रुपये मासिक पेन्शन मिळेल, जरी त्याचे शेवटचे वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा कमी असले तरी.ड) १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेला कर्मचारी या योजनेअंतर्गत पेन्शनसाठी पात्र ठरणार नाही.ई) निवृत्तीच्या वेळी निश्चित झालेल्या पेन्शनमध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वेळोवेळी वाढ केली जाईल.फ) कर्मचाऱ्याने स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यास त्याला या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळणार नाही. अशा वेळी त्याला ‘एनपीएस’चेच लाभ लागू राहतील..प्रश्न ४ : कौटुंबिक (फॅमिली) पेन्शन किती मिळेल?उत्तर ः कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर किंवा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबीयांना स्वीकृत पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून मिळेल. या पेन्शनमध्येही महागाई निर्देशांकानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात येईल.प्रश्न ५ : सेवानिवृत्तीच्या वेळी ‘एनपीएस’मध्ये जमा झालेल्या निधीचे (कॉर्पस) काय होईल?उत्तर ः सेवानिवृत्तीच्या वेळी ‘एनपीएस’मध्ये जमा झालेल्या निधीपैकी ६० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागेल. उर्वरित ४० टक्के रकमेची ॲन्युइटी (Annuity) घ्यावी लागेल. या ॲन्युइटीतून मिळणारी रक्कम देय पेन्शनमधून वजा केली जाईल. एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वी ‘एनपीएस’मधून अंशतः रक्कम काढली असेल, तर काढलेली रक्कम आणि त्या रकमेवर पैसे काढल्याच्या तारखेपासून १० टक्के वार्षिक दराने होणारे व्याज इतकी रक्कम परत भरावी लागेल. ही रक्कम परत भरता आली नाही, तर त्या प्रमाणात मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये कपात केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.