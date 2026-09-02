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Premium|Revised National Pension Scheme Maharashtra : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना नेमकी कशी आहे?

RNPS Maharashtra Government Employees : महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजनेत २० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन आणि त्यावर महागाई भत्ता देण्याची तरतूद आहे.
Revised National Pension Scheme Maharashtra

Revised National Pension Scheme Maharashtra

esakal

सकाळ मनी
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प्रश्न १ : महाराष्ट्र सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना (आरएनपीएस) नेमकी काय आहे?

उत्तर ः या सुधारित पेन्शन योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण झाली आहे, त्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) ५० टक्के पेन्शन, तसेच त्यावर लागू होणारा महागाई भत्ता (डीए) देण्याची हमी महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या (यूपीएस) धर्तीवर आधारित असली, तरी ती तंतोतंत त्याच स्वरूपाची नाही.

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