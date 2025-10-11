Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय

प्रा. युगांक गोयलविद्यार्थिनी कृती भार्गव‘सीएमएस : ई -२०२५’ अहवाल भारतातील शिक्षणाच्या खर्चाची व्याप्ती दर्शवतो. उच्च शिक्षणावरील खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि खासगी शाळा आणि सार्वजनिक शाळांतील खर्चात मोठी तफावत आहे. या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते, की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वैयक्तिक लाभ नसून तो सार्वजनिक जबाबदारीचा भाग आहे. शिक्षणातील आर्थिक अडचणी ओळखून, सार्वजनिक निधीचा अधिक न्याय्य वापर अन् दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षणप्रणाली निर्माण करणे हीच काळाची गरज आहे.सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांच्या कक्षेंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ‘सर्वंकष मॉड्युलर सर्वेक्षण : शिक्षण (सीएमएस : ई) २०२५’ हा अहवाल ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केला. एप्रिल ते जून २०२५ दरम्यान घेतलेल्या क्षेत्रनिहाय माहितीनुसार या अहवालाची मांडणी करण्यात आली. हा सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या(एनएसएस) ८० व्या फेरीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मागील लेखात प्रस्तुत लेखकांनी शासकीय, अनुदानित खाजगी आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे वितरण स्पष्ट केले होते. या लेखात आपण दुसऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूकडे लक्ष केंद्रित करत आहोत. विविध शाळांच्या प्रकारानुसार, शिक्षण स्तरानुसार आणि ग्रामीण-शहरी क्षेत्रांनुसार घरगुती शैक्षणिक खर्चाचा कल कसा आहे याचे याद्वारे विश्लेषण करण्यात आले आहे. .सर्वेक्षणाचे महत्त्व‘सीएमएस : ई -२०२५’ हे कोरोना महासाथीनंतरचे शिक्षण क्षेत्रातील भारतातील पहिला राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारी पुरवणारा अहवाल आहे. शालेय शिक्षणावरील घरगुती खर्च मोजण्यास समर्पित आहे. देशातील ५२ हजार ८५ कुटुंबे, दोन हजार ३८४ ग्रामीण भागातील गावे आणि एक हजार ९८२ शहरी प्रभागांत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात तीन वर्षे अन् त्या वयोगटापुढील ५७ हजार ७४३ नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा खर्च तपशीलवार नोंदवला गेला. हे सर्वेक्षण फक्त शालेय शिक्षणापुरते (पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक) मर्यादित असल्याने, कुटुंबे शिक्षणासाठी खर्च कसा करतात याचे नेमके चित्र स्पष्ट होते. यात केवळ शाळा-आधारित खर्चच नव्हे, तर खासगी शिकवणी, प्रवास, पुस्तके आणि गणवेश अशा पूरक खर्चांचाही समावेश आहे. ही माहिती शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील धोरणनिर्मितीसाठी निर्णायक आहे. ती राज्य व कुटुंबांचा आर्थिक वाटा स्पष्ट करते, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान्वये समतामूलक शिक्षणाच्या निर्माण झालेल्या आकांक्षांकडे लक्ष वेधते. अन् विविध स्तर, शाळा प्रकार, लिंग अन् भूभागानुसार खर्चाचे विभाजन दाखवून शिक्षणातील आर्थिक अडथळ्यांचे मापन करते. .आकडेवारीचे निरीक्षण२०२५ च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणामधील आकडेवारी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील आर्थिक विषमता उलगडते. राष्ट्रीय सरासरी पाहता, एका विद्यार्थ्यामागचा वार्षिक घरगुती खर्च ग्रामीण भागात आठ हजार ३८२ तर शहरी भागात २३ हजार ४७० इतका आहे.सर्व देशातील शिक्षणात विद्यार्थ्यामागे वार्षिक घरगुती खर्चाची एकत्रित सरासरी १२ हजार ६१६ रुपये इतकी आहे. विशेषतः शासकीय आणि खासगी शाळांतील फरक लक्षवेधी आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर सरासरी दोन हजार ८६३ इतका खर्च तर विनाअनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर तब्बल २८ हजार ६९३ रुपये इतका खर्च होतो. या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की शिक्षणाचा आर्थिक भार हळूहळू सरकारी यंत्रणेकडून कुटुंबांच्या खांद्यावर सरकला आहे. .शैक्षणिक स्तरानुसार वाढता खर्चशैक्षणिक स्तर वाढत गेला की प्रति विद्यार्थी खर्च झपाट्याने वाढताना दिसतो. प्राथमिक स्तरावर सरासरी वार्षिक खर्च १० हजार ६६२ आहे, तर उच्च माध्यमिक स्तरावर तो २० हजार १३३ रुपयांपर्यंत पोहोचतो. विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये ही वाढ अधिक तीव्र आहे : प्राथमिक स्तर : २४ हजार ६६३, माध्यमिक स्तर: ३५ हजार ४२६ आणि उच्च माध्यमिक स्तर : ४० हजार ६०१ असा हा सरासरी वाढता खर्च आहे. दुसरीकडे शासकीय शाळांसाठीचा खर्च उच्च माध्यमिक स्तरावरसुद्धा सरासरी सात हजार ३०० रुपयांच्या आत राहतो. यावरून स्पष्ट होते, की शिक्षणातील आर्थिक अडथळा सर्वात जास्त त्या स्तरावर वाढतो जेथे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व कौशल्याधारित रोजगारात प्रवेश मिळविण्याची संधी असते. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गळती होण्याचा धोका निर्माण होतो. .शिक्षणावरील घरगुती खर्चाची संरचनाशिक्षणावरील घरगुती खर्चाच्या संरचनेचा अभ्यास केला असता, देशस्तरावर सरासरी अभ्यासक्रम शुल्कापोटी (फी) झालेला खर्च सात हजार १११ रुपये आहे. ग्रामीण भागात हा तीन हजार ९७९ रुपये असून, शहरी भागात तो १५ हजार १४३ रुपये इतका आहे. त्यानंतर प्रवास (एक हजार ८४२), पुस्तके आणि वह्या-साहित्य (दोन हजार दोन रुपये), आणि गणवेश (एक हजार ७० रुपये) या प्रमुख खर्च घटकांचा समावेश आढळतो. शासकीय शाळांमध्ये शैक्षणिक शुल्क (फी) कमी असले तरी इतर पूरक खर्चाचे प्रमाण जास्त आहे. उलट विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये संपूर्ण खर्चापैकी दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक वाटा फक्त शैक्षणिक शुल्काचाच असतो. उच्च माध्यमिक स्तरावर ८६ टक्के विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क भरतात, प्राथमिक स्तरावर हे प्रमाण फक्त ४८ टक्के आहे, तर खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ते ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. या आकडेवारीवरून दिसते, की सरकारद्वारे घोषित मोफत शिक्षणातही कुटुंबांना खर्च करावा लागतो अन् खासगी शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या सर्वात जास्त महागडे ठरते. त्यापासून सर्वसामान्य उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी वंचित राहतात. .ग्रामीण-शहरी अन् प्रादेशिक विषमताशिक्षणावरील खर्चात ग्रामीण-शहरी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. शासकीय शाळांमध्ये शहरी विद्यार्थ्यांवरील सरासरी खर्च चार हजार १२८ तर ग्रामीण भागात दोन हजार ६३९ रुपये आहे. खासगी शाळांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ३१ हजार ७८२ आणि १९ हजार ५५४ रुपये आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावर ही दरी अधिक वाढते. ग्रामीण सरकारी शाळांमध्ये खर्च सात हजर २९३ रुपये असून, विनाअनुदानित शाळांमध्ये तो ४० हजार ६०१ रुपये इतका आहे. शहरी भागात खासगी शिक्षणसंस्थांची उपलब्धता तसेच प्रवासाचा जादा खर्च या घटकांमुळे ही तफावत वाढते. परिणामी ग्रामीण आणि निम्न उत्पन्न शहरी कुटुंबांसाठी शिक्षणप्रवेश आर्थिकदृष्ट्या अवघड ठरतो. .‘कोचिंग क्लास’वरील खर्चअहवालात हेही नमूद केले आहे, की जरी खासगी शिकवणीचा खर्च शिक्षण संस्थांच्या शुल्क रचनेत मोजला गेलेला नाही. तरी तो कुटुंबांवरील एक मोठा अतिरिक्त भार आहे. उच्च माध्यमिक टप्प्यावर तो सर्वाधिक आहे. पालक आपल्या मुलांना स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी तयार करण्यासाठी खासगी शिकवणीवर मोठी रक्कम खर्च करतात. त्यामुळे शासकीय शिक्षणावरचा विश्वास कमी होत असून, खासगी शिकवण्या हे आवश्यक पूरक माध्यम बनत आहेत. .धोरणात्मक दिशानिर्देशया सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास स्पष्ट होते, की भारतात शालेय शिक्षणाचा आर्थिक भार आता मोठ्या प्रमाणात कुटुंबांवर आला आहे. सर्वांना समतामूलक शिक्षण मिळण्यासाठी पुढील काही धोरणात्मक पावले आवश्यक आहेत :शासकीय शाळांवर खर्च वाढवणे : शासकीय शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची गुणवत्ता व शिक्षण साधनांसाठी जास्त सार्वजनिक निधीची तरतूद आणि विनियोग आवश्यक आहे.लक्ष्यित अनुदाने : ग्रामीण व अल्प उत्पन्न कुटुंबांना वह्या, पुस्तकं, गणवेश आणि प्रवासासाठी अनुदान दिल्यास शिक्षणप्रवेशात सुधारणा होईल.खासगी शाळांवरील नियमन : विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी प्रभावी, अद्ययावत नियमांची आवश्यकता आहे.खासगी शिकवण्यांवरील अवलंबन कमी करणे : शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण प्रभावी अध्यापन आणि वैकल्पिक शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून खासगी शिकवणीवरील अवलंबन कमी करता येईल. .Premium: Education statistics India: शिक्षण क्षेत्राचा सर्वसमावेशक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर, ग्रामीण-शहरी भागातील शिक्षणात स्पष्ट तफावत.दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण‘सीएमएस : ई -२०२५’चा अहवाल भारतातील शिक्षणाच्या खर्चाची खरी व्याप्ती दर्शवतो. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि खासगी शाळा आणि सार्वजनिक शाळांतील खर्चात मोठी तफावत आहे. या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते, की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा केवळ वैयक्तिक लाभ नसून तो सार्वजनिक जबाबदारीचा भाग आहे. अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, 'मूलभूत शिक्षण ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे ज्याचे फायदे व्यक्तीपुरते मर्यादित नसतात.' या अहवालातील आकडेवारीतून मिळणारे निष्कर्ष भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी अन् सामाजिक समता प्रस्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणातील आर्थिक अडथळे ओळखून, सार्वजनिक निधीचा अधिक न्याय्य वापर आणि दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षणप्रणाली निर्माण करणे हीच काळाची गरज आहे. 