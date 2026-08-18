Premium|Health Insurance : कॉर्पोरेट्सना पगारापेक्षा जास्त चिंता इन्शुरन्सच्या हप्त्यांची! Tata AIGचा नवीन अहवाल काय सांगतो?

Corporate India’s Health Insurance Worry: Is Employer Medical Cover Really Enough?कोणत्याही नोकरदार माणसाला कसली भीती असते, असा प्रश्न विचारला तर उत्तर येईल साहजिकच नोकरीच्या शाश्वतीची. पण खरं उत्तर वेगळं आहे. कॉर्पोरेट्समध्ये काम करणाऱ्या अनेकांना काळजी असते ती, आरोग्यसेवेच्या खर्चाची. Tata AIG General Insurancच्या Corporate Health Protection Pulse 2026 या सर्वेक्षणात अनेक कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च हा त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठी आर्थिक चिंता आहे. अगदी नोकरी सुरक्षित राहील का, या प्रश्नापेक्षाही अचानक एखादा वैद्यकीय खर्च आला तर तो झेपेल का, हाच अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय असल्याचं ते म्हणतायत. या अहवालात आणखी कोणती निरीक्षणं मांडली आहेत. वैद्यकीय खर्चाचं इतकं टेन्शन नेमकं का येतंय? सविस्तर समजून घेऊ सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .दिवसेंदिवस महागाई वाढताना दिसते आहे त्यातही आरोग्यावरील खर्चात विशेष वाढ दिसते. याचं कारण म्हणजे आरोग्यावरील खर्च टाळता येत नाही किंवा तो ऑप्शनलाही टाकता येत नाही. तो करावाच लागतो. दुसरं म्हणजे वैद्यकीय खर्च कधी येईल ते सांगता येत नाही म्हणूनच टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्सच्या Corporate Health Protection Pulse 2026 या सर्वेक्षणात अनेक कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय खर्चाची काळजी असल्याचं सांगितलं. सर्वेक्षणातील जवळपास ९४ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चामुळे आर्थिक तणाव निर्माण होतो. दिवसेंदिवस आरोग्यासेवेवरील खर्च आणि किंमत वाढते आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च, जीवनशैलीशी संबंधित आजार, कुटुंबासाठी आरोग्य विमा संरक्षण आणि आपत्कालीन बचतीचा अभाव या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख चिंता आहेत, असंही या सर्वेक्षणातून समोर आलं. .कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची भीती का वाटते?दिवसेंदिवस आरोग्यसेवेचा खर्च वाढतो आहे. रुग्णालयात दाखल व्हायची वेळ आली तर कुटुंबाच्या बचतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक प्रमुख चिंतांमध्ये रुग्णालयात दाखल व्हावं लागल्यास होणारा खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं या अभ्यासातून समोर आलं. कॉर्पोरेट नोकऱ्यांमुळे येणारी धावपळीची जीवनशैली, दगदग, त्यातून होणारी आरोग्याची आबाळ, कुटुंबातील सदस्यांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण, मानसिक आरोग्य आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अपुरी बचत या प्रमुख चिंताही कर्मचाऱ्यांना सतावतात..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.मुख्यतः मासिक पगारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीसाठी अचानक एखादा वैद्यकीय खर्च आला तर ते कठीण होतं. उपचाराचा संपूर्ण खर्च विम्यात समाविष्ट नसेल किंवा विमा पॉलिसीत काही मर्यादा असतील तरीसुद्धा ही समस्या गंभीर होते.दिवसेंदिवस आरोग्यसेवेचा खर्च वाढतो आहे. रुग्णालयात दाखल व्हायची वेळ आली तर कुटुंबाच्या बचतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक प्रमुख चिंतांमध्ये रुग्णालयात दाखल व्हावं लागल्यास होणारा खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं या अभ्यासातून समोर आलं. कॉर्पोरेट नोकऱ्यांमुळे येणारी धावपळीची जीवनशैली, दगदग, त्यातून होणारी आरोग्याची आबाळ, कुटुंबातील सदस्यांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण, मानसिक आरोग्य आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अपुरी बचत या प्रमुख चिंताही कर्मचाऱ्यांना सतावतात.मुख्यतः मासिक पगारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीसाठी अचानक एखादा वैद्यकीय खर्च आला तर ते कठीण होतं. उपचाराचा संपूर्ण खर्च विम्यात समाविष्ट नसेल किंवा विमा पॉलिसीत काही मर्यादा असतील तरीसुद्धा ही समस्या गंभीर होते..नोकरीपेक्षा चिंता आरोग्य विम्याचीकोणत्याही नोकरदार कर्मचाऱ्याला सहसा भीती असते ती, त्यांची नोकरी जाऊ नये, याची. कारण पगारातून येणारी आर्थिक सुरक्षितता प्रत्येकालाच महत्त्वाची असते. मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरी जाण्यासोबत त्या नोकरीतून मिळणारा आरोग्य विमा जाईल किंवा ते कव्हर जाईल याची अधिक काळजी वाटत होती. अगदी कर्जाचे हप्ते किंवा ठरलेले उत्पन्न न मिळणे, या दोन्हीपेक्षा जास्त आरोग्य विम्याची काळजी वाटते.नोकरी अचानक गेली तर सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ आपला आर्थिक खर्च भागवू शकतो, असं ७० टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. पण त्या ६ महिन्यांनंतर काय, याचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. मात्र १२ टक्के कर्मचाऱ्यांनी नोकरी नसतानाही वर्षभरापेक्षा जास्त काळ आम्ही आमचा खर्च भागवू शकतो, असं सांगितलं. .Premium|Insurance vs Investment : विमा की गुंतवणूक? आर्थिक नियोजनातील सर्वात मोठा गैरसमज समजून घ्या.टाटाने हे सर्वेक्षण करताना मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे आणि कोलकाता या शहरांमधील २८ ते ५५ या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. हा वयोगट सर्वात जास्त उत्पादक वयोगट मानला जातो. या वयोगटातल्या तब्बल ७४८ कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून या सर्वेक्षणातील निकष मांडण्यात आले आहेत..नियोक्त्याकडून मिळणारा आरोग्य विमा पुरेसा आहे का?बहुतक सगळ्याच कंपन्यांमध्ये आरोग्य विमा संरक्षण दिले जाते. विविध कॉर्पोरेट पॉलिसीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी निरनिराळ्या योजना आखल्या जातात. अमलात आणल्या जातात. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या नियोक्त्याकडून मिळणारे आरोग्य विमा संरक्षण पुरेसे असेल का, याबाबत अनेक कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जवळपास ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, आपत्कालीन रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं तर कंपनीने दिलेलं Group Medical Cover (GMC) पुरेसे नसेल..Premium|Option Tarading: आधी जमिनीतला हंडा आणि आता ऑप्शन्स ट्रेडिंग; खजिना शोधण्याच्या मानसिकतेत आजचा तरुण आहे ते घालवून बसतोय का?.८४ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, कंपनीच्या कॉर्पोरेट विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त अतिरिक्त आरोग्य विमा असणे महत्त्वाचे आहे. जवळपास ४५ टक्के कर्मचाऱ्यांकडे ग्रूप मेडिकल पॉलिसीशिवाय इतर कोणताही विमा नाही.टाटा AIG जनरल इन्शुरन्सचे रिटेल-हेल्थ अंडररायटिंग विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष पुरी यांनी लाइव्ह मिंटशी बोलताना सांगितलं की, ग्रुप मेडिकल कव्हर हे कर्मचारी कल्याणाचा महत्त्वाचा आधार असले तरी, आपल्या विमा संरक्षणाची व्याप्ती किती आहे आणि वैद्यकीय आणीबाणी किंवा नोकरी बदलाच्या काळात ते पुरेसे ठरेल का, याबाबत अनेक व्यक्ती अजूनही साशंक आहेत..नोकरीतील बदल आणि आरोग्य विम्यातील गॅप. ८८ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, नोकरी बदलताना आरोग्य विमा संरक्षणात खंड पडू नये, हे त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. जेव्हा तुम्ही एक नोकरी सोडलेली असते आणि दुसऱ्या नोकरीत रुजू झालेली नसतात त्या संक्रमणाच्या काळात आरोग्य विमा संरक्षणाचं काय हे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना माहिती नसतं. या काळात आरोग्य विमा संरक्षणाचं कवच कायम ठेवण्यासाठीच्या पर्यायांची माहिती केवळ ४० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच होती..तुम्हाला तुमच्या ग्रूप इन्शुरन्स पॉलिसीची पूर्ण माहिती आहे का?आपल्या ग्रूप इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे, याची माहितीही अनेकांना नसते. केवळ ४१% कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, कंपनी देत असलेल्या GMC मधील सर्व वैशिष्ट्ये आणि लाभांची पूर्ण माहिती आहे. ही माहिती असणं गरजेचं आहे कारण एखाद्या उपचाराचा किंवा संपूर्ण रुग्णालयाच्या बिलाचा खर्च विम्यातून भरला जाईल, असे कर्मचाऱ्यांना वाटू शकते; मात्र प्रत्यक्षात विम्यावर काही मर्यादा, अपवाद किंवा इतर अटी असू शकतात.त्यामुळे आणीबाणी येण्यापूर्वीच आपल्या विमा पॉलिसीची माहिती करून घेणे हे विमा संरक्षण असण्याइतकेच महत्त्वाचे ठरते..वैयक्तिक आरोग्य विमा घेणे पुढे का ढकलले जाते?अतिरिक्त आरोग्य विमा न घेण्यामागे माहितीचा अभाव आणि ‘नंतर घेऊ’ अशी मानसिकता ही दोन मुख्य कारणं आहेत. २८ ते ३४ वर्षे या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांमध्ये ती जास्त आढळतात. तरुणपणातील अनेकांची ही मानसिकता असते. मात्र त्यानंतरच्या वयात अनेकजण आरोग्याकडे अधिक सजगपणे पाहताना दिसतात. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या अंगावर येणं, तब्येत, वय या सगळ्याचा यात वाटा आहे. कुटुंबाचे संरक्षण या कारणास्तवही अनेकजम अतिरीक्त आरोग्य विमा घेतात. अधिक विमा रक्कम, कुटुंबातील सदस्यांसाठी संरक्षण आणि नोकरी बदलताना विमा संरक्षण सुरू राहणे या गोष्टी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या वाटतात. .नियोक्त्याने दिलेला आरोग्य विमा पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या GMC मध्ये नेमके काय समाविष्ट आहे आणि ते त्यांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजांसाठी पुरेसे आहे का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.कॉर्पोरेट भारतासाठी आर्थिक नियोजन म्हणजे आता केवळ बचत करणे, ईएमआय भरणे किंवा निवृत्तीसाठी तयारी करणे एवढेच राहिलेले नाही. आता भारतीय कॉर्पोरेट कर्मचारी मोठ्या वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक तयारी करणे आणि पुरेसे आरोग्य विमा संरक्षणाचाही विचार प्रामुख्याने करू लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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