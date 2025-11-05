Premium| Bihar Women Voters: बिहारमधील राजकीय समीकरण महिला मतदारांच्या वाढत्या सहभागाने बदलणार?

संजय कुमारबिहारमधील मागील काही विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाच्या आकडेवारीनुसार महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांच्या तुलनेत अधिक होता. त्याचप्रमाणे बिहार विधानसभेत निवडून आलेल्या महिलांची संख्या पाहता, सध्याच्या विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढून ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यावरून स्पष्ट होते, की बिहारच्या राजकारणात महिला मतदार हा आता केवळ ‘महिला कल्याण योजनांचे लाभार्थी’ नसून राजकीय समीकरण ठरविणारे शक्तिशाली घटक बनल्या आहेत.बिहारमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रणदुंदुभी वाजू लागल्या आहेत. बहुतांश राजकीय पक्ष सध्या सत्तेत आल्यानंतर महिलांच्या कल्याणासाठी कोणत्या योजना राबविणार याची आश्वासने देण्यात व्यग्र आहेत तर सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या महिला केंद्रित त्यांच्या कल्याणाच्या योजना जाहीर करण्यात मग्न आहे. .या महिलाभिमुख आश्वासनांमुळे हे पक्ष प्रत्यक्षात महिलांचे मतदान त्यांच्या बाजूने कितपत खेचून आणतील हे सांगणे कठीण असले, तरी मागील विधानसभा निवडणुकांच्या आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये दिसून येतात. यापैकी पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांचा मतदानातील वाढता सहभाग आणि दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे बिहार विधानसभेतील महिलांचे वाढते राजकीय प्रतिनिधित्व. बिहारच्या राजकारणात हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे ठरू शकतील. येत्या विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदार हे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी निर्णायक घटक ठरत आहेत. अलीकडे अन्य राज्यांतील निवडणुकांमध्येही हेच चित्र दिसले होते..मतदानाचा वाढता टक्कामागील काही विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाच्या आकडेवारीनुसार २०१०, २०१५ आणि २०२० या तिन्ही निवडणुकांत भिन्न प्रमाणात असला तरीही महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांच्या तुलनेत जास्त होता. त्याचप्रमाणे बिहार विधानसभेत निवडून आलेल्या महिलांची संख्या पाहता, सध्याच्या विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढून ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, की बिहारच्या राजकारणात महिला मतदार हे आता केवळ ‘कल्याण योजनांचे लाभार्थी’ नसून राजकीय समीकरण ठरविणारे शक्तिशाली घटक बनल्या आहेत. आपल्या राजकीय निर्णायक प्रभावाची महिला मतदारांना उशिरा जाणीव झाली. मात्र, निवडणुकीतील त्यांचे महत्त्व फार जुने आहे. जरी राजकीय पक्षांना बिहारच्या निवडणूक राजकारणात महिला मतदारांचे महत्त्व ओळखायला वेळ लागला असला, तरी प्रत्यक्षात महिला मतदारांचे निवडणूक निकालांतील निर्णायक महत्त्व दशकभरापेक्षा अधिक जुने आहे. ज्या राज्यांच्या निवडणुकीत महिलांचे मतदान प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत खूप आधीच झाले होते, अशा अग्रणी राज्यांमध्ये बिहारचा समावेश होतो. .२०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांच्या तुलनेत ३.४ टक्क्यांनी जास्त होता. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत हा फरक वाढून महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांपेक्षा ७.२ टक्क्यांनी अधिक होता. तर २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांपेक्षा ५.२ टक्क्यांनी अधिक होता. या आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसते, की बिहारमध्ये महिलांची मतदान हक्काविषयीची जागरूकता, राजकीय सहभाग आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सक्रियता सातत्याने वाढतच गेली आहे अन् त्यामुळेच त्या आज निवडणूक विजयासाठीच्या समीकरणातील एक निर्णायक घटक म्हणून समोर आल्या आहेत..महिला मतदानाची असमानतावर विवेचन केल्याप्रमाणे २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत महिलांचा मतदानाचा कल संपूर्ण राज्यात सारखा नव्हता. तीन टप्प्यांत झालेल्या या निवडणुकीत प्रत्येक टप्प्यात महिलांच्या मतदानात लक्षणीय फरक दिसून आला. पहिल्या टप्प्यात महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांच्या तुलनेत कमी होता. पुरुषांचे मतदान प्रमाण ५६.४ टक्के होते, तर महिलांचे केवळ ५४.४ टक्के म्हणजेच महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांपेक्षा सुमारे २ टक्क्यांनी कमी होता. परंतु दुसऱ्या टप्प्यात या स्थितीत स्पष्ट बदल दिसला. या टप्प्यात महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा ६ टक्क्यांनी अधिक होते. पुरुषांचे मतदान प्रमाण ५३.३ टक्के तर महिलांचे ५९.२ टक्के होते. अन् तिसऱ्या व अखेरच्या निवडणूक टप्प्यात ही तफावत आणखी वाढली. या टप्प्यात महिलांनी जबरदस्त मतदान केले. या टप्प्यात पुरुषांच्या मतदानाचे प्रमाण ५४.७ टक्के तर महिलांचे तब्बल ६५.५ टक्के होते. म्हणजेच महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा १०.७ टक्क्यांनी अधिक होते. या आकडेवारीतून हे दिसते, की महिलांचा राजकीय सहभाग अन् सक्रियता केवळ वाढतीच नाही, तर राज्याच्या भिन्न भागांमध्ये, भिन्न समाज-आर्थिक आणि राजकीय संदर्भांनुसार त्यांचे मतदान वर्तन अन् कलही बदलत आहे..मागील निवडणुकीतील कलमागील म्हणजे २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांनी पुरुषांच्या तुलनेत केलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीकडे पाहिल्यास आणखी काही लक्षणीय वैशिष्ट्ये दिसून येतात. काही जिल्ह्यांत महिलांच्या मतदानाचा टक्का अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत खूपच जास्त होता. उत्तर बिहारातील जिल्ह्यांत महिलांच्या मतदानाचा टक्का पुरुषांपेक्षा सातत्याने अधिक दिसून आला. तर दक्षिण आणि मध्य बिहारच्या जिल्ह्यांत महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा कमी होते. यापैकी सर्वाधिक लक्षणीय उदाहरण म्हणजे सुपौल जिल्हा. येथे महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा तब्बल १६ टक्क्यांनी अधिक होते. याशिवाय उत्तर बिहारमधील दरभंगा, मधुबनी, अररिया, सीतामढी, मधेपुरा, पुर्णिया, किशनगंज, शेओहर, कटिहार आणि समस्तीपुर या अन्य जिल्ह्यांत महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा सुमारे १० टक्क्यांनी अधिक होते. तसेच गोपालगंज, खगडिया, मुजफ्फरपूर, सहरसा आणि सिवान या अन्य काही जिल्ह्यांतही महिलांचे मतदान पुरुषांच्या तुलनेत जास्त होते. हे सर्व मिळून असे दिसते, की बिहारमध्ये महिलांच्या राजकीय सहभागाचे प्रमाण केवळ वाढतेच नसून, त्याचा प्रादेशिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांशीही संबंध आहे अन् त्या अनुषंगानेही हे प्रमाण वाढत जात आहे..यंदाच्या निवडणुकीतील चित्र२०२५ च्या निवडणुकीतील मतदान टप्पे अन् महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात होत असलेल्या वाढीचाही विचार करायला हवा. बिहारच्या यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत वरील बहुतेक जिल्ह्यांत मतदानाचा पहिला टप्पा ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तर रोहतास, पाटणा, अरवल, बक्सर, भोजपूर, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा आणि शेखपुरा अशा काही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या निवडणुकीत महिलांची मतदानाची टक्केवारी पुरुषांच्या तुलनेत कमी होती. आगामी निवडणुकीत या बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. महिलांच्या वाढत्या मतदानाचा आणि त्यांच्या वाढत्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा थेट संबंध सिद्ध करणे सोपे नाही. तरीही या वाढत्या मतदानाबरोबरच बिहार विधानसभेतील महिला प्रतिनिधित्वात वाढ ही एक महत्त्वाची बाब आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार १९८५ ते फेब्रुवारी २००५ या कालावधीत बिहार विधानसभेत निवडून येणाऱ्या महिला आमदारांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या ६ टक्क्यांपेक्षा कमी होती. परंतु ऑक्टोबर २००५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महिलांचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत १० टक्के झाले. तेव्हापासून झालेल्या सर्व निवडणुकांत महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिले आहे. विशेषतः २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत बिहार विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १४ टक्के इतके झाले होते. या आकडेवारीनुसार हे दिसते, की बिहारमध्ये महिलांचे मतदानातील प्रमाणच केवळ वाढत चाललेले नाही तर त्या राजकीय नेतृत्व करत आहेत. राजकारणाच्या केंद्रस्थानी दाखल होत आहेत. अन् हा राज्याच्या सामाजिक-राजकीय संक्रमणातील एक लक्षणीय टप्पा आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.महिला योजनांसाठी चढाओढउमेदवारीतील महिलांचा वाढता सहभाग एका बाजूला असताना महिला कल्याणकारी योजना, महिला हितकारक आश्वासनांची चढाओढ राजकीय पक्षांत सुरू आहे. आता जेव्हा विविध राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेली उमेदवारी पाहता, हे स्पष्ट होते की महिला मतदानाचे महत्त्व ओळखून पक्षांनी महिलांना उमेदवारी दिले असले, तरीही ते अद्यापही पुरेशा प्रमाणात नाही. सर्वाधिक १४३ जागांवर लढणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) १६.८ टक्के महिला उमेदवारांना तिकीट दिले आहे, तर त्याच्या मित्रपक्ष काँग्रेसने केवळ ८.६ टक्के महिलांना तिकीट दिले आहे. संयुक्त जनता दल आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष प्रत्येकी १०१ जागांवर लढत असून, या दोन्ही पक्षांनी १३.१ टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे. राजकीय पक्षांनी महिलांच्या कल्याणासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत किंवा त्यांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले आहे. या संदर्भात आलेल्या वृत्तांनुसार सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने राज्यातील सुमारे ७५ लाख महिलांच्या खात्यात थेट दहा हजार रुपये वर्ग केले आहेत. .Premium| Full Payment vs. EMI: खरेदीसाठी फुल पेमेंट की ईएमआय? तुमच्यासाठी 'स्मार्ट' निर्णय कोणता?.याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असलेल्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य, तसेच जन्मापासून पदवीपर्यंत शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ लागू करण्यात आली आहे. तर ‘राजद’ने आपले सरकार आल्यास सरकार स्थापन केल्यानंतर महिन्याभरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागास वर्गातील महिलांना प्रति महिला २५०० रुपये देणारी ‘माई बहन मान सन्मान योजना’ जाहीर केली आहे. अन्य पक्षांनीही महिलांसाठी विविध आश्वासने दिली आहेत. महिला मतदारांना या सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 