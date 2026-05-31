Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न

हर्ष काबराआजच्या भारतात कर्तबगार आणि प्रामाणिक करदाते हे केवळ करवसुलीचे अक्षयपात्र बनत चालल्याची भावना वाढते आहे; तर दुसरीकडे राज्यकर्ते आणि शासकीय व्यवस्था मात्र स्वतःच्या विशेषाधिकारांची श्रीमंती राजरोसपणे मिरवत आहेत. गुणवत्ता आणि कष्टाचे चीज होते, हे भारतीय आश्वासनच आता फोल ठरत आहे का?अलीकडच्या काही घडामोडींमुळे जनक्षोभ उसळल्याचे चित्र आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीनंतर भडकलेली आंदोलने आणि नैराश्यातून विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला गालबोट लागले आहे. सत्ताधारी आणि नोकरशहांच्या अरेरावीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या बोचऱ्या राजकीय उपरोधातून जनमानसातील असंतोष समाजमाध्यमांवरून उसळून वाहत आहे. यावर प्रतिक्रिया म्हणून सत्तेच्या उबदार खुर्च्यांवर बसलेल्यांचे उथळ वर्तन, असुरक्षिततेचे अजीर्ण आणि त्यावर पडदा टाकण्यासाठी आव आणण्याचा, पोकळ भाषणबाजी करण्याचा व उपदेशांचे डोस पाजण्याचा खेळ, हे जितके धक्कादायक तितकेच संतापजनकही आहे. जनकल्याण, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकार यांसारखे बौद्धिक वाटणारे विषय आता थेट जनतेच्या भावनांशी जोडलेले राजकीय मुद्दे बनले आहेत. कष्टाला फळ मिळालेच पाहिजे, पण हे अनेकांसाठी तितकेसे स्वाभाविक राहिलेले नाही. मेहनतीचे चीज होत नसल्याची भावना वाढल्यावर न्यायाची जाणीव, कामाची उमेद आणि उत्पादकता मावळते. गुणवत्तेची कदर होते, या भारतीय आश्वासनाबद्दलच अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे. प्रामाणिकतेची आणि ऐक्याची अपेक्षा ठेवणारी शासकीय यंत्रणा विविध नावांनी करांचा बोजा लादते, कल्याणकारी योजनांमधील गैरवापराकडे डोळेझाक करते आणि स्वतःसाठीच विशेषाधिकार राखून ठेवते, असा समज निर्माण होत आहे. ही निव्वळ नाराजी नसून राज्यव्यवस्थेवरील विश्वास आणि न्यायबुद्धीचा समतोल कमकुवत होत असल्याचे संकेत आहेत..Premium|Wealth Creation : संपत्तीनिर्मिती ही एक धोरणात्मक प्रक्रिया.कष्टाचे मूल्य की मोफतचे राजकारण?अर्थसंकल्प आणि धोरणे कायमच आर्थिक वाढ आणि संपत्तीच्या फेरवाटपासाठी असलेल्या राजकीय दबावामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. सत्ता कुणाचीही असो, वाढते कर्ज आणि मर्यादित निधीबाबत अर्थतज्ज्ञ वारंवार इशारे देत असतानाही, निवडणुकांवर डोळा ठेवून सरकारी तिजोरीवरचा बोजा वाढवणाऱ्या अनिर्बंध खिरापती सुरूच असतात. भारत आधीच बेरोजगारी, घटती देशांतर्गत मागणी, शहरांमधील वाढती महागाई आणि सुशिक्षित तरुणांमधील अस्वस्थतेशी झगडत आहे. वर्षानुवर्षे शिक्षण घेऊन आणि कष्ट करूनही हक्काची प्रगती साधणे कठीण झाल्याची भावना तरुणांमध्ये तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.आर्थिक वाढीचा लाभ सर्वांपर्यंत न पोहोचल्याने ही परिस्थिती ओढवली असावी. गेल्या दशकात देशाचा एकूण विकास दर उत्तम असला, तरी संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती त्या मानाने कमी आहे. संसाधने मर्यादित होत गेल्याने त्यांच्या वाटपावरून संघर्ष वाढू लागला आहे. मोफत वीज, कर्जमाफी, रोख रकमेचे थेट वाटप आणि सरकारी अनुदाने हे राजकीय चढाओढीचे प्रतीक बनले आहेत. गरीब घटकांना मिळणाऱ्या मदतीबद्दलचा हा वाद नाही. समस्येचे मूळ धोरणांच्या रचनेत आहे, ज्यामुळे कष्ट करून आर्थिक प्रगती साधण्याची ऊर्मीच धोक्यात येत आहे. एकीकडे मोफत रेशन, वीज आणि रोख रक्कम दिली जाते; तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांवर प्राप्तिकर, वस्तू आणि सेवा कर, इंधन दरवाढ आणि इतर नियमांचा भार लादला जातो. कष्ट करूनही हाती फार काही उरत नसेल, तर व्यवस्थेत काहीतरी बिघाड आहे, असेच वाटते. कष्ट करणे ही केवळ एक नैतिक जबाबदारी आहे आणि त्यातून आर्थिक फायदा होत नाही, असा घातक संदेश यामुळे जातो.तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ओळखपत्रांची जोडणी यांसारख्या सुधारणांनंतरही कल्याणकारी योजनांमधील गळती रोखताना भारताची दमछाक होत आहे. अपात्र लाभार्थ्यांनी उचललेले स्वस्त रेशन असो, लाभासाठी बनवलेली बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रे असो किंवा राजकीय वरदहस्ताने कंत्राटदारांनी लाटलेला विकास निधी असो, गैरव्यवहाराची प्रकरणे सातत्याने समोर येत असतात. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालांनी पेन्शन आणि रेशनच्या विदांमधील हजारो बोगस लाभार्थ्यांचे वास्तव चव्हाट्यावर आणले आहे. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी भरती आणि आरक्षणाशी संबंधित संघटित परीक्षा गैरव्यवहार, तसेच बनावट जात प्रमाणपत्रांचे घोटाळे समोर आले आहेत. सरकार कठोर तपासणी आणि थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे गैरव्यवहार रोखण्याचे प्रयत्न करत आहे. परंतु केवळ प्रशासकीय शिस्त आणल्याने संपूर्ण व्यवस्था न्याय्य होत नाही.अर्थात, हा ठपका सर्व लाभार्थ्यांवर नाही. मात्र, व्यवस्था अशा गैरप्रकारांना अप्रत्यक्षरित्या वाव देते आणि जनतेचे लक्ष त्यांच्याकडे खिळेपर्यंत दोषी उद्दामपणे मोकाट फिरतात, तेव्हा प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्या आणि नियमांचे पालन करणाऱ्यांची ही एक प्रकारे थट्टाच नाही का?.Premium|Latur Killari earthquake inequality : किल्लारी भूकंपाची जखम, ढिगाऱ्यांतून मृतदेह बाहेर काढत आदिवासी कार्यकर्त्यांची मानवी सेवा.करदात्यांच्या खिशावर डल्लाकरप्रणालीचा विचार करता, आपल्यावर अन्याय होत असल्याची मध्यमवर्गाची भावना वर्षानुवर्षे साचत गेलेली आहे. भारताच्या प्राप्तिकराची ताजी आकडेवारी आणि घरगुती वापराचा कल पाहता ही भावना निराधार नाही. एकीकडे देशातील अवाढव्य असंघटित क्षेत्र कराच्या कक्षेबाहेर किंवा नाममात्र कराच्या कक्षेत आहे, तर दुसरीकडे नोकरदार करदात्यांचा एक लहानसा गट थेट करांच्या वसुलीचा सिंहाचा वाटा एकटाच पेलत आहे. श्रीमंतांना लक्ष्य करण्याच्या नावाखाली आखलेली ही कररचना आता शहरातील नोकरदार मध्यमवर्गालाच वेठीस धरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तब्बल १० कोटींहून अधिक करदात्यांकडून सुमारे २.८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. देशातील एकूण प्राप्तिकराच्या सुमारे ७५ टक्के वाटा केवळ १० टक्के उच्चउत्पन्न गटातील करदात्यांकडून येतो. देशातील कर्तबगार लोक म्हणजे महसूल मिळवण्याचे कधीही न आटणारे साधन आहेत, असे वागून चालणार कसे?संपत्तीच्या फेरवाटपाने गरिबी आणि लोकांचे हाल काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात आणि सामाजिक शांतता टिकून राहू शकते. परंतु यातून नवीन संपत्ती निर्माण होत नाही, नवीन घरे बांधली जात नाहीत, कंपन्या उभ्या राहत नाहीत, नवनवीन शोध लागत नाहीत आणि कुशल कामगारही तयार होत नाहीत. सरकारने वाटलेला प्रत्येक रुपया आधी कुणीतरी कष्ट करून कमावलेला असतो. केवळ संपत्तीच्या फेरवाटपामध्येच न्याय शोधणाऱ्या राजकीय विचारसरणीला कष्ट, जोखीम, शिक्षण, मालमत्ता आणि गुंतवणूक यांसारख्या संपत्ती निर्मितीच्या मूळ स्रोतांचा विसर पडतो.येथेच राज्यव्यवस्थेच्या गुणवत्तेच्या आश्वासनाचा पाया डळमळतो. शिक्षण घेऊन, कष्ट करून, बचत करून आणि नाना जबाबदाऱ्या उचलून प्रत्येकाला सुरक्षित आयुष्य जगता येईल, हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे आश्वासन होते. परंतु, आजच्या पिढीला हे विचार कालबाह्य का वाटू लागले आहेत, याकडे गंभीरतेने लक्ष द्यायची गरज आहे. उच्चशिक्षण घेऊन उत्साहाने काम करणाऱ्या तरुणांना स्वतःची पुरेशी पुंजी किंवा मालमत्ता उभी करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. ते झुंडीने कर्जाच्या विळख्यात ओढले जात आहेत. हा केवळ बाजारपेठेतील लहरींचा परिणाम नाही. यामध्ये सरकारची थेट भूमिका असते. प्रगतीचा मार्ग सुकर करण्याऐवजी, सरकारच त्या मार्गातील खर्च वाढवत असली तर प्रगतीची आश्वासने नक्की कोणासाठी आहेत, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. हा आपल्यावर झालेला अन्याय आहे, अशी लोकांची धारणा बनली, तर सोप्या पण अनेकदा अनैतिक आणि बेकायदेशीर मार्गांचा मोह अनावर होतो.खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांसाठी केवळ स्वप्न ठरतील अशा अनेक सवलती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहज उपलब्ध आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक सेवेबद्दल आदर बाळगूनही या व्यवस्थेतील तफावत नाकारता येत नाही. आज भारताच्या कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे कायदेशीर विशेषाधिकार सर्वसामान्यांच्या नजरेत काहीसे विसंगत वाटू लागले आहेत. जुन्या योजनांनुसार सुरक्षित पेन्शन, नोकरीची हमी, वेतन आयोगांनुसार वेळोवेळी होणारी वेतनवाढ आणि निवृत्तीनंतरचे शाश्वत फायदे यांमुळे सरकारी कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आहेत. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मात्र सातत्याने नोकरीकपात, टाळेबंदी, अस्थिर बाजारपेठ आणि असुरक्षित भविष्याचा सामना करावा लागतो. खासगी क्षेत्रात अनेक दशके योगदान देऊनही म्हातारपणीच्या आर्थिक विवंचनेत जगणाऱ्या सामान्य नोकरदाराला ही असमानता का खटकू नये?.येथे उद्देश सरकारी विरुद्ध खासगी असा संघर्ष उभा करण्याचा नाही, तर हा परस्पर आदराचा आणि समानतेचा मुद्दा आहे. नियम एकांगी आणि अन्यायकारक वाटू लागतात, तेव्हाच व्यवस्थेवरील विश्वास तुटू लागतो. न्याय म्हणजे सरधोपट समानता नव्हे. एका स्वतंत्र समाजात प्रगतीची संधी, संपत्तीचा अधिकार आणि वैयक्तिक जबाबदारी आवश्यक आहे; पण तिथे समान न्यायाची भावनाही तितकीच आवश्यक आहे. जे काम करू शकतात त्यांनी काम केलेच पाहिजे, आपली गुणवत्ता सिद्ध केलीच पाहिजे. जे अधिक कष्ट करतात त्यांच्या हक्काच्या कमाईचे फायदे त्यांना मिळालेच पाहिजे. ज्यांना खरोखरच मदतीची गरज आहे, त्यांना ती वेळेवर आणि खात्रीशीर मिळालीच पाहिजे. पण राजकीय फायद्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा बोजा नेहमी प्रामाणिक करदात्यांनी का उचलावा? आपल्या कष्टाच्या पैशांची अनिर्बंध उधळपट्टी निमूटपणे का सहन करावी?कल्याणकारी योजना न्याय्य आणि खरोखर सामाजिक ठेवण्यासाठी त्यात अधिक पारदर्शकता आणि नेमकेपणा आणणे आवश्यक आहे. या देशाचा कणा असलेल्या कर्तबगार करदात्यांच्या कठोर परिश्रमाचे चीज झालेच पाहिजे. व्यवस्थेचे अक्षम्य आणि वारंवार उघड होणारे अपयश, तसेच सत्तेच्या गल्ल्यांतून होणारी दमदाटी आणि शिवराळ शिक्केबाजी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळतात; त्यातून आपल्याला गृहित धरले जाते आहे, ही अपमानाची भावनाच बळकट होते. देशकर्तव्यावर बोलकी व्यवस्था स्वतःच्या लोककर्तव्यावर मुकी होऊन कशी चालेल?(लेखक सामयिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 