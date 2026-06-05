Premium|Option Tarading: आधी जमिनीतला हंडा आणि आता ऑप्शन्स ट्रेडिंग; खजिना शोधण्याच्या मानसिकतेत आजचा तरुण आहे ते घालवून बसतोय का?

पुणे - पूर्वीच्या काळी लोक गुप्तधनाच्या मागे लागायचे किंवा जमिनीत हंडा शोधायचे. आजच्या काळात त्याचे स्वरूप बदलले आहे. आजचा तरुण गुंतवणुकीचा अभ्यास करण्याऐवजी सोशल मीडियावरील टिप्स पाहून ऑप्शन्स ट्रेडिंग करतो किंवा क्रेझी क्रिप्टोमध्ये पैसे टाकतो, हे त्या जुन्या खजिना शोधण्याच्या मानसिकतेचेच आधुनिक रूप आहे. नाव बदलले, पण चमत्कार घडण्याची आशा तीच आहे.हल्ली यूट्यूब, इन्स्टाग्रामवर ‘२१ व्या वर्षी करोडपती कसे व्हावे?', 'नोकरी सोडा आणि ट्रेडिंग करा' असे सल्ले देणाऱ्या Financial Influencers चा पूर आला आहे. अनेक तरुण या रील्स आणि व्हिडिओंना बळी पडून कोणताही सखोल अभ्यास न करता शेअर मार्केट, क्रिप्टो किंवा धोकादायक ट्रेडिंग अॅप्समध्ये पैसे गुंतवत आहेत.मुळात ही हंडा सापडण्याची किंवा शेअर मार्केटमधून करोडपती व्हायची मानसिकता निर्माण होण्यामागे काय मानसशास्त्रीय कारणं आहेत, हल्लीच्या काळात याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन लोकांची कशी फसवणूक केली जाते, हल्लीचा तरूण झटपट श्रीमंत होण्यासाठी कशामध्ये पैसे गुंतवतो, हे करत असताना तो कुठे अडकतो, सेबीची अधिकृत आकडेवारी काय सांगते हे सगळं सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.साहिल भोळे..(नाव बदलले आहे) वयाच्या चाळीशीत पोहोचलेला. पुण्याच्या पिंपरी चिंचवड येथे राहणारा. स्वत: अर्थ या विषयात काम करतो. सुरूवातीला तो इतरांप्रमाणेच थोडे फार पैसे शेअर्समध्ये गुंतवायचा. कोरोना काळात शेअर्सचे भाव पडले होते त्यावेळी त्याने मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची खरेदी केली होती. त्यातून त्याला नंतरच्या काळात चांगले रिर्टन्स देखील आहे. डिव्हिडंट मधूनही चांगले पैसे मिळू लागले होते. त्याला वाटलं आता आपल्याला या क्षेत्रातलं बऱ्यापैकी कळतं आहे. त्याने ऑप्शन ट्रेडिंग हळूहळू सुरू केले. सुरूवातीच्या काळात रिटर्नही चांगले मिळाले. म्हणून तो अधिकाधिक गुंतवत गेला. त्यातूनच त्याला सल्लागार म्हणून ज्या बँकेत त्याने डिमॅट अकाउंट उघडलं होतं तिथली मंडळी मदत करू लागली. त्यांचे ऐकून तो शेअर्स घेऊ लागला. विकू लागला. पण त्यानंतर जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले त्यावेळी शेअर्सचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले. बँकांच्या सल्लागारांनी हात झटकले. आणि मध्यमवर्गीय असणाऱ्या साहिलचे जवळपास ८ ते १० लाख रूपये बुडाले.त्याच्यासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. कारण त्याने मुलांच्या शिक्षणासाठीचा फंड, मेडिकल फंड या साठी वापरला होता. अर्थातच हे एवढ्यावरच थांबलं नाही. त्यानी केलेल्या या चुकीचा फक्त त्याच्या आर्थिक आयुष्यावरच नाही तर वैयक्तिक आयुष्यावर देखील परिणाम झाला. त्याच्या पत्नीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये सतत वाद होऊ लागले. प्रकरण इतकं टोकावर गेलं की त्याच्या मनात जीवन संपवण्याचे विचार येऊ लागले. पण दोने छोटी मुलं आहे याचा विचार करून त्याने कोणत्याही चुकीच्या विचाराच्या आहारी जायचं नाही असं ठरवलं. या सगळ्यात त्याला त्याच्या काही जवळच्या मंडळींनी मदत केली. पण हा मानसिक धक्का त्याचं खूप खच्चीकरण करणारा ठरला. अजूनही त्याने सगळे शेअर्स विकलेले नाहीत. हळूहळू तो या सगळ्यातून बाहेर येतोय. पण यामध्ये जास्त पडायचं नाही असं मात्र त्याने ठरवलं आहे. .हा तरी साहिलने याआधी कमावलेला त्याचा स्वत:चा पैसा होता. मात्र सध्या असे अनेक तरूण दिसतात जे आई वडिलांनी कमावलेला पैसा या कारणासाठी वापरतात. किंवा गावची शेती तेवढ्यासाठी विकायला भाग पाडतायेत. आईवडिलांची पुंजी घालवून बसतात. पण मोठ्या प्रमाणात तरूण याला का बळी पडतायेत याच्या कारणांचा शोध घेऊया. आजचा तरुण कुठे पैसे गुंतवतोय आणि कसा अडकतोय?आजच्या डिजिटल युगात तरुणांना आकर्षित करण्याचा एक रस्ता नाही तर अनेक रस्ते आहेत. आणि पावलापावलावर आहेत.फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स : यात कमी पैशात जास्त नफा मिळवण्याचे आमिष असते. पण हा अत्यंत क्लिष्ट प्रकार आहे. सर्वसामान्य शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही एखाद्या कंपनीचा १ शेअर १०० रूपयांना खरेदी करता. जर तो शेअर ९० रुपयावर आला, तर तुमचं १० रूपयांचं नुकसान होतं, पण तो शेअर तुमच्याकडेच राहतो. भविष्यात कधीतरी त्याचे भाव वाढतील, ही आशा असते. पण फ्युचर्स अँड ऑप्शन्समध्ये तुम्ही शेअर्स खरेदी करत नाही, तर तुम्ही फक्त अंदाज लावता आणि एका ठराविक मुदतीचा करार खरेदी करता.समजा आज निफ्टी किंवा एखाद्या कंपनीचा भाव वाढेल असा तुमचा अंदाज आहे. तुम्ही त्याचा एक ऑप्शन खरेदी करता. जर तुमच्या अंदाजानुसार भाव वाढले, तर तुम्हाला नफा होतो. पण जर ठरलेल्या वेळेत भाव वाढले नाहीत, तर तुम्ही लावलेले सगळे पैसे शून्य होतात. म्हणजेच यात 'वेट अँड वॉच' चालत नाही; मुदत संपली की खेळ संपला!क्रेझी क्रिप्टो आणि मेम कॉइन्स : कोणत्याही ठोस आर्थिक आधाराशिवाय असणाऱ्या आभासी चलनांमध्ये तरुण टिपच्या भरवशावर पैसे टाकतात. सर्वसामान्यपणे कोणत्याही चलनाची किंवा शेअरची किंमत त्या कंपनीच्या कामगिरीवर, नफ्यावर किंवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असते. पण 'मेम कॉइन्स'च्या मागे असा कोणताही ठोस आर्थिक आधार नसतो. खादा मोठा अब्जाधीश किंवा एखादा मोठा इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर एका रात्रीत एखाद्या कॉइनबद्दल ट्विट करतो किंवा रील बनवतो. त्या एका टिपवर विश्वास ठेवून लाखो तरुण त्या कॉइनमध्ये पैसे गुंतवू लागतात. जेव्हा लाखो लोक एकदम पैसे टाकतात, तेव्हा त्या कॉइनची किंमत अचानक ५०० ते १००० टक्क्याने वाढते. हे पाहून तरुणांना वाटतं की आपल्याला खजिना सापडलाय. हे पाहून ते अधिकाधिक गुंतवतात आणि जेव्हा किंमत खूप वाढते, तेव्हा हे मोठे ऑपरेटर आपले सगळे कॉइन्स विकून करोडो रुपये घेऊन बाहेर पडतात. परिणामी, त्या कॉइनची किंमत अचानक ९० ते ९९ टक्के खाली घसरते. शेवटी, ज्या सामान्य तरुणांनी महागड्या दरात ते कॉइन्स खरेदी केले होते, त्यांचे कष्टाचे पैसे एका रात्रीत शून्य होतात. शेअर मार्केटवर सेबीचे नियंत्रण असते, पण क्रिप्टो मार्केटवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. इथे फसवणूक झाली, तर तक्रार कुठे करायची, हेही तरुणांना समजत नाही.बेकायदेशीर ट्रेडिंग आणि गेमिंग अॅप्स : अनेक फसव्या अॅप्सना तरुण बळी पडत आहेत, जिथे सुरुवातीला नफा दाखवून नंतर मोठी रक्कम हडप केली जाते. सुरुवातीला किरकोळ नफा झाला की तरुणांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यानंतर जेव्हा मोठा तोटा होतो, तेव्हा तो तोटा भरून काढण्यासाठी ते घरच्यांकडून, मित्रांकडून किंवा थेट इन्स्टंट लोन अॅप्सकडून कर्ज घेतात आणि कर्जाच्या एका मोठ्या दुष्टचक्रात अडकतात. या अॅप्सची डिझाईन अशी असते की, एकदा तुम्ही आत गेलात की तुम्हाला बाहेर पडू देत नाही. सतत येणारे नोटिफिकेशन्स जसे की, ‘तुम्ही ₹५०० जिंकण्याची संधी गमावत आहात!’ अशा प्रकारचे नोटीफिकेशन तरुणांना सतत गेम खेळायला प्रवृत्त करतात.हे अॅप्स अधिकृत प्ले-स्टोअरवर नसतात. ते थर्ड-पार्टी लिंक्सवरून डाऊनलोड करावे लागतात. यामुळे तरुणांच्या मोबाईलमधील बँक खात्यांची माहिती, वैयक्तिक फोटो आणि डेटा चोरीला जाण्याचा मोठा धोका असतो..९५ टक्के Financial influencer हे स्वतःच नोंदणीकृत नाहीतभारतात यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर आर्थिक सल्ले देणाऱ्या तथाकथित 'फिन-इन्फ्लुएन्सर्स' पैकी जवळपास ९५ टक्के लोकांकडे सेबीची कोणतीही अधिकृत पदवी किंवा रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझरचा परवाना नाही. सेबीच्या अधिकृत वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतात अधिकृत परवाना असलेले Registered Investment Advisors केवळ तेराशे ते चौदाशेच्या आसपास आहेत. हे लोक जे कोर्सेस विकतात किंवा टिप्स देतात, त्यातून होणाऱ्या कमाईपेक्षा त्यांना यूट्यूबचे व्ह्यूज, स्पॉन्सरशिप आणि फसव्या ट्रेडिंग अॅप्सच्या कमिशनमधून जास्त पैसा मिळतो. म्हणजेच, ते तुम्हाला श्रीमंत बनवण्याचे आश्वासन देत स्वतः श्रीमंत होत असतात.काय सांगते सेबीची अधिकृत आणि धक्कादायक आकडेवारी?शेअर मार्केट नियामक संस्था म्हणजेच सेबीने या मानसिकतेवर जाहीर केलेला अधिकृत डेटा डोळे उघडणारा आहे. सेबीच्या अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टमध्ये सेबीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, इथे ९० टक्के लोकांना तोटा तर फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्या १० पैकी ९ व्यक्तींना निव्वळ तोटा होतो. ट्रेडिंग करणाऱ्या एका सामान्य व्यक्तीचा सरासरी तोटा हा हजारो ते लाखोंच्या घरात आहे. ज्यांचा अनेक वर्षांचा अभ्यास आहे, आणि जे आर्थिक शिस्त पाळतात असे केवळ १ ते ५ टक्के लोकच यात स्थिर नफा कमवू शकतात. .Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.प्रत्येकालाच खजिना मिळेल असं का वाटत असतं यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?माणसाला नेहमीच कष्टाच्या मार्गापेक्षा शॉर्टकट आकर्षित करतो. यामागे प्रामुख्याने तीन मानसशास्त्रीय कारणे आहेत.डोपामाइन रश : मानसशास्त्रानुसार, जेव्हा एखादा तरुण इन्स्टाग्रामवर एखाद्या फिन-इन्फ्लुएन्सरचा लाखो रुपयांचा 'प्रॉफिट स्क्रीनशॉट' पाहतो, तेव्हा त्याच्या मेंदूत डोपामाइन नावाचे रसायन स्रवते. डोपामाइन हे आपल्या मेंदूत तयार होणारं एक न्यूरोट्रांसमीटर आहे, ज्याला सोप्या भाषेत फील-गुड किंवा रिवॉर्ड हार्मोन म्हणतात. या हार्मोनमुळे तुमचा मेंदू उत्तेजित होतो आणि त्याला काहीतरी मिळण्याची आस निर्माण होते. हे मीही सहज करू शकतो आणि माझं आयुष्य बदलू शकतं, या कल्पनेनेच त्याला एक आभासी आनंद मिळयला लागतो.FOMO - Fear Of Missing Out : हल्लीच्या सगळ्यांचाच हा प्रश्न आहे. फोमो म्हणजेच आपल्याकडून काहीतरी मिस होतंय अशी जाणीव. साधं कोणीतरी त्यांच्या ट्रीपचे फोटो जरी सोशल मिडियावर टाकले तर लगेचच आपल्याला असं वाटायला लागतं आपलं हे मिस होतंय. आपल्याला ट्रीपला जायला नाही मिळालं. आणि केवळ दुसरे करतायेत म्हणून आपण ती गोष्ट करतो. म्हणजेच जर एखादा इन्फ्लुएन्सर तुम्हाला सांगतोय की, शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्याने मला एका वर्षात एक कोटी मिळाले, त्यावेळी हे एक कोटी मिळवण्याची तुमचीही इच्छा निर्माण होते. किंवा कोणीतरी शेअरमध्ये गुंतवून पैसे मिळवतंय तर मलाही तेच केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटू लागतं.Escapism : जेव्हा आपल्या प्रत्यक्ष आयुष्यात खूप ताणतणाव, चिंता, कंटाळवाणं रूटीन किंवा एखादं दुःख असतं, तेव्हा त्या कटू वास्तवाचा सामना करण्याऐवजी, मनाला तात्पुरता विरंगुळा किंवा आनंद देणाऱ्या एका वेगळ्याच काल्पनिक दुनियेत स्वतःला झोकून देणे, यालाच मानसशास्त्रात 'एस्केपिझम' म्हणतात. रोज ९ ते ५ ची नोकरी करणे, पगार वाढण्याची वाट पाहणे या संयमापेक्षा 'एका क्लिकवर लाखो रुपये' कमावण्याचा पर्याय मेंदूला जास्त सोपा वाटतो. यालाच मानसशास्त्रात मॅजिकल थिंकिंग म्हणतात..Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..? .भारताचे माजी पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शेअर मार्केटमध्ये कधीच एकही रुपया गुंतवला नाही.ते देशाचे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान राहिले असले, तरी त्यांनी स्वतःच्या कमाईची गुंतवणूक करण्यासाठी शेअर बाजाराचा मार्ग कधीच निवडला नाही. पंतप्रधान पदावर असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि निवडणूक आयोगाकडे वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आपल्या संपत्तीच्या अधिकृत विवरणात ही गोष्ट समोर आली होती..या सगळ्यापासून स्वत:ला कसं दूर ठेवायचं?२४ तासांचा' नियम पाळा : सोशल मीडियावर एखादा प्रॉफिट रील किंवा क्रिप्टोची टिप पाहिली की मेंदूत 'डोपामाइन रश' होतो आणि आपण लगेच पैसे गुंतवायला जातो. त्यामुळेच स्वत:ला सांगा की, मी कोणतेही रील किंवा व्हिडिओ पाहिल्यावर लगेचत कशात पैसे टाकणार नाही. मी २४ तास थांबेन. २४ तासांनंतर मेंदू शांत होतो, डोपामाइनची पातळी खाली येते आणि माणूस तार्किक विचार करू लागतो. त्यानंतर तो निर्णय चुकीचा आहे की नाही हे समजू शकायला मदत होते.शरिरातील बदल ओळखा : जर तुम्ही रात्री शांत झोपू शकत नसाल, स्क्रीनवर सतत Graph वर-खाली होताना पाहून तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढत असतील, मान-डोकं दुखत असेल तर ती इन्व्हेस्टमेंट नसून तो जुगार असण्याची जास्त शक्यता असते. खरी गुंतवणूक ही काहीशी हळूहळू होणारी प्रक्रिया असते.चुकीच्या गोष्टींना फॉलो करणं बंद करा : आपण जे पाहतो, तेच आपले विचार बनतात. जर तुमच्या फीडवर सतत ‘नोकरी सोडा आणि करोडपती व्हा’ असे सल्ले देणारे लोक येत असतील, तर त्यांना तात्काळ Unfollow किंवा Block करा. त्याऐवजी अधिकृत संस्था (जसे की NSE, BSE, SEBI) यांच्या शैक्षणिक साहित्याचा अभ्यास करा.FOMO ला JOMO मध्ये बदला : Fear Of Missing Out ला Joy Of Missing Out मध्ये बदला. माझा मित्र कमावतोय आणि मी मागे राहिलो, ही भीतीच माणसाला बुडवते. माझा मित्र धोक्याचा जुगार खेळतोय आणि मी माझ्या कष्टाचे पैसे सुरक्षित ठेवून शांतपणे झोपू शकतोय या गोष्टीचा आनंद साजरा करायला शिका.पैशांचे वास्तववादी ध्येय ठेवा : जगात असा कोणताही वैध व्यवसाय नाही जो एका महिन्यात पैसे डबल करून देईल. जर वॉरन बफे यांच्यासारखी व्यक्ती जी जगातील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे ती वर्षाला सरासरी १५ ते १८ टक्के Return मिळवून समाधानी असते तर आपल्याला एका दिवसात ५० टक्के नफा कसा मिळेल? हे वास्तव मनाला पटवून द्या. खजिन्याची भुरळ पडेल तेव्हा हे तीन प्रश्न स्वत:ला विचारा..१. मी ज्या अॅप किंवा कॉइनमध्ये पैसे लावतोय, त्याचे गणित मला स्वतःला ५ मिनिटांत कोणाला समजावून सांगता येईल का? आणि जर हे येत नसेल तर त्यापासून दूरच राहा. कारण जी गोष्ट तुम्हालाच नीट समजली नाही त्यात तुम्ही मोठी गुंतवणूक कशी करू शकाल? २. हा पैसा पूर्णपणे बुडाला, तर माझ्या कुटुंबाच्या दैनंदिन जगण्यावर किंवा मुलाच्या शिक्षणावर परिणाम होईल का?३. मी अभ्यासाच्या जोरावर निर्णय घेतोय की केवळ कोणाच्या तरी सांगण्यावरून?कोणताही खजिना असा जमिनीत किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवरही नसतो. तो तुमच्या कष्टाच्या कमाईत आणि संयमाने केलेल्या नियोजनात असतो. झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात स्वत:चा 'गेम ओव्हर' करून घेण्यापेक्षा, संथ पण सुरक्षित मार्गाने आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे हेच खरं शहाणपण आहे.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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