Premium|Soroco: रोहन मूर्ती यांची ‘सोरोको’ कंपनी नेमके काय काम करते? सुधा आणि नारायण मूर्ती यांच्या नावापलिकडे रोहन मूर्ती यांची वेगळी ओळख..!

पुणे - मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी काहीच दिवसांपूर्वी आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स कंपन्यांविषयी एक वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, सध्या प्रत्येकच कंपनी ‘एआय’ साठी फंडिंग करते आहे. एआय कंपन्यांना त्या माध्यामातून फंड रेजिंगदेखील करणे शक्य होते आहे. पण एआय डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी ऊर्जा, पाण्याचा वापर आणि खर्च पाहता भविष्यात हे फार काळ टिकू शकेलच असे नाही. ज्या कंपन्या माहितीपेक्षाही वेगळं काही देण्याचा प्रयत्न करतील त्याच आणि काही मोठ्या कंपन्या दीर्घ काळासाठी काम करू शकतील.आर्टिफिशियल क्षेत्रात जगात कमालीची स्पर्धा सुरू असताना आपले वेगळेपण जपणारी रोहन मूर्ती यांची ‘सोरोको’ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील एआय कंपनी काहीतरी वेगळं करू पाहते आहे. या कंपनीच्या नावावर सध्या ४० पेटंट असून एव्हरेस्ट ग्रुपने २०२५ च्या अहवालात सोरोकोला 'डिजिटल इंटरॅक्शन इंटेलिजन्स' मध्ये सलग दुसऱ्यांदा जागतिक लीडर म्हणून घोषित केले आहे.इंन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती आणि समाजसेविका, लेखिका सुधा मूर्ती यांचा मुलगा म्हणून रोहन यांची ओळख आहेच. मात्र त्या पलिकडे जाऊन ‘सोरोको’ च्या कामाने आता जगाला रोहन मूर्ती यांची ओळख झाली आहे. या लेखाच्या माध्यामातून ‘सोरोको’ कंपनी नेमके ‘एआय’ मध्ये काय काम करते, त्यांची कामाची पद्धत काय, त्याच्या मागे त्यांचा विचार काय, या कंपनीचे जागतिक स्थान काय, रोहन यांचे शिक्षण अशा सर्व गोष्टींची माहिती सकाळ+ च्या या लेखाच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करूया..काय आहे सोरोको?‘सोरोको’ या नावाचा जन्म हा 'Source Code' या कॉम्पुटरच्या भाषेतून तयार केला आहे. Source म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं मूळ किंवा उगमस्थान. आणि Code म्हणजे कॉम्पुटरला दिले जाणारे इनपुट. म्हणजेच एखाद्या गोष्टीचे मूळ शोधून त्याप्रमाणे कॉम्पुटरला काम करायला सांगणे. आणि त्याचे लघूरूप म्हणजेच ‘Soroco’.मूर्ती यांच्या मते, जसा सॉफ्टवेअरचा कोड असतो तसाच प्रत्येक व्यवसायाचा एक सोर्स कोड असतो. हा कोड म्हणजे कर्मचारी दररोज करत असलेल्या हजारो क्रिया आणि त्यांच्या कामाची पद्धत. ‘सोरोको’ ही कंपनी माणसांच्या कामाचा कोड समजून घेते आणि त्या माध्यामातून एक सिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करते.रोहन मूर्ती यांनी २०१४ मध्ये अर्जुन नारायण आणि जॉर्ज निचिस यांच्यासह 'सोरोको' ची स्थापना केली. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय बोस्टन येथे आहे तर बेंगळुरू आणि लंडनमध्येही त्यांची मोठी कार्यालये आहेत.रोहन मूर्ती यांच्या मते, एआय हे केवळ माणसाची जागा घेण्यासाठी नाही, तर माणसाला कामातील नको असलेल्या कष्टांमधून मुक्तता मिळवण्यासाठी आहे. मूर्ती यांचे स्पष्ट मत आहे की, जोपर्यंत ‘एआय’ ला तुमच्या व्यवसायाचा आणि कामाचा नेमका संदर्भ माहिती नसतो तोपर्यंत ते फारसे उपयोगी ठरत नाही. सोरोकोचे काम कसे चालते?रोहन मूर्ती त्यांच्या लिंक्डइन अकाउंटवर याविषयी अनेकदा माहिती शेअर करतात. ते म्हणतात, अनेक कंपन्यांना आपल्या कामात ‘एआय’ आणायचे आहे. पण ते कसे आणावे आणि कुठे आणावे याबाबत पुरेशी माहिती नाही. एआय वापरणे हे खूपदा माहिती घेण्यापर्यंतच अवलंबून राहते..तंत्रज्ञानाशिवाय रोहन यांना भारतीय साहित्याची प्रचंड ओढ आहे. त्यांनी २०१० मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठाच्या मदतीने 'मूर्ती क्लासिकल लायब्ररी ऑफ इंडिया' सुरू केली. या प्रकल्पांतर्गत भारताच्या विविध भाषांमधील प्राचीन ग्रंथांचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करून ते जागतिक स्तरावर पोहोचवले जात आहे..१) अनुभवी कामाची नोंद नसणे‘सोरोको’ नेमके याच गोष्टीवर काम करते आहे. त्यांच्या मते, आपल्याकडच्या कंपन्यांमध्ये अनुभवसिद्ध ज्ञान आहे पण ते कोणत्याही मॅन्युअलमध्ये लिहिलेले नाही. अनेकदा ते त्या कंपनीत काम कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यात असते. तो कर्मचारी काम सोडून गेला की, त्याच्यासोबत त्या कामाची पद्धतही निघून जाते. हे सांगताना त्यांनी काही डेटा देखील शेअर केला आहे.जेव्हा एखादा अनुभवी कर्मचारी ज्याला साधारण ५ वर्षापेक्षा जास्त काळाचा अनुभव आहे असा कर्मचारी जेव्हा काम सोडून जातो त्यावेळी त्या विशिष्ट प्रोसेसमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अघोषित ज्ञान कंपनी गमावते. कंपन्यांना होणारा हा एकप्रकारचा छुपा तोटाच असतो. २) कामातील अडथळेत्यांनी केलेल्या दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी कामात येणाऱ्या अडथळ्यांविषयी सांगितले आहे. सरासरी कर्मचारी आपल्या कामाच्या वेळेपैकी बराच वेळ अशा कामात घालवतात ज्याची नोंद कुठेच नसते. सरासरी कर्मचारी दिवसातील ६० टक्के वेळ हा काम करण्यासाठी लागणाऱ्या तयारीवर खर्च करतात. ते या गोष्टीला ‘डिजिटल फ्रिक्शन’ म्हणतात. ३) अॅप्सचा अतिवापरमोठ्या कंपन्यांमध्ये कामाची गुंतागुंत खूप वाढली आहे. एका सर्वसाधारण कर्मचाऱ्याला त्याचे दैनंदिन काम करण्यासाठी दिवसाला सरासरी ३० ते ४० वेळा विविध अॅप्लिकेशनमध्ये स्विच करावे लागते. यामुळे त्यांची एकाग्रता कमी होते. ‘कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग’ मुळे त्यांची उत्पादकता कमी होत असल्याचेही त्यांनी डेटाचा आधार घेत सांगितले आहे. ४) एआय एजंट आणि त्यांची कार्यक्षमता‘वर्कफॅब्रिक’ हे त्यांचे स्टार्टअप बाजारात आणत असताना मूर्ती यांनी काही प्राथमिक डेटा शेअर केला. त्यानुसार ज्या प्रक्रिया ‘सोरोको’ च्या ‘स्काउट’ द्वारे मॅप केल्या गेल्या आणि ‘वर्कफॅब्रिक’ एआय एजंटकडे सोपण्यात आल्या तिथे कामाचा वेग ३ ते ५ पटींने वाढल्याचे दिसून आले.५) डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचा अपयश दरMcKinsey & Company आणि BCG च्या संशोधनाचा संदर्भ देत असे म्हटले आहे की, ७०% पेक्षा जास्त डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे प्रयत्न अपयशी ठरतात. Forbes Tech Council साठी लिहिलेल्या लेखांमध्ये या डेटाचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. या अपयशाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे डेटाचा अभाव. त्यांच्या मते, जोपर्यंत तुम्हाला कर्मचाऱ्यांची नेमकी समस्या कुठे आहे हे माहिती नाही तोपर्यंत तुम्ही ती सोडवू शकत नाही..मूर्ती यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ‘तुम्ही ज्या गोष्टी मोजू शकत नाही, त्या तुम्ही सुधारू शकत नाही.’ त्यामुळे कंपन्यांनी केवळ 'एआय' वापरण्यापेक्षा, आधी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा डेटा म्हणजेच Work Graph समजून घ्यावा आणि मगच बदल करावेत..Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?.‘वर्कफॅब्रिक’ काय आहे?मूर्ती त्यांच्या काही लेखांमधून तसेच लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हणतात की, आपण आता एआयच्या बाबतीत अशा टप्प्यावर आहोत जिथे गप्पा मारणारे एआय चॅटबोट्स पुरेसे नाहीत. ‘वर्कफॅब्रिक’ या स्टार्टअपच्या माध्यमातून आम्ही अशा एआय एजंट्सची निर्मिती करतो ज्यांना संबंधित कंपनीचे नियम, सॉफ्टवेअरचा वापर आणि कामाची पद्धती माहिती असते.यामध्ये त्यांनी ‘लार्ज एक्शन मॉडेल्स’ विषयी सांगितले, LLMs म्हणजेच ‘लार्ज लॅग्वेज मॉडेल्स’ फक्त बोलू शकतात. LAM म्हणजेच ‘लार्ज एक्शन मॉडेल्स’ हे प्रत्यक्ष अॅक्शन घेऊ शकतात. कर्मचारी काम करताना जो डेटा मागे सोडतात त्याचा वापर ‘एआय’ ला प्रशिक्षित करण्यासाठी केला पाहिजे. जर ‘एआय’ ला एखादी फाईल या कंपनीत कशी प्रोसेस होते हे समजले तर त्याला त्याच पद्धतीने काम करता येईल.सध्या या स्टार्टच्या माध्यमातून कंपन्यांची कामाची पद्धती जाणून घेतल्यानंतर सॉफ्टवेअर आणि एआयची सांगड घालत नव्या पद्धतीने एआयच्या माध्यामातून काम करण्याचा प्रयत्न कंपनीकडून केला जातो आहे. ‘स्काउट’ काय आहे..?‘स्काउट’ हे ‘सोरोको’ कंपनीचे महत्त्वाचे उत्पादन आहे. जे कंपन्यांच्या कामाची पद्धती जाणून घेते. एखाद्या कंपन्यांतील कर्मचारी कोणत्या पद्धतीने काम करतात, ते एखाद्या कामासाठी कोणत्या अॅपचा वापर करतात, त्यात ते किती वेळ घालतात, त्यांची कामाची ‘हायरारकी’ कशी आहे, त्यात त्यांना काय आणि कोणत्या अडचणी येतात, आलेल्या अडचणी ते कसे सोडवतात, त्यात त्यांना किती वेळ लागतो. अशी बारीक सारिक माहिती या ‘स्काउट’ च्या माध्यमातून घेतली जाते. त्याचे ग्राफ तयार करते. यालाच ते ‘वर्क ग्राफ’ म्हणतात. ‘एआय’ आणि ‘मशीन लर्निंग’ च्या माध्यमातून हा डेटा गोळा केला जातो. ‘स्काउट’ आणि ‘वर्कफॅब्रिक’ ही कंपन्यांची दोन वेगवेगळी उत्पादने असली तरी ती एकमेकांना पुरक आहेत. ‘स्काउट’ हे ‘ऑब्जर्वेशन टूल’ आहे तर ‘वर्कफॅब्रिक’ च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाते. यातून कर्मचारी ज्या पद्धतीने काम करतात ते एआयच्या मदतीने अधिक सोपे आणि लवकर कसे केले जाईल याबाबत अभ्यास केला जातो. आणि त्यानुसार कंपन्यांसोबत काम करून प्रत्यक्ष प्रयोग करून पाहिले जातात..रोहन मूर्ती यांना ऑफिसमध्ये त्यांना गमतीने 'डेटा डिक्टेटर' म्हटले जाते, कारण ते कोणत्याही गोष्टीवर डेटाशिवाय विश्वास ठेवत नाहीत..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.‘सोरोको’ सध्या कोणत्या कंपन्यांसोबत काम करते आहे?‘सोरोको’ सध्या ‘फॉर्च्युन ५००’ मधील अनेक कंपन्यांसह जगभरातील १०० पेक्षा जास्त मोठ्या उद्योगसमूहांसोबत काम करत आहे. या कंपन्या प्रामुख्याने अमेरिका, युरोप आणि आशियामधील आहेत. यामध्ये जगातील सर्वात मोठी औषध क्षेत्रात काम करणारी कंपनी Bayer तसेच Bosch, HSBC, Cognizant आदी कंपन्यांसोबत सध्या ‘सोरोको’ काम करते आहे. कंपनीची कामगिरीसोरोकोच्या नावावर सध्या ४० हून अधिक ‘पेटंट’ रजिस्टर्ड आहेत. तर ‘एव्हरेस्ट ग्रुप’ ने २०२५ च्या अहवालात सोरोकोला 'डिजिटल इंटरॅक्शन इंटेलिजन्स' मध्ये सलग दुसऱ्यांदा जागतिक लीडर म्हणून घोषित केले आहे. रोहन मूर्ती यांचे शिक्षण काय?रोहन मूर्ती यांनी कॉर्नेल विद्यापीठातून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदवी आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून पीएच.डी. (PhD) पूर्ण केली आहे. ते हार्वर्ड सोसायटी ऑफ फेलोजमध्ये 'ज्युनिअर फेलो' म्हणून निवडले गेलेले पहिले भारतीय कॉम्प्युटर सायंटिस्ट होते. ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित फेलोशिप आहे जी जगातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तींना दिली जाते. त्यांची पीएच.डी. ही 'Opportunistic Spectrum Access' या विषयावर होती, जी प्रामुख्याने वायरलेस नेटवर्किंग आणि स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर यावर आधारित आहे.२०१३ मध्ये जेव्हा नारायण मूर्ती इन्फोसिसमध्ये परत आले, तेव्हा त्यांनी रोहन यांना आपला 'एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट' म्हणून सोबत घेतले होते. रोहन यांनी इन्फोसिसमध्ये काम करताना वर्षाला केवळ १ रुपया पगार घेतला होता. त्यावेळी इन्फोसिसमध्ये 'वंशवाद' सुरू झाल्याची टीका झाली होती. मात्र, जून २०१४ मध्ये जेव्हा नारायण मूर्तींनी अध्यक्षपद सोडले, तेव्हा रोहन यांनीही राजीनामा दिला.संदर्भ - या लेखासाठी रोहन मूर्ती यांच्या लिंक्डइन पोस्ट तसेच काही इंग्रजी माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचा संदर्भ घेतला आहे.-------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 