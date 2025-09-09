Premium| Study Room: राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय काय?

अभिजित मोदेभारतातील विविध राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत वाद आणि चर्चा वाढल्या आहेत. तामिळनाडू , बंगाल आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय तणावांचा केंद्रबिंदू राज्यपाल ठरले आहेत. काही राज्यपालांवर केंद्राच्या इच्छेनुसार वागण्याचा आरोप झाला आहे. तर काही ठिकाणी निवडून आलेल्या सरकारांवर राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करून दबाव आणल्याचा वाद उभा राहिला आहे. यामुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील प्रश्न समोर आले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर राज्यपालांची भूमिका संविधानिक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय आणि आयोगांच्या शिफारशीच्या आधारे समजून घेणे गरजेचे आहे..भारतीय संविधानात राज्यपालांची भूमिकाअनुच्छेद (article) १५४ नुसार राज्यपाल राज्याचे कार्यपालिका प्रमुख असून त्यांच्याकडे कायदेशीर व प्रशासकीय अधिकार असतात. अनुच्छेद १५५ नुसार त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, त्यामुळे त्यांचा संबंध केंद्राशी असूनही त्यांना स्वतंत्रपणे काम करावे लागते. अनुच्छेद १५६ नुसार त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो, परंतु राष्ट्रपती त्यांना कधीही कार्यमुक्त करू शकतात.अनुच्छेद १६०-१६१ नुसार आकस्मित परिस्थितीत राज्यपालाचे कर्तव्य पार पाडण्याची आणि क्षमा करण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद १६३-१६४ नुसार त्यांना मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषदांच्या सल्ल्यानेच निर्णय घ्यायचे आहेत. अनुच्छेद २०० नुसार राज्यपालांना विधानसभेने पास केलेल्या विधेयकांवर सहमती द्यायची किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे अधिकार असतात..सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णयतमिलनाडू राज्यपालांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार नाही. राज्यपालांना विधेयकांवर लगेचच निर्णय द्यावा लागेल आणि ते मंत्रिपरिषदांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. जर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती निर्णय घेताना विलंब करत असतील तर त्या निष्क्रियतेवर न्यायिक तपासणी होऊ शकते. हे निर्णय राज्यपालांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालतात आणि राज्याच्या लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करतात..समित्या आणि आयोगांच्या शिफारशीसरकारिया आयोगाने (१९८३) शिफारस केली की राज्यपालांची नियुक्ती व कारवाई स्वतंत्रपणे, परंतु राज्य सरकारांच्या सल्ल्यानुसार केली जावी. त्यांची नियुक्ती केंद्र आणि राज्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सहमतीने व्हावी. आयोगाने राज्यपालांच्या कार्यकाळाच्या सुरक्षिततेवर भर दिला आहे, ज्यामुळे मनमानी कारभारावर प्रतिबंध येईल. तसेच, राज्यपालांनी अधिकार वापरताना संयम आणि तटस्थता बाळगणे आवश्यक असून मंत्रिपरिषद काढून टाकण्याचा अधिकार त्यांना नसावा असेही आयोगाने सांगितले आहे..संघराज्य व्यवस्थेत राज्यपालांची भूमिकाराज्यपालांची भूमिका संघराज्य व्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची आहे. राज्यपाल हे प्रत्यक्षात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असले तरी त्यांनी राज्याच्या हितासाठी स्वतंत्र आणि तटस्थ भूमिका बजावणे अपेक्षित असते. राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य यामधील सेतु म्हणून काम करतात, जेणेकरून दोन्ही सरकारांमधील संतुलन राखले जाईल आणि राजकीय व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पडेल.संविधानाने राज्यपालांना अनेक अधिकार दिले आहेत, ज्यात कार्यपालिकेचे प्रमुख म्हणून अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. मात्र, हे अधिकार संयमाने आणि विवेकपूर्वक वापरले पाहिजेत. विशेषतः सत्ता हस्तांतरणाच्या वेळेस, जसे की विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर किंवा मंत्रिमंडळ स्थापन करताना, राज्यपालांनी पक्षपात न करता लोकशाही प्रक्रियेला पूरक भूमिका पार पाडणे गरजेचे असते..Premium| Study Room: भारतामध्ये १९५६ साली सुरू झालेले आशियातील पहिले अणुसंशोधन केंद्र कोणते?.राज्यपालांचा निर्णय केंद्रीय आणि राज्य सरकार यांच्या राजकीय संघर्षात अडचणींचा किंवा विवादांचा स्रोत बनू नये, म्हणून त्यांची भूमिका संपूर्णपणे तटस्थ असावी. त्यांनी मंत्रिपरिषद निर्माण करताना बहुमत सिद्ध करणाऱ्या पक्षाला संधी दिली पाहिजे आणि मंत्रिपरिषद काढून टाकण्याचा अधिकार जितका कमी वापरतील तितका चांगला. तसंच, विधानसभेच्या विधेयकांवर सहमती देताना किंवा नाकारताना राज्यपालांनी कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित न्यायपूर्ण निर्णय द्यावा, ज्यामुळे प्रक्रिया सुकर राहील.सर्वसाधारणपणे, राज्यपालांनी राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली न येता, लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करत राज्यकार्य निर्वाह करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध चांगले राहतील आणि राज्यातील प्रशासन स्थिर राहील. राजकीय संघर्षांमध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप कमी ठेवावा आणि ठराविक निवडणुकांच्या नंतर सत्ता हस्तांतरण संयमाने व्हावे, या मुद्यांवर सध्या व्यापक चर्चा आणि सुधारणा करण्याची मागणी सुरू आहे.अशा प्रकारे, राज्यपाल सरकारच्या कार्यप्रणालीतील सक्रीय पण तटस्थ दुवा म्हणून काम करत, संघराज्य व्यवस्थेतील समतोल आणि लोकशाहीचे रक्षण करतात..Premium| India's Urban Flood Crisis: मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरूमध्ये दरवर्षी पूर का येतो? यामागची नेमकी कारणे काय आहेत?.भविष्यासाठी दिशाराज्यपालांची नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक करावी, ज्यासाठी संसदीय समिती किंवा स्वतंत्र पद्धत वापरावी. त्यांना निश्चित ५ वर्षांचा कार्यकाल द्यावा आणि मनमानी हटवण्यावर बंदी घालावी. सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राज्यपालांच्या भूमिका स्पष्ट कराव्यात आणि पक्षपाती निर्णय टाळण्यासाठी नियम करावेत. काही राज्यांमध्ये राज्यपालांची जागा घेण्यासाठी स्वतंत्र आयोगांचीही स्थापना करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 