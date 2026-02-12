Premium|Study Room : स्थलांतरामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात निर्माण होणाऱ्या  गंभीर समस्या

अभिजित मोदेआमच्या देशात ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे आणि खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर खूप वाढले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. खरेच गोष्टी असह्य होत आहेत. ही समस्या सविस्तर विश्लेषण करा आणि सामाजिक-आर्थिक तसेच भावनिक आणि दृष्टिकोनाशी संबंधित घटक सांगा जे या समस्येसाठी जबाबदार आहेत?तसेच स्पष्टपणे सांगा की,(अ) शिक्षित युवक शहरी भागाकडे जाण्याचा प्रयत्न का करतात?(ब) भूमिहीन गरीब लोक शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थलांतर का करतात?(क) तसेच शेतकरी जमीन विकून शहरी भागात छोट्या नोकऱ्या घेऊन का राहतात? या गंभीर समस्येला नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी पावले कोणती सुचवू शकता?उत्तर:परिचयग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे मोठे स्थलांतर ही आजच्या देशातील मोठी समस्या आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार आणि सुविधा कमी होतात तर शहरांत गर्दी, झोपडपट्ट्या आणि प्रदूषण वाढते. ही समस्या आर्थिक गरज, शिक्षणाच्या अभावामुळे उद्भवते आणि नैतिक मूल्ये जसे समानता, न्याय आणि जबाबदारी यांचा भंग करते. प्रत्येकाने आपल्या ठिकाणी राहून विकास करावा ही नैतिक जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे हे स्थलांतर टाळून सर्वांसाठी सन्मानजनक जीवन शक्य आहे..स्टेकहोल्डर्स· ग्रामीण लोक : शेतकरी, भूमिहीन गरीब आणि शिक्षित युवक जे रोजगार आणि सुविधांसाठी शहराकडे जातात.· शहरी रहिवासी : शहरांत गर्दीमुळे समस्या भोगणारे सामान्य नागरिक.· सरकार : ग्रामीण विकास योजना चालवणारे आणि शहरी नियोजन करणारे.· उद्योग आणि नियोक्ते : शहरांत काम देणारे जे स्थलांतर वाढवतात. सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोनाचा होणारा परिणामग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि कमी उत्पन्न ही मुख्य आर्थिक कारणे आहेत, ज्यामुळे लोक शहरांकडे जातात. सामाजिकदृष्ट्या शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा कमी असल्याने स्थलांतर वाढते. शहरांत चांगल्या जीवनाची संधी जाणवते आणि गावातील मर्यादित संधींमुळे निराशा हाती येते. तर सामाजिक दृष्टिकोनातून शहर हे यशाचे प्रतीक समजले जाते. ही सर्व कारणे नैतिक मूल्ये जसे आत्मनिर्भरता कमी करतात..(अ) शिक्षित युवक शहरी भागाकडे का जात आहेत?शिक्षित युवकांना ग्रामीण भागात त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत, कारण तिथे उद्योग आणि सेवा क्षेत्र मर्यादित आहेत. शहरांत आयटी, बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात चांगले पगार, प्रगती संधी आणि आधुनिक जीवनशैली मिळते ज्यामुळे ते तिकडे आकर्षित होतात.भावनिकदृष्ट्या स्वप्ने पूर्ण करण्याची उत्कंठा, गावातील एकसूरी जीवनाचा कंटाळा आणि शहरातील यशस्वी जीवनाचे सोशल मीडियाद्वारे होणारे गौरवीकरण यामुळे युवक प्रभावित होतात. सामाजिक दृष्टिकोनात शहर हे यशाचे केंद्र समजले जाते, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष होते.(ब) भूमिहीन गरीब शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये का?भूमिहीन गरीबांना गावात शेतीचा आधार नसल्याने आणि हंगामी कामामुळे संपूर्ण वर्ष रोजगार मिळत नाही, म्हणून ते शहरांत दैनिक मजुरीसाठी येतात. परंतु कमी पगार आणि महाग घरांमुळे ते झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पडतात.आर्थिक गरजेपेक्षा कुटुंबाची उपासमार टाळण्याची भीती आणि न्यायाची अपेक्षा ही भावनिक कारणे आहेत. शहरात काम मिळेल असा अंदाज असतो, पण वास्तवात शोषण होते. हे सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या नैतिक मूल्यांचे उल्लंघन आहे.(क) शेतकरी जमीन विकून शहरी छोट्या नोकऱ्या का स्वीकारतात?शेतीत उत्पादन खर्च वाढला असून नफा कमी होतो, हवामान बदलामुळे पिके खराब होतात आणि बँक कर्जामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतात, म्हणून ते जमीन विकून नियमित उत्पन्न देणाऱ्या शहरी छोट्या नोकऱ्या (रिक्षाचालक, मजूर) घेतात.मानसिक पातळीवर शेतीच्या अनिश्चिततेने थकवा येतो शिवाय मुलांच्या भविष्यासाठी स्थिरता हवी असते. त्या दृष्टीने शेती अवघड आणि शहरात सोपे जीवन वाटते. यामुळे परंपरागत मूल्ये जसे कर्तव्य, धैर्य आणि जमिनीचा आदर यांचा ऱ्हास होतो..नियंत्रणासाठी प्रभावी पावले कोणती?ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्यासाठी मनरेगा सारख्या योजना मजबूत करा. शेतीत आधुनिक तंत्रे आणा आणि सुविधा सुधारा. शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर द्या जेणेकरून युवक गावी राहतील. शहरी नियोजन करून झोपडपट्ट्या कमी करा. ही पावले नैतिक मूल्ये जसे समानता आणि सहकार्य वाढवतील.निष्कर्षग्रामीण-शहरी स्थलांतर नियंत्रित करण्यासाठी ग्रामीण विकासावर भर द्यावा, ज्यामुळे लोकांना गावीच सन्मानजनक जीवन मिळेल आणि नैतिक मूल्ये जसे न्याय, आत्मनिर्भरता आणि कर्तव्य पालन वाढेल. महात्मा गांधी म्हणाले होते, "भारत ग्रामीण आहे आणि ग्रामीण भारताला जागे करा." ही शिकवण आजही मार्गदर्शक आहे, ज्यामुळे सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होतील आणि समस्या सुटेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.