Premium|Study Room : स्थलांतरामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात निर्माण होणाऱ्या  गंभीर समस्या

Rural to urban migration problem in India analysis : ग्रामीण भागातून शहरांकडे वाढते स्थलांतर ही गंभीर समस्या बनली आहे. बेरोजगारी, शेतीतील तोटा, शिक्षण-आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे लोक शहरांकडे वळतात. परिणामी शहरांवर ताण वाढून झोपडपट्ट्या, प्रदूषण आणि सामाजिक असमतोल तीव्र होत आहे.
स्टडीरूम
अभिजित मोदे

आमच्या देशात ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे आणि खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर खूप वाढले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. खरेच गोष्टी असह्य होत आहेत. ही समस्या सविस्तर विश्लेषण करा आणि सामाजिक-आर्थिक तसेच भावनिक आणि दृष्टिकोनाशी संबंधित घटक सांगा जे या समस्येसाठी जबाबदार आहेत?

तसेच स्पष्टपणे सांगा की,

(अ) शिक्षित युवक शहरी भागाकडे जाण्याचा प्रयत्न का करतात?

(ब) भूमिहीन गरीब लोक शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थलांतर का करतात?

(क) तसेच शेतकरी जमीन विकून शहरी भागात छोट्या नोकऱ्या घेऊन का राहतात?

 या गंभीर समस्येला नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी पावले कोणती सुचवू शकता?

उत्तर:

परिचय

ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे मोठे स्थलांतर ही आजच्या देशातील मोठी समस्या आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार आणि सुविधा कमी होतात तर शहरांत गर्दी, झोपडपट्ट्या आणि प्रदूषण वाढते. ही समस्या आर्थिक गरज, शिक्षणाच्या अभावामुळे उद्भवते आणि नैतिक मूल्ये जसे समानता, न्याय आणि जबाबदारी यांचा भंग करते. प्रत्येकाने आपल्या ठिकाणी राहून विकास करावा ही नैतिक जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे हे स्थलांतर टाळून सर्वांसाठी सन्मानजनक जीवन शक्य आहे.

