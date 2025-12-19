Premium|India Russia Labor Mobility Pact : चीनला 'चेकमेट'! रशियाच्या सैबेरियात आता भारतीयांचा डंका; पुतीन यांच्या दौऱ्यात मोठा करार

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यामध्ये कामगारांची अवैध वाहतूक रोखणे आणि भारतीय कामगारांचा रशियातील प्रवेश सुकर करणे या विषयावर दोन करार झाले. रशियाला भविष्यामध्ये मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. त्याबरोबरच सैबेरियासारख्या भागामध्ये चिनी नागरिकांची संख्या वाढत आहे. तसेच, चिनी नागरिकांची घुसखोरीही होत आहे. त्यातून चीनचा वाढता प्रभाव रशियाला नको असून, रशियाला चीनपेक्षा भारत हा जास्त विश्वासू मित्र वाटतो. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या भारत दौऱ्यात झालेल्या महत्त्वाच्या करारांमध्ये कामगार क्षेत्राविषयीच्या दोन करारांचा समावेश आहे. भारतातून रशियात कामगारांची अवैध वाहतूक रोखणे आणि भारतीय कामगारांचा रशियातील प्रवेश सुकर करणे, असा त्यांचा हेतू आहे. त्याद्वारे भारतीय कुशल कामगारांसाठी भविष्यात रशियात नवीन संधींचे दालन खुले होणार आहे. भारत आणि रशिया यांना तर त्याचा फायदा होईलच, पण त्या माध्यमातून चीनच्या रशियातील घुसखोरीला आळा घालण्यासही मदत होऊ शकते. .Premium|China Japan Conflict : चीन-जपान तणाव वाढला; तैवान प्रश्नावर संघर्षाची शक्यता.भारतीय तरुणांसाठी फायदापुतीन यांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांत झालेल्या कामगारविषयक करारांचे अधिकृत शीर्षक ‘को-ऑपरेशन इन कॉम्बॅटिंग इरेग्युलर मायग्रेशन’ आणि ‘टेम्पररी लेबर ॲक्टिव्हिटी ऑफ सिटिझन्स ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ द ऑदर स्टेट’ असे आहे. या करारांमुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील कामगारांचा प्रवास आता सुलभ होणार आहे. भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण बरेच जास्त आहे. काम करण्यास सक्षम असलेल्या वयोगटातील सुशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण जनता ही कोणत्याही देशाची संपत्ती मानली जाते. सध्या भारताकडे ती विपुल प्रमाणात आहे. पण त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे मोठे आव्हान आहे. ते शक्य झाले नाही तर ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणून ओळखली जाणारी हीच जमेची बाजू मोठी जोखमीची ठरू शकते. गेल्या काही महिन्यांत भारताने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), जपान, जर्मनी आणि इस्राईल यांच्याबरोबर अशाच स्वरूपाचे करार केले आहेत.रशियामध्ये संधीरशियाचा भूप्रदेश अत्यंत विस्तृत असला तरी त्यांची लोकसंख्या त्या तुलनेत कमी आहे. साडेतीन वर्षांपासून अधिक काळ सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाची मोठी जीवितहानी झाली आहे. त्यामुळे सीमेवर लढण्यासाठी सैनिकांची आणि कारखान्यांत काम करण्यासाठी कामगारांची कमतरता रशियाला भेडसावत आहे. रशियातील प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या आकडेवारीनुसार २०३०पर्यंत रशियाला साधारण ३० लाख कामगारांची गरज भासणार आहे. त्यातील बरीचशी गरज भारत भागवू शकतो. रशियाच्या उरल प्रदेशात बरेचसे कारखाने एकवटले आहेत. तेथील अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड असे उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा (आयटी-एनेबल्ड सर्व्हिसेस) यांच्यासह बांधकाम क्षेत्रात भारतीय कामगारांना मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत..प्रशिक्षणाची सोयपारंपरिकदृष्ट्या भारतीय कामगार आखाती देशांना प्राधान्य देत असत. मात्र, रशियन भाषा, तेथील उद्योग क्षेत्रातील वातावरण, वेतनश्रेणी, कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अशा अडचणींचा विचार करून भारतीय कामगार रशियाकडे फारसे वळत नसत. त्यासह काही महिन्यांत भारतीय कामगारांना काही एजंटनी रशियात नागरी सेवेत चांगली नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून रशियाच्या सैन्यात सक्तीने भरती केल्याची आणि युक्रेन सीमेवर रेटल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यामुळे भारतीयांच्या मनातील शंका वाढल्या होत्या. आता दोन्ही देशांत झालेल्या या करारांमुळे त्यातील अडचणींवर मात होणार आहे. रशियाचे प्रशासन भारतीय कामगारांना अधिक संरक्षण, चांगले वेतन, कामाचे ठरावीक तास, राहण्याची व्यवस्थित सोय आदी सुविधा पुरवण्याची शाश्वती देत आहे. भारत सरकारनेही आपल्या बाजूने रशियात जाऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांना आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या संधी देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील उपलब्ध केंद्रांचा लाभ घेण्याचा विचार होत आहे.सैबेरियातील स्रोतांचा मुद्दाया करारांचे दोन्ही देशांना औद्योगिक आणि आर्थिक फायदे आहेतच. पण त्याही पलीकडे रशियाची आणखी एक अडचण सोडवण्यासाठी त्याचा लाभ होऊ शकतो. पुतीन यांच्या भेटीत चर्चेला पुढे आलेला ‘पीपल टू पीपल एक्स्चेंज’ आणि गतिशीलतेचा (मोबिलिटी) मुद्दा त्याच्याशी संबंधित आहे. रशियाचे बहुतांश नैसर्गिक साधनस्रोत त्यांच्या सैबेरिया आणि अतिपूर्वेकडील प्रदेशात (रशियन फार ईस्ट-आरएफई) आहेत. सैबेरिया आणि रशियाचा अतिपूर्वेकडील भूभाग लाकूडफाटा, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, महत्त्वाचे धातू आणि खनिजे आदी साधनसंपत्तीचा केवळ रशियातीलच नव्हे; तर जगातील मोठा स्रोत आहे. तो प्रदेश जंगले आणि बर्फाने व्यापलेला आहे. तेथील लोकसंख्या तुरळक आहे. सोव्हियत महासंघाच्या काळापासून रशियाने त्याचा वापर खुल्या तुरुंगासारखा केला आहे. क्रांतीचे शत्रू, गुन्हेगार वगैरे लोकांना तिकडे दूरवर नेऊन सोडून द्यायचे. ते आपोआप थंडीत उपाशी भटकून मरतात. तेथे आजवर फारशी गुंतवणूक न झाल्याने नागरिक नाराज आहेत..Premium|China Belt and Road Initiative : चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमातून विकसनशील देशांवर कर्जसापळ्याचा विळखा.चीनच्या घुसखोरीची चिंतारशियाच्या सैबेरिया आणि अतिपूर्वेकडील प्रदेशाच्या दक्षिणेकडे मंगोलिया आणि चीन आहेत. तर पूर्वेला जपान आणि कोरिया आहेत. रशियाचा हा प्रदेश चीनला लागून आहे. रशियाच्या अतिपूर्वेकडे कामासाठी माणसे मिळत नाहीत आणि चीन ती पुरवण्यास उत्सुक आहे. गेल्या काही वर्षांत तेथे चिनी लोकांची घुसखोरी वाढली आहे. रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील चीनच्या वैध आणि अवैध स्थलांतरितांचा आकडा आतापर्यंत ४० दशलक्षपर्यंत गेल्याचा अंदाज आहे. (हा आकडा अधिकृत नाही) काही निरीक्षकांच्या मते हा आकडा त्यापेक्षा बराच कमी आहे. नेमका आकडा उपलब्ध नसला तरी रशियाच्या पूर्वेकडे चिनी नागरिकांची वस्ती वाढत आहे, हे वास्तव आहे. चीनची ही घुसखोरी रशियाला अस्वस्थ करत आहे. तेथील शेती, उद्योगधंदे, व्यापार वगैरे हळूहळू चिनी लोकांच्या हातात जात आहेत. चीन तेथे बरीच गुंतवणूक करत आहे. रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील मत्स्य व्यवसायावर चीनचे बरेचसे नियंत्रण आहे. चीन तेथून मासे विकत घेतो आणि आपल्या देशात आणून त्यावर प्रक्रिया करतो. यावरून चीन आणि रशियात बराच तणाव आहे. आता तर त्या प्रदेशातील रशियन शहरांतील सार्वजनिक फलक चिनी भाषेत लावले जात आहेत. त्यावरून काही दिवसांत तेथे तणावही निर्माण झाला होता. हे असेच सुरू राहिले तर काही वर्षांत तो प्रदेश थेट चीनच्या घशात गेला नाही तरी तेथील चीनचा प्रभाव नको तितका वाढलेला असेल..चीनविषयी अविश्वासयुक्रेन युद्धात रशियाचे बरेचसे नागरिक युद्धात मरण पावले आहेत. परिणामी रशियाला उत्तर कोरियाकडून सैनिक आणावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत रशियाच्या पूर्वेकडील भागात चंचुप्रवेश करण्यासाठी चीनला संधी उपलब्ध होत आहे. युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादल्याने रशियाला चीनची वाढती गरज आहे. पण त्याचा फायदा घेऊन चीन शिरजोर होत असलेला पाहणेही पुतीन यांना सहन होत नाही. या प्रदेशात अमूर आणि उसुरी या नद्या चीन आणि रशियातील सीमारेषा आहेत. उसुरी नदीतील दमान्स्की बेटाला चिनी लोक झेनबाओ असे संबोधतात. त्या बेटाच्या मालकीवरून दोन्ही देशांत वाद आहे. या प्रश्नावरून तत्कालीन सोव्हियत महासंघ आणि चीनमध्ये १९६९ साली छोटे युद्धदेखील झाले होते. तत्पूर्वी उभय संबंधांत रशिया वरचढ होता. आता रशिया धाकट्या भावाच्या भूमिकेत गेला आहे. चीन कमजोर होता तेव्हा रशियाने त्याचा गैरफायदा घेऊन मांचुरियाचा बराचसा प्रदेश घशात घातला, असा चीनचा दावा आहे. हे करार असमान पातळीवर झाले होते, त्यामुळे ते रद्द करून हा भूभाग रशियाने परत करावा, अशी मागणी चीन करत आहे. चीन बलाढ्य होत आहे तसतशी भविष्यात या मुद्द्यावरून पुन्हा संघर्षाची धास्ती रशियाला वाटते.त्यामुळे पुतीन यांनी हळूहळू चीनवरील अवलंबित्व कमी करून पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. रशिया आता जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबरील व्यापार, आर्थिक आणि औद्योगिक सहकार्य वाढवू लागला आहे. हे देश तंत्रज्ञान आणि भांडवल पुरवू शकतात. पण माणसे पुरवण्याची ताकद भारताकडेच आहे. म्हणूनच पुतीन यांच्या भारतभेटीत कामगार पुरवण्याचा उल्लेख आला आहे. चीन आणि रशियाच्या सीमा लागून असल्याने चिनी नागरिक घुसखोरी करून सैबेरियात कायमचे वास्तव्य करू शकतात, ही भीती आहे. पण भारतीय कामगार काही वर्षे काम करून परततील, भारत कधीही रशियावर आक्रमण करणार नाही, हा विश्वास रशियाला आहे. त्या गरजेतूनच पुतीन यांनी ‘मॅन टू मॅन एक्स्चेंज’ची भाषा केली आहे..साधनसंपत्तीने समृद्ध सैबेरियाअमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती विभागाच्या नोंदीनुसार, रशियाकडे ५८ अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा आहे. त्यातील ७० टक्के साठे सैबेरियामध्ये आहेत.रशियाकडे १५५९ हजार घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. (हा आकडा अधिकृत नाही) काही निरीक्षकांच्या मते हा आकडा त्यापेक्षा बराच कमी आहे. नेमका आकडा उपलब्ध नसला तरी रशियाच्या पूर्वेकडे चिनी नागरिकांची वस्ती वाढत आहे, हे वास्तव आहे. चीनची ही घुसखोरी रशियाला अस्वस्थ करत आहे. तेथील शेती, उद्योगधंदे, व्यापार वगैरे हळूहळू चिनी लोकांच्या हातात जात आहेत. चीन तेथे बरीच गुंतवणूक करत आहे. रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील मत्स्य व्यवसायावर चीनचे बरेचसे नियंत्रण आहे. चीन तेथून मासे विकत घेतो आणि आपल्या देशात आण