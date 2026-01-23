Premium|Insurance 2.0 India : सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण: 'इन्शुरन्स २.०' सुधारणा विधेयकाने विमा क्षेत्रात नवा अध्याय

नीलेश साठे - nbsathe@gmail.comदीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेल्या ‘इन्शुरन्स २.०’ या सुधारणा करण्यासाठी सरकारने निर्णायक पाऊल पुढे टाकले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ अर्थात ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण’ (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. सबका बीमा सबकी रक्षा’ अर्थात ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण’ विधेयकाद्वारे विमा अधिनियम १९३८, भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९९९ (इर्डा ॲक्ट) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम, १९५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून, राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर ते लागू होईल. यासोबतच नॉन डेट इन्स्ट्रुमेंट्स रूल्स २०१९ मध्ये परकी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्यासाठी सुधारणा करावी लागेल; तसेच ‘इर्डा’ला संबंधित नियमांमध्ये बदल करून या सुधारणा कार्यान्वित कराव्या लागतील. विमा कायद्यातील प्रमुख सुधारणा म्हणजे परदेशी कंपन्यांना भारतात परकी गुंतवणुकीची असलेली मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून वाढवून १०० टक्के करण्यात आली आहे. याचा अर्थ सध्या भारतात व्यवसाय करीत असलेल्या परदेशी विमा कंपन्यांना आपले भांडवल १०० टक्के वाढवता येईल; तसेच नवी विमा कंपनी भारतात स्थापन करायची असल्यास स्वतःचे १०० टक्के भांडवल आणून विमा व्यवसायात उतरता येईल. .विमा व्यवसायाचे सुलभीकरण, परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात अधिक सुलभपणे व्यवसाय करणे शक्य करणे, विमा क्षेत्राचा वेगाने विकास करणे, ‘इर्डा’ला अधिक सक्षम करणे, विमा वितरकांना विमा विक्री अधिक सुलभ करणे, पुनर्विमा कंपन्यांच्या भारतातील प्रवेशाचे सुलभीकरण करणे, नवी वितरण प्रणाली सुरू करणे आणि हे करताना विमा विक्री योग्यरित्या व्हावी म्हणून एजंटांच्या कमिशनवर मर्यादा घालणे अशा हेतूने आणि शेवटी भारताने ठेवलेले ‘२०४७ पर्यंत प्रत्येकाला विमा’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ (सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण) (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५ ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.आजमितीस १४० कोटी भारतीयांपैकी फक्त ३० टक्के लोकांकडे आयुर्विमा आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांकडे आरोग्य विमा आहे, फक्त एक टक्का घरांना विमा संरक्षण आहे आणि वाहनांसाठी विमा बंधनकारक असूनही, भारतातील निम्म्या वाहनांचा विमा होत नाही. अशा या स्थितीमध्ये विमा क्षेत्राला संजीवनी देण्याची गरज होती, ती हे विधेयक पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २०२१ मध्ये ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आली होती, तेव्हा विधेयक सादर झाल्यानंतर सुधारणा होण्यासाठी सुमारे पाच महिने लागले होते. यावेळी प्रक्रिया अधिक जलद होईल, अशी अपेक्षा आहे..Premium|Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025 : विमा क्षेत्रात १००% एफडीआय; देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नवा अध्याय.प्रमुख सुधारणा व परिणाम१. सध्या भारतात २६ आयुर्विमा कंपन्या, ३४ सर्वसाधारण विमा कंपन्या आणि सात स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्या आहेत. १०० टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्याने भारतात आवश्यक तंत्रज्ञान व योजना (उदा. सायबर विमा, दायित्व विमा) येऊ शकतात.आयुर्विमा १९५६ मध्ये राष्ट्रीयीकृत झाला तेव्हा २४५ विमा कंपन्या कार्यरत होत्या; तसेच १९७१ मध्ये साधारण विमा राष्ट्रीयीकृत झाला तेव्हा साधारण विमा विकणाऱ्या १०७ विमा कंपन्या होत्या. त्या तुलनेत आज असलेल्या ६७ विमा कंपन्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने परदेशी विमा कंपन्यांना १०० टक्के भांडवल आणून विमा व्यवसाय करण्यास परवानगी देणे, हे सरकारने उचित पाऊल उचललेले आहे.२. शेअर हस्तांतरासाठी ‘इर्डा’ची मंजुरीची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. पूर्वी एक टक्क्यांहून अधिक शेअरचे हस्तांतर करायचे असल्यास ‘इर्डा’ची परवानगी लागत असे. ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे किरकोळ व्यवहारांवरील नियामक अडथळे कमी होतील.३. समान संचालक व अधिकारी यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, ज्यायोगे एका विमा कंपनीचा संचालक/अधिकारी दुसऱ्या विमा कंपनीत, बँकेत किंवा गुंतवणूक कंपनीत अधिकारी/संचालक राहू शकणार नाही.४. विलीनीकरण व एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी दोन विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची परवानगी होती. आता विमा कंपनी आणि बिगरविमा कंपनी यांचे विलीनीकरण होऊ शकेल.५. विमा एजंटांना मिळणाऱ्या कमिशनची मर्यादा २०२१ मध्ये काढून टाकण्यात आली होती. कंपन्यांना एकूण खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. मात्र, असे केल्याने एजंटांना काही कंपन्या भरमसाठ कमिशन देऊ लागल्याचे दिसून आले होते. आता ‘इर्डा’ला कमिशनवर मर्यादा घालण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. मात्र, विद्यमान खर्च मर्यादेचे नियम लागूच राहतील.६. विमा मध्यस्थांना दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनीकरण करावे लागत असे. आता नूतनीकरण करण्याची गरज नाही. वार्षिक शुल्क भरले, की परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असे समजण्यात येईल. विमा वितरकांची एक नवी श्रेणी (कॅटेगरी) सुरू करण्यात येणार आहे. याचे नाव आहे ‘एमजीए’ म्हणजे ‘मॅनेजिंग जनरल एजंट’. हे एजंट विमा कंपन्यांच्या सल्ल्याने वेगवेगळे विमा प्रकार विक्रीस आणू शकतील आणि केवळ तेच त्याची विक्री करू शकतील. परदेशात विमा वितरकांचा हा प्रकार खूप लोकप्रिय आहे. ‘इर्डा’ला विमा मध्यस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी, कागदपत्रे जप्त करणे आणि मध्यस्थांना दंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.७. पूर्वी पुनर्विमा कंपन्यांना किमान भांडवल ५,००० कोटी रुपये असणे आवश्यक होते. दोन भारतीय आणि १० परदेशी पुनर्विमा कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. अधिक पुनर्विमा कंपन्या भारतात याव्यात म्हणून या कंपन्यांचे किमान भांडवल ५,००० कोटी रुपयांवरून कमी करून १,००० कोटी रुपये करण्यात आले आहे.विधेयकाचा मसुदा जेव्हा सरकारने जाहीर केला होता, तेव्हा त्यात असलेल्या दोन प्रमुख तरतुदी काढून टाकण्यात आलेल्या दिसतात. पहिली म्हणजे असे प्रस्तावित होते, की आयुर्विमा कंपन्यांना साधारण आणि आरोग्य विमा व्यवसाय करता येईल; तसेच साधारण विमा कंपन्यांना आयुर्विमा व्यवसाय करता येईल. यासाठी संमिश्र परवाने देण्यात येतील. हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आल्याचे दिसते. तसेच विमा प्रतिनिधी सध्या केवळ एका आयुर्विमा, एका सर्वसाधारण विमा आणि एका आरोग्य विमा कंपनीशीच विक्री करार करू शकतात. त्याचे कार्यक्षेत्र वाढवून ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडाचे विक्रेते कोणत्याही म्युच्युअल फंड कंपनीच्या योजनांची विक्री करू शकतात, त्याचप्रमाणे विमा प्रतिनिधींना विक्रीचे क्षेत्र विस्तारून देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, ‘एलआयसी’ आणि इतर काही विमा कंपन्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्तावही गुंडाळण्यात आल्याचे दिसते..निष्कर्ष आणि महत्त्वाचे मुद्देविद्यमान सरकार व्यवसाय सुलभीकरण (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) करू इच्छिते. त्या दृष्टीने या विधेयकात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. व्यवसाय सुलभता, नियामकाची देखरेख व पॉलिसीधारकांचे संरक्षण यांचा समतोल राखलेला दिसतो. भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये १०० टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याची प्रक्रिया त्वरित राबविली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ही सुधारणा दीर्घकाळापासून असलेल्या संरचनात्मक अडथळ्यांना दूर करते. अनेक परकी गुंतवणूकदारांना योग्य भारतीय भागीदार शोधण्यात अडचणी आल्या आहेत आणि भागीदारी शक्य असली तरी देशांतर्गत मालकीच्या भागीदाराच्या अटींमुळे परकी भागधारकांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल पुरवणे मर्यादित झाले आहे. व्यवस्थापनावर पूर्ण नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे परदेशी विमा कंपन्यांचे प्रशासन अधिक मजबूत होईल, निर्णय घेण्याची गती वाढेल आणि जबाबदारी अधिक स्पष्ट होईल. या विधेयकाचे यश हे केंद्र सरकार व ‘इर्डा’ यांनी तयार केलेल्या नियम व नियमनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. एकूणच, या सुधारणा विमा व्यवसाय अधिक प्रगत होण्यास आणि विस्तारित होण्याच्या दृष्टीने सरकारने उचललेले स्वागतार्ह पाऊल आहे..व्यवसायाची सद्यःस्थितीविमा व्यवसाय २००० मध्ये खासगी क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला तेव्हा परदेशी भांडवलाची मर्यादा २६ टक्के ठेवण्यात आली होती. अर्थातच, उरलेले ७४ टक्के भांडवल भारतीय कंपन्यांकडून आणावे लागत असे. मागील २५ वर्षांत आपले स्थान निर्माण केले. कालानुरूप २०१५ मध्ये परदेशी भांडवलाची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्यात आली; तसेच २०२१ मध्ये ती ७४ टक्के करण्यात आली. तरीही आतापर्यंत केवळ एजीस फेडरल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, अविवा लाइफ इन्शुरन्स कंपनी आणि जनरल इन्शुरन्स कंपनी या तीन विमा कंपन्यांत परदेशी कंपन्यांचे भांडवल ७४ टक्के झाले आहे. काही परदेशी विमा कंपन्यांनी आपले भांडवल २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. मात्र, 'बजाज'सारख्या अनेक औद्योगिक समूहांनी तसेच बँकांनी परदेशी कंपन्यांना आपले भांडवल वाढवू दिले नाही. परदेशी विमा कंपन्यांना यापुढे भारतीय भागीदार शोधायची गरज नसल्याने त्यांच्या भारतात विमा व्यवसाय सुरू करण्यातील प्रमुख अडथळा पार झाला आहे. आजमितीस विमा क्षेत्रात ८२ हजार कोटी रुपये इतके परदेशी भांडवल आले आहे.(लेखक विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि 'इर्डा'चे माजी सदस्य आहेत. ९८९२५२६८५१). 