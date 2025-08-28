Premium| Saira Banu: ‘जंगली’पासून ‘पडोसन’पर्यंतचा त्यांचा प्रवास रसिकांना वेड लावणारा ठरला. सायरा आजही चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहेत

धनंजय कुलकर्णीसाठच्या दशकात हिंदी सिनेसृष्टीत रोमँटिक चित्रपटांची एक वेगळीच नशा होती. अशा हसीन माहौलमध्ये कमसीन अदाकारा सायरा बानो यांचं रुपेरी पडद्यावर आगमन म्हणजे रसिकांना गुलाबी स्वप्नांची पर्वणी होती. आज सायरा बानो यांचा वाढदिवस. वयाची ८१ वर्षं त्या पूर्ण करीत आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रात त्या उण्यापुऱ्या पंधरा-सोळा वर्षंच होत्या; परंतु आपली छाप सोडून गेल्या. दिलीप कुमार यांच्यासारख्या दिग्गज अभिनेत्याच्या अर्धांगिनीची रियल लाइफमधील भूमिकादेखील त्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली.साठच्या दशकातील भारतीय हिंदी सिनेमाचा तो फार हसीन समां होता! रुपेरी पडदा नुकताच सप्तरंगात न्हाऊ लागला होता. पडद्यावरील नायिकांचं ‘कातील’ सौंदर्य आणखी ‘बेहतरीन’ होऊ लागलं होतं. पन्नासच्या दशकातील देखण्या सौंदर्यवतींचा अभिनय सिलसिला चालूच होता. वहिदा रहमान, वैजयंती माला, नूतन, माला सिन्हा, मधुबाला, मीना कुमारी... साठच्या दशकामध्ये आता नव्या अलवार सौंदर्यवतींची भर पडत होती. सायरा बानो, शर्मिला टागोर, तनुजा... रुपेरी पडदा अधिकाधिक मोहक बनत चालला होता! मधुर संगीत, अभिनयसंपन्न कलाविष्कार, मनाला भिडणारं कथानक आणि संपूर्ण कुटुंबाचं मनोरंजन असा एकूण चित्रपटाचा बाज त्या वेळी होता. रोमँटिक सिनेमाची तर एक वेगळीच नशा होती. .अशा या हसीन माहौलमध्ये कमसीन अदाकारा सायरा बानो यांचं रुपेरी पडद्यावर आगमन म्हणजे रसिकांना गुलाबी स्वप्नांची पर्वणी होती. सायरा यांचा रुपेरी पडद्यावरील प्रवेश म्हणजे आजच्या भाषेत सांगायचं तर, सेन्सेशनल एन्ट्री होती! ‘रिबेल स्टार’ शम्मी कपूर यांच्यासोबत सुबोध मुखर्जी यांच्या दिग्दर्शनात ‘जंगली’ या चित्रपटातून ही ब्युटीफूल अभिनेत्री पडद्यावर आली. त्यावेळी त्याचं वय अवघं सोळा होतं. षोडशवर्षीय सायरा अतिशय नाजूक, देखण्या, लख्ख गुलाबी गौरवर्णीय होत्या. त्यांच्या नेत्रकटाक्षामध्ये कातील अदा होती. त्यांच्या लाडिक हास्यात कमालीची जादू होती. चेहऱ्यात कमालीचा इनोसन्स होता. त्यांचं रुपेरी पडद्यावरील दर्शन रसिकांच्या तनामनाला बेहद सुखावणारं होतं. पहिल्याच सिनेमात त्या रसिकांच्या लाडक्या बनल्या. त्यांच्या सौंदर्याचे सारेच दिवाने बनले. शंकर जयकिशन यांचं लज्जतदार संगीत, शम्मी कपूर यांचा धसमुसळा-रांगडा प्रणयी अंदाज, सायरा यांची दिलखेचक अदा आणि त्यावर सप्तरंगात काश्मीरच्या धुंद वातावरणात फुललेली प्रेमकथा! ‘जंगली’ १९६१ सालचा गोल्डन जुबली हिट झाला! सायरा यांनी पहिल्याच सामन्यात सणसणीत षटकार ठोकून आपली उपस्थिती सर्वांना दाखवून दिली. या सिनेमातील भूमिकेसाठी त्यांना ‘फिल्मफेअर’चं नामांकनदेखील मिळालं. ‘कश्मीर की कली हूं मै’, ‘अहसान तेरा होगा मुझ पर’, ‘मेरे यार शब्बा खैर’, ‘जा जा जा मेरे बचपन...’ या गाण्यांतून सायरा रसिकांच्या हृदयात उतरल्या! डोळे सुखावणाऱ्या काश्मीरच्या निसर्गात तितक्याच सुंदर सायरा बानो यांना बघणं एक लुभावणारा आनंद होता... त्यानंतर त्यांच्याकडे चित्रपटांची रांगच लागली!.आज २३ ऑगस्ट. सायरा बानो यांचा वाढदिवस. २३ ऑगस्ट १९४४ मध्ये मसुरीला जन्मलेल्या सायरा आज वयाची ८१ वर्षं पूर्ण करीत आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रात त्या उण्यापुऱ्या पंधरा-सोळा वर्षंच होत्या. दिलीप कुमार यांच्यासारख्या दिग्गज अभिनेत्याची अर्धांगिनी ही त्यांची रियल लाइफमधील भूमिकादेखील त्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली. आज आयुष्याच्या संध्याकाळी त्या तृप्त आहेत. आनंदी आहेत. जुन्या काळातील अभिनेत्री नसीम बानो यांची सायरा मुलगी. घरात सिनेमाचं वातावरण होतं. शिक्षणासाठी त्या लंडनला होत्या. त्यांनी कथ्थक आणि भरतनाट्यमचं विधिवत शिक्षण घेतलं होतं. सायरा यांच्या एकूण कला कारकिर्दीत त्या ‘ब्युटी क्वीन’ म्हणूनच जास्त चमकल्या. त्यांच्यातील अभिनयाचा आविष्कार फार कमी सिनेमांत दिसला हे त्यांच्यापेक्षा रसिकांचं दुर्दैव ठरलं. खरं तर त्यांच्या अभिनय क्षमतेला वाव मिळेल, असा सिनेमाच त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे त्या बनल्या फक्त ‘ब्युटी क्वीन’... शोभेची बाहुली. त्यांचा दुसरा चित्रपट होता मनोज कुमार यांच्यासोबतचा ‘शादी’. तो जरी कृष्णधवल असला तरी त्यातील त्यांचा मुग्ध अभिनय रसिकांना आवडला. त्यानंतर १९६३ मध्ये शम्मी कपूरसोबत ‘ब्लफ मास्टर’ आला. मनमोहन देसाई दिग्दर्शित या चित्रपटाने चांगलं यश मिळविलं. अर्थात नायक शम्मी कपूर असल्यामुळे नायिका सायरा यांना त्यात गोड गोड दिसण्यापलीकडे फार काही करायचं नव्हतंच. १९६४ मध्ये आलेल्या जे. ओमप्रकाश यांच्या ‘आई मिलन की बेला’ या प्रणयी त्रिकोणाच्या सिनेमात त्या राजेंद्र कुमार आणि धर्मेंद्र यांच्यासोबत झळल्या. .या चित्रपटातील त्यांचा कॉस्च्युम प्रेक्षकांना खूप आवडला. (सायरा यांनी परिधान केलेल्या क्रेप नायलॉनच्या साडीला काळी एम्ब्रायडरी फॅशन आयकॉन बनली होती!). त्यातील ‘तुम्हे और क्या दू, मै दिल मे दिल के सीमा, तुमको हमारे उमर लग जाये हे’ हे गाणं प्रचंड गाजलं होतं. त्यांच्या सौंदर्याची तारीफ करताना राजेंद्रकुमार या सिनेमात म्हणतात, ‘तुम कमसीन हो, नाजूक हो, भोली हो, नादां हो...’ या सर्व उपमा सायरा यांना अक्षरशः लागू पडत होत्या. त्यांच्या पडद्यावरील लाडिक अदा, त्यांचं लाजून हसणं, नजरेतील मधाळता, त्यांचे लटके झटके यावर पब्लिक जाम खूश होतं. प्रेक्षक त्यांच्याकडून अभिनय वगैरेची फारशी अपेक्षा करत नव्हते. ‘एप्रिल फूल’, ‘आओ प्यार करे’, ‘प्यार मोहब्बत’, ‘दूर की आवाज’ इत्यादी त्यांचे सिनेमे मिठास संगीतामुळे हिट होत होते.११ ऑक्टोबर १९६६ सायरा यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण दिवस ठरला. त्यांच्या स्वप्नातला प्रियकर दिलीप कुमार त्यांच्या खऱ्या आयुष्यात आला. सायरा यांना खरं तर वयाच्या बाराव्या वर्षापासून दिलीप कुमार आवडत असत. त्यांच्या प्रेमातच होत्या त्या. त्यांच्यासोबत काम करायला मिळावं म्हणून त्या तेव्हापासून धडपडत होत्या. दिलीप कुमार तेव्हा नंबर वनचे स्टार होते. मधुबालासोबतचं त्यांचं अफेअर सर्वश्रुत होतं. असं असतानाही सायरा त्यांच्या प्रेमात आकंठ बुडाल्या होत्या. हे प्रेम तसं एकतर्फी होतं. त्यांच्या दोघांच्या वयात दुपटीचं अंतर होतं; पण सायरा यांच्या प्रेमाचा विजय झाला. .११ ऑक्टोबर १९६६ रोजी दिलीप कुमार यांनी त्यांच्यासोबत निकाह केला. दोघांचा विवाह बॉलीवूडमधील आदर्श ठरला. लग्नानंतर त्यांनी सिनेमात काम करणं चालूच ठेवलं. १९६८ मध्ये ‘शागीर्द’ आणि ‘पडोसन’ हे दोन्ही सिनेमे सुपरहिट ठरले. त्यातील अनुक्रमे पूनम आणि बिंदू या भूमिकांत सायरा यांनी बाजी मारली. विशेषत: ‘पडोसन’ तर रसिकांचा ऑल टाइम फेव्हरीट सिनेमा ठरला. लग्नानंतर सायरा सिनेमातून बोल्ड भूमिका करू लागल्या. ‘झुक गया आसमान’मधील ‘उनसे मिली नजर के मेरे होश उड गये’ आणि ‘पडोसन’ चित्रपटातील ‘भाई बत्तूर भाई बत्तूर अब जायेंगे कितने दूर...’ गाण्यातील त्यांचं बाथरूममधील ओलेतं सौंदर्य रसिकांना घायाळ करणारं होतं. खरं तर ‘पडोसन’ चित्रपट गाजला किशोर कुमार आणि मेहमूद यांच्या अदाकारीने; पण त्यातील ‘शर्म आती है मगर कहना होगा, अब हमे आपके चरणों में रहना होगा...’ गाण्यातील सायरा यांचा संयत अभिनय नितांत सुंदर होता. त्यातील वेस्टर्न आऊटफिटमध्ये त्या जितक्या शोभल्या तितक्याच ‘शागीर्द’मधील गाव की गोरी रूपातदेखील... दोन्ही सिनेमे त्यांच्या रील लाइफमधील महत्त्वाचे ठरले. हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील सुवर्ण युगातील सदाबहार त्रिकूट दिलीप कुमार, देव आनंद आणि राज कपूर या तिघांसोबत सायरा चमकल्या. दिलीप कुमार यांच्यासोबत लग्नानंतर त्यांनी तीन चित्रपट केले. ‘गोपी’, ‘सगीना’ आणि ‘बैराग’. पैकी ‘गोपी’ चित्रपटातील त्यांचा अभिनय अप्रतिम होता. सिनेमाला चांगलं यश मिळालं. राज कपूर यांच्यासोबत त्यांचा ‘दिवाना’ (१९६७) चित्रपट आला होता. .देव आनंद यांच्यासोबत ‘प्यार मोहब्बत’ (१९६६) चित्रपटात त्या झळकल्या. साठच्या दशकाच्या अखेरीस त्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे परदेशात गेल्या. त्यामुळे सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्यासोबत काम करण्याचा त्यांचा योग चुकला. सत्तरच्या दशकात मनोज कुमार यांच्या ‘पूरब और पश्चिम’मधील आपल्या पाश्चात्त्य लूकमधील भूमिकेत सायरा यांनी रंग भरले. ब्रिज दिग्दर्शित ‘व्हिक्टोरिया नंबर २०३’ चित्रपटात पुन्हा एकदा त्या बोल्ड अवतारात दिसल्या. ‘थोडासा ठहरो...’ गाण्यातील त्यांची अदा एकदम हॉट होती. धर्मेंद्र यांच्यासोबत त्यांचे बरेच चित्रपट आले होते. बहुतेक सर्व सिनेमे यशस्वी झाले. ‘आई मिलन की बेला’, ‘आदमी और इन्सान’, ‘ज्वार भाटा’, ‘रेशम की डोरी’, ‘इंटरनॅशनल क्रूक’, ‘पॉकेटमार’, ‘साजिश’ आणि ‘चैताली’... अशी मोठी यादी आहे त्यांच्या सिनेमांची. राजेश खन्ना यांच्यासोबत मात्र चित्रपट करायला मिळाला नाही, याची खंत सायरा यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. खरं तर ‘छोटी बहू’ चित्रपटात त्या त्यांच्यासोबत झळकणार होत्या; पण त्याचदरम्यान त्यांच्या आजारपणामुळे त्यांची संधी गेली.अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत ‘जमीर’ आणि ‘हेराफेरी’मध्ये, तर विनोद खन्नासोबत ‘आरोप’ सिनेमात सायरा दिसल्या. सुनील दत्त यांच्यासोबत ‘पडोसन’, ‘नहले पे दहला’ या सिनेमांत त्या होत्या. त्यानंतर मात्र त्यांनी चित्रपटातून निवृत्ती घेतली. १९६१ ते १९७५ हा त्यांचा कालखंड. या काळात त्यांनी चाळीसहून अधिक सिनेमांत आणि त्या काळातील जवळपास सर्व अभिनेत्यांसोबत काम केलं. ‘जंगली’, ‘दिवाना’, ‘शागीर्द’ आणि ‘सगीना’ या सिनेमांतील भूमिकेसाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीकरिता फिल्मफेअरचं नामांकन मिळालं होतं. एकूणच सायरा यांच्या अभिनय क्षमतेपेक्षा त्यांच्या सौंदर्याला जास्त महत्त्व देऊन त्यांच्यातील अभिनेत्रीवर अन्यायच केला गेला, असं म्हणावं लागेल..Premium| Sholay movie: शोले आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. काळ बदलला, पण ‘शोले’ची मोहिनी अजूनही तशीच आहे.समीक्षकांनी सायरा यांच्याबाबत ‘made it on glamour and not on talent’ असं विधान केल्यावर त्यांनी १९७३ मध्ये एका मासिकाला मुलाखत देताना सांगितलं होतं, ‘Maybe they (critics) are right-but what matters is that I am around, whether they like it or not.’ असंच वक्तव्य मधुबाला आणि हॉलीवूड अभिनेत्री मार्लिन मेनरो यांनीदेखील अशाच टीकेला उत्तर देताना केलं होतं. दिलीप कुमार आणि सायरा बानो यांचा संसार यशस्वी झाला. दिलीप कुमार यांच्या कर्तृत्वाचा आणि लोकप्रियतेचा ऑरा खूप मोठा होता. सायरा यांनी आयुष्यातील रियल लाइफमधील पत्नीची भूमिका खूप जबाबदारी आणि दृढनिश्चयाने पार पाडली. दिलीप कुमार यांचे अखेरच्या काळातील आजारपण, त्या काळात सायरा यांनी घेतलेली त्यांची काळजी आणि त्यांचे आत्मचरित्र (Dilip Kumar : The Substance and the Shadow) प्रसिद्ध होण्यासाठी त्यांनी घेतलेले परिश्रम वाखाणण्याजोगे होते!(लेखक चित्रपट अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 