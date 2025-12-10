Premium| Tariff on Rice : अमेरिकेच्या तांदळावरील टॅरिफ धमकीचा भारतीय शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल?

नवी दिल्ली - दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत शेतकऱ्यांच्या बैठकीत भारतातून आयात होत असणाऱ्या तांदाळावर आणखीन ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या तांदळांचे आता काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या काही काळात टॅरिफ वाढवून जगाच्या बाजारपेठेत उलथापालथ घडवून आणली आहे. यामुळे भारतात सेवा क्षेत्राला मोठा फटकाही बसलेला आहे. त्यातच आता हे तांदळाबाबतचे वक्तव्य केल्यानंतर भारतातला शेतकरी चिंतेत आहे. ट्रम्प यांनी जर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतलाच तर भारताच्या तांदूळ निर्यातीवर काय परिणाम होईल, भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी किती तांदूळ निर्यात केला जातो, एकाच प्रकारच्या तांदळाला अमेरिकेत का जास्त मागणी आहे, भारतात तांदळाचे उत्पादन किती होते त्यातील किती निर्यात होतो, भारताने जर हा निर्णय घेतलाच तर भारताकडे निर्यात करण्यासाठी कोणते पर्यायी देश आहेत, अमेरिकन नागरिकांना देखील याचा फटका बसेल का..? हे सगळं सकाळ+ या विशेष लेखाच्या माध्यामातून जाणून घेऊया..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हंटले..?अमेरिकेतील व्हाइट हाऊसमधील शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीत ट्रम्प स्पष्टपणे म्हणाले, "But they shouldn't be dumping," म्हणजेच भारतीय हे त्यांचा तांदूळ अमेरिकेत डम्प करू शकत नाही. ते म्हणाले की, "tariff easily resolve the problem" या सगळ्यावर टॅरिफच उत्तर असून भारतातून आयात होणाऱ्या तांदळावर सध्या ५० टक्के टॅरिफ लावला असून तो दुप्पट केला जाईल. अमेरिकन नागरिक कोणत्या प्रकारचा तांदूळ खातात.. ?बहुतांश अमेरिकन नागरिक हे भारतातून आयात होणाऱ्या बासमती तांदळावर अवलंबून आहेत. अमेरिकेत बासमती तांदळाला मोठी मागणी आहे. अमेरिकेत बासमती तांदूळ पिकत असला तरी भारतीय तांदळाप्रमाणे त्याला वास आणि गुणवत्ता मिळत नाही. त्यामुळेच अमेरिकन नागरिक हे भारतीय तांदळावर अधिक अवलंबून आहेत..तांदळाच्या उत्पादनात भारताचे स्थान कुठे.? वाणिज्य गुप्तचर आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाने (DGCIS) च्या माहितीनुसार, तांदूळ उत्पादनात चीननंतर भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर तांदूळ निर्यातीत भारत जगात पहिला आहे..भारतात होणारे तांदळाचे उत्पादन आकडेवारी (लाख टनांमध्ये)आर्थिक वर्ष २०२१-२२ : १२९४.७१आर्थिक वर्ष २०२२-२३ : १३५७.५५आर्थिक वर्ष २०२३-२४ : १३७० जागतिक तांदूळ निर्यातीत भारताचा वाटावर्ष निर्यात मूल्य जागतिक निर्यातीतील वाटा२०२१ ९.६२ ३५.३८ टक्के२०२२ १०.७७ ३५.९० टक्के२०२३ १०.४५ ४५.९२ टक्के निर्यातीची सद्यस्थिती आणि आकडेवारी आर्थिक वर्ष २०२४-२५तपशील आकडेवारी एकूण तांदूळ निर्यात प्रमाण २०.१ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT)एकूण तांदूळ निर्यात मूल्य सुमारे १२.९५ अब्ज डॉलरतांदूळ उत्पादन (भारतात) सुमारे १५० दशलक्ष टन (जागतिक उत्पादनाच्या २८ टक्के) DGCIS नुसार तांदळाचे वर्गीकरण दोन प्रमुख गटांत केले गेले आहे.१) बासमती२) बासमतीशिवाय अन्य तांदूळ या देशात होते भारतातील तांदळाची निर्यातआर्थिक वर्ष २०२३-२४ नुसार बासमती तांदळाचे प्रमुख निर्यात देश हे इराण, सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, येमेन प्रजासत्ताक, यूएसए, कुवेत, यूके, ओमान आणि कतार आहेत..भारतीय थिंक टँक मानल्या जाणाऱ्या Global Trade Research Initiative चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतीय तांदळावर नवीन टॅरिफ लावण्याची दिलेली धमकी व्यापारातील लॉजिकपेक्षा अमेरिकेतील राजकाणावरावर आणि तिथे होणाऱ्या निवडणुकीवर आधारित आहे.भारताने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेला ३९२ दशलक्ष डॉलर किमतीचा तांदूळ निर्यात केला, जो भारताच्या एकूण जागतिक तांदूळ निर्यातीच्या केवळ ३ टक्के आहे. यापैकी ८६ टक्के निर्यात प्रीमियम बासमती तांदळाची आहे.अमेरिकेच्या बाजारात या निर्यातीवर आधीच सुमारे ५३ टक्के टॅरिफ आहे.ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि इतर देशांतील कृषी आयातीवरही उच्च टॅरिफची धमकी दिली आहे. GTRI म्हणण्यानुसार भारताने याकडे धोरणात्मक बदल म्हणून नव्हे तर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांसाठी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केलेले वक्तव्य म्हणून पहावे असे सांगितले आहे.GTRI म्हणते की, हा टॅरिफ वाढवल्यास इतरत्र मजबूत बाजारपेठा असलेल्या भारतीय निर्यातदारांना फारसा फटका बसणार नाही, परंतु अमेरिकन नागरिकांसाठी मात्र तांदूळ अधिक महाग होईल..इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष देव गर्ग यांनी एएनआयशी बोलताना म्हणाले, अमेरिकेतील तांदळाची सर्व निर्यात मागणीवर आधारित आहे. म्हणजेच, भारतीय निर्यातदार अमेरिकेकडून ऑर्डर मिळाल्यावरच तांदूळ पाठवतात. अमेरिकेत भारतीय आणि दक्षिण आशियाई पदार्थांची लोकप्रियता वाढल्यामुळे भारतीय तांदळाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे. भारत अमेरिकेच्या बाजारात कोणताही तांदूळ 'डम्प' करत नसून मुळात भारतीय तांदळाची मागणी अधिक आहे.अमेरिकेत पिकणारा तांदूळ भारतीय तांदळाला 'पर्याय' ठरू शकत नाही. भारतीय तांदळाची चव, पोत आणि रंग खूप वेगळा आहे. विशेषत: बिर्याणीसारख्या पदार्थांसाठी भारतीय बासमती तांदूळ अपरिहार्य आहे. भारतीय तांदूळ आयात करणे हा अमेरिकेतील ग्राहकांवर किंवा भारतावर कोणतेही 'उपकार' नाहीत, तर ती अमेरिकेच्या बाजारपेठेची गरज आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमध्ये कोणतीही पुढील वाढ झाल्यास, ती अमेरिकेच्या ग्राहकांसाठीच हानिकारक ठरेल आणि भारतीय व्यापारावर त्याचा किमान परिणाम होईल. IREF भारत सरकारसह वेगवेगळ्या बाजारपेठेत भारताचा तांदूळ पोचवण्याच्या प्रयत्नात आहे. IREF भारत सरकारसह वेगवेगळ्या बाजारपेठेत भारताचा तांदूळ पोचवण्याच्या प्रयत्नात आहे. IREF फिलिपिन्सकडे तांदूळ निर्यातीसाठी एक मोठी संभाव्य बाजारपेठ म्हणून पहाते आहे. फिलिपिन्सची बाजारपेठ अमेरिकेच्या बाजारपेठेपेक्षा १० पट मोठी आहे. सध्या भारताचा फिलिपिन्सच्या बाजारपेठेत केवळ ४% वाटा आहे, जो वाढवण्याची मोठी संधी आहे..अमेरिकेला मागील वर्षात किती तांदूळ निर्यात झाला..?बासमती तांदूळ : अमेरिकेला ३३७.१० दशलक्ष डॉलर किमतीचा (२७४२१३.१४ मेट्रिक टन) बासमती तांदूळ निर्यात झाला. अमेरिका ही भारतीय बासमतीसाठी ४ थी मोठी बाजारपेठ आहे.बासमतीव्यतिरिक्त असणारा तांदूळ : अमेरिकेला ५४.६४ डॉलर दशलक्ष किमतीचा (६१३४१.५४ मेट्रिक टन) अन्य तांदूळ निर्यात झाला. अमेरिका हे अन्य तांदळाच्या बाबतीत २४ व्या स्थानावर आहे.त्यामुळेच तांदळाविषयीच्या अमेरिकेच्या धमक्यांना घाबरण्याची गरज नसल्याचे भारतीय तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचा मोठा परिणाम भारतावर होणार नसल्याचे सध्या तरी दिसते आहे. 