Premium| Salher Fort Maharashtra: युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ यादीत साल्हेर गडाचा समावेश!

युनेस्कोने जाहीर केलेल्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत साल्हेर गडाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तो महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात आहे. सह्याद्री पर्वतावरील हा सर्वात उंच गड असून, कळसूबाई शिखरानंतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या उंचीवर आहे. कळसुबाई शिखराची उंची समुद्रसपाटीपासून १६४६ मीटर आहे तर साल्हेर गडाची उंची १५६७ मीटर म्हणजेच ५१४१ फूट आहे. साल्हेर किल्ला हा प्राचीन किल्ला आहे. शिवकालीन कवी जयराम पिंडे साल्हेर गडाचे वर्णन करताना म्हणतात, की ‘सह्याद्रीचे मस्तक जो बागलाणाच्या ताब्यातील पृथ्वीवरील अतिविख्यात किल्ला उग्र अशा ताम्रानी (मोगलांनी) आपल्या ताब्यात ठेवला होता. तो महाबलवान शिवाजी महाराजांनी हाहा म्हणता घेतला.’ जयराम पिंडे साल्हेर गडाला सह्याद्रीचे मस्तक आहे, असे वर्णन करतात. हा गड बागुल राजांची राजधानी होती. बागुल या नावावरूनच या भागाला बागलाण असे संबोधले जाते. आज बागलाण हा नाशिक जिल्ह्यातील तालुका असून, त्याचे मुख्यालय सटाणा येथे आहे. हा गड पुढे बहामनी, निजाम आणि मोगलांच्या ताब्यात होता. मोगलांनी साल्हेर गड जिंकून त्याला सुलतानगड असे नाव दिले. जानेवारी १६७०मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा गड मोगलांच्या ताब्यातून जिंकून घेतला व त्याचे पहिले नाव साल्हेर होते ते कायम ठेवले. साल्हेर गडाचे वर्णन ‘आईन ए अकबरी’ या ग्रंथातदेखील आलेले आहे. साल्हेर गड हा उत्तरेकडील महत्त्वाचा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तरेकडील अजिंक्य राज्याची ग्वाही देणारा हा गड आहे. हा गड जिंकून मोगलांच्या मनात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धडकी भरवली. आपल्या स्वराज्याचा विस्तार केला..साल्हेर गड हा उत्तरेकडील महत्त्वाचा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तरेकडील अजिंक्य राज्याची ग्वाही देणारा हा गड आहे. हा गड जिंकून मोगलांच्या मनात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धडकी भरवली. आपल्या स्वराज्याचा विस्तार केला. साल्हेरला सह्याद्रीचे मस्तक संबोधले जाते..साल्हेर हा किल्ला बेसाल्टच्या कातळात असून अभेद्य आणि अजिंक्य असा आहे. या गडावर जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग साल्हेर किल्ल्याच्या नैर्ऋत्येकडील साल्हेरवाडीकडून आणि दुसरा मार्ग उत्तरेकडील वाघांबे गावातून जातो. वाघांबे गावातून चार प्रवेशद्वार पार करून साल्हेरवर येता येते तर साल्हेरवाडीतून सहा प्रवेशद्वार पार करून साल्हेर किल्ल्यात प्रवेश करता येतो. हे सहाही दरवाजे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. पहिल्या दरवाजावर कमळपुष्पांची नक्षी आहे. कमळपुष्प हे उत्कर्षाचे प्रतीक आहे. पाषाण शिळात भव्य अशा भिंती उभारलेल्या आहेत. गडाची तटबंदी अत्यंत मजबूत आहे. दुसऱ्या दरवाजाचे बांधकाम तोरणरचनेत आहे. दुसऱ्या दरवाजातून आत प्रवेश केला की तिसरा दरवाजा हा समोर नसून डाव्या बाजूला आहे. तो शत्रूला सहजासहजी दिसत नाही. दारासोर मोठा चौक आहे. तसेच तिसऱ्या दरवाजावर एक शिलालेख आहे. दरवाजाला मोठी आगळदेखील आहे. आगळ म्हणजे दरवाजा बंद झाल्यानंतर आडवा लावला जाणारा लाकडी ओंडका होय. चौथ्या दरवाजाकडे जाताना कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत. शत्रूवर बंदुकीचा मारा करण्यासाठी तटबंदीला जंग्या आहेत. दरवाजावर महिरपींची रचना केलेली आहे. पाच क्रमांकाच्या दरवाजामागे पहारेकरी, शिबंदीला राहण्यासाठी देवड्या आहेत. सहाव्या दरवाजावर पहिल्या पाच दरवाजाच्या तुलनेत अधिक सुबक दगडावर कोरलेले सुंदर नक्षीकाम आहे. दरवाजाचे दगड आखीव रेखीव आणि आयताकृती आहेत. नागदेवतेची चिन्ह आहेत. दरवाजावर लाकडी तुळया आणि दगडी छत आहेत. ‘या सहाव्या महाद्वारातून गडावर प्रवेश केल्याबरोबर पठारावर एक पाण्याचे टाकं आणि यज्ञकुंड दिसते. याद्वारे तत्कालीन धार्मिक परंपरावर प्रकाश पडतो. गडावर पाणी नसेल तर ते ठिकाण वस्तीसाठी अयोग्य आहे,’ असे आर्य चाणक्य म्हणतात, तर रामचंद्रपंत अमात्य म्हणतात, की ‘तोफांच्या माऱ्याने जलकुंड नष्ट झाली तर गडावर पाण्यासाठी अतिरिक्त कुंड असावेत. .पाण्याच्या टाकांबरोबरच गडावर महत्त्वपूर्ण गंगासागर तलाव आहे. तलावाचे बांधकाम अत्यंत रचनात्मक पद्धतीने करण्यात आले आहे. गडावर रेणुका मातेचे मंदिर बांधण्यात आलेले आहे. मंदिराला दगडी तोरणाची नक्षी आहे. मंदिर जीर्ण झाले तरी तळखडे, नक्षी, तोरण इत्यादी मंदिराच्या भव्यतेची साक्ष देतात. मंदिरात गणेशाची मूर्तीदेखील आहे. मंदिराजवळच गुहा आहे. मारुती मंदिर आहे. गुहा खोदण्याच्या पद्धतीच्या खुणा स्पष्टपणे दिसतात. बालेकिल्ल्यावर परशुराम मंदिर आहे. साल्हेर गडावरून सभोवताली विहंगम दृश्य दिसते. महाराष्ट्र आणि गुजरात सीमा भाग दिसतो. समोरचा उपदुर्ग सालोटा किल्ला दिसतो. साल्हेर आणि सालोटा हे दोन्ही जुळे किल्ले आहेत. साल्हेर किल्ल्याच्या बालेकिल्ल्यावरून मुल्हेर, हरगड, रतनगड, मांगी-तुंगी, पिंपळा इत्यादी किल्ले दिसतात. साल्हेर गडावर सुभेदारवाडा, किल्लेदारवाडा, धान्यकोठार, दारूकोठार आणि राजवाड्याच्या चौथऱ्यांचे अवशेष दिसतात. गडावरती शिलालेखदेखील आहेत. .महाराष्ट्रातील सर्वात उंच असणाऱ्या या किल्ल्याने स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी आणि वृद्धीसाठी खूप मोलाचे योगदान दिलेले आहे. अनेक वर्षे मोगलांच्या ताब्यात असलेला साल्हेर किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगल किल्लेदार फतहुल्लहानाचा पाडाव करून तो जानेवारी १६७० मध्ये जिंकून घेतला. त्यामुळे मोगल धास्तावले. मोगलांच्या प्रदेशात मराठ्यांनी प्रवेश केला. औरंगजेबाने साल्हेर किल्ला परत घेण्यासाठी इखलासखान, बहादुरखान आणि दिलेरखान यांना सुमारे चाळीस हजार सैन्य घेऊन मे १६७१मध्ये साल्हेरवर हल्ला करण्यासाठी पाठवले. ही बातमी शिवाजी महाराजांना समजताच त्यांनी मोगली मुलुखात असलेल्या सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांना तत्काळ पत्र पाठवून मोगलांना धडा शिकवण्यास सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पाठवलेल्या पत्राचे वर्णन समकालीन कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे. .‘तुम्ही लष्कर घेऊन सिताबीने वरघाटे सालेरीस जाऊन बेलोलखानावारी छापा घालून बेलोलखान मारून चालवणे आणि कोकणातून मोरोपंत पेशवे यांस हशमानीशी रवाना केले, हे इकडून येतील आणि तुम्ही वरघाटे येणे, असे दुतर्फा चालून घेऊन, गनिमास मारून गर्दीस मिळविणे.’ साल्हेर किल्ला स्वराज्यात कायम राहिला पाहिजे यासाठी शिवाजी महाराजांनी प्रतापराव गुजर यांना कशी लढाई करायची याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. ही लढाई मोगलांबरोबर समोरासमोर झालेली पहिली लढाई आहे. ती साल्हेर मुल्हेर परिसरात झाली. याप्रसंगी मोगलांची फौज चाळीस हजार तर मराठा फौज दहा हजार होती. या लढाईत मराठ्यांचा विजय झाला, मोगलांचा पराभव झाला. .या युद्धात प्रतापराव गुजर यांच्या हाती मोगलांचे सहा हजार घोडे, सहाशे हत्ती, सहा हजार उंट, मालमत्ता, खजिना, कापड, जडजवाहीर, बिछाईत आणि खजिना मिळाला. अनेक मोगल सरदारांना कैद केले. या युद्धात सेनापती प्रतापराव गुजर, मोरोपंत पेशवे, आनंदराव, व्यंकोजी दत्तो, रूपाजी भोसले, शिदोजी निंबाळकर आणि सूर्याजी काकडे यांनी मोठा पराक्रम गाजविला. या युद्धात सूर्याजी काकडे लढता लढता धारातीर्थी पडले. सूर्याजी काकडे यांच्या बलिदानाचे वर्णन करताना कृष्णाजी अनंत सभासद म्हणतात, ‘सूर्यराव काकडे पंचहजारी मोठा लष्करी धारकरी, याने युद्ध थोर केले. ते समयी जंबूरियाचा गोळा लागून पडला. सूर्यराव म्हणजे सामान्य योद्धा नव्हे. भारती जैसा कर्ण योद्धा, त्याच प्रतिमेचा असा शूर पडला.’ या साल्हेर युद्धात फेब्रुवारी १६७२ मध्ये इखलासखानाचा पाडाव झाला, महाराजांचा विजय झाला..Premium|Shivaji Maharaj Military System: दुर्ग, गुप्तहेर आणि आरमार यांचं वेगळेपण शिवाजी महाराज कसे काळाच्या पुढे होते हे दाखवतं! .साल्हेर युद्धात शिवाजी महाराजांचा विजय झाल्याची बातमी ऐकून मोगलांच्या मनात धडकी भरली. सर्वत्र शिवाजी महाराजांचा जयजयकार सुरू झाला. मोगल सैन्य पळून गेले. असे वर्णन समकालीन कवी भूषण यांनी केले आहे तर सभासद म्हणतात, ‘साल्हेर पराभवाची खबर औरंगजेबास कळून बहुत दिलगीर झाला. तीन दिवस बाहेर आला नाही. दुःखी झाला.’ औरंगजेब हा दिलेरखान आणि बहादूरखानाला म्हणाला, ‘‘साल्हेरीच्या युद्धात तुम्ही मेला का नाहीत? आपल्या महाबलवान योद्ध्यांना शिवाजीने कैद कसे केले?’’ असा प्रश्न त्याने विचारला. साल्हेर युद्धातील पराभवाने तो खूपच चिडला होता. साल्हेर युद्धात विजय मिळाल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी साल्हेर गडाला भेट दिली. त्याची पाहणी केली. साल्हेर किल्ला जिंकून शिवाजी महाराजांनी मोगली साम्राज्याला मोठा धक्का दिला. साल्हेर युद्धाने आपण उघड्या मैदानावर मोगलांशी लढून विजय मिळवू शकतो, हा आत्मविश्वास शिवाजी महाराजांच्या सैनिकांत निर्माण झाला. .साल्हेर किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला किल्ला आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच किल्ला आहे. याला सह्याद्रीचे मस्तक म्हटले जाते. याच ठिकाणी मराठा-मोगल पहिली समोरासमोर लढाई झाली, यामध्ये मराठ्यांचा विजय झाला, तर मोगलांचा पराभव झाला. असा हा उत्तुंग, ऐतिहासिक, सर्वात उंच साल्हेर आपण पाहिलाच पाहिजे. हा किल्ला निसर्गसौंदर्याने समृद्ध आहे. या गडपरिसरात बिबटे, मोर, माकडं आणि विविध पक्षी मोठ्या प्रमाणात आहेत. नाशिकवरून कळवण किंवा सटाणामार्गे साल्हेरला जाता येते. किल्ले आपल्या हाताला धरून तत्कालीन इतिहासात घेऊन जातात. इतिहास समजून घेण्यासाठी गड-किल्ले आपले गुरू आहेत. गड-किल्ल्यावर गेलात तर इतिहास स्पष्टपणे कळतो. आपले आरोग्य उत्तम राहते. साल्हेर आपल्याला मराठ्यांच्या शौर्याची सतत प्रेरणा देतो.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे 