Premium| Sam Altman : ‘बुद्धिमान’ डेटा सेंटरचे युग

नवी दिल्लीत १७ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या जागतिक एआय परिषदेमध्ये ओपन एआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम अल्टमन यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरासंबंधी आणि त्याच्या भविष्यातील वाटचालीविषयी भूमिका मांडली. त्यांनी केलेल्या भाषणाचा सारांश...जगातील बौद्धिक क्षमतेचा मोठा हिस्सा मानवापेक्षा डेटा सेंटर्समध्ये जास्त असू शकतो. हे विधान खूप मोठे आहे आणि याबाबत मी चुकीचाही असू शकतो, पण यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. प्रगती करत असताना एखादी ‘परम बुद्धिमत्ता यंत्रणा’ (‘सुपर इंटेलिजन्स सिस्टीम’) भविष्यात कोणत्याही कार्यकारी अधिकाऱ्यापेक्षा (सीईओ), अगदी माझ्यापेक्षाही चांगले काम करू शकेल. ती आपल्या सर्वोत्तम शास्त्रज्ञांपेक्षाही चांगले संशोधन करू शकेल..तीन मुख्य विचार : या शक्यतेचा विचार करताना तीन मुख्य विचारांचा, गृहीतकांचा विचार करत आहे.1 एआयचे लोकशाहीकरण :मला असे वाटते की एआय सर्वांसाठी उपलब्ध असणे हाच एकमेव न्याय्य आणि सुरक्षित मार्ग आहे. यामुळेच मानवतेची भरभराट होईल. याउलट, जर हे तंत्रज्ञान फक्त एका कंपनीच्या किंवा देशाच्या हातात राहिले, तर त्याचा विनाश होऊ शकतो. भविष्यात आपल्याला स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि मानवी सामर्थ्य वाढवणारे जग हवे आहे. काही लोक कर्करोगावर उपाय मिळवण्यासाठी हुकूमशाही निरंकुशता) स्वीकारायला तयार असतील, पण मला असे वाटते की आपण अशी तडजोड करू नये आणि त्याची गरजही नाही.2 एआय लवचिकता :केवळ सुरक्षित यंत्रणा किंवा व्यवस्था निर्माण करणे पुरेसे नाही, तर समाजानेही लवचिक असणे गरजेचे आहे. कोणतीही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची प्रयोगशाळा किंवा यंत्रणा एकट्याने चांगले भवितव्य निर्माण करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, काही ओपन सोर्स मॉडेल्सचा वापर करून लोक नवीन घातक विषाणू तयार करू शकतात. अशा गोष्टींपासून संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण समाजाला एकत्र येऊन प्रयत्न करावे लागतील..3 भविष्यातील अनिश्चितता :एआयचे भवितव्य कसे असेल याचा अंदाज कोणालाही सांगता येणार नाही. यात अनेक आश्चर्ये असतील. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाला आकार देण्यात अनेकांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. आपण जे जाणत नाही, त्याबद्दल नम्र राहणे महत्त्वाचे आहे. कधीकधी आपले अंदाज चुकतात. जेव्हा तंत्रज्ञान आणि समाज एकत्र येतात, तेव्हाच महत्त्वाचे शोध लागतात.आव्हाने आणि बदलआपल्याला अजून काही प्रश्नांची उत्तरे माहीत नाहीत. उदाहरणार्थ, हुकूमशाही असलेल्या देशांनी ‘परम बुद्धिमत्ते’चा वापर केला तर काय होईल? देश एकमेकांशी युद्ध करण्यासाठी एआयचा वापर कसा करतील? नवीन प्रकारचे ‘सामाजिक करार’ कसे असतील? या विषयांवर समाजात चर्चा होणे गरजेचे आहे. टप्प्याटप्प्याने हे तंत्रज्ञान लोकांसाठी खुले करणे हीच योग्य रणनीती आहे, असे मला वाटते. यामुळे समाजाला प्रत्येक नवीन पातळी समजून घेण्यास आणि त्यानुसार बदल करण्यास वेळ मिळेल..आर्थिक परिणाम आणि नोकऱ्याजर एआयची प्रगती अशीच सुरू राहिली, तर अनेक गोष्टींचे अर्थकारण बदलेल. वस्तू स्वस्त होतील आणि आर्थिक वाढ वेगाने होईल. आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यामध्ये आतापासूनच सुधारणा दिसत आहेत. भविष्यात रोबोंमुळे उत्पादने आणि पुरवठा साखळी स्वस्त होईल.परंतु, यामुळे सध्याच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होईल. अनेक कामांमध्ये मानवापेक्षा ‘एआय’ सरस ठरेल. तरीही, माणसे एकमेकांची काळजी घेतात, यंत्रे तशी काळजी घेऊ शकत नाहीत, हा फरक कायमच असणार आहे. तंत्रज्ञानाने नेहमीच नोकऱ्यांच्या स्वरूपात बदल केला आहे. ५०० वर्षांपूर्वीच्या लोकांना आपली आजची कामे कदाचित खेळासारखी वाटली असती. तसेच ५०० वर्षांनंतरचे लोक आपल्याकडे पाहून थक्क होतील. प्रत्येक पिढी आपल्या आधीच्या पिढीच्या कामावर आधारित प्रगती करते.भारताची भूमिका आणि निष्कर्षभारतामध्ये प्रगत एआयच्या क्षेत्रात विलक्षण प्रगती होत आहे. गेल्या वर्षभरात एआय सिस्टीम्सनी शालेय गणितापासून ते थेट सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रातील संशोधनापर्यंत मजल मारली आहे. भारतात दर आठवड्याला दहा कोटींहून अधिक वेळा ‘चॅट जीपीटी’ वापरले जाते. या वापरकर्त्यांपैकी एक तृतीयांश विद्यार्थी आहेत. कोडिंगसाठी भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे.भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. त्यामुळे एआयला आकार देण्याचे नेतृत्व भारत करू शकतो. आपण कदाचित ‘परम बुद्धिमत्ते’च्या सुरुवातीच्या आवृत्तीपासून फक्त काही वर्षे दूर आहोत. २०२८ च्या अखेरपर्यंत जगातील विचार करण्याची क्षमता मानवापेक्षा यंत्रांमध्ये जास्त असू शकते.आपल्याला लोकांना केवळ साधने आणि संपत्ती द्यायची नाही, तर त्यांना अधिकार आणि शक्ती द्यायची आहे. हे तंत्रज्ञान एकतर लोकांचे सक्षमीकरण करेल किंवा सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रित करेल. आपल्याला सुरक्षिततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाची (आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेप्रमाणे एखाद्या नियामक संस्थेची) गरज भासू शकते. पुढील काही वर्षे जागतिक समाजासाठी परीक्षेची असतील..एआयची प्रगती व आर्थिक बदलएआयच्या प्रगतीबद्दलची एक चांगली गोष्ट म्हणजे अनेक गोष्टी खूप स्वस्त होतील. यामुळे आपली आर्थिक वाढ अधिक वेगाने होऊ शकते. दर्जेदार आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांत एआय काय करत आहे, हे आपण आधीच पाहत आहोत. येणाऱ्या वर्षांमध्ये पुरवठा साखळीचे ऑटोमेशन (स्वयंचलीकरण) होईल. यामुळे रोबो अनेक उत्पादने आणि भौतिक वस्तू स्वस्त बनवतील अशी अपेक्षा आहे.या खर्चातील कपातीची मर्यादा केवळ सरकारी धोरणांमुळे ठरू शकते. पण या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. सध्याच्या नोकऱ्यांमध्ये अडथळे येतील. आजची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या गोष्टी एआय अधिक प्रमाणात करू लागेल. त्यामुळे अनेक बाबतीत ‘जीपीयू’पेक्षा सरस काम करणे माणसाला कठीण जाईल..Premium|AI in Healthcare : वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एआय’ चा वापर.मानवी मूल्ये आणि नोकऱ्यांचे स्वरूपकाही इतर बाबतीत मात्र मानवी सरसता टिकून राहील. उदाहरणार्थ, आपण मशिनपेक्षा माणसांची काळजी घेतो. आपली जडणघडण तशीच झालेली आहे. आपण दीर्घकालीन भवितव्याबद्दल थोडे कमी काळजीत असतो. तंत्रज्ञानामुळे नेहमीच नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलते. आपण नेहमीच नवीन आणि चांगल्या गोष्टी शोधतो. ५०० वर्षांपूर्वीच्या लोकांना आपली आजची कामे कदाचित जास्त ताणतणावाची वाटली असती. ५०० वर्षांनंतरचे लोक आपल्याकडे पाहून थक्क होतील. ते कदाचित आपल्याकडे वेळ घालवण्यासाठी खेळ खेळणाऱ्या श्रीमंत लोकांसारखे पाहतील. पण आपल्याला आशा आहे की ते आजच्या आपल्यापेक्षा अधिक समाधानी असतील. आपण एकमेकांना उपयुक्त ठरण्यासाठी, आपली सर्जनशीलता व्यक्त करण्यासाठी आणि स्पर्धेसाठी नेहमीच प्रेरित राहू याची मला खात्री आहे. पण आपल्या दैनंदिन कामाचे स्वरूप भविष्यात खूप वेगळे असेल..Premium|India AI strategy : ‘एआय’विषयी धोरणात्मक पंचसूत्री .लोकशाही आणि एआय नियंत्रणप्रत्येक पिढीने त्यांच्या आधीच्या पिढीच्या कामावर प्रगती केली आहे. नवीन साधनांमुळे प्रगतीची ही शिडी अधिक उंच होत जाते. आपण आज जी साधने आणि तंत्रज्ञानाचा संच तयार केला आहे तो उल्लेखनीय आहे. आपण अशा गोष्टी करू शकतो ज्याचा आपल्या पणजोबांनी विचारही केला नसेल. आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठीही हीच प्रगती टिकवून ठेवणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.एआयच्या लोकशाही भविष्यासाठी लोकांना केवळ साधने आणि संपत्ती देणे पुरेसे नाही. आपल्याला त्यांना अधिकार आणि शक्ती देखील द्यावी लागेल. एआय कंपन्यांचे ध्येय एकतर एकाधिकारशाहीकडे किंवा विकेंद्रित सत्तेकडे जाते. नियंत्रण वाटून घेणे म्हणजे एखादी मोठी गोष्ट चुकीची घडण्यापेक्षा काही छोट्या चुका स्वीकारणे होय.अर्थात, याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला नियमांची गरज नाही. इतर शक्तिशाली तंत्रज्ञानाप्रमाणेच आपल्याला एआयसाठी तातडीने नियमांची गरज आहे. विशेषतः, जागतिक समन्वयासाठी आपल्याला नियामक संस्थेची गरज भासू शकते..एआयचे भवितव्य असे असेल याचा अंदाज बांधणे सहजसोपे नाही किंबहुना ते अशक्य आहे. मात्र याची दिशा ठरविण्यासाठी सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. भारतात येऊन आनंद झाला आणि प्रगत एआयमधील देशाची वाटचाल पाहून आश्चर्य वाटते. मी अडीच वर्षांपूर्वी येथे आलो होते. तेव्हापासून मी ही प्रगती पाहत आहे, त्या प्रगतीने मला प्रभावित केले. भारत ओपन एआयचा दुसरा सर्वांत मोठा वापरकर्ता व व्यावसायिक संधी असलेला देश आहे. डेव्हलपर्सना सॉफ्टवेअर लिहिण्यास मदत करणारा कंपनीचा कोडिंग एजंट कोडेक्ससाठीही ही सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. स्थानिक भाषा आणि आपण मुळात संगणाकांचा वापर गेल्या ५० वर्षांत एकाच विशिष्ट पद्धतीने करत आहोत. संगणकातील प्रगती आश्चर्यकारक असली तरी त्याच्या वापराची मूलभूत पद्धती एकच होती. आता एआयचा विकास झाल्यानंतर आपण संगणकाशी नैसर्गिक भाषेत बोलू शकतो. अनेक जटील गोष्टी एआय आपल्यासाठी करू शकते, खूप मोठ्या प्रमाणात ते संदर्भ समजू शकतात. ही तर सुरुवात आहे. जीवनव्यापी एआयची संकल्पना मांडली जात आहे. पण सर्वांच्या सहकार्याची त्यासाठी आवश्यकता आहे.समाजावर होणाऱ्या परिणामांची पातळी लक्षात घेता या तंत्रज्ञानाचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण आवश्यक आहे. सरकारला विविध प्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे लागेल आणि कंपन्यांशी भागीदारी करावी लागेल. 