Premium|Samangad Fort History : सामानगड; स्वराज्याचा रसदपुरवठा करणारा ऐतिहासिक दुर्ग

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comगडदुर्ग हे सह्याद्रीचे वैभव आहे. ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याचे बलस्थान आहे. सह्याद्रीच्या दुर्गम आणि अजिंक्य गडदुर्गाच्या मदतीने शिवाजी महाराजांनी लोककल्याणकारी स्वराज्याची निर्मिती केली. त्यांनी अनेक दुर्ग जिंकले. काही दुर्ग बांधले; तर अनेक दुर्गांचा जीर्णोद्धार केला. सह्याद्रीला लढायला शिकविणारा महापराक्रमी हिमालय म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. त्यांच्या संकल्पनेतून अनेक गडदुर्गांची निर्मिती झाली. अनेक दुर्ग त्यांनी जिंकले. याद्वारेच त्यांनी मोगल, आदिलशहा, पोर्तुगीज आणि सिद्दीला जेरीस आणले. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचा दुर्ग आहे, सामानगड!सामानगड हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातील चिंचेवाडी गावाजवळ आहे. हा दुर्ग सह्याद्रीच्या पूर्व दिशेला आहे. भुदरगड, रांगणा, पन्हाळा, विशाळगड इत्यादी गडांना रसद पुरविण्यासाठी अर्थात सामान पुरविण्यासाठी या गडाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे या गडाला ‘सामानगड’ असे म्हणतात.सामानगड हा प्राचीन दुर्ग आहे. शिलाहार राजा भोज दुसरा याने बाराव्या शतकात हा गड बांधला. अत्यंत आखीव-रेखीव, उत्तम विहिरी, वास्तू, मंदिराची रचना असणारा सामानगड हा खूपच प्रेक्षणीय आहे. अनेक शाह्यांनी या गडावरून राज्यकारभार पाहिला. गडदुर्गांचे महत्त्व ओळखून त्यांचा उपयोग प्रजेच्या कल्याणासाठी करणारे राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सामानगड १६६७ साली जिंकून घेतला. सुमारे पाचशे वर्षांच्या काळात सामानगडाची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली होती. बुरूज ढासळले होते. तटबंदी कोसळल्या होत्या. प्रवेशद्वार जमीनदोस्त झाले होते. विहिरी बुजल्या होत्या. हा दुर्ग जिंकल्यानंतर शिवाजीराजांनी बुजलेल्या विहिरी जिवंत केल्या. बुरूज-तटबंदीचे मजबुतीकरण केले. मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. प्रवेशद्वाराची दुरुस्ती केली. अनेक वास्तू बांधल्या. त्यांना अतिरिक्त दारूगोळा, धान्यसाठा, शिबंदी ठेवली. त्यांनी गडदुर्गांचे महत्त्व ओळखले होेते. भुदरगड, रांगणा, पन्हाळा, विशाळगड इत्यादी गडांना दारूगोळा, शस्त्रसाठा, धान्य आणि सैन्यपुरवठा करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी सामानगडाचा वापर केला. शिवकाळात सामानगड हा अत्यंत महत्त्वाच्या गडदुर्गांना रसद पुरवत होता..छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर हिंदवी स्वराज्य नेस्तनाबूत करण्यासाठी औरंगजेब भलीमोठी फौज, अमाप खजिना घेऊन स्वराज्यात उतरला. मराठ्यांनी त्याला सळो की पळो करून सोडले. १६८८च्या सप्टेंबर महिन्यात मोगलांनी सामानगड ताब्यात घेतला. मराठा सैन्य मोगलांविरुद्ध प्राणपणाने लढत होते. अठरापगड जाती म्हणजे मराठा होय. मराठ्यांनी मोगलांविरुद्ध निकराने लढा दिला. मराठे म्हणजे संकटाने हताश न होता मोठ्या धैर्याने शत्रूविरुद्ध लढणारा क्रांतिकारक समाज होय. मोगलांनी हिंदवी स्वराज्य गिळण्यासाठी जंग जंग पछाडले; परंतु मराठ्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत म्हणजे सुमारे २७ वर्षे औरंगजेबाला सळो की पळो करून सोडले. १७९१ मध्ये मराठ्यांनी सामानगड मोगलांच्या ताब्यातून जिंकून घेतला. ही वार्ता ऐकून औरंगजेब संतापला. त्याने बेदारबख्तला सामानगडावर ताबा मिळविण्यासाठी मोठी फौजे घेऊन रवाना केले. मराठा आणि मोगलांचा सामानगडावर मोठा रणसंग्राम झाला. १७०१ मध्ये मोगलांनी सामानगडावर ताबा मिळविला. संकटाला संधी समजणाऱ्या मराठा सैनिकांनी ऑगस्ट १७०४ मध्ये मोगलांना पराभूत करून सामानगड परत जिंकून घेतला. मोगल किल्लेदार हामीर पळून गेला. छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी १३ एप्रिल १७३१ रोजी वारणेचा तह केला. त्या तहानुसार छत्रपतींच्या गादीचा वाद कायमचा मिटला. कोल्हापूरच्या गादीवर सुरुवातीला राजाराम पुत्र शिवाजी महाराज (दुसरे) आणि त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज (दुसरे) गादीवर आले. सामानगड हा त्यांच्या अधिपत्याखाली आला. सामानगड हा नेहमी शस्त्रसज्ज असायचा. ब्रिटिशांच्या काळात सामानगडावरील गडकऱ्यांनी जुलै १८४४ मध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध मोठा उठाव केला. हे गडकऱ्यांचे इंग्रजाविरुद्ध पुकारलेले पहिलेच बंड होते. हे बंड मुंजाप्पा कदम यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आले होते. या बंडाचा इंग्रजांनी चांगलाच धसका घेतला. इंग्रज अधिकारी रोव्हीज याने सामानगडाविरुद्ध सुमारे दीड हजारांची फौज, अजस्र तोफा, बंदुका, दारूगोळा रवाना केला. सप्टेंबर १८४४ ते ऑक्टोबर १८४४ पर्यंत घनघोर लढाई झाली. सामानगडातील साडेतीनशे मराठा सैनिकांनी इंग्रजाच्या दिड हजार सैनिकांविरुद्ध सुमारे एक महिना लढा दिला. अखेर १३ ऑक्टोबर १८४४ रोजी सामानगड इंग्रजांच्या हाती पडला. इंग्रजांच्या या हल्ल्यात सामानगडाचे अतोनात नुकसान झाले. आज शिवप्रेमींनी सामानगडाचे जतन करण्यासाठी मोहीम राबवलेली आहे..Premium|Bhudargad Fort History : भुदरगड ; स्वराज्याच्या इतिहासाचा अभिमान जपणारा दुर्ग.सामानगडाचे भौगोलिक स्थानसामानगड हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यात चिंचेवाडी गावाजवळ आहे. हा कोल्हापूरपासून दक्षिणेला सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा गिरीदुर्ग प्रकारचा गड असून याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे तीन हजार फूट आहे.सामानगडावरील प्रेक्षणीय स्थळेसामानगड हा सह्याद्री पर्वतावर घनदाट जंगलाने वेढलेल्या निसर्गरम्य ठिकाणी आहे. गडाच्या पूर्वेला महादरवाजा आहे. हा महादरवाजा काळाच्या ओघात मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला गेला होता; परंतु उत्खननामध्ये तो आता सापडलेला आहे. तो भव्य आहे. त्याला आगळ आहे. पहारेकऱ्यांना विश्रांतीसाठी देवडी आहे. महादरवाजा ढासळलेला असला तरी त्याच्या अवशेषावरून त्याची भव्यता स्पष्टपणे दिसते. जांभ्या दगडात याचे बांधकाम करण्यात आलेले होते. सामानगडाची तटबंदी उंच आणि मजबूत आहे. गडावर एकूण दहा बुरूज आहेत. त्यांपैकी झेंडा बुरूज, वेताळ बुरूज, सोंडी बुुरूज इत्यादी महत्त्वाचे बुरूज आहेत. सामानगडावर सुंदर असे भवानी मातेचे तथा अंबाबाईचे मंदिर आहे. त्या मंदिरातील मूर्ती ही फारच सुंदर आहे. तसेच गडावर प्राचीन असे भूमिगत शिवमंदिर आहे. जांभ्या कातळात कोरलेले मंदिर खूपच प्रेक्षणीय आहे. याचे बांधकाम आखीव-रेखीव, कोरीव आणि सुंदर असे आहे. या मंदिरातील शिवलिंग फारच सुंदर आहे. शिवाजी महाराज हे भवानी मातेचे उपासक व शंभू महादेवाचे निस्सीम भक्त होते. विश्वनिर्मितीमागे केवळ एकच तत्त्व कारणीभूत नाही; तर शिव आणि शक्ती म्हणजेच पुरुष आणि स्त्री ही दोन तत्त्वे कारणीभूत आहेत. शिवलिंग हे स्त्री-पुरुष समानतेचे प्रतीक आहे. ही भारतीय संस्कृतीची अर्थात हिंदू संस्कृतीची उदात्त - सृजनशील संकल्पना आहे. त्याची प्रचीती अनेक गडदुर्गांवर येते..सामानगडावर पाणीपुरवठा करणाऱ्या अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण विहिरी आहेत. त्यामधील सातकमान विहीर, साखर विहीर, चौकोनी विहीर इत्यादी. सातकमान विहीर ही अखंड जांभ्या दगडात कोरलेली सातकमानी असलेली अत्यंत सुंदर विहीर आहे. या विहिरीची रचना खूपच मनमोहक आहे. सातकमानी विहीर ही जगविख्यात आणि दुर्मिळ विहीर आहे. साखर विहीर ही तिच्यामध्ये असणाऱ्या गोड्या पाण्याची साक्ष देत आहे. गडावर मुबलक धान्य साठवून ठेवण्यासाठी भूमिगत धान्य कोठारे आहेत. यालाच ग्रामीण भागात ‘पेव’ असे म्हणतात. शत्रूला याचा सुगावा लागणार नाही, अशी भूमिगत रचना असते. तसेच गडावर दारुगोळा कोठार आहे. कैद्यांना ठेवण्यासाठी अंधार कोठडी आहे. चोरखिंड आहे. मध्ययुगीन काळात शौचास (प्रातर्विधी) जाण्यासाठी बंदिस्त असा शौचकूप होता. तो आजही आपणास सामानगडावर पाहता येतो. अत्याधुनिक काळाच्या कितीतरी प्रागतिक विचारांचे शिवाजी महाराज होते. गडावरील पाणी व्यवस्थापन हे शिवाजी महाराजांच्या जलनीतीचे उत्तम उदाहरण आहे. संकटकाळात सभोवतालच्या गडांना रसदपुरवठा कसा करावा, याचा वस्तुपाठ शिवाजी महाराजांनी सामानगडाच्या रूपाने आपल्याला शिकविला. बंदिस्त धान्य कोठार हे शिवाजी महाराजांच्या कुशाग्र संरक्षण व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी बांधलेली मजबूत तटबंदी, बुरूज ही त्यांच्या संरक्षण व्यवस्थेची साक्ष आहे. हे सर्व आपणास सामानगडावर पाहता येते.सामानगडावर कसे पोहोचावे?कोल्हापूरवरून दक्षिणेला सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर गडहिंग्लज हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. तेथून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर चिंचेवाडी हे सामानगडावरील गाव आहे. असा हा इतिहासप्रसिद्ध आणि अनेक गडदुर्गांना रसद पुरविणारा सामानगड आवर्जून पाहिला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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