Satara News: भगव्या ध्वजांनी सजले कऱ्हाड; शिवराज्याभिषेक दिनी 'जय भवानी-जय शिवाजी'चा निनाद

कऱ्हाड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या ऐतिहासिक क्षणाची स्मृती जागवत जिल्ह्यात आज ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीनिमित्त तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. कऱ्हाडमध्ये श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थानच्या वतीने आयोजित या सोहळ्यात शेकडो शिवभक्तांनी सहभाग घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. ‘जय भवानी... जय शिवाजी’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर शिवमय झाला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दत्त चौकातील शिवतीर्थ येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन, पुष्पहार अर्पण आणि विधिवत अभिषेकाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विविध गड-किल्ल्यांवरून आणलेल्या पवित्र जलासह दूध, दही, तूप आदी पंचामृताने शिवरायांच्या मूर्तीचा अभिषेक करण्यात आला. पाच दांपत्यांच्या हस्ते पुरोहितांनी वैदिक मंत्रोच्चारात हा धार्मिक विधी संपन्न केला. त्यानंतर शिवरायांच्या अश्वारूढ मूर्तीला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. भगवे फेटे परिधान केलेल्या शिवभक्तांनी दिलेल्या ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी वातावरण भारावून गेले..राजधानी किल्ले रायगडावर राज्याभिषेकानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडावरील देवतांचे दर्शन घेतल्याच्या ऐतिहासिक परंपरेचे स्मरण ठेवत कऱ्हाडमध्येही शिवरायांच्या मूर्तीची पालखी शहरातील ग्रामदैवतांच्या दर्शनासाठी काढण्यात आली. शिवतीर्थ ते विविध देवस्थानांपर्यंत निघालेल्या या पालखी सोहळ्याला शिवभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पालखी पुन्हा शिवतीर्थ, दत्त चौक येथे आल्यानंतर सोहळ्याची सांगता करण्यात आली..कार्यक्रमात श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थानचे धारकरी, शिवभक्त, महिला, युवक, तसेच ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शिवराज्याभिषेक दिनाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करत शिवचरित्रातून राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान, शौर्य आणि सामाजिक बांधिलकीची प्रेरणा घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, या सोहळ्यानिमित्त शिवतीर्थ परिसर भगवे ध्वज, रंगीबेरंगी पताका आणि आकर्षक फुलांच्या सजावटीने सजविण्यात आला होता. उत्सवी वातावरणामुळे परिसराला विशेष शोभा प्राप्त झाली होती. कार्यक्रम शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावा, यासाठी पोलिस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.