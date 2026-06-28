सातारा

Satara News: भगव्या ध्वजांनी सजले कऱ्हाड; शिवराज्याभिषेक दिनी 'जय भवानी-जय शिवाजी'चा निनाद

Traditional Shivrajyabhishek Day celebration in Satara district: शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त कऱ्हाडमध्ये पारंपरिक पालखी मिरवणुका, पंचामृत अभिषेक, भगवे ध्वज आणि ‘जय भवानी-जय शिवाजी’च्या घोषणांनी शिवमय वातावरण
Hundreds of Devotees Join Grand Shivrajyabhishek Day Celebrations in Karad

Hundreds of Devotees Join Grand Shivrajyabhishek Day Celebrations in Karad

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सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या ऐतिहासिक क्षणाची स्मृती जागवत जिल्ह्यात आज ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीनिमित्त तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. कऱ्हाडमध्ये श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थानच्या वतीने आयोजित या सोहळ्यात शेकडो शिवभक्तांनी सहभाग घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. ‘जय भवानी... जय शिवाजी’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर शिवमय झाला.

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