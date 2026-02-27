Premium|Japan Liberal Democratic Party election results : परिवर्तनाचा जपानी जनादेश!

डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.comजपानमधील निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या सानाए ताकाइची यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. ताकाइची यांच्या प्रचंड बहुमतामुळे जपानची भूमिका आता फक्त एक शांततापूर्ण राष्ट्र अशा दृष्टिकोनातून बदलून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश अशी होईल. त्यामुळे चीनवरही मोठेच दडपण येईल आणि भारताच्या सामर्थ्यालाही अधिक पाठबळ मिळेल.जपानच्या कनिष्ठ सभागृहात सानाए ताकाइची यांच्या दणदणीत विजयाने त्यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला (एलडीपी) दोनतृतीयांश असे प्रचंड बहुमत मिळाले. संबंधित घटना जपानी राजकारणातील भूकंपसदृश बदल असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वर्चस्वाची गणितेही बदलणार आहेत. महायुद्धानंतरच्या जपानमध्ये असा निकाल म्हणजे सर्वात स्पष्ट आणि सक्षम असा कौल आहे. त्याद्वारे जपानने आक्रमक दृष्टिकोनाला पाठबळ दिले आहे. त्यानुसार संरक्षण खर्चात वाढ करावी, असेही जनतेचे म्हणणे आहे. सध्या केवळ स्वसंरक्षणात्मक बळ वापरणारा जपान हा लष्करीदृष्ट्या आक्रमक व्हावा, यासाठी घटनात्मक फेरबदल करून चीनच्या आक्रमणाला तसेच प्रत्युत्तर द्यावे, असा दृष्टिकोन त्यात आहे. हा निकाल म्हणजे चीनच्या आर्थिक धाकदपटशाला मतदारांनी नाकारले असल्याचाही अर्थ लावला जात आहे. तसेच या निकालामुळे जपान हा फक्त अमेरिकेचा एक सहकारी या नात्यापेक्षा, एक जागरूक सुरक्षा रक्षक म्हणून पुढे आला आहे. जागतिक व्यासपीठावर पाहता अनेक देशांच्या या संदर्भातील प्रतिक्रिया या, जपान, चीन आणि अमेरिका यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या परस्पर संबंधानुसार भिन्न भिन्न आहेत. .Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.ताकाइचींचा जनादेश : देशी ताकद आणि धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षासानाए ताकाइची यांचा विजय हा फक्त निवडणुकीपुरताच नसून तो परिवर्तनात्मक आहे. १९५० नंतर ‘एलडीपी’ला मिळालेल्या प्रचंड बहुमताने त्या पक्षाला, जपानच्या महायुद्धानंतरच्या आतापर्यंतच्या शांततापूर्ण निर्बंधांना उखडून टाकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हा विजय म्हणजे अनुच्छेद नऊचा पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया वेगवान करून त्याद्वारे संयुक्त स्वसंरक्षण किंवा आक्रमक क्षमता बाळगता येईल. सांकोको बेट परिसरातील चीनचे अतिक्रमण किंवा तैवानमधील पेचप्रसंगांना तोंड देण्यासाठी ही क्षमता उपयोगी पडेल. सध्या जपानचा संरक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या दोन टक्क्यांच्या जवळपास गेला आहे. आता तो वाढून नाटो देशांच्या संरक्षण खर्चाच्या जवळपास येऊ शकेल. त्यात अत्याधुनिक शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र क्षमता यांच्यासाठी निधी दिला जाईल. निवडणुकीपूर्वी चीनने जपानला निर्यात होणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांवर बंदी घातली होती. जपानमधील चीनच्या पर्यटकांची संख्याही रोडावली होती; मात्र या दडपणांना न जुमानता जपानी मतदारांनी या परिवर्तनाला पाठबळ दिले. त्याद्वारे मतदारांनी चीनच्या दबावतंत्राच्या विरोधात ठाम पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे.संपूर्ण जपानमध्येही आता हा मतदारांचा कौल खोलवर परिवर्तीत होत आहे. कर्मठ विचाराच्या प्रसारमाध्यमांनी या निकालाचे स्वागत केले असून जपानला इतरांप्रमाणेच सर्वसामान्य देशांचा दर्जा मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या विभागातील बड्या देशांच्या दादागिरीविरुद्ध शस्त्र हाती घेण्याला बहुसंख्य जपानी नागरिकांनी पाठिंबा दिल्याचेही ते दाखवून देत आहेत. जपान इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअरमधील धुरिणांनीदेखील हा निकाल म्हणजे, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील जपानची भूमिका आता इतरांच्या मदतीवर कमी अवलंबून राहून जास्त साहसी व्हावी, यासाठीचा कौल असल्याचे म्हटले आहे.अर्थात यात काही मतभेदही असून जपानची चीनला होणारी निर्यात २० टक्के कमी झाल्यामुळे व्यावसायिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भारत आणि इतर आशियाई देशांमध्ये व्यापार वाढवावा, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. कामगार संघटना आणि शांततावाद्यांनी लष्करीकरणाला विरोध केला आहे; मात्र तैवान सामुद्रधुनीतील चीनच्या कवायती आणि उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र सज्जतेमुळे त्यांचा आवाजही कमी आहे. त्यातच ताकाइची यांची वैयक्तिक आक्रमक भूमिका, तैवानच्या एकात्मतेला त्यांनी दिलेला पाठिंबा आदींना आता मतदारांचेही पाठबळ मिळाले असून आता १९३० नंतर लोकशाहीच्या काळातही जपानच्या सर्वाधिक ठाम भूमिकेला पाठिंबा मिळाल्याचे मानले जात आहे..प्रादेशिक प्रवाह : चीनचा पेच आणि दक्षिणपूर्व आशियातील संधीचीनची प्रतिक्रिया धडाकेबाज आणि विचारपूर्वक आहे. चीनने आयात करवाढीचे शस्त्र उचलल्यास ताकाइची यांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम होऊ शकतो. सांकोको बेटांजवळील गस्त, अमेरिका-जपान संयुक्त कवायती यांच्या साह्याने जपानही आपल्या सीमारेषा बळकट करीत असून तैवानबाबत प्रक्षोभक भूमिका नको, हा आवाजही क्षीण होत आहे. आर्थिकदृष्ट्यादेखील चीन आणि जपान एकमेकांना डावपेच टाकतच आहेत. जपानने चीनला जाणाऱ्या वाहनांच्या सुट्ट्या भागांवर निर्बंध घातले तरी त्या दोन देशांचे औद्योगिक परस्पर संबंध असल्याने या अशा उपायांवर मर्यादा आहेत. कारण जपानचे सेमीकंडक्टर चीनसाठी अत्यावश्यक आहेत; तर जपानलाही ती बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. त्यामुळे एका बलवान शत्रूशी झुंज घ्या किंवा आपल्याला क्वाड देशांच्या सुरक्षा यंत्रणेत बंदिस्त करून घ्या, असा पेच जपानसमोर आहे.या संदर्भातील दक्षिणपूर्व आशियाई देशांच्या प्रतिक्रिया प्रगल्भ आहेत. फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनामनेही जपानच्या अधिकृत सुरक्षा साहाय्याचे स्वागत केले आहे. त्यात किनारा रक्षक दलाच्या नौकांची गस्त तसेच गस्ती नौका हस्तांतरित करण्याचा समावेश होता. या देशांना आता ताकाइची यांच्या संरक्षण सिद्धतेच्या तयारीमुळे आनंद झाला आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे देश मात्र चीनच्या आर्थिक दडपणाखाली आहेत. थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यावर चीनचे नियंत्रण असल्यामुळे ते संयमाची भाषा बोलत आहेत. आसियान गट मध्यवर्ती राहावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. तरीही एकंदर अमेरिकेच्या छत्राखालील जपान आता विभागाच्या सुरक्षेचा भार उचलेल, या भूमिकेचे या विभागाने स्वागत केले आहे; मात्र तरीही काही देशांमध्ये सावधगिरीची प्रतिक्रिया आहे. कारण एखाद्या चुकीच्या पावलाने आसियान संघटनेचे ऐक्य धोक्यात येईल, अशी त्यांना भीती आहे. दक्षिण कोरियालादेखील चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्या गटाची भीती वाटते; तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांच्यामुळे परिसराला स्थैर्य मिळेल, असे ऑस्ट्रेलियाला वाटते; पण एकंदरीत ताकाइची यांनी आशियातील समीकरणे बदलली आहेत. जपान हा केवळ प्रेक्षक म्हणून नाही तर चीनच्या किनारपट्टीवर संतुलन साधणारा देश म्हणून पुढे आला आहे..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.भारताचा धोरणात्मक लाभ आणि तारेवरची कसरतभारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ताकाइची यांची अवस्था बळकट झाल्यामुळे विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीला बळ मिळणार आहे. चीनच्या वर्चस्वाला आळा घालण्यासाठी भारताच्या मैत्रीतत्त्वाला अनुसरून जपानच्या आक्रमकतेचा उपयोग होईलच. क्वाडच्या मोहिमांमध्येही संयुक्त नौदल कसरती, अन्य सैनिकी कवायती आणि जपानच्या साहाय्याने पुरवठा साखळी मजबूत करणे व चीनच्या, भारताभोवती भारताच्या शत्रूराष्ट्रांची घेराबंदी करण्याच्या धोरणाला शह देणे शक्य होईल. तसेच जपानने शस्त्र निर्यातीवरील निर्बंध दूर केल्यास वेगवेगळ्या प्रकारच्या आधुनिक पाणबुड्या, उभयचर युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे यांचा संयुक्त विकास करणेदेखील शक्य होईल. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी ताकाइची यांचे तत्काळ अभिनंदन केल्याने परस्पर चर्चेलाही प्रोत्साहन मिळेल. तसेच सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, एआय, दुर्मिळ खनिजे यांच्यात आदान-प्रदान झाल्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ मिळेल.आर्थिकदृष्ट्या पाहिले तर जपानची भारतात थेट परकीय गुंतवणूक मोठी आहे. सुझुकीची ईव्ही फॅक्टरी, तोशिबा बॅटरी, गुजरातमधील फॉक्सकॉम प्रकल्प ही त्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रात चीन अधिक एक या धोरणानुसार भारत आपल्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करून घेत असताना या दोन्ही देशांमध्ये शंभर अब्ज डॉलरच्या व्यापाराचे लक्ष्यही गाठता येईल. ताकाइची यांची भूमिका भारताला केवळ कनिष्ठ भागीदार म्हणून नव्हे; ताकाइची यांची भूमिका भारताला केवळ कनिष्ठ भागीदार म्हणून नव्हे; तर समान पातळीवरील चांगला मित्रदेश म्हणून मान देणारी आहे आणि त्यात शिष्यवृत्ती, अन्य संस्कृतिक आदान-प्रदान या आधारे लोकांचे संबंध सुधारण्यावरही त्यांचा भर आहे. अर्थात त्यातही काही धोके आहेतच. तैवानच्या संघर्षावरून भारताला चीनच्या निर्बंधांचा किंवा पुरवठा साखळीतील तणावांचा सामना करावा लागेल. मलाक्का सामुद्रधुनीजवळ जपान आणि चीन यांच्यातील नौदल तणावाचा फटका भारतालाही बसू शकतो. त्यामुळे अंदमान परिसरात भारताच्या नौदल सुरक्षेचा कस लागेल. अर्थात याची दुसरी बाजू अशी, की पाकिस्तानकडे झुकलेल्या चीनविरोधात जपानची मैत्री हा एक फायदा आपल्याला होईल. जपानबरोबर आपल्याला व्यापार स्थैर्य मिळेल आणि क्वाड समूहातील भारताच्या नेतृत्वालाही आधार मिळेल. बहुध्रुवीय आशियामध्ये ताकाइची यांचा जपान हा भारताचा नैसर्गिक मित्र असेल..ताकाइची यांना निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामुळे अशाप्रकारे जपानची भूमिका आता फक्त एक शांततापूर्ण राष्ट्र अशा दृष्टिकोनातून बदलून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश अशी होईल. त्यामुळे चीनवरही मोठेच दडपण येईल आणि भारताच्या सामर्थ्यालाही अधिक पाठबळ मिळेल. आता भारत आणि जपान यांच्यातील आगामी भागीदारी परिषद या दोन देशांतील परस्पर संबंधांकडे जाणारे नवे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. 