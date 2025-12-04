Premium|Sanchar Sathi App : संचार साथी एप्लिकेशनची सक्ती करणे म्हणजे आपली सुरक्षा की वैयक्तिक माहितीवर घाला..?

नवी दिल्ली - तुमच्या नावावर किती सिमकार्ड आहेत हे तपासायचे आहेत का..? मग संचार साथी अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा, क्या आपको जानना है की, आपका मोबाइल असली है तो संचार साथी अॅप डाऊनलोड करे, मोबाइल कनेक्शनसाठी कोणीतरी तुमच्या नावाचा गैरवापर करत आहे का..? हे तपासायचे असेल तर संचार साथी अॅप डाऊनलोड करा.. असे मेसेजेस तुमच्या माझ्यासह सर्वांनाच दर काही दिवसांतून येतायेत. पण हे मेसेजेस का येतायेत, कोण पाठतंय, काय आहे संचार साथी अॅप, सायबर गुन्हे आणि या अॅप्लिकेशनचा काय संबध तसेच याच अॅपचा विषय अगदी राष्ट्रीय स्तरावर प्रायव्हसीला धोका म्हणत का चर्चिला जातोय..? हे सगळं आपण सकाळ+ या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत..‘संचार साथी’ ॲप म्हणजे काय?'संचार साथी' ॲप दूरसंचार विभागाचा (DoT) एक नागरिक-केंद्रित उपक्रम आहे, जो मे २०२३ मध्ये वेब पोर्टलच्या स्वरूपात आणि नंतर १७ जानेवारी २०२५ मध्ये अँड्रॉइड (Android) आणि आयओएस (iOS) मोबाइल ॲप म्हणून सुरू करण्यात आला. या ॲपचा मुख्य उद्देश मोबाइलसंबंधी फसवणूक आणि चोरीला आळा घालणे असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. ‘संचार साथी’ Pre-install करणे बंधनकारकदूरसंचार मंत्रालयाने (DoT) सायबर सुरक्षा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात सर्व नवीन स्मार्टफोनवर सरकार विकसित केलेले ‘संचार साथी’ पूर्व-स्थापित (Pre-install) करणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच आता सर्व फोनमध्ये हे अॅप्लिकेशन आधीपासूनच घेतलेले असेल..‘संचार साथी’ ॲप नेमके काय करणार..?हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला फोन ब्लॉक करता येणार : तुमचा फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तर IMEI (International Mobile Equipment Identity) क्रमांकाद्वारे हा फोन तुम्हाला भारतातील सर्व टेलिकॉम नेटवर्कवर ब्लॉक करण्याची विनंती करता येईल. चक्षु सुविधा : हे फीचर सायबर सुरक्षेचे धोके निर्माण करणाऱ्या फिशिंग लिंक्स, आर्थिक घोटाळे आणि संशयास्पद किंवा फसव्या कॉल/संदेशांची तक्रार करण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये SMS, WhatsApp, Telegram, iMessage या माध्यमातून आलेल्या संदेशांचा समावेश आहे.तुमच्या नावावरील कनेक्शनची माहिती मिळणार : तुमच्या नावावर नोंदणी असलेले सर्व मोबाइल नंबर पाहता येतात आणि ओळख नसलेले कनेक्शनवर त्वरित रिपोर्ट म्हणजेच तक्रार करता येतात.KYM (Know Your Mobile) : या सुविधेमुळे तुमचा स्मार्टफोन सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासता येते.आंतरराष्ट्रीय कॉल रिपोर्ट करणे : भारतीय नंबरप्रमाणे (+91 ने सुरू होणारे) दिसणाऱ्या संशयास्पद आंतरराष्ट्रीय कॉल्सची तक्रार करण्याची सोयही यामध्ये आहे..संचार साथी अॅपविषयीचा घटनाक्रम काय..?२८ नोव्हेंबरचे आदेश : DoT ने सर्व मोबाइल उत्पादक आणि आयातदारांना आदेश दिला होता की, भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनवर 'संचार साथी' ॲप Pre-install केलेले असावे आणि ते युजरला काढता येऊ नये अशा पद्धतीने इंस्टॉल केलेले असावे. बाजारात असलेल्या फोन्ससाठी सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ॲप समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. अंमलबजावणीसाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. राजकीय वाद : ॲप प्रत्येकालाच इंस्टॉल करणे अनिवार्य असणे आणि ते न काढता येण्याजोगे असल्याने विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यामुळे कलम २१ नुसार असणाऱ्या Right to Privacy म्हणजेच खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येत असून नागरिकांवर सरकारी पाळत ठेवली जात असल्याबाबतचा आरोप करण्यात आला. काँग्रेसचे नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी याला असंविधानिक म्हटले आहे. कोटभारत सरकारने प्रत्येक मोबाईल फोन उत्पादकांना कायमस्वरूपी मोबाईल फीचर म्हणून संचार साथी मोबाईल अॅप्लिकेशनची सक्ती करणे म्हणजे आणखी एका बिग बॉसने पाळत ठेवण्यासारखे आहे.एखाद्याच्या वैयक्तिक माहितीचा उपयोग करण्यासाठी त्यांच्या फोनमध्ये घुसण्याचा हा संशयास्पद मार्ग असून आम्ही या प्रकाराचा निषेध करतो. लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यापेक्षा लोकांवर पाळत ठेवण्याची यंत्रणा तयार करत असतील तर त्यांनी आता प्रतिकारासाठी तयार रहायला पाहिजे.- प्रियांक चतुर्वेदी, कॉग्रेसच्या प्रवक्त्या ३ डिसेंबर रोजीची प्रेसनोट - या मोठ्या विरोधामुळे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी लगेचच स्पष्ट केले की, हे ॲप युजर्सला पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि ते युजरला नको असल्यास त्याला ते डिलीट करता येऊ शकते. याबाबत ३ डिसेंबर रोजी प्रेस इंन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या माध्यमातून त्यांनी प्रेसनोटव्दारेही हे जाहीर केले. .Premium|AI Regulation & Labelling: ‘हा एआय जनरेटेड कॉन्टेंट आहे’ असे नमूद करणे बंधनकारक होणार..?.सरकारी आकडेवारी काय सांगते..?आतापर्यंत १ कोटी ४० लाख पेक्षा जास्त लोकांनी हे अॅप त्यांच्या मोबाइलमध्ये इंस्टॉल केले आहे.४२ लाख चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाइल ब्लॉक केले आहेत२६ लाख हरवलेले आणि चोरीला गेलेले मोबाइल सापडले आहेत, त्यातले ७ लाख २३ हजार मोबाइल त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्यात आले. सायबर क्राइमच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ२०२३ - १५ लाख ९२ हजार ९१७२०२४ - २० लाख ४१ हजार ३६० २०२४ मध्ये १ लाख २३ हजार ६७२ गुन्हे हे डिजिटल अरेस्ट स्कॅम आणि त्या पद्धतीचे National Cyber Crime Reporting Portal वर दाखल झाले आहेत.(माहिती - पीआयबी प्रेस नोट) पीटीआयच्या १ ऑगस्ट २०२५ च्या बातमीनुसार भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेने २०२४ या वर्षात २२ हजार ८४५ कोटी रूपये गमावले आहेत. २०२३ च्या तुलनेत हा आकडा २०६ टक्क्यांनी वाढला आहे. मुलभूत हक्कांवर गदा..?इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, right to privacy हा मूलभूत अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकारांवर कोणताही अंकुश लावायचा असेल, तर तो कायद्याने करणे आवश्यक आहे, केवळ अधिसूचनेद्वारे याची सक्ती करता येत नाही.तर अन्य तज्ज्ञांच्या मते देखील संचार साथीच्या अॅप घेण्याच्या या सक्तीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. केवळ एका कार्यकारी आदेशाद्वारे सरकारला लोकांच्या फोनमध्ये प्रवेश करणे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.एखादे अॅप्लिकेशन तुमच्या फोनमध्ये कसे काम करते..?कोणतेही अॅप्लिकेशन तुमच्या फोनमध्ये जेव्हा घेतले जाते. तेव्हा ते तुमच्या फोनमधील डेटाचा एक्सेस मिळवण्यासाठी ते तुमची परवानगी मागते. अनेक अॅप्लिकेशन हे तुमच्या डेटा घेतल्याशिवाय चालूच शकत नाही.समजा तुम्ही मॅप पाहण्यासाठी एखादे अॅप घेतले तर त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या लोकेशनचा एक्सेस मागते आणि तुम्हाला तो द्यावा लागतो. अशा प्रकारे हे अॅप्लिकेशन तुमच्या फोनमधील सर्व कॉन्टक्ट, फोटोज व्हिडिओज, लोकेशन, मेसेजेस, डॉक्युमेंट्स अशा सगळ्याचा डेटा वापरू शकते. तसेच ते तिसऱ्या व्यक्तीला विकू देखील शकते. संचार साथी अॅप्लिकेशन घ्यावे की नाही..?संचार साथी अॅप्लिकेशन घ्यावे की नाही हा प्रत्येकाचाच वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र आपण एखादे अॅप्लिकेशन घेतले तर त्याला आपल्या मोबाइलमधल्या कोणत्या गोष्टींची परवानगी द्यावी व कोणत्या नाही हे सर्वस्वी आपल्या हातात आहे. सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक होत असताना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर जपून करणे एवढेच आपल्या हातात आहे.----------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 