Premium|Hantavirus Symptoms and Spread : कोरोनानंतर आता 'हंटा विषाणू'चे सावट? अंटार्क्टिका क्रूझवरील मृत्यूनंतर जागतिक आरोग्य यंत्रणा हायअलर्टवर

कोरोनाच्या उद्रेकानंतर जगाने संसर्गजन्य रोगांच्या धोक्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली आहे. त्या काळात आपण सामाजिक अंतर, क्वारंटाइन असे अनेक शब्द नव्याने शिकलो. अनेकांचा मृत्यू, कित्येक महिन्यांच्या लॉकडाउन व अर्थव्यवस्थेतील घसरणीनंतर जग सावरले. लसीकरणानंतरच स्थिती पूर्वपदावर आली. अशातच काही महिन्यांपासून ‘हंटा विषाणू’ हा शब्द अधूनमधून चर्चेत येत आहे. चीन, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांत या विषाणूमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्याने संशोधकांसह सामान्य नागरिकांच्या मनातही शंकेची पाल चुकचुकली आहे. हंटा विषाणू कोरोनासारखा वेगाने पसरणारा नसला, तरी त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता जागतिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी तो एक मोठा इशारा समजला जात आहे.हंटा विषाणू प्रामुख्याने उंदीर, घुशी यांसारख्या प्राण्यांमधून मानवांमध्ये पसरतो. संक्रमित उंदरांची लघवी, विष्ठा किंवा लाळ यांमधून हा विषाणू हवेत मिसळतो आणि श्वसनाद्वारे मानवाच्या शरीरात प्रवेश करतो. विशेषतः अस्वच्छ परिसर, गोदामे, शेतमळे किंवा जंगलाजवळील भागांमध्ये याचा धोका अधिक असतो. हा विषाणू सामान्यतः माणसाकडून माणसात सहज पसरत नाही, ही एक दिलासादायक बाब आहे; मात्र काही प्रकारांमध्ये मानवी संसर्गाची उदाहरणेही आढळली आहेत. नेदरलँड्सच्या एम. व्ही. हाँडियस या क्रूझ जहाजावर या विषाणूचा प्रथम उद्रेक झाला आहे. हे क्रूझ सुमारे चार आठवड्यांपूर्वी अर्जेंटिना येथून निघाले होते आणि त्यावर अंदाजे १५० प्रवासी होते. ते अंटार्क्टिका आणि इतर ठिकाणी थांबले होते. यात डच दांपत्याचा मृत्यू झाला. या क्रूझवरील आणखी चारजणांना संसर्ग झाला आहे. अँडीज प्रकारच्या हंटा विषाणूचा प्रसार झाल्याचे दोन रुग्णांच्या नमुन्यातून समोर आले. यातील एका रुग्णावर दक्षिण आफ्रिकेत अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, एका महिला रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.हंटा विषाणूचा संसर्ग झालेल्या एका दांपत्याने सेंट हेलेना बेट ते जोहान्सबर्गदरम्यान विमानाने प्रवास केला होता. या विमानामध्ये ८८ प्रवासी व सहा कर्मचारी होते. त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे. हे दांपत्य संसर्गानंतर जहाजावरून बाहेर पडले होते. उपचारादरम्यान या दोघांचाही मृत्यू झाला. त्यांच्याशी संपर्कात आल्यानंतर कोणाला संसर्ग झाला आहे का, याची तपासणी करण्यात येत आहे.हंटा विषाणूमुळे दोन गंभीर आजार होऊ शकतात - हंटा व्हायरस पल्मनरी सिंड्रोम (एचपीएस) आणि हेमोरॅजिक फिव्हर विथ रेनल सिंड्रोम (एचएफआरएस). पहिल्यात रुग्णाच्या फुप्फुसांवर परिणाम होतो, तर दुसऱ्यात मूत्रपिंडांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सुरुवातीला ताप, अंगदुखी, थकवा, डोकेदुखी अशी सामान्य लक्षणे दिसतात; परंतु काही दिवसांतच श्वसनाचा त्रास तीव्र होऊ शकतो. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास मृत्यूची शक्यता वाढते. काही प्रकरणांमध्ये मृत्युदर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.कोरोनाच्या अनुभवामुळे जगाला हे समजले, की कोणताही विषाणू सुरुवातीला मर्यादित वाटत असला तरी परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते. ‘सार्स’ या प्रकारातील विषाणू तर जगभरात कोठे ना कोठे डोके वर काढतच असतात. वाढते शहरीकरण, जंगलतोड, हवामान बदल आणि मानवाचा वन्यजीवांशी वाढता संपर्क यांमुळे नव्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे. हंटा विषाणू सध्या कोरोनासारखी जागतिक महासाथ निर्माण करण्याच्या स्थितीत नसला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. हंटा विषाणूचा संसर्ग झाल्यानंतर विशिष्ट उपचार उपलब्ध नाहीत, मात्र रुग्णालयात दाखल करून ऑक्सिजन पुरवठा आणि अतिदक्षता विभागातील उपचाराद्वारे रुग्ण बरे होऊ शकतात..कोरोनानंतरच्या काळात अनेक देशांमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अद्यापही पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत. अशा वेळी हंटासारख्या प्राणिजन्य विषाणूंवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि विविध संशोधन संस्था यावर सातत्याने अभ्यास करत आहेत. सध्या तरी यावर प्रतिबंध हाच उपाय आहे. आपली घरे व कार्यालये स्वच्छ ठेवणे, इमारतींच्या परिसरातील उंदीर व घुशींची बिळे बंद करणे, अन्न सुरक्षित ठिकाणी झाकून ठेवणे, उंदरांचा वावर असणाऱ्या ठिकाणांचे निर्जंतुकीकरण हे उपाय त्वरित करावे लागतील. हंटा विषाणू आजच्या घडीला कोरोनाइतका व्यापक धोकादायक नसला, तरी तो मानवजातीसाठी एक स्पष्ट इशारा आहे, भविष्यातील महासाथ कोणत्याही दिशेने येऊ शकते. त्यामुळे वैज्ञानिक संशोधन, आरोग्य व्यवस्थेची तयारी आणि नागरिकांची जागरूकता यांनाच आगामी संकटांपासून बचावाचे सर्वात प्रभावी साधन मानावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.