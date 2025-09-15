Premium|Tadoba: ताडोबाच्या जंगल सफारीत वाघिणीच्या मातृत्वाचा थरारक अनुभव

ज्योत्स्ना बडदेताडोबा हे ठिकाण फक्त वाघांसाठीच नाही, तर प्रत्येक प्राण्यासाठी, प्रत्येक झाडासाठी खास आहे. तिथं गेल्यावर जाणवतं की निसर्ग किती विशाल आहे आणि आपण त्याच्या तुलनेत किती लहान! ताडोबा खरंच शिकवून जातं - जंगल बोलतं आणि आपण फक्त शांत बसून त्याला ऐकायचं असतं... माच्या निमित्ताने वर्षभरात अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायची संधी मिळते, पण जंगल सफारी हा अनुभव मात्र नेहमीच वेगळा असतो. कितीही आलिशान हॉटेलं, गजबजलेली शहरं किंवा समुद्रकिनारे पाहिले, तरी जंगलातल्या एका सफारीत जे समाधान मिळतं ते कुठंच मिळत नाही. निसर्गाच्या कुशीत, जिथं प्रत्येक झाड, प्रत्येक पक्षी आणि प्रत्येक आवाज आपल्याशी बोलतो, तिथं गेल्यावरच जीवनाचा खरा अर्थ जाणवतो. म्हणूनच मला दरवर्षी तीन-चारदा तरी जंगलात जायला मिळालं पाहिजे असं वाटतं, कारण तिथं गेल्यावर मनाला एक अवर्णनीय शांतता मिळते. .यंदा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात ताडोबाला जाण्याचं ठरलं. कारण १ जुलैपासून पावसामुळे जंगल चार महिन्यांसाठी बंद राहतं आणि आत्ता गेले नसते तर पुन्हा चार महिने थांबावं लागलं असतं. पुण्यातून आम्ही गाडीनं निघालो आणि संध्याकाळी ताडोबाला पोहोचलो. पोहोचल्या पोहोचल्या मुसळधार पावसाच्या सरींनी स्वागत केलं. ओल्या मातीचा दरवळ, थंडगार वारा, झाडांतून ओघळणारे थेंब आणि रातकिड्यांचे आवाज... जणू एखाद्या संगीतमय निसर्गरात्रीत प्रवेश केल्यासारखं वाटलं. रिसॉर्टमध्ये पोहोचून सामान ठेवतानादेखील मन आतुर होतं... उद्या सकाळची सफारी कशी असेल?!दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाच वाजताच गेटवर पोहोचलो. रिसॉर्टपासून अगदी दहा मिनिटांत गेटवर पोहोचता आलं. प्रवेशाच्या फॉरमॅलिटीज पूर्ण झाल्या आणि जीप जंगलाच्या आत निघाली. पावसानंतरचं जंगल खरंच वेगळंच दिसतं! ओल्या मातीचा सुवास हवेत दरवळत होता. झाडांच्या पानांवर अजूनही पाण्याचे थेंब लुकलुकत होते. पक्ष्यांचा किलबिलाट जणू पहाटेच्या प्रार्थनेसारखा मनात शिरत होता. काही अंतर गेल्यावर गाइडनं वाघाचे ताजे पगमार्क्स दाखवले. पावसाच्या ओल्या मातीत अगदी ठसठशीत उमटलेल्या पाऊलखुणा म्हणजे तो नुकताच इथून गेला होता. सगळ्यांच्या अंगावर काटा आला; चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्सुकतेची चमक होती. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.जंगल सफारीत हीच खरी मजा आहे, पुढे काय दिसेल, कुठून कोण डोकावेल याची अनिश्चितता! त्यादिवशी अनेक प्राणी दिसले. रानडुक्कर, हरिण, मोर, ससा, कोल्हा, अस्वलसुद्धा. पण ज्यानं सर्वाधिक थक्क केलं तो म्हणजे रानगवा. साधारण १,२०० किलो वजनाचा हा भव्य प्राणी जेव्हा आमच्यासमोर आला, तेव्हा त्याच्या ताकदीचं दर्शन डोळ्यांनी पाहताना अंगावर शहारे आले. तो शांतपणे उभा होता, पण त्याच्या डोळ्यांतली ती जंगली झलक मनात कायमची कोरली गेली. गाइड सांगत होता, ‘‘३५० किलोचा वाघ याच्यावर झडप घालतो आणि तब्बल ४००-५०० मीटरपर्यंत त्याला फरफटत नेतो.’’ ते ऐकून मन सुन्न झालं. एकीकडे वाघाची ताकद, दुसरीकडे रानगव्याची भव्यता... जंगल नेमकं कसं संतुलित आहे हे समजलं. पुस्तकांत वाचलेली अन्नसाखळी समोर जिवंत दिसली....आणि मग आला तो क्षण, जो आयुष्यभर विसरणं शक्य नाही. परत येताना आमच्या ड्रायव्हरला दुसऱ्या ड्रायव्हरनं सांगितलं, की तारा नावाची वाघीण दिसली आहे. आमचं नशीब त्यादिवशी खरंच जोरावर होतं. काही वेळातच ती आमच्या डोळ्यांसमोर आली. तिच्या जबड्यात नुकतंच शिकार केलेलं हरिण होतं आणि रस्त्याच्या कडेला तिची पिल्लं तिची वाट पाहत होती. ती शांतपणे आमच्या समोरून चालत गेली, डौलात रस्ता ओलांडला आणि शिकार घेऊन आपल्या पिल्लांबरोबर जंगलात शिरली. तो प्रसंग फक्त काही सेकंदांचा होता, पण त्यात वाघिणीची ताकद, तिचं सौंदर्य आणि त्यामागचं मातृत्व असं सगळं एका क्षणात पाहायला मिळालं. जीपमधले सगळे काही क्षण गप्पच झाले, फक्त त्या दृश्यात हरवले. .Premium| Micro Retirement: नव्या पिढीला भूरळ घालणारी ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ ही संकल्पना काय आहे? .चार तासांची सफारी कधी संपली ते समजलंच नाही. पण जंगलाचा अनुभव मात्र हृदयात खोलवर कोरला गेला. ताडोबा हे ठिकाण फक्त वाघांसाठीच नाही, तर प्रत्येक प्राण्यासाठी, प्रत्येक झाडासाठी खास आहे. तिथं गेल्यावर जाणवतं की निसर्ग किती विशाल आहे आणि आपण त्याच्या तुलनेत किती लहान! ताडोबा खरंच शिकवून जातं - जंगल बोलतं आणि आपण फक्त शांत बसून त्याला ऐकायचं असतं...(ज्योत्स्ना बडदे ट्रॅव्हलहोलिकच्या संस्थापिका आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.