Premium|Bridal Makeup Products Selection : लग्नासाठी परफेक्ट ब्रायडल मेकअप व स्किनकेअर टिप्स

स्वप्ना सानेमेकअपच्या प्रॉडक्ट्सबद्दल तुमच्या आर्टिस्टशी चर्चा करा. ते कोणत्या ब्रँडचे मेकअप प्रॉडक्ट्स वापरणार आहेत याची माहिती करून घ्या. तुमच्या ब्यूटी थेरपिस्टचा सल्ला घेऊन प्रॉडक्ट्स विकत घ्या. स्किनकेअर आणि मेकअपचे प्रॉडक्ट्स या दोन्ही गोष्टी तुमच्या त्वचेला सूट होणाऱ्याच घ्या. लग्नाचा सीझन आला आहे. जिकडेतिकडे लगीनघाई सुरू आहे. मार्केटमध्ये नवनवीन कपडे, दागिने, फुटवेअर, पर्सेस, हेअरस्टाइलसाठी लागणारे साहित्य आणि बऱ्याच लेटेस्ट ट्रेंडिंग वस्तू बघायला मिळतात. त्याबरोबरच आणखी एक गोष्ट बघायला मिळते, ती म्हणजे मेकअप व इतर ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, मेकअपचे विविध प्रकार आणि ब्रायडल ग्लोसाठीच्या पार्लर ट्रीटमेंट्स. या लेखात नववधूंसाठी काही टिप्स, मेकअप आणि मेकअप प्रॉडक्ट्सबद्दलची माहिती देत आहे. ह्यातील काही टिप्स वधू-वर दोघांसाठीही उपयोगी आहेत. .Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.ब्यूटी रुटीन आखालग्न ठरल्यावर लग्नाच्या दिवसापर्यंत किती कालावधी आहे, त्यानुसार त्या वेळेत स्वतःचे ब्यूटी रुटीन ठरवा. आपल्या ब्यूटी थेरपिस्टकडे जाऊन तारखा ठरवून घ्या आणि त्याचबरोबर मेकअप आर्टिस्टही लगेचच बुक करा. तुमच्या त्वचेनुसार तुम्हाला कोणत्या ब्यूटी ट्रीटमेंट्सची गरज आहे, ते जाणून घ्या. त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. उदाहरणार्थ, पिंपल्स किंवा काळे डाग असतील, तर त्यासाठी योग्य ते उपचार घ्या. फक्त ब्यूटी ट्रीटमेंट्स घेऊन भागणार नसेल आणि औषधोपचार करावे लागणार असतील तर ते वेळेत करा. कारण पिंपल्स आणि पिगमेन्टेशन येण्याची अनेक कारणे आहेत. औषधे आणि डाएट व्यवस्थित समजून घेऊन त्याप्रमाणे उपचार करा. नॉर्मल, नितळ त्वचा असेल तर तुमचे रेग्युलर रुटीन फॉलो करावे. सीटीएम म्हणजे क्लीन्सिंग, टोनिंग, मॉइस्चरायझिंग रुटीन फॉलो करा. आपला डाएट प्लॅन आखून घ्या. हेल्दी बॉडी असेल तर त्याचा ग्लो त्वचेवर लगेच दिसतो. ब्यूटी थेरपिस्टकडून त्वचा आणि केसांची काय काळजी घ्यायची ते जाणून घ्या..स्किन आणि हेअर केअरत्वचा आणि केसांसाठी बॉडी पॉलिशिंग आणि हेअर स्पा जरूर करा.बॉडी पॉलिशिंग ः बॉडी पॉलिशिंगमुळे त्वचेमधील टॉक्सिन्स निघून जातात आणि त्वचा नितळ आणि तजेलदार होते.हेअर स्पा ः स्पामुळे केसांचे टेक्स्चर सुधारते. केस ड्राय आणि रफ असतील तर ते सॉफ्ट आणि हायड्रेटेड दिसतात. तुमचे केस केमिकली ट्रिटेड असतील, म्हणजे स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग किंवा हायलाइट वगैरे केलेले असतील, तर त्याप्रमाणे हायड्रेटिंग हेअर स्पा घ्या. लग्नाआधी परत ह्या ट्रीटमेंट करायच्या असतील, तर आधी हेअर स्टायलिस्टचा सल्ला घ्या, जेणेकरून लग्नात हेअरस्टाइल करताना काही अडचण येणार नाही.फेशियल हेअर ः फेशियल हेअर जास्त प्रमाणात असल्यास त्यावर उपचार घेऊ शकता. लेझर उपचार करायचे असल्यास खूप आधीपासून त्याच्या सेटिंग्ज घ्याव्या लागतात. टेम्पररी प्रोसेसमध्ये थ्रेडिंग, वॅक्सिंग करून फेशियल हेअर काढू शकता. ह्यात महत्त्वाचे असे, की जर पहिल्यांदाच करणार असाल तर हे अगदी ऐनवेळी करू नये. कारण त्वचेला सवय नसताना गालावरचे केस वॅक्सिंगने काढल्यावर पुरळ येऊ शकते. त्वचा सेन्सिटिव्ह असल्यास असे होऊ शकते. हे पुरळ बरे होण्यास एक-दोन दिवस लागू शकतात.तसेच पाठीवर आणि पोटावर केस असल्यास वॅक्सने काढावेत. वॅक्स चांगल्या क्वालिटीचा वापरा. लिपो वॅक्सचे रिझल्ट चांगले आहेत, तेही वापरून बघू शकता.मेकअपच्या प्रॉडक्ट्सबद्दल तुमच्या आर्टिस्टशी चर्चा करा. ते कोणत्या ब्रँडचे मेकअप प्रॉडक्ट्स वापरणार आहेत याची माहिती करून घ्या. हल्ली बरेच मेकअप प्रॉडक्ट्स बाजारात उपलब्ध आहेत, शिवाय सोशल मीडियावर त्याचा खूप प्रचार सुरू आहे. कुठल्याही जाहिरातीला बळी न पडता, त्या प्रॉडक्टची नीट माहिती करून घेऊन, टेस्टर वापरून नंतरच ते विकत घ्या. काही कन्फ्युजन असल्यास तुमच्या ब्यूटी थेरपिस्टचा सल्ला घेऊन प्रॉडक्ट्स विकत घ्या. स्किनकेअर आणि मेकअपचे प्रॉडक्ट्स या दोन्ही गोष्टी तुमच्या त्वचेला सूट होणाऱ्याच घ्या..पोस्ट मेकअप स्किन आणि हेअरकेअरपोस्ट मेकअप स्किन आणि हेअरकेअर कसे करावे याबद्दल मेकअप आर्टिस्टला विचारा.स्वतःचे मेकअप किट तयार करा. या किटमध्ये क्लीन्सिंग, टोनर, मॉइस्चरायझर, मेकअप रिमूव्हर, कॉम्पॅक्ट पावडर, बीबी क्रीम किंवा टू इन वन फाउंडेशन, काजळ, आय लायनर, लिप बाम, लिप लायनर, लिपस्टिकच्या दोन-तीन शेड्स, नेलपेंट्सच्या दोन-तीन शेड्स, नेलपेंट रिमूव्हर या बेसिक वस्तू ठेवा.त्याचबरोबर सेफ्टी पिन्स, हेअर ब्रश, मिनी हेअर ड्रायर, क्लिप्स, नेल कटर, एपिलेटर, परफ्युम, फेसवॉश, बॉडी वॉश, शाम्पू, कंडिशनरच्या छोट्या बाटल्या जवळ बाळगाव्यात.शेवटचे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा आहार चांगला ठेवा. भरपूर पाणी प्या, व्यायाम करा, जिम लावून वजन कमी करत असाल, तर ट्रेनरला विचारून योग्य तो आहार घ्या.(स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.