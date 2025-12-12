साप्ताहिक

Premium|Bridal Makeup Products Selection : लग्नासाठी परफेक्ट ब्रायडल मेकअप व स्किनकेअर टिप्स

Wedding Beauty Treatments : लग्नाचे दिवस जवळ आले असताना नववधूंनी (आणि वरांनीही) तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्वचा आणि केसांना अनुकूल असलेले ब्युटी रुटीन, औषधोपचार (गरज असल्यास) आणि मेकअप प्रॉडक्ट्स निवडून हेल्दी ग्लो मिळवावा.
Bridal Makeup Products Selection

Bridal Makeup Products Selection

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

स्वप्ना साने

मेकअपच्या प्रॉडक्ट्सबद्दल तुमच्या आर्टिस्टशी चर्चा करा. ते कोणत्या ब्रँडचे मेकअप प्रॉडक्ट्स वापरणार आहेत याची माहिती करून घ्या. तुमच्या ब्यूटी थेरपिस्टचा सल्ला घेऊन प्रॉडक्ट्स विकत घ्या. स्किनकेअर आणि मेकअपचे प्रॉडक्ट्स या दोन्ही गोष्टी तुमच्या त्वचेला सूट होणाऱ्याच घ्या.

लग्नाचा सीझन आला आहे. जिकडेतिकडे लगीनघाई सुरू आहे. मार्केटमध्ये नवनवीन कपडे, दागिने, फुटवेअर, पर्सेस, हेअरस्टाइलसाठी लागणारे साहित्य आणि बऱ्याच लेटेस्ट ट्रेंडिंग वस्तू बघायला मिळतात. त्याबरोबरच आणखी एक गोष्ट बघायला मिळते, ती म्हणजे मेकअप व इतर ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, मेकअपचे विविध प्रकार आणि ब्रायडल ग्लोसाठीच्या पार्लर ट्रीटमेंट्स. या लेखात नववधूंसाठी काही टिप्स, मेकअप आणि मेकअप प्रॉडक्ट्सबद्दलची माहिती देत आहे. ह्यातील काही टिप्स वधू-वर दोघांसाठीही उपयोगी आहेत.

Loading content, please wait...
wedding
wedding ceremony
Celebration
wedding shoot
affordable wedding photography

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com