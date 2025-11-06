Premium|Story: प्रशस्त घरात तीन जीवांची सोबत; ताई, डॉक्टरसाहेब आणि शशी..!

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरइतक्या प्रशस्त आणि सुंदर घरात राहायला लोक मात्र इन मीन तीन - ताई, डॉक्टरसाहेब आणि शशी! ताई मूळच्या पुण्याच्या, लग्न करून या कोकणातल्या छोट्याशा गावात येऊन स्थायिक झाल्या. त्यांचे यजमान, डॉक्टरसाहेब, पंचक्रोशीतील अगदी प्रख्यात डॉक्टर. शहरात बालपण गेलेल्या ताई लग्नानंतर थेट कोकणातल्या छोट्याशा खेड्यात आल्यावर इथल्या जीवनशैलीत अगदी दुधात साखर विरघळावी तशा विरघळून गेल्या. संध्याकाळचे सात वाजले होते. दिवेलागणीची वेळ झाली होती. नारळी-पोफळीच्या गर्द झाडीतून टुमदार घरांची लालचुटुक कौलं वाकुल्या दाखवत होती. दूर क्षितिजावर नारंगी गोळा जसजसा विरघळू लागला तसा कोकणातल्या त्या वाडीतल्या कौलारू घरांपुढे सारवलेल्या स्वच्छ अंगणात काजव्यांसारखा एकेक दिवा लुकलुकू लागला. हातातली कामं सोडून शशी सवयीप्रमाणे देवाजवळ दिवा लावायला गेली. ताई मागच्या पडवीत हातात ब्रश घेऊन त्यांचं अपुरं राहिलेलं ऑइल पेंटिंग पूर्ण करत बसल्या होत्या. ‘‘शशी, बाहेरचे दिवेपण लाव गं!’’ ताईंनी शशीला साद घातली. .देवाजवळ दिवा लावून शशी बाहेर आली. पुढच्या अंगणातला, घरामागचा, बागेतला, हौदाजवळचा, गेटजवळचा अशा सगळ्या दिव्यांची बटणं एका लयीत टक-टक-टक करत दाबायला तिनं सुरुवात केली. त्याच लयीत एकेक करत मग आख्खा डोंगर प्रज्वलित होऊ लागला. आंबा, काजू, नारळ, चिकू, फणस अशा तीन-चारशे झाडांच्या मधे लपलेलं ते कोकणातलं फार्म हाऊस त्या मंद संधिप्रकाशात अजूनच मोहक दिसत होतं. चाळीस वर्षांपूर्वी गावाजवळ एक डोंगरच विकत घेऊन, त्यावर स्वकष्टानं अनंत प्रकारची फळझाडं, फुलझाडं लावून ताई आणि त्यांच्या यजमानांनी हा स्वर्ग उभा केला होता. आजूबाजूला अगदी टिपिकल जांभ्या दगडातील, मातीच्या कौलांची, शेणानं सारवलेली अंगण-पडवी असलेली घरं, आणि त्यामध्ये हे अगदीच मॉडर्न स्टाइलचं फार्म हाऊस होतं. नावपण ‘बोगन विला फार्म’ आणि नावाप्रमाणे अगदी सुंदर आणि सुबक. ताईंच्या सौंदर्यदृष्टीतून साकारलेलं! त्यांना फुलझाडांची खूप आवड होती. लाल मातीच्या नागमोडी रस्त्यावरून डोंगर चढून आलं, की लाल-पांढऱ्या बोगनवेलीची गुंफण घातलेली सुंदर भरगच्च कमान मखमली फुलांच्या पायघड्या घालून स्वागतासाठी उभी असे. त्या कमानीखालून पुढे अंगणात आलं की समोर टुमदार घर, पदवी घेतल्यानं कला तर त्यांच्या रक्तातून वाहत होती. त्यामुळे चाळीस वर्षांपूर्वी इतक्या छोट्या गावात त्यांना हा स्वर्ग उभा करणं तेवढं आव्हानात्मक वाटलं नसावं.‘‘ताई, आज जेवायला काय करू या?’’ शशीनं घड्याळाकडे बघत ताईंना विचारलं. .‘‘दोघीच आहोत. मस्त गरम मऊ भात, मेतकूट, तूपपण चालेल,’’ ताई म्हणाल्या. डॉक्टर कामानिमित्त पुण्याला गेले होते, त्यामुळे गेले तीन-चार दिवस त्या डोंगरावर ताई आणि शशी दोघी एकट्याच होत्या. ताईंना तशी शशीच्या सोबतीची अगदीच सवय होती. पन्नाशीच्या पुढची शशी त्यांच्याकडे पहिल्यांदा आली, तेव्हा जेमतेम आठ-दहा वर्षांची असेल. डॉक्टरांच्या दवाखान्यालगतच्या भाड्याच्या घरात तेव्हा डॉक्टर आणि ताई राहत असत. नुकतंच लग्न करून ताई गावात नवीन राहायला आल्या होत्या. शशीच्या आई गंगूबाई तेव्हा त्यांच्या घरी मदतनीस म्हणून येत असत. परकर पोलक्यातील चिमुरडी शशी आईबरोबर येत असे. घरच्या गरिबीमुळे शशीची तिसरी-चौथीत शाळा सुटली. आईच्या जोडीनं ती चार घरची कामं करू लागली आणि पुढे गंगूबाईंच्या पश्चात ताई-डॉक्टरांच्या घरी पूर्ण वेळ रुजू झाली.‘‘पापड भाजू का भातासोबत?’’ शशीनं लगबगीनं अर्धी वाटी आंबेमोहोर धुता धुता विचारलं आणि पाठोपाठ गॅसवर पाण्याचं आधण चढवलं.खरंतर ताईंना स्वयंपाकाची प्रचंड हौस होती. अन्नपूर्णेचा त्यांच्यावर वरदहस्त होता. पण वर्षानुवर्षं शेकडो लोकांचं आदरातिथ्य करून आणि हे नंदनवन उभं करून आता तेच हात थकले होते, थरथरत होते. वाढतं वय, कंपणारे हात आणि दुखणाऱ्या पायांबरोबर अलीकडे त्यांचा एकाकीपणादेखील वाढू लागला होता, विशेषतः या संध्याकाळच्या वेळेत. रंगकामाचा सगळा पसारा त्यांनी आवरायला घेतला. सवयीप्रमाणे मुलांना फोन लावले. दोन-पाच मिनिटं बोलून फोन ठेवल्यावर ताईंना परत शांतता खायला उठली.‘‘झाला का गं भात?’’ फोन चार्जिंगला लावत ताईंनी शशीला विचारलं.‘‘पाच मिनिटं. तुम्हाला तुमची सिरीयल लावून देऊ का ताई?’’ गॅसची आच मंद करत शशी म्हणाली.‘‘नको आवर तू तुझं, मी घेते रिमोट,’’ असं म्हणत ताईंनी उठून रिमोट ताब्यात घेतला आणि केवळ त्या स्मशानशांततेचा भंग करायला म्हणून तीच सासू-सुनेची सिरीयल लावली.शशीनं वाफाळलेला गुरगुट्या भात, सोबत मेतकूट, पापड आणि खारवलेली मिरची वाढून ताईंना ताट आणून दिलं. टीव्ही, जेवणात कसाबसा अर्धा तास पुढे सरकला.‘‘शशी तूपण जेवून घे आणि आवरून टाक सगळं,’’ म्हणत ताईंनी आपलं ताट स्वयंपाघरातल्या सिंकमध्ये ठेवलं आणि हात धुवायला गेल्या. .डॉक्टरसाहेब म्हणजे पाच दशकं गोरगरिबांना दिवसरात्रउत्तम आणि जवळपास विनामूल्य वैद्यकीय सेवा देणारा देवमाणूस. ताई आणि डॉक्टरांची मुलं आधी शिक्षण आणि मग व्यवसायानिमित्त दूर शहरात स्थायिक झाली होती. रोज एकमेकांना ताई, डॉक्टर आणि त्यांची मदतनीस शशी इतकेच असत..मार्च महिना सुरू होता. म्हणता म्हणता आंब्याचा सीझन येऊन ठेपला होता. इतकी वर्षं ताईंकडे राहून अशिक्षित शशीला घर, बाग, दवाखाना सगळीकडचं लॉजिस्टिक्स अचूक माहीत पडलं होतं. बागकाम आणि घरकामावरून ताईंची आणि तिची वरचेवर झकाझकी होत असे. कामाचा उरक थोडा कमी असला, तरी शशी अतिशय प्रेमळ आणि विश्वासू होती. त्यामुळे ताई त्याकडे काणाडोळा करत असत.‘‘मोहरावर औषध फवारणी करायला पाहिजे येत्या आठवडाभरात,’’ टीव्ही बंद करत ताई म्हणाल्या. रात्रीचे नऊ वाजले होते. बाहेर मिट्ट काळोख झाला होता. रातकिडे एका सुरात किर्रर्र किर्रर्र करत जणू ताईंचा एकटेपणा दूर करू पाहत होते. ताई आतल्या खोलीत गेल्या आणि बिछाना तयार करून आडव्या झाल्या.‘‘मी झोपतेय गं शशी,’’ खोलीतला दिवा बंद करत, अंगावर मऊ गोधडी ओढत ताई म्हणाल्या.‘‘हो झोपा, माझं आवरेल इतक्यात,’’ शशी भाताच्या पितळी पातेल्याच्या तळातील खरपुडी उलथन्यानं खरवडत म्हणाली. जेवण आटपून शशीनं हौदावर भांडी घासून वाळत घातली, ओटा पुसून काढला आणि इतर बारीकसारीक आवराआवरी करून ताईंच्या खोलीबाहेर, हॉलमध्ये तिचं अंथरूण घातलं. नेहमीपेक्षा आजचा तो रातकिड्यांचा सूर तिला काहीसा विचित्र आणि उदासवाणा वाटत होता. फारसा विचार न करता तिनं दिवा मालवला आणि दिवसभराच्या थकव्यानं क्षणार्धात तिला झोप लागली.काही तासांनी अचानक काहीतरी धाडकन पडल्याचा तिला भास झाला आणि हे स्वप्नं आहे की सत्य इतका विचार करण्याच्या आत ‘शशीऽऽऽऽऽ’ अशा ताईंच्या कर्णकर्कश्श किंचाळीनं शशीला एकदम जाग आली.ती धावत आतल्या खोलीत गेली. दिवा लावला. ताई कोलमडून खाली पडल्या होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक मुक्त शांतता होती. ते भयाण दृश्य बघून शशीच्या पायाखालची जमीन सरकली. हातापायाला झिणझिण्या येऊ लागल्या आणि क्षणभर तिचा मेंदू बधीर झाला.‘‘ताईऽऽ ताईऽऽ! बोला ना! काय होतंय?’’ ती असहाय्यपणे त्यांचा हात घट्ट पकडून, गदागदा हलवत ओरडू लागली. बाहेर अदृश्य रातकिड्यांशिवाय तिचं ओरडणं ऐकायला, तिला मदत करायला, त्यांच्या सोबतीला कुणीच नव्हतं. काय करावं हे तिला काही सुचेना. घड्याळ अडीच वाजल्याचं दाखवतं होतं. उजाडायला अजून खूप होता. ताईंचा घट्ट पकडलेला हात शशीनं अलगद सोडवला. रोजच्यासारखा आजही विजेचा लपंडाव सुरूच होता. अश्रू पुसून चाचपडत शशी बाहेर अंधाऱ्या हॉलमध्ये आली. कोपऱ्यातल्या कपाटातून टॉर्च काढून आणि सगळं मनोबळ एकवटून, मिट्ट काळोखात त्या टॉर्चच्या मिणमिणत्या प्रकाशात डोंगर उतरू लागली. .Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.दोन एकरांच्या डोंगरावर असलेलं ताई आणि डॉक्टरांचं हे फार्म हाऊस बऱ्यापैकी सेक्लुडेड होतं. शशीची पावलं झपाझप पडत होती. तिच्या हृदयाच्या ठोक्यांचा वेग पावलागणिक वाढत होता. १५-२० मिनिटं रस्ता तुडवूनदेखील तिला अजून एकही घर दिसत नव्हतं. पुढच्या वळणात अखेर तिला एक घर आणि बाहेर दिवा सुरू दिसला. तिला थोडं हायसं वाटलं. धावत जाऊन तिनं दार ठोठावलं. दोन-तीन वेळा दार वाजवल्यावर पलीकडून दबकत दबकत आवाज आला.‘‘कोण पाहिजे?’’‘‘अगं मी शशी, डॉक्टरांच्या घरून आलेय. ताईंना ॲटॅक आला. डॉक्टर नाहीयेत. मला मदत हवीये,’’ शशी धापा टाकत, न थांबता बोलू लागली.‘‘बापरे!’’ पलीकडची बाई उत्तरली. ‘‘पण हे नाहीयेत घरी, मी आणि मुलगा दोघेच आहोत, मी नाही येऊ शकत त्याला एकट्याला घरी ठेवून,’’ तिच्या वाक्याच्या सूर समजताच शशी आल्या पावली उलटी फिरली आणि त्याच वेगानं परत डोंगर चढून तिनं घर गाठलं. हतबल होऊन तिनं ताईंचं डोकं अलगद मांडीत घेतलं आणि त्यांच्यासोबत ती स्तब्धपणे बसून राहिली....थोड्या वेळानं दिवे आले आणि त्या दिव्यांसोबत शशीसुद्धा वर्तमानात आली.‘‘शशी, अगं कुठे लक्ष आहे तुझं? केव्हाची हाक मारतोय. मला हात धुवायला बेसिनपाशी घेऊन जातेस का?’’ डॉक्टर शशीला म्हणाले.दहा वर्षं उलटून गेली त्या गोष्टीला, पण शशीचं मन अजूनही वारंवार भूतकाळात, त्या काळ्या रात्रीच्या कटू आठवणीत जात असे. ताईंच्या अशा अचानक झालेल्या एक्झिटमुळे आता त्या भल्यामोठ्या डोंगरावर शशी आणि डॉक्टर दोघंच राहत होते, एकमेकांचे सोबती होऊन. बायको गेल्यावर एकटेपणाची जाणीव होऊ नये म्हणून डॉक्टरांनी ऐंशी ओलांडली, तरीदेखील डॉक्टरकी सुरू ठेवली होती. पण काही महिन्यांपूर्वी पाय अडकून पडण्याचं निमित्त झालं आणि त्यांचं हिंडणं-फिरणं अगदीच कमी झालं. डॉक्टरांचं सगळं शशी बघायची. इतकी वर्षं ताईंच्या तालमीत राहून त्यांच्या सवयी, खाण्यापिण्याच्या आवडी-निवडी याबाबतीत शशी एक्स्पर्ट झाली होती. ताई गेल्यानंतर शशीनं आपणहूनच स्वतःची आठवड्याची सुट्टी बंद केली होती. डॉक्टरांच्या सेवेसाठी स्वतःला बारा महिने चोवीस तास तिनं आनंदानं वाहून घेतलं होतं. खरंतर शशीचंदेखील आता वय झालं होतं. पण कोणत्याही तक्रारीशिवाय, कोणत्याही मोबदल्याच्या अपेक्षेशिवाय ती डॉक्टरांची अविरत सेवा करत होती, अगदी स्वतःचे वडील असल्यासारखी. कदाचित इतकी वर्षं तिला मुलीसारखं प्रेम दिल्याची, आजारी पडल्यावर तिची काळजी घेतल्याची ती परतफेड असावी. धुणं, भांडी, घराची झाडलोट, स्वयंपाक, इतकंच नाही तर मधल्या वेळात आंबा, काजू, बागेची छोटी-मोठी कामं सगळं सगळं शशीच्या बळावर सुरू होतं. आल्या-गेलेल्यांचं ती प्रेमानं करत होती. डॉक्टरांना तिचा आधार होता. तिची सोबत होती. ताई गेल्यावर मुलांकडे शहरात स्थलांतरित होण्याचा प्रस्ताव त्यांनी कित्येकदा फेटाळून लावला होता. कदाचित शशीच्या असण्यानं आत्तातरी त्यांना तो प्रश्न त्यांना भेडसावत नव्हता. .Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.‘‘आज का इतके अस्वस्थ दिसताय तुम्ही?’’ डॉक्टरांना दंडाला धरून परत त्यांच्या पलंगावर आणून बसवताना शशीनं विचारलं.‘‘माझ्या पश्चात तुझं काय? असा विचार सारखा येतो अलीकडे मनात. तुझ्या आर्थिक भवितव्याची काळजी वाटते,’’ डॉक्टर दाटलेल्या आवाजात, डोळे पुसत तिला म्हणाले. इतकी वर्षं रुग्णांना अविरत सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना आज शशीनं त्यांना दिलेल्या निस्वार्थ सेवेची आणि सोबतीची जाणीव नेहमीपेक्षा जरा जास्तच होत होती.‘‘काहीतरीच विचार करता तुम्ही,’’ शशी हसत म्हणाली. ‘‘इथं पाच मिनिटांनी लाइट असेल का माहीत नाही, कुणी इतक्या पुढचा विचार केलाय?’’ ती अज्ञानात सुखी होती.‘‘जरा त्या कपाटातून माझं चेकबुक घेऊन ये बरं,’’ डॉक्टरांनी तिला फर्मावलं.‘‘लाइट बिल झालंय भरून परवाच. आता कशाला हवंय चेकबुक?’’ चेकचं जाडजूड पुस्तक त्यांना हातात देत शशी म्हणाली. म्हातारी झाली तरी तिची निरागसता अजून एखाद्या सात वर्षांच्या मुलीइतकीच होती.थरथरत्या हातानं डॉक्टरांनी भरभक्कम रकमेचा चेक तिच्या नावे लिहिला.‘‘हे घे, माझ्यानंतर तुला सोबत,’’ आयुष्यभर त्यांना आणि त्यांच्या बायकोला भक्कम सोबत देणाऱ्या शशीच्या हातात चेक सोपवत डॉक्टर म्हणाले.(मैत्रेयी पंडित-दांडेकर 