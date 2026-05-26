Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार!

डॉ. हेमंत बा. अय्याउत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय यांच्यात अनेक बाबतींत मतभेद असतील; भाषेचे, संस्कृतीचे, खाद्यपरंपरेचेही... पण बटाट्याच्या ठिकाणी हे सारे वाद जणू विरघळून जातात. उत्तर भारतातला ‘आलू पराठा’ केरळमध्येही तितक्याच चवीनं खाल्ला जातो आणि दक्षिणेकडचा मसाला डोसा, आत गच्च भरलेल्या बटाट्याच्या भाजीसह, दिल्ली-मुंबईतही तेवढ्याच दिमाखात ताटात विराजमान होतो. भारतीयांनी एवढी सहज एकात्मता अन्य कोणत्या खाद्यपदार्थाच्या बाबतीत क्वचितच दाखवली असेल.बायको काही दिवसांसाठी माहेरी गेली होती. घरातली खरेदीही अनेक दिवसांपासून रखडलेली होती. कित्येक दिवसांनी स्वयंपाकघरात प्रवेश केला. फ्रिजचं दार उघडलं; भाज्यांचा कप्पा रिकामा! ‘अरे देवा, झाली पंचाईत!’ मग स्वयंपाकघरातल्या कांद्याच्या टोपलीकडे नजर गेली; तीही रिकामी. बाजूलाच बटाट्यांची टोपली होती; पण त्यात एकही बटाटा नव्हता. म्हणजे आता बाजारात जाणं अपरिहार्यच होतं. भाज्यांची पिशवी उचलून मी बाजाराच्या दिशेनं चालू लागलो. पहिल्या दुकानात गेलो; सगळ्या भाज्या होत्या, पण बटाटा नव्हता. दुसऱ्या दुकानातही तेच. अजून एक दुकान, अजून एक दुकान... संपूर्ण बाजार फिरून झाला, पण बटाट्याचा काही थांगपत्ता नाही! एवढ्यात मोबाईलची रिंगटोन वाजली. बायकोचा फोन होता..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .ती म्हणाली, ‘तुला माहीत आहे ना; जागतिक पातळीवर बटाट्याचं उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय झालाय ते?’मी दचकून जागा झालो. बायको बाजूलाच झोपली होती. पळतच स्वयंपाकघरात गेलो. कांद्याच्या टोपलीत सात-आठ कांदे होते आणि बाजूच्या टोपलीत सात-आठ गुबगुबीत बटाटे दिमाखात विराजमान होते. स्वप्नामुळे वाढलेली धडधड अजूनही कमी झाली नव्हती; पण त्या बटाट्यांना पाहून ‘जीव भांड्यात पडणं’ म्हणजे काय, याचा पहिल्यांदाच खरा प्रत्यय आला.शाकाहारी माणसाचा सर्वात आवडीचा जिन्नस बटाट्यापासून सुरू होतो आणि बटाट्यावरच संपतो; एवढी या बटाट्याची किमया न्यारी आहे. जरा सुखजीवी वाटणाऱ्या माणसाला लोक सहजच ‘बटाटा’ वगैरे म्हणतात. बहुधा हे म्हणणारे लोक शाकाहारी नसावेत, अन्यथा त्यांनी बटाट्याचा असा मानवी रूपात उपमर्द केला नसता. आमच्या गोव्यात बहुतांश लोकसंख्या मांसाहारीच आहे. त्यामुळे श्रावण महिना, सणासुदीचे दिवस किंवा मासळीचा तुटवडा अशा प्रसंगीच या लोकांना बटाट्याची खरी किंमत कळते. आणि बटाटा न पचणारे लोक स्वतःचं तोंड आणि इतरांचं नाक मुरडण्याची वेळ सर्वांवर आणत बाजारातून फिरताना मी अनेकदा पाहिलं आहे आणि सुंगलंही आहे! असो, पण या साऱ्या टोमण्यांनंतर, चेष्टेनंतर आणि नाक मुरडण्यांनंतरही बटाटा मात्र निर्विकारपणे प्रत्येकाच्या ताटात जाऊन बसतो, अगदी कोणत्याही भाजीसोबत गुण्यागोविंदानं नांदणाऱ्या एखाद्या साधुसंतासारखा!गोव्यातील मांसाहारी लोकांना मासळी फार प्रिय असते. मासळीतही त्यांच्याकडं प्रचंड ऑप्शन्स असतात, पण शाकाहारी ऑप्शन्स मात्र बटाट्यापासून सुरू होऊन बटाट्यावरच संपतात, असं माझं प्रांजळ मत आहे..‘गुण्यागोविंदानं नांदणं’, ‘सर्वसमावेशक बाणा बाळगणं’, ‘हितगुज साधणं’ असे अनेक वाक्प्रचार खास बटाट्यालाच तंतोतंत लागू पडावेत असं वाटतं. कुठल्याही भाजीची सोबत बटाटा अगदी कोणतीही तक्रार न करता करतो. बायका तर विनाकारण बीटरूटच्या भाजीतही बटाट्याला समर्पित करून टाकतात. कोणताही आविर्भाव मनात न बाळगता बटाटा बीटरूटची जात स्वतःचीच असल्यासारखा त्यात मिसळून जातो. अगदी साधुसंतांची वृत्ती अंगी बाळगल्याचा प्रत्यय त्याच्या या रूपांतरणातून येतो. परंतु ही भाजी तोंडात गेल्यानंतर ‘कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली’ हे स्पष्ट झाल्यावाचून राहत नाही. बीटरूटला बटाट्याचा लवलेशही आलेला नसतो, पण बटाटा मात्र आपला मूळचा रंग विसरूनही खाणाऱ्याला चवीची भुरळ सतत पाडत राहतो. काही लोकांच्या ताटात एका बाजूला बीटरूटचा ढीग पडलेला असतो आणि त्या भाजीतला बटाटा शोधून खाण्यात त्यांचं चवशोधक कौशल्य पणाला लागलेलं असतं!पालक, मेथी, शेपू या भाज्यांच्या कुप्रसिद्ध प्रकारांबरोबरही बटाट्याचा बळी देणाऱ्या अनेक बायका अनेक स्वयंपाकघरांतून नांदतात. अशा भाज्यांतूनही बटाटा शोधून खाताना खाणाऱ्याचा कस लागतोच. उत्तर भारतीय लोक बटाट्याला ‘आलू’ म्हणतात, परंतु बटाटेवड्यातल्या बटाट्याला अजून ‘आलू’ म्हणण्याचं धाडस त्यांनीही केलेलं नाही. त्याबाबतीत बटाट्याचा विजय अद्याप अबाधित आहे, हे नाकारता येणार नाही.गोव्यात दिवाळीच्या सणाला पोहे खाण्याची एक खास पद्धत आहे. पोह्यांच्या विविध प्रकारांपैकी ‘फोडणीचे पोहे’ हा प्रकार या दिवशी आवर्जून केला जातो. कालांतरानं या पदार्थाचं गोव्यात नामांतरच झालं आहे. मागच्या काही वर्षांत त्याला अगदी स्वाभाविकपणे ‘बटाटफॉव’ हे नवं नामाभिधान प्राप्त झालेलं माझ्या निरीक्षणात आहे. दिवाळीच्या सणाला घरात सतरा प्रकारचे पोहे केलेले असले, तरी खऱ्या अर्थानं पोट भरण्याच्या कामी येतात ते ‘बटाटफॉव’च! आमचे टेंग्से नावाचे पुरोहित अनेकदा म्हणायचे, ‘पानात वाढलेल्या भातावर आमटीतल्या बटाट्याची एखादी फोड दिसली नाही, तर मला काही जेवण जात नाही.’ हेच मी मांसाहारी लोकांच्या बाबतीतही ऐकलंय. फक्त त्या ठिकाणी बटाट्याऐवजी एखाद्या मासळीचा उल्लेख असतो. बटाट्याचं काहीही म्हणजे काहीही करता येतं..तिखट, आंबट, खारट, गोड अशा हरतऱ्हेच्या चवीचे बटाटे मी चाखलेले आहेत. फक्त बटाट्याचा ‘कडवट’ प्रकार अद्याप माझ्या अनुभवक्षेत्रात आलेला नाही. किंबहुना, बटाट्याचा तो आविर्भावच नसावा. ‘कडवटपणा हा मानी स्वभावाचा स्थायीभाव असतो, बटाटा मात्र सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाचाच पुरस्कार करताना दिसतो.’ बटाट्याच्या या किमयेलाही न्यारीच म्हणावं लागेल. बटाट्याची सर्वसमावेशकता अनन्यसाधारणच होय.माझी बायको नेहमीच तक्रार करत असते, ‘तुम्हाला बटाटा सोडून दुसरी भाजी दिसतच नाही का?’ तिचं म्हणणं काही अंशी खरंच आहे म्हणा! कारण वस्तुतः बटाटा ही भाजी नसून स्वयंपाकघरातली एक जीवनपद्धतीच आहे. इतर भाज्यांना चव आणण्यासाठी मसाले, प्रमाण, वेळ आणि कसरती लागतात; बटाटा मात्र कोणत्याही परिस्थितीत माणसाची अब्रू राखतो. तो उकडला, तळला, परतला, कुस्करला, भाजला किंवा अगदी साधा फोडणीला टाकला, तरीही रुचकरच लागतो. म्हणूनच मला नेहमी वाटतं, स्वयंपाकघरात रोज नव्या प्रयोगांना सामोरं जाणाऱ्या बायकांचा खरा मित्र जर कुणी असेल, तर तो बटाटाच! घरात दुसरी भाजी नसली, पाहुणे अचानक आले, पगाराला अजून चार दिवस बाकी असतील किंवा ‘आज काय करायचं?’ हा सनातन प्रश्न उभा राहिला की बटाटा अगदी धावून येतो. माझ्या या बटाटाप्रेमाला वैतागून एक दिवस बायकोने चक्क कविताच रचून टाकली. ‘दत्त दत्त दत्ताची गाय’च्या चालीवर ती म्हणाली; ‘बटाट्याची भाजी, बटाट्याची भजी, बटाट्याचे काप, बटाटाच माप, बटाट्याचा वडा, बटाट्याचा पाढा!’ त्या क्षणी मला जाणवलं, आपल्या घरात बटाटा हा केवळ खाद्यपदार्थ राहिलेला नाही, तर तो कुटुंबातील सदस्यच होऊन गेलाय!आमच्या बंधुराजांची तर बटाट्यावर अक्षरशः अपार श्रद्धा आहे. त्यांच्या मते, बटाट्याव्यतिरिक्त इतर भाज्या म्हणजे एखाद्या सज्जन कुटुंबाभोवती वावरणारे दुर्जन शेजारी! ही त्यांची भावना इतकी प्रांजळ आणि प्रामाणिक आहे, की घरात कोणतीही भाजी असो; त्यात बटाट्याचा सहभाग असलाच पाहिजे. म्हणूनच आमच्या घरात उकडलेल्या बटाट्याची दही घालून कोशिंबीर केली जाते. उपवासाच्या साबुदाण्याच्या खिचडीतही बटाटा समप्रमाणात खपतो. एवढंच काय, अधूनमधून होणाऱ्या पुलावातही तांदूळ आणि बटाटा यांचं प्रमाण जवळपास समानच असतं. वाड्यातले शेजारीही या प्रेमाची दखल घेत टोमणे मारल्याशिवाय राहत नाहीत. ‘बेळगावहून गोव्यात येणाऱ्या अर्ध्या बटाट्यांचा खप अय्यांच्या घरीच होतो,’ असा अतिशयोक्तीपूर्ण आरोप ते आमच्या समक्ष आणि असमक्षही करत असतात. पण अशा वेळी आम्ही मनातल्या मनात ‘गाढवाला गुळाची चव काय!’ ही उक्ती आठवत ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ हेच ब्रीद स्वीकारतो..Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.आज बटाट्याला वैश्विक बाजारातही मोठी किंमत प्राप्त झालेली आहे. अगदी अमेरिकेसारख्या देशांनीही भारतीयांच्या जिभेची नस अचूक ओळखली आहे. प्लॅस्टिकच्या भल्यामोठ्या पाकिटांत हवा भरून त्यात बटाट्याचे चार-सहा वेफर्स टाकायचे आणि त्या आपल्या बटाटावेड्या लोकांना अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकायचे, हा आधुनिक व्यापारशास्त्रातील अत्यंत यशस्वी प्रयोगच म्हणावा लागेल! पूर्वी बटाटा शेतकऱ्याच्या मातीत उगवायचा. आता तो ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि जाहिरातींच्या महाजालात उगवताना दिसतो.माझ्या लहानपणी किराणा दुकानांत किंवा बाजारातील छोट्या टपऱ्यांवर पानमसाला, गुटखा यांच्या माळा टांगलेल्या असायच्या. त्यांच्या दुष्परिणामांची जाणीव झाल्यानंतर सरकारांनी त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणले, पण त्या जागी आज विदेशी बटाटा-वेफर्सनी कब्जा केलेला दिसतो. रंगीबेरंगी पाकिटं, आकर्षक ऑफर्स आणि ‘क्रंच’च्या मोहात अडकलेली पिढी मोठ्या प्रमाणावर या नव्या व्यसनाच्या आहारी जात आहे, हेही तितकंच खरं. वस्तुतः जागतिकीकरण आणि बाजारीकरणाच्या या युगाने आपल्या पारंपरिक बटाट्यालाही विनाकारण आधुनिकतेची अनेक लेबलं चिकटवली आहेत. पण खरं सांगायचं, तर घरात केलेली उकडलेल्या बटाट्यांची साधी भाजी; त्यात हिरवी मिरची, जिऱ्याची आणि हळदीची फोडणी, वरून भुरभुरलेली कोथिंबीर या चवीसमोर जगातली पंचपक्वान्नंही फिकी वाटतात. अशी भाजी गरम भाकरीबरोबर किंवा आमटी-भाताबरोबर खाताना जिभेवर जो समाधानाचा उत्सव भरतो, त्याला कोणत्याही ‘फॉरेन चिप्स’ची सर येणं अशक्यच! त्या क्षणी खरंच वाटतं, विश्वातील समग्र पंचपक्वान्नांनी या साध्यासुध्या बटाट्याच्या भाजीपुढे साष्टांग नमस्कार घालून शरणागती पत्करावी!बटाट्याची सर्वसमावेशकता ही अर्थातच वैश्विक आहे. भारतीय संदर्भातच तिचा विचार केला, तरी त्याची प्रचिती पदोपदी येते. उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय यांच्यात अनेक बाबतीत मतभेद असतील. भाषेचे, संस्कृतीचे, खाद्यपरंपरेचेही. पण बटाट्याच्या ठिकाणी हे सारे वाद जणू विरघळून जातात. उत्तर भारतातला ‘आलू पराठा’ केरळमध्येही तितक्याच चवीनं खाल्ला जातो आणि दक्षिणेकडचा मसाला डोसा, आत गच्च भरलेल्या बटाट्याच्या भाजीसह, दिल्ली-मुंबईतही तेवढ्याच दिमाखात ताटात विराजमान होतो. भारतीयांनी एवढी सहज एकात्मता अन्य कोणत्या खाद्यपदार्थाच्या बाबतीत क्वचितच दाखवली असेल..बटाट्याच्या सर्व जिन्नसांमध्ये जर एखाद्याला ‘महाराजा’ म्हणायचं असेल, तर तो निर्विवादपणे बटाटेवडाच! आणि त्याचाच आधुनिक, लोकशाहीवादी आणि सर्वसामान्य अवतार म्हणजे ‘वडापाव’. वडापाव हा केवळ खाद्यपदार्थ नाही, तो मुंबईच्या धावपळीचा सहप्रवासी आहे, कामगाराच्या डब्यातला आधार आहे, विद्यार्थ्याच्या खिशाला परवडणारा मित्र आहे आणि उपाशी पोटाला दिलासा देणारं लोकशाही अन्न आहे. खरंच, वडापावाने भुकेला भारत तारलाय असं म्हटलं, तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.बटाट्याची ही न्यारी किमया वाचता वाचता तुमच्या मनातही तेलात खरपूस तळला जाणारा गरमागरम बटाटेवडा तरळून गेला असेलच! चला मग, एखाद्या टपरीवर जाऊन, वाफाळत्या चहाच्या कपासोबत बटाट्याच्या या अद्भुत किमयेचा आस्वाद घेऊ या, आणि बटाट्यासारखंच सर्वसमावेशक आणि ॲकोमोडेटिव्ह होण्याचा मनस्वी प्रयत्न करू या!डॉ. हेमंत बा. अय्या गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.