Premium|Women's shirt fashion styles : महिलांची शर्ट फॅशन; ऑफिसपासून कॅज्युअल आउटिंगपर्यंत प्रत्येक प्रसंगासाठी परफेक्ट स्टायलिंग

सोनिया उपासनीआजच्या फॅशनमध्ये शर्ट हा केवळ एक कपडा नसून एक स्टाइल स्टेटमेंट झाला आहे. महिलांनी आपल्या वॉर्डरोबमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शर्ट्स ठेवायला हवेत. योग्य प्रकारे स्टायलिंग केल्यास एक साधा शर्टही अत्यंत आकर्षक आणि वेगळा लुक देऊ शकतो.आजच्या आधुनिक फॅशनच्या युगात महिलांच्या वॉर्डरोबमध्ये शर्ट हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुपयोगी कपडा झाला आहे. एकेकाळी केवळ ऑफिस वेअर किंवा फॉर्मल वेअरपुरता मर्यादित असलेला शर्ट आज विविध प्रकारच्या आउटफिट्समध्ये सहजपणे मिसळला आहे. मुली आणि महिला वेगवेगळ्या प्रसंगांनुसार शर्टचा वापर करून आपला लुक अधिक आकर्षक आणि आत्मविश्वासपूर्ण करू शकतात.आजच्या धकाधकीच्या जीवनात कम्फर्ट आणि स्टाइल यांचा योग्य समतोल साधणे आवश्यक आहे. शर्ट हा असा पोशाख आहे, जो सहजपणे कॅज्युअल, फॉर्मल आणि सेमी-फॉर्मल लुक देऊ शकतो. ऑफिसमध्ये प्रोफेशनल दिसण्यासाठी, कॉलेजमध्ये ट्रेंडी लुकसाठी किंवा एखाद्या कॅज्युअल आउटिंगसाठी वापरला जाणारा शर्ट सर्व ठिकाणी फिट बसतो.महिलांनी शर्ट विविध प्रकारे स्टाइल करणे ही केवळ फॅशन नाही, तर ती एक स्मार्ट निवड आहे. उदाहरणार्थ, जीन्सबरोबर शर्ट घातल्यास कॅज्युअल लुक मिळतो, तर ट्राउझर्सबरोबर तोच शर्ट फॉर्मल लुक देतो. स्कर्ट, पलाझो किंवा अगदी साडीवरही शर्ट घालून इंडो-वेस्टर्न स्टाइल तयार करता येते. स्वतःच्या गरजेनुसार आणि प्रसंगानुरूप तुम्ही तुमचा आवडता शर्ट स्टाइल करू शकता. .विविधता ही फॅशनची ओळख आहे. शर्ट्समध्येही अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत.क्लासिक बटण-डाउन शर्टहा सर्वात कॉमन प्रकार असून ऑफिससाठी योग्य आहे. ट्राउझर अथवा स्कर्टमध्ये नीट टक इन करणे अथवा आउट शर्ट ठेवणे, दोन्हीपैकी कुठलाही लुक कॅरी करू शकता.ओव्हरसाइज्ड शर्टसध्या ट्रेंडमध्ये असलेला हा प्रकार कॅज्युअल आणि कम्फर्टेबल लुक देतो. हे ओव्हरसाइज्ड शर्ट् स कॅज्युअल लुकसाठी फ्रंट अथवा बॅक साइडने हाफ टक इन करू शकता. हा लुक आजकालच्या कॉलेज स्टुडंट्समध्ये खूप लोकप्रिय आहे.क्रॉप्ड शर्टयंग आणि ट्रेंडी लुकसाठी हे शर्ट् स परफेक्ट ठरतात. कुठल्याही बॉटम वेअरवर हे शर्ट् स उठून दिसतात.डेनिम शर्टया प्रकारचे शर्ट् स मजबूत आणि स्टायलिश असतात. हे शर्ट्स कॅज्युअल आउटिंगसाठी योग्य ठरतात. सर्व वयोगटातील महिलांना हे शर्ट् स शोभून दिसतात..लिनन शर्टहा उन्हाळ्यासाठी अतिशय हलका आणि आरामदायक शर्टचा प्रकार आहे. सर्व प्रकारच्या प्रसंगांना वापरता येण्याजोगे आणि हवी तशी स्टायलिंग करता येण्यासारखे हे शर्ट् स असतात.प्रिंटेड शर्टफ्लोरल, स्ट्रीप्स किंवा पोल्का डॉट्ससारख्या डिझाईन्समधील हे शर्ट् स कॅज्युअल लुक देतात.टाय-अप किंवा नॉट शर्टथोडा ग्लॅमरस आणि फंकी लुक देणारा हा शर्टचा प्रकार. कुठल्याही प्रकारच्या बॉटम वेअरवर फंकी लुकसाठी शर्टची समोरची दोन टोके एकत्र करून एक सुंदरशी नॉट बांधली, की हटके कॅज्युअल लुक मिळतो.शर्ट ड्रेसओव्हसाइज्ड लॉँग नी लेंथ शर्टवर कमरेला सुंदर स्टायलिश बेल्ट वापरून मॉडर्न लुक देता येतो.एव्हरग्रीन व्हाइट शर्टसध्या उन्हाळा सुरू आहे. उन्हाळ्यात कपड्यांची निवड करताना रंग आणि फॅब्रिक खूप महत्त्वाचे ठरते. पांढरा रंग उष्णता कमी शोषणारा असल्यामुळे उन्हाळ्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. त्यामुळे पांढरे आणि त्याच्या विविध शेड्स असलेले, जसे ऑफ व्हाइट, क्रीम, आयव्हरी व पेस्टल शेड्समधील रंग सध्या ट्रेंडमध्ये आहेत.पांढऱ्या शर्टचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तो कोणत्याही रंगाच्या बॉटम वेअरवर सहज मॅच होतो. तसेच, हा रंग स्वच्छ, साधा आणि एलिगंट लुक देतो. लिनन किंवा कॉटन फॅब्रिकमधील पांढरे शर्ट खास करून उन्हाळ्यात आरामदायक असतात..व्हाइट शर्ट हा कॅनव्हाससारखा असतो, त्यावर योग्य ॲक्सेसरीज वापरून लुक अधिक उठावदार करता येतो.स्टेटमेंट नेकलेस : साध्या व्हाइट शर्टला ग्लॅमरस टच देतो.स्कार्फ : कलरफुल स्कार्फमुळे फ्रेश लुक मिळतो.बेल्ट : ओव्हरसाइज्ड शर्टबरोबर बेल्ट वापरल्यास फिगर डिफाइन होते.वॉच आणि ब्रेसलेट्स : यामुळे मिनिमल पण एलिगंट लुक मिळतो.इअररिंग्स : हूप्स किंवा स्टड्स दोन्ही प्रकार यावर चांगले दिसतात.हँडबॅग : कॉन्ट्रास्ट रंगाची बॅग लुक अधिक खुलवते.आजच्या फॅशनमध्ये शर्ट हा केवळ एक कपडा नसून एक स्टाइल स्टेटमेंट झाला आहे. महिलांनी आपल्या वॉर्डरोबमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शर्ट्स ठेवायला हवेत. योग्य प्रकारे स्टायलिंग केल्यास एक साधा शर्टही अत्यंत आकर्षक आणि वेगळा लुकदेऊ शकतो. शेवटी, फॅशन म्हणजे स्वतःला व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. त्यामुळे ट्रेंड्स फॉलो करताना स्वतःच्या कम्फर्ट आणि व्यक्तिमत्त्वाला प्राधान्य देणे, हाच खरा स्टाइलचा व फॅशनचा मंत्र!शर्टचे योग्य स्टायलिंग केल्यास तो प्रत्येक प्रसंगासाठी योग्य ठरू शकतो.ऑफिस लुक : पांढरा किंवा हलक्या रंगाचा शर्ट आणि ब्लॅक किंवा ग्रे ट्राउझर असे कॉम्बिनेशन करून त्यावर मिनिमल ॲक्सेसरीज घालाव्यात.कॅज्युअल आउटिंग : ओव्हरसाइज्ड शर्ट, डेनिम जीन्स आणि स्नीकर्स असा लुक करावा.पार्टी लुक : पार्टीसाठी सिल्क किंवा सॅटिनचा शर्ट आणि त्याबरोबर स्कर्ट किंवा लेदर पँट्स घालाव्यात.इंडो-वेस्टर्न लुक : साडीवर शर्ट घालून वेगळा आणि आकर्षक लुक तयार करता येतो.ट्रॅव्हल लुक : हलका लिननचा शर्ट आणि त्याबरोबर शॉर्ट् स किंवा पलाझो हे कॉम्बिनेशन प्रवासात कम्फर्ट आणि स्टाइल दोन्ही देते.सोनिया उपासनी पुणेस्थित फॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत. 