साप्ताहिक

Premium| Adi Kailash Yatra: आदि कैलास यात्रा: पवित्र स्थळांचा आध्यात्मिक अनुभव

Kailash Yatra: आदि कैलास आणि ओम पर्वत ही उत्तराखंडमधील अत्यंत पवित्र तीर्थस्थळे असून कैलास मानसरोवराचे प्रतीक मानली जातात. शिव–पार्वती, पांडवांशी संबंधित पौराणिक कथा, निसर्गसौंदर्य आणि आध्यात्मिक शांतीसाठी ही यात्रा विशेष मानली जाते.
Adi Kailash Yatra

Adi Kailash Yatra

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

वैष्णव हेंद्रे

काली नदीचा उगम ज्या ठिकाणी झाला, त्या कालापानी येथे काली मातेचे मंदिर आहे. तसेच कुटी गावातही जाता येऊ शकते. या गावात पांडावांचे वास्तव्य होते असे मानले जाते. कुंतीच्या नावावरून या गावाचे नाव कुटी पडले असावे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
temple
Yatra
River
Tourisim
Himalaya

Related Stories

No stories found.