Premium| Adi Kailash Yatra: आदि कैलास यात्रा: पवित्र स्थळांचा आध्यात्मिक अनुभव

वैष्णव हेंद्रेकाली नदीचा उगम ज्या ठिकाणी झाला, त्या कालापानी येथे काली मातेचे मंदिर आहे. तसेच कुटी गावातही जाता येऊ शकते. या गावात पांडावांचे वास्तव्य होते असे मानले जाते. कुंतीच्या नावावरून या गावाचे नाव कुटी पडले असावे..बेटमधील कैलास पर्वताप्रमाणेच ‘आदि कैलास’ हेदेखील अत्यंत पवित्र स्थान मानले जाते. ज्यांना कैलास मानसरोवर यात्रा करणे शक्य होत नाही, ते आदि कैलास यात्रा करू शकतात, कारण आदि कैलास हे मानसरोवराचे प्रतिस्थान आहे, असे मानले जाते. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार महादेव आणि माता पार्वती यांनी या ठिकाणी काही काळ निवास केला होता, त्यामुळेदेखील हे स्थान अत्यंत पवित्र मानले जाते. आदि कैलास पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या पार्वती सरोवराजवळच शिवपार्वती मंदिर आहे. टूरच्या नियोजनाच्या निमित्ताने वयाच्या अगदी चोविसाव्या वर्षीच मला आदि कैलास, मानसरोवर यात्रा करण्याचा सुवर्णयोग आला. या यात्रेतील सहप्रवासी महिला भक्तांना अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक मानल्या जाणाऱ्या या यात्रेचा अनुभव देता आला, याचे समाधान वाटते..Premium|Egypt Culture: नाईल नदीच्या प्रवासातून इजिप्तच्या संस्कृतीची ओळख.आदि कैलासला छोटा कैलासदेखील म्हटले जाते. ही यात्रा साधारण सहा दिवसांची असते. यात्रेची सुरुवात भीमतालपासून होते. भीमताल हे भारतातील उत्तराखंड राज्यातील नैनिताल जिल्ह्यातील एक निसर्गरम्य शहर आणि प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. भीमताल सरोवराच्या मध्यभागी एक मत्स्यालय आहे. पौराणिक कथेनुसार, भीमाने या सरोवराची निर्मिती केली होती, म्हणून याला भीमताल असे नाव पडले. तलावाच्या काठावर एक प्राचीन शिव मंदिर आहे, ते भीमेश्वर महादेव मंदिर म्हणून ओळखले जाते. उन्हाळ्यात येथे अल्हाददायक वातावरण असते. दिल्लीपासून हे अंतर सुमारे ३३४ किलोमीटर आहे. शांत व निसर्गरम्य सौंदर्याचा येथे अनुभव घेता येतो. भीमताल येथे नीम करोली आश्रम (कैची धाम आश्रम) येथे भेट देता येते. येथे १९६०च्या दरम्यान स्थापन केलेली हनुमानाची मूर्ती आहे. करोली बाबांना हनुमानाचा अवतार मानले जाते; तिथे बाबा तपस्या, साधना करत असत, असे सांगितले जाते. या जागेत आंतरिक मनःशांती मिळते..यानंतर पिथोरागढला भेट द्यावी. इथले जागेश्वर धाम पाहण्यासारखे आहे. हे उत्तराखंडमधील अलमोडा शहरातील एक प्राचीन जागृत देवस्थान मानले जाते. याला देवभूमीदेखील म्हटले जाते. येथे शंभराहून अधिक दगडी शिवलिंगांची मंदिरे आहेत. ही मंदिरे २,५०० वर्षांपेक्षाही जुनी असल्याचे मानले जाते. तसेच हे स्थान देवांचे खोरे म्हणून प्रसिद्ध आहे. यात्रेतले पुढचे ठिकाण म्हणजे धारचुला. या ठिकाणालाआदि कैलासचे प्रवेशदारसुद्धा म्हटले जाते. भौगोलिकदृष्ट्या हा भाग उंच कड्यांनी झाकलेल्या स्टोव्हसारखा दिसतो. त्यापुढचे गाव लागते गुंजी. येथून जाताना दोन नद्यांचा संगम पाहायला मिळतो. या नद्या काली नदीच्या उपनद्या आहेत. काली नदीच्या काठाने जाताना जंगलातून प्रवास करावा लागतो. वाटेत असंख्य झरे आणि धबधबे पाहायला मिळतात. घाटप्रवास करून आपण पोहोचतो नारायण आश्रमात. हा आश्रम १९३६मध्ये नारायण स्वामी यांनी स्थापन केला होता. आश्रम पिथोरागढपासून १३६ किलोमीटर आहे. हे तेथील एक आध्यात्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक केंद्र आहे. तेथील स्थानिक मुलांना आणि युवकांना शिक्षण देण्यामध्ये या आश्रमाचे योगदान आहे..Premium|Somnath Swabhiman Parv : हजार वर्षांच्या संघर्षानंतरही अढळ सोमनाथ; स्वाभिमान पर्वातून इतिहासाचे स्मरण.आदि कैलास आणि ओम पर्वताचा बेस कॅम्प नाबी गावात आहे. या गावाकडून दोन रस्ते जातात, एक ओम पर्वताच्या दिशेने आणि दुसरा आदि कैलासच्या दिशेने. इथे मुक्काम करता येतो. मात्र इथे कुठल्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम असलेली हॉटेल व्यवस्था नाही. येथून जोलिंगकाँगला जावे लागते. हा साधारण चार हजार मीटरहून अधिक उंचीचा आणि चार किलोमीटरचा ट्रेक आहे. इथून पुढेआदि कैलासला पोहोचण्यासाठी साधारण दोन-तीन किलोमीटरचा ट्रेक करावा लागतो. येथे जाण्यासाठी काहीजण घोड्याचा वापर करतात, तर काहीजण चालत जातात. घोड्यावरून जाण्यासाठी साधारण तीन-साडेतीन हजार रुपये खर्च येतो.आदि कैलासच्या पायथ्याशी पार्वती सरोवर मंदिर आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे येथे भगवान शिव आणि पार्वती यांनी काही काळ वास्तव्य केले होते, असे मानतात. त्यामुळेच याला पार्वती सरोवर किंवा पार्वती कुंड म्हटले जाते. हिवाळ्यात याचे पाणी गोठते. याचा विस्तार साधारण पाच किलोमीटर आहे. पार्वती सरोवराजवळ ‘भीम की खेती’ नावाचे एक ठिकाण आहे..याबाबत एक पौराणिक कथा सांगितली जाते. स्थानिक लोकांची अजूनही अशी श्रद्धा आहे, की इथे पांडवांच्या अज्ञातवासाच्या काळात भीमाने भाताची शेती केली होती. आदि कैलासचा ट्रेक झाल्यानंतर तेथील आणखी एका ठिकाणाला आवर्जून भेट द्यावी. काली नदीचा उगम ज्या ठिकाणी झाला, त्या कालापानी येथे काली मातेचे मंदिर आहे. तसेच कुटी गावातही जाता येऊ शकते. या गावात पांडावांचे वास्तव्य होते असे मानले जाते. कुंतीच्या नावावरून या गावाचे नाव कुटी पडले असावे. आदि कैलासचा अवर्णनीय अनुभव घेऊन पुन्हा धारचुला येथे मुक्कामी परतावे.वैष्णव हेंद्रे लाइफलाइन टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्सचेसंचालक आहेत.ओम पर्वतबर्फाच्या थराखाली लपलेल्या पर्वतावर ‘ओम’सारखा आकार तयार झालेला दिसतो, म्हणून या पर्वताचे नाव ‘ओम पर्वत’. याची उंची ५,५९० मीटर म्हणजेच १८,३४० फूट इतकी आहे. हे हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार, अ, उ, म या तीन वर्णांपासून ॐ (ओम) तयार होतो. हा पर्वत या ओमकारचे प्रतीक मानला जातो, त्यामुळे लाखो भाविक या पर्वताकडे आकर्षित होतात. ओम पर्वतापासून काही किलोमीटर अंतरावरून दिव्य कैलास पर्वताचे दर्शनदेखील होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 