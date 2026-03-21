Premium|Qutub Minar and Mahabodhi Temple : कुतुबमिनार: भारतातील सर्वात उंच दगडी मनोऱ्याची ऐतिहासिक कथा

वरूण परबकुतुबमिनार जवळचे शहर : दिल्लीजवळचे विमानतळ : इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्लीजवळचे रेल्वेस्थानक :\tहजरत निजामुद्दीन जंक्शन केव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्च वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : दिल्लीपासून १८ किलोमीटर अंतरावर असणारा मेहेरोली येथील तब्बल ७२ मीटर उंची असणारा हा जगप्रसिद्ध मनोरा. वालुकाश्म आणि संगमरवर यांचा वापर करून बांधलेला आणि सुबक शिलालेखांच्या पट्ट्यांनी कोरलेला कुतुबमिनार हा भारतातील सर्वात उंच दगडी मनोरा आहे. ह्या मनोऱ्याचे बांधकाम मामलूक घराण्याचा सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक याने ११९९मध्ये आपल्या विजयश्रीचे प्रतीक म्हणून सुरू केले. पुढे त्याचा उत्तराधिकारी सुलतान अल्तमश याने १२३०मध्ये ह्या मनोऱ्याचे बांधकाम पूर्ण केले. नंतरच्या काळात फिरोजशहा तुघलकाने १३६८मध्ये मनोऱ्याची डागडुजी करून त्यावर पाचवा मजला बांधला. भारतात इस्लामी सत्ता स्थिर झाल्यावर पर्शियन शैलीत बांधण्यात आलेली ही पहिलीच उल्लेखनीय वास्तू. या मनोऱ्याच्या रचनेवर भारतीय वास्तुशैलीचादेखील प्रभाव दिसतो. याच आवारात ‘कुव्वत-उल्-इस्लाम’ नावाची सुंदर मशीद आहे. या मशिदीद्वारे पश्चिम आशियात विकसित झालेली इस्लामी वास्तुकलेची अभिजात शैली भारतात आली. या मनोऱ्याचे खालचे तीन मजले तांबड्या-पिवळ्या वालुकाश्मात आहेत, तर वरचे दोन मजले पांढऱ्या संगमरवरात आहेत. मनोऱ्यावर सुंदर अक्षरांमध्ये कुराणातील वचने ‘अरेबस्क’ नक्षीप्रकाराच्या माध्यमातून कोरली आहेत. ह्या मनोऱ्यास ३७६ पायऱ्या असून, येथे पुरेशी हवा व उजेड आहे. मनोऱ्यामधून आजूबाजूच्या अफाट परिसराचे दर्शन होते..महाबोधी मंदिर संकुलजवळचे शहर : गयाजवळचे विमानतळ : गया विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : गयाकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : गया शहरापासून ११ किलोमीटर अंतरावर निरंजना (किंवा निलांजना अथवा फल्गू) नदीच्या काठी वसलेले हे प्राचीन बौद्ध अवशेषांचे शहर. याच शहरात भगवान बुद्धांना बोधिवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली. येथील पहिले मंदिर सम्राट अशोकाने इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकात बांधले होते, तर महाबोधी मंदिराची बांधणी इ.स. पाचशे ते सहाशेदरम्यान झाली असावी. गुप्त काळाच्या उत्तरार्धात विटांनी बांधलेल्या अशा आजही सुस्थितीत असल्या भारतातील सर्वात जुन्या बौद्ध वास्तूंपैकी हे एक आहे. भगवान बुद्धांनी ज्ञानप्राप्तीनंतर पुढील काळ ज्या ठिकाणी व्यतित केला, ती ठिकाणे या संकुलात जतन केली आहेत. भगवान बुद्धांच्या वास्तव्यामुळे पवित्र झालेली अनिमेष, चंक्रमण, रत्नघर, अजपाल वृक्ष, मुचलिंद ऱ्हद, राजायतन, वज्रासन इत्यादी काही स्थळे बोधिवृक्षाच्या आसमंतात आढळतात. याशिवाय जिथे भगवान बुद्ध ध्यानाला बसले होते त्या जागेची खूण म्हणून, सम्राट अशोकाने ‘वज्रासन’ नावाचा दगडी चबुतरा येथे बांधला आहे. सम्राट अशोकाने काळ्या दगडावर कोरलेल्या भगवान बुद्धांच्या पाऊलखुणा येथे पाहायला मिळतात. स्तूपामध्ये बुद्धमूर्ती असून तिथल्या कठड्याच्या स्तंभांवर जातकग्रंथातील व बुद्धजीवनातील प्रसंग कोरलेले आहेत. याशिवाय विविध पशू-पक्षी, फुले असे नक्षीकाम येथे आढळते. एकूण शिल्पांमध्ये कमळाचे प्रतीकशिल्प सर्वत्र आढळते. लहान स्तूपांवरही बुद्धमूर्ती खोदलेल्या असून स्तूपांची प्रतिकेही दिसतात. येथील शिल्पशैलीवर शुंग, कुशाण अशा विविध शैलींची छाप असून त्यांचे मिश्रण झालेले आढळते..Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.अहमदाबादजवळचे विमानतळ : सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अहमदाबादजवळचे रेल्वेस्थानक : अहमदाबाद जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : साबरमती नदीच्या पूर्व तीरावर इ.स. पंधराव्या शतकात सुलतान अहमद शहाने वसवलेले हे सल्तनत काळातील समृद्ध वास्तुकलेचे दर्शन देणारे शहर. या शहरामध्ये प्रामुख्याने भद्राचा किल्ला, शहराभोवतालच्या भिंती, प्रवेशद्वार, मशिदी, कबरी तसेच नंतरच्या काळातील महत्त्वाची हिंदू आणि जैन मंदिरे यांचा समावेश होतो. अहमदाबाद शहराची स्थापना इ.स. १४११मध्ये झाली. या शहराच्या बांधणीत विविध वास्तुशैलींचा अनोखा संगम पाहावयास मिळतो. ‘हवेली’, ‘पोळ’ आणि ‘खडकी’ हे येथील सामाजिक स्थापत्याचे मुख्य घटक आहेत. यातील केंद्रीय आकर्षण असलेला भद्रा किल्ला ४३ एकर क्षेत्रफळात पसरलेला आहे. चौरसाकृती असलेल्या या किल्ल्याला एकूण आठ दरवाजे होते. याच्या भोवताली भक्कम तटबंदी होती. शहराचा विस्तार होत गेला, तशी सुल्तान अहमद शहाचा नातू महमूद बेगडा याने शहराची तटबंदीही वाढवली. येथील लाकडी कोरीवकाम अहमदाबादच्या अद्वितीय वारशाचे आणि संस्कृतीचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू अशा विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांच्या उपस्थितीमुळे अहमदाबाद हे सांस्कृतिक सहअस्तित्वाचे एक विलक्षण उदाहरण ठरते..व्हिक्टोरियन- गॉथिक कलाशिल्पांचा समूह, मुंबईजवळचे शहर : मुंबईजवळचे विमानतळ : छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील ऐतिहासिक युरोपीय वास्तुकलेचे प्रदर्शन घडवणाऱ्या इमारतींचा हा समूह. जागतिक व्यापार केंद्र झाल्यानंतर, एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिशांनी मुंबई शहरात एक महत्त्वाकांक्षी नगररचना प्रकल्प राबवला. याअंतर्गत मुंबईत ओव्हल मैदानाच्या भोवती दोन टप्प्यांमध्ये विविध इमारती उभारण्यात आल्या. यातील पहिल्या विस्तारामध्ये १८८०च्या दशकात व्हिक्टोरियन-गॉथिक सार्वजनिक इमारतींचा गट आणि ‘ओव्हल मैदान’ तयार करण्यात आले. या योजनेचा दुसरा विस्तार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘बॅकबे रिक्लेमेशन स्कीम’द्वारे झाला. या योजनेमुळे मुंबईला पश्चिमेकडे विस्तारण्याची नवीन संधी मिळाली, ज्यातून आर्ट डेको शैलीतील निवासी, व्यावसायिक आणि मनोरंजन इमारती तसेच ‘मरीन ड्राइव्ह’ या समुद्रकिनाऱ्याची निर्मिती झाली. आज ओव्हल मैदानाच्या पूर्वेला व्हिक्टोरियन गॉथिक इमारतींचा आणि पश्चिम बाजूला आर्ट डेको इमारतींचा भव्य समूह पाहायला मिळतो. यामध्ये राजाभाई क्लॉक टॉवर, मुंबई विद्यापीठ क्षेत्र, दिवाणी आणि सत्र न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, डेव्हिड ससून लायब्ररी, एल्फिन्स्टन कॉलेज, एस्प्लेनेड मॅन्शन, रिगल सिनेमागृह, इरॉस सिनेमागृह अशा अनेक विविध इमारतींचा समावेश होतो. सूर्यास्ताच्यावेळी ह्या भागात फिरताना आपण जणूकाही इतिहासात शंभरेक वर्षे मागे गेलो आहोत, असे वाटते..मोईदाम, अहोमराजवंशाची दफनस्थळेजवळचे शहर : शिवसागरजवळचे विमानतळ : जोरहाट विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : शिमलगुडीकेव्हा जाल? : सप्टेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : पूर्व आसाममधील 'पत्काई' पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेले ही टेकडीसदृश्य पवित्र दफन स्थळे 'ताई-अहोम' राजवंशाने डोंगर, जंगले आणि पाणी या नैसर्गिक रचनेचा वापर करून तयार केली आहेत. इ.स. तेराव्या शतकात राजकुमार 'सिउ-खा-फा' याच्या नेतृत्वाखाली ताई-अहोम समुदायाने सध्याच्या आसाममध्ये स्थलांतर केले. 'चराईदेव' हे ठिकाण त्यांनी राजधानी व शाही स्मशानभूमीसाठी निवडले. तेराव्या ते एकोणासाव्या शतकापर्यंत त्यांनी ही दफन पद्धत जोपासली. या परिसरात ९०पेक्षा जास्त ऐतिहासिक मोईदाम सुस्थितीत आहेत. मोइदाम म्हणजे ताई-अहोम भाषेत 'आत्म्याचे घर'. मोइदामच्या रचनेत विटा किंवा दगडाने बांधलेल्या पोकळ घुमटावर मातीचा ढिगारा घातला जातो. या ढिगाऱ्याच्या वरच्या बाजूला मध्यभागी एक छोटे मंदिर असते, जे अष्टकोनी भिंतीने वेढलेले असते. हे वरचे मंदिर म्हणजे 'मुंगक्लांग', ज्याला स्वर्ग आणि पृथ्वीला जोडणारी सोन्याची शिडी मानले जाते. येथे आजही 'मे-दाम-मे-फी' (पूर्वजांची पूजा) यांसारखे विधी केले जातात. 'बुंरजी' या अहोम राजवंशाच्या शाही इतिवृत्तामध्ये या मोइदामच्या निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य, मजूर आणि अंत्यसंस्काराच्या विधींची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. इथल्या स्थानिकांनी शेकडो वर्षे या परंपरेला आणि वास्तूंना जपले आहे, त्यामुळे आज शेकडो वर्षे उलटूनही बहुतांश मोईदाम सुस्थितीत आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.