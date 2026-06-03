Premium|Future of Human Translators : एआयच्या युगातही मानवी अनुवादकांची गरज का कायम आहे?

लीना सोहोनीएआयनं अनुवादकांची जागा घेतलेली नाही, तर तो माणसाच्या हातातला अल्लाउद्दीनचा चिराग आहे. त्याच्या अंगात जरी प्रचंड ताकद असली, तरी त्याचा उपयोग कसा करायचा हे माणसाच्या हातात आहे. तो साधन आहे, निर्णयकर्ता नाही. त्यामुळे माणसाचं काम अधिक सूक्ष्म आणि सर्जनशील झालं आहे. जे या बदलाला समजून घेतील, त्याला स्वीकारतील आणि त्याच्याशी जुळवून घेतील, ते या क्षेत्रात पुढेही तितक्याच सक्षमपणे काम करत राहतील.मी गेली ३८-३९ वर्षं अनुवादाच्या क्षेत्रात काम करत आहे, आणि २०२०पासून विश्व मराठी परिषदेतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या अनुवाद कार्यशाळांमध्ये मार्गदर्शक म्हणूनही काम करते आहे. या दीर्घ प्रवासात मी अनेक बदल पाहिले आहेत. सुरुवातीच्या काळात सहभागींकडून जे प्रश्न यायचे, त्यात मशिन ट्रान्सलेशन, गूगल ट्रान्सलेट किंवा तशीच इतर काही सॉफ्टवेअर्स प्रचलित झाल्यामुळे आता मानवी अनुवादकांचं भविष्य काय असणार, अशी भीती व्यक्त केली जायची. त्यावेळी या प्रश्नाचं उत्तर तुलनेनं सोपं होतं, कारण तोपर्यंत एआयनं सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनात प्रवेश केलेला नव्हता. मशिन ट्रान्सलेशन ही संकल्पना अस्तित्वात होती, पण ती मर्यादित स्वरूपात वापरली जात होती. तिचा वापर मुख्यतः शब्दशः अनुवादापुरता होत असे आणि त्यात अनेक त्रुटी स्पष्ट दिसत असत. त्यामुळे मानवी अनुवादकांची गरज अजूनही निर्विवाद मानली जात होती. त्या काळात ‘अनुवाद’ ही पूर्णपणे मानवी कौशल्यावर आधारित गोष्ट मानली जात होती. एका भाषेतला अर्थ, भावना, संदर्भ, संस्कृती, विनोद, व्यंग, लोकजीवन आणि नातेसंबंध यांचं दुसऱ्या भाषेत रूपांतर करणं हे मशिनच्या आवाक्याबाहेरचं काम आहे, असं सर्वसाधारण मत होतं..Premium|Permanent Roommates Web Series Analysis : माध्यम, संवाद आणि मेंदूतले डावे-उजवे....बदलाचा टप्पा आणि एआयचा प्रवेशगेल्या काही वर्षांत चित्र झपाट्यानं बदललं आहे. एआयआधारित साधनांनी अनुवादाच्या क्षेत्रात मोठा आणि निर्णायक बदल घडवून आणला आहे. नोव्हेंबर २०२२नंतर ‘चॅट जीपीटी’, ‘गूगल बार्ड’ आणि ‘मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट’ यांसारखी एआय टूल्स सर्वसामान्य लोकांच्या हातात आली आणि परिस्थिती वेगाने बदलू लागली. पुढे गूगलने आपला ‘बार्ड’ अधिक प्रगत स्वरूपात ‘जेमिनाय’ म्हणून सादर केला. यामुळे शोध, लेखन आणि भाषांतर यांसारखी कामं अधिक जलद, सुलभ आणि सहज उपलब्ध होऊ लागली. आज परिस्थिती अशी आहे, की मोबाईलमध्येच एआय समाविष्ट झाल्यामुळे भाषांतराची सुविधा कुठल्याही क्षणी उपलब्ध होते. काही सेकंदांत संपूर्ण मजकूर एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत रूपांतरित होणं ही गोष्ट आता सोपी झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो - ‘मानवी अनुवादकांची अजूनही गरज आहे का?’बदल झालेला आहे, पण गरज संपलेली नाहीवरील प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं सरळ देता येत नाही. कारण अनुवादाच्या पद्धतीत आणि कामाच्या स्वरूपात बदल नक्कीच झाला आहे, पण त्यामुळे मानवी अनुवादकांची गरज संपलेली नाही. फक्त तिचं स्वरूप बदलत आहे. बदलाच्या या लाटेवर जो स्वार होईल आणि जुन्याची कास न सोडता जो या बदलाशी मिळतंजुळतं घेऊन त्याच्या सहकार्यानं काम करण्याचं तंत्र आत्मसात करेल, अशा अनुवादकांची आता गरज निर्माण होणार आहे.अनुवाद हा दोन भाषांमधला सेतू असतो. यात भावार्थ जितका महत्त्वाचा, तितकीच त्याच्या पाठोपाठ आलेली संस्कृतीसुद्धा! अनेक वेळा शब्दशः अनुवाद केल्यानं मूळ भावना हरवते. एखाद्या वाक्यातील शब्दांमधून जे व्यक्त होतं, ते त्या समाजाच्या अनुभवांमधून, सवयींमधून आणि संवेदनांमधून तयार झालेलं असतं. म्हणूनच एखाद्या मराठी वाक्यातील म्हण, ग्रामीण बोली किंवा भावनिक उद्गार याचा इंग्रजीत सरळ अनुवाद केला, तर तो निर्जीव वाटतो. कारण त्या वाक्यामागचा जिवंत अनुभव हरवतो.भाषा हे फक्त संवादाचं साधन नाही, भाषा हा संस्कृतीचा भाग आहे. संस्कृती समजून घेतल्याशिवाय चांगला अनुवाद शक्य नाही, आणि इथंच मानवी अनुवादकाची खरी ताकद दिसते!.एआयची भूमिका आणि मर्यादाजिथं मजकूर लिहिण्यामागचा उद्देश माहिती पुरवणं, सूचना देणं एवढाच मर्यादित असतो, तिथं एआय प्रभावी ठरते. साधे माहितीपर लेख, ई-कॉमर्स कन्टेंट, रिपिटेटिव्ह डॉक्युमेंट्स, प्राथमिक सबटायटल्स आणि बेसिक रिपोर्ट्स यांसारखी कामं आता वेगानं एआयच्या मदतीनं होत आहेत. ज्या कामांमध्ये वेग आणि प्रमाण महत्त्वाचं असतं, तिथं मशिन अधिक कार्यक्षम ठरतं कारण त्याला थकवा नाही, भावनिक गुंतागुंत नाही आणि ते सतत एकसारख्या गतीनं काम करू शकतं.त्यामुळे ‘फक्त शब्दशः अनुवाद’ करण्याच्या कामांसाठी आता मानवी भाषांतरकारांची गरज भासणार नाही. पण याचा अर्थ ‘अनुवादक’ हा करिअर ऑप्शन संपला असा नाही. उलट अनुवादकाचं काम अधिक विकसित आणि सूक्ष्म होत चाललं आहे.भारतातील सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे भाषांची विविधता. मराठी, हिंदी, तमिळ, बंगाली, तेलगू यांसारख्या भाषांमध्ये प्रचंड प्रमाणात कन्टेंट तयार होत आहे. ही विविधता केवळ भाषांची नाही, तरत्या त्या भाषांमागच्या संस्कृतींची, जगण्याच्या पद्धतींची आणि विचार करण्याच्या शैलींचीही आहे. प्रत्येक भाषेत स्वतःच्या म्हणी, स्वतःचे वाक्प्रचार, स्वतःची भावनिक अभिव्यक्ती असते. त्यामुळे एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत जाणं म्हणजे फक्त शब्दांचा बदल नाही, तर एका संपूर्ण जगाचा दुसऱ्या जगात प्रवेश असतो.पण एक वास्तव हेही आहे, की एआय अजूनही भारतीय भाषांमध्ये अनेकदा अपूर्ण किंवा कृत्रिम अनुवाद देते. विशेषतः जेव्हा मजकूर साधा, सरळ माहितीपुरता असतो, तेव्हा कदाचित तो समाधानकारक वाटू शकतो. पण जिथं भावार्थ, संदर्भ किंवा सांस्कृतिक छटा महत्त्वाची असते, तिथं त्याची मर्यादा लगेच जाणवते. अनेकदा वाक्य व्याकरणदृष्ट्या बरोबर असतं, पण त्यातली नैसर्गिकता हरवलेली असते, त्यामुळे ते कृत्रिम वाटू शकतं. म्हणजे ते चूक म्हणता येणार नाही असंही वाटतं, पण ‘हे असं कोणी बोलणारच नाही’ अशीही भावना येते..IPL 2026 Award List: ऑरेंज-पर्पल कॅप आणि बक्कळ पैसा... पुरस्कार सोहळ्यातही वैभव सूर्यवंशीचाच डंका! पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी.बोलीभाषा हा तर अजून मोठा मुद्दा आहे. ग्रामीण भागात वापरले जाणारे शब्द, विशिष्ट प्रदेशातील वाक्यरचना किंवा एखाद्या समुदायाची बोलण्याची पद्धत एआयला पूर्णपणे समजतेच असं नाही. त्यामुळे अनुवाद करताना मूळ मजकुराचा ‘स्वर’ बदलतो. तो मजकूर माहिती देतो, पण भावना हरवून बसतो.‘आईचा पदर’, ‘गुरगुट्या भात आणि सोबत लिंबाचं लोणचं’ अशा शब्दांमध्ये एक विशिष्ट सामाजिक आणि भावनिक संदर्भ असतो. हा संदर्भ समजल्याशिवाय केलेला अनुवाद केवळ शब्दांपुरता राहतो आणि त्यातलं चैतन्य हरवतं.तसंच सांस्कृतिक संदर्भ हा तर अनुवादात अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. एखादी म्हण, एखादा सण, एखादी सामाजिक सवय किंवा नात्यांमधला सूक्ष्म अर्थ हे सगळं केवळ शब्दांमध्ये पकडता येत नाही. उदाहरणार्थ, मराठीत एखादं वाक्य प्रेमानं किंवा उपरोधानं वापरलं जातं, पण इंग्रजीत त्याचा सरळ अनुवाद केला, तर तो कधीकधी चुकीचा अर्थ देऊ शकतो किंवा कोरडा वाटू शकतो. इथंच एआय अडखळतं. मानवी अनुवादकाच्या अनुवादामागं त्यांचं अनुभवविश्व, त्याच्यावर झालेले संस्कार, त्याची आकलनशक्ती, बहुश्रुतता हे सर्व काही असतं. एआय मात्र भाषेमागचं जीवन समजून घेऊच शकत नाही.म्हणूनच मानवी अनुवादकांची गरज अजूनही मोठी आहे. कारण अनुवादकाचा संबंध फक्त शब्दांशी नसतो, तर अर्थाशी, संदर्भाशी आणि भावनेशी असतो. अनुवाद हा फक्त दोन भाषांमधला दुवा नसतो, तर दोन संस्कृतींमधला जिवंत पूल असतो, आणि हा पूल फक्त तांत्रिक अचूकतेवर नाही, तर संवेदनशीलतेवर उभा असतो.एआय अजूनही भारतीय भाषांमध्ये अनेकदा अपूर्ण किंवा कृत्रिम अनुवाद देते, पण ही मर्यादा फक्त ‘चुकीचा शब्द वापरण्यापुरती’ नसते, तर शब्दार्थांच्या सूक्ष्मतम छटेची असते. उदाहरणार्थ, ‘ती त्याच्याकडे बघत राहिली’ आणि ‘ती त्याच्याकडे बघतच राहिली’ या दोन वाक्यांमधला सूक्ष्म फरक एआय अनेकदा ओळखत नाही. त्यामुळे ते दोन्ही वाक्यांचा सारखाच अर्थ देते - ‘She kept looking at him.’ पण मराठीतल्या त्या ‘च’मुळे निर्माण होणारी भावछटा मात्र त्या अनुवादात हरवून जाते. तसंच ‘जीव अगदी टांगणीला लागला होता’ किंवा ‘त्याच्या अंगावर सरसरून काटा आला’ यांसारख्या वाक्यांचा सरळ अनुवाद केला, तर तो इंग्रजीमध्ये यांत्रिक वाटतो. कारण अशा वाक्यांचा अर्थ शब्दशः नसतो, तर अनुभवात्मक असतो. तो अनुभव समजून घेतल्याशिवाय योग्य अनुवाद शक्य नाही.आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्याला इंग्रजीत आपण ‘Reading between the lines’ म्हणतो. कथा कादंबरीतील संवादात कधी पॉज असतात, उपरोध असतो, प्रेम असतं, जुना संदर्भ असतो. हे व्यक्त करताना लेखक प्रश्नचिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, कंस, इटॅलिक्स इत्यादींचा प्रभावी वापर करतो. पण एआय बहुतेक वेळा हा भावार्थ फरक अचूक पकडू शकत नाही. उदाहरणार्थ, ‘फार शहाणे आहात तुम्ही!’ यातला उपहास एआयला कळणारच नाही.याशिवाय अजून एक मोठी मर्यादा म्हणजे Contextual Continuity. लांबलचक मजकुरात एखादा शब्द, विशेषनाम, व्यक्तीचा हुद्दा किंवा संदर्भ आधी आला असेल, तर पुढे तो सातत्यानं तसाच ठेवणं महत्त्वाचं असतं. मानवी अनुवादक ते सहज लक्षात ठेवतो, पण एआयनं केलेल्या भाषांतरात अनेकदा वेगवेगळ्या भागांमध्ये विसंगती राहू शकते.म्हणूनच, एआय जरी वेगवान असले, तरी ते अजूनही ‘Interpretation’च्या स्तरावर कमकुवत आहे. ते मजकूर वाचते, पण त्याचा अनुभव घेत नाही, आणि अनुवादात नेमका हाच अनुभव सर्वात महत्त्वाचा असतो..अनुवादकाची भूमिका होईल व्यापकएआयमुळे अनुवादाचं क्षेत्र संपणार नाही, उलट त्याचा विस्तार होणार आहे. फक्त ‘अनुवादक’ ही जुनी भूमिका बदलत जाऊन आता तिचं स्वरूप अधिक व्यापक होत आहे. भविष्यात अनुवादक केवळ दोन भाषांमधला दुवा राहणार नाही, तर तो कन्टेंटला स्थानिक संदर्भात रूपांतरित करणारा, त्याला नैसर्गिक करणारा आणि गरजेनुसार त्यात सुधारणा करणारा एक महत्त्वाचा व्यावसायिक असेल.कन्टेंट लोकलायझेशन, सबटायटलिंग, ट्रान्सक्रिएशन आणि एआय-आधारित पोस्ट एडिटिंग यांसारख्या नव्या भूमिका झपाट्याने वाढत आहेत. विशेषतः डिजिटल माध्यमं, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, शिक्षण क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय यांमध्ये अशा कौशल्यांची मागणी वाढते आहे. याठिकाणी एआय सुरुवातीचा मसुदा तयार करते, पण त्याला अंतिम, नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या योग्य स्वरूप देणं हे मानवी अनुवादकाचं काम ठरतं.म्हणूनच भविष्यात अनुवादक हा ‘Replacement’ नाही, तर ‘Upgraded Role’मध्ये दिसेल. ज्या अनुवादकांना भाषा, संदर्भ आणि तंत्रज्ञान यांचा योग्य संगम साधता येईल, त्यांच्यासाठी या क्षेत्रात संधी अधिक विस्तृत आणि टिकाऊ राहतील.एआयनं अनुवादकांची जागा घेतलेली नाही, तर तो माणसाच्या हातातला अल्लाउद्दीनचा चिराग आहे. त्याच्या अंगात जरी प्रचंड ताकद असली, तरी त्याचा उपयोग कसा करायचा हे माणसाच्या हातात आहे. तो साधन आहे, निर्णयकर्ता नाही. त्यामुळे माणसाचं काम अधिक सूक्ष्म आणि सर्जनशील झालं आहे. जे या बदलाला समजून घेतील, त्याला स्वीकारतील आणि त्याच्याशी जुळवून घेतील, ते या क्षेत्रात पुढेही तितक्याच सक्षमपणे काम करत राहतील.शेवटी एवढंच म्हणता येईल, की विणकरानं सहा महिने घाम गाळून आपल्या कुशल बोटांनी विणलेली पैठणी आणि संगणकावर चालणाऱ्या यंत्रमागावर तयार झालेली पैठणी यात जो मूलभूत फरक आहे, तोच मानवी अनुवाद आणि एआयद्वारे केलेल्या अनुवादात आहे.लीना सोहोनी ज्येष्ठ अनुवादिका व लेखिका अाहेत.भविष्यात कोणते अनुवादक टिकतील?जे अनुवादक एआयचा आपल्या कामात वापर कसा करून घ्यायचा याचं तंत्र आणि मंत्र शिकतील.जे अनुवादक साहित्यिक अनुवादक कादंबऱ्या, कविता, आत्मचरित्रं आणि नाटकांमधील भावना व शैली जपण्यासाठी एआयचा साहाय्यक म्हणून वापर करतील.जे अनुवादक विषयतज्ज्ञ अनुवादक कायदा, वैद्यक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांमध्ये अचूकता राखण्यासाठी एआयची मदत घेतील.जे अनुवादक ट्रान्सक्रिएशन करताना जाहिराती आणि ब्रँडिंगमध्ये प्रभावी पर्याय तयार करण्यासाठी एआयचा उपयोग करतील.जे अनुवादक एआयनं तयार केलेला मजकूर तपासून त्याला नैसर्गिक, प्रवाही आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या योग्य करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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