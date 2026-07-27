Premium|AI Smart Glasses : स्मार्ट उपकरणे; सोय की धोका?

अतुल कहातेआजकाल आपण मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कॅमेरा, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट कार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि आता एआयवर चालणारे स्मार्ट चष्मे अशा अनेक उपकरणांनी वेढले गेलो आहोत. ही साधने आपले जीवन नक्कीच सोपे करतात, पण प्रत्येक नवीन सोयीसोबत काही नवीन धोकेही येतात. काही दिवसांपूर्वी एआयवर चालणाऱ्या स्मार्ट चष्म्यांबद्दल गोपनीयतेचे प्रश्न चर्चेत आले. त्याच काळात भारतात काही ठिकाणी चिनी बनावटीच्या इलेक्ट्रिक रिक्षा दूरवरून बंद पाडल्याचा दावा करण्यात आला. अशा घटना ऐकल्या की एक प्रश्न पडतो - ही उपकरणे आपल्या नियंत्रणात आहेत, की आपण त्यांच्या?हा विषय समजून घेताना घाबरण्याची गरज नाही. पण अंधविश्वास ठेवण्याचीही गरज नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा, पण डोळे उघडे ठेवून!सुरुवात करू या स्मार्ट चष्म्यांपासून. काही कंपन्यांनी असे चष्मे तयार केले आहेत की ते फोटो काढू शकतात, व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात, आवाज ऐकू शकतात आणि एआयच्या मदतीने अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात. वापरणाऱ्याला हे खूप सोयीचे वाटते. रस्ता शोधणे, भाषांतर करणे, माहिती मिळवणे किंवा फोन न काढताच कामे करणे सहज शक्य होते..Premium|AI Financial Privacy Risks : डिजिटल धोका समजून घ्या!.पण समजा एखादी व्यक्ती असा चष्मा घालून तुमच्याशी बोलत आहे. आणि तुम्हाला हे कळतच नाही आहे, की तुमचे बोलणे रेकॉर्ड होत आहे का, तुमचा फोटो घेतला जात आहे का किंवा तुमचा चेहरा एखाद्या एआय प्रणालीकडे पाठवला जात आहे का. पूर्वी फोटो काढताना कॅमेरा दिसायचा. आता कॅमेरा डोळ्यांवरच बसलेला आहे, त्यामुळे गोपनीयतेची व्याख्याच बदलत आहे. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एआयची क्षमता. पूर्वी कॅमेरा फक्त फोटो काढत असे. आता एआयमुळे तो फोटो किंवा व्हिडिओ समजूनही घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या दुकानातील वस्तू पाहून त्याबद्दल माहिती सांगणे, समोर दिसणाऱ्या इमारतीची ओळख पटवणे, परदेशात एखादा फलक दिसला, तर लगेच त्याचे भाषांतर करणे किंवा एखाद्या वस्तूबद्दल प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर देणे, अशी अनेक कामे हे चष्मे करू शकतात. ही सुविधा खरोखरच उपयुक्त आहे. पण त्यासाठी चष्म्याला सतत आजूबाजूचे वातावरण पाहावे लागते, काही प्रमाणात त्याचे विश्लेषण करावे लागते आणि अनेक वेळा ती माहिती क्लाउडवरील एआय प्रणालीकडे पाठवावी लागते. त्यामुळे फक्त चष्मा वापरणाऱ्या व्यक्तीचीच नव्हे, तर त्याच्या आसपास असलेल्या इतर लोकांची माहितीही नकळत या प्रक्रियेत येऊ शकते.समजा एखादी व्यक्ती बँकेत उभी आहे. तिच्या हातात खाते क्रमांक असलेला कागद आहे, किंवा एखादा डॉक्टर रुग्णाची कागदपत्रे पाहत आहे, एखाद्या कार्यालयात संगणकाच्या पडद्यावर गोपनीय माहिती दिसत आहे, अशा वेळी जवळ उभ्या असलेल्या व्यक्तीने एआय चष्मा घातला असेल, तर त्या माहितीचे चित्रीकरण होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. अर्थात, याचा अर्थ प्रत्येक वापरकर्ता गैरवापरच करेल असे नाही. पण तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यावर त्याचा गैरवापर करणारे काही लोक नेहमीच असतात. म्हणूनच अनेक कंपन्या, संशोधन संस्था आणि काही सरकारी कार्यालयांनी अशा उपकरणांच्या वापराबाबत स्वतंत्र नियम तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या ठिकाणी गोपनीय माहिती असते, तिथे मोबाईलप्रमाणेच एआय चष्म्यांवरही निर्बंध घालण्याची चर्चा अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. पुढील काही वर्षांत ‘कॅमेरा निषिद्ध’ या फलकाबरोबर ‘एआय चष्मे निषिद्ध’ असे फलक दिसले, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.समस्या फक्त रेकॉर्डिंगची नाही. समजा, एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याची ओळख पटवणारी प्रणाली अशा चष्म्याशी जोडली गेली. रस्त्यावर चालणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, सोशल मीडियावरील माहिती किंवा इतर तपशील काही सेकंदांत समोर आले तर? आज सर्वच चष्मे असे करत नाहीत, पण तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य आहे. म्हणूनच अनेक देशांमध्ये अशा उपकरणांवर नियम कसे असावेत यावर चर्चा सुरू आहे..दुसरा मुद्दा म्हणजे स्मार्ट उपकरणांमधून गोळा होणारा डेटा. आपण कोणत्या ठिकाणी जातो, कोणाशी बोलतो, किती वेळ बोलतो, कोणते प्रश्न विचारतो, कोणते फोटो काढतो, आपल्याला काय आवडते, आपण काय खरेदी करतो, अशी प्रचंड माहिती या उपकरणांकडे जमा होत असते. ही माहिती कंपन्यांसाठी खूप मौल्यवान असते. तिचा उपयोग चांगल्या सेवांसाठीही होऊ शकतो, पण त्याच माहितीचा गैरवापरही होऊ शकतो. म्हणून डेटा कुठे जातो, किती काळ साठवला जातो आणि कोणाला उपलब्ध असतो हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळू या. आज जवळजवळ प्रत्येक आधुनिक वाहनांमध्ये संगणक बसवलेला असतो. इंजिन, ब्रेक, बॅटरी, दिवे, एअर कंडिशनर, जीपीएस, मोबाईल ॲप्स असे सगळे एक किंवा अनेक संगणकीय प्रणालींनी नियंत्रित केलेले असते. अनेक वाहनांना इंटरनेटशी जोडण्याची सुविधाही असते. त्यामुळे उत्पादक कंपनीला सॉफ्टवेअर अपडेट पाठवता येते, बिघाड शोधता येतो किंवा काही सुविधा सुधारता येतात. याच सुविधेमुळे धोकाही निर्माण होऊ शकतो.भारतात काही चिनी बनावटीच्या इलेक्ट्रिक रिक्षा दूरवरून बंद झाल्याचे दावे समोर आले. प्रत्येक घटनेचे कारण वेगळे असू शकते आणि सर्वच दावे अधिकृतरित्या सिद्ध झालेले नाहीत. पण तांत्रिकदृष्ट्या एखाद्या वाहनात ‘रिमोट कंट्रोल’ किंवा ‘किल स्विच’सारखी यंत्रणा असेल, तर विशिष्ट परिस्थितीत वाहनाचे काही कार्य बंद करणे शक्य असते. काही कंपन्या चोरी झालेल्या वाहनांचा माग काढण्यासाठी किंवा गंभीर बिघाड झाल्यास संरक्षणासाठी अशा सुविधा ठेवतात. पण अशा सुविधेवर योग्य नियंत्रण नसेल, तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो..Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती.यातून एक मोठा प्रश्न पुढे येतो. आपण वाहन विकत घेतो म्हणजे त्यावर आपली पूर्ण मालकी असते का? की त्याचे काही अंशी नियंत्रण अजूनही उत्पादक कंपनीकडे असते? हा प्रश्न आज फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांपुरता मर्यादित नाही. अनेक आधुनिक गाड्या, ट्रॅक्टर, औद्योगिक यंत्रे आणि अगदी काही घरगुती उपकरणेही इंटरनेटशी जोडलेली असतात. याच प्रकारचा धोका स्मार्ट घरांमध्येही आहे. आज अनेक लोक घरात इंटरनेटवर चालणारे कॅमेरे, दरवाज्यांची कुलुपे, दिवे, पंखे, स्पीकर आणि इतर उपकरणे वापरतात. जर एखाद्या हॅकरला या प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळाला तर तो फक्त डेटा चोरत नाही, तो प्रत्यक्ष उपकरणे नियंत्रित करण्याचाही प्रयत्न करू शकतो. जगभरात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. यामध्ये सुरक्षित पासवर्ड नसल्यामुळे घरातील कॅमेरे दुसऱ्यांच्या ताब्यात गेलेले आहेत.रुग्णालये, कारखाने आणि वीज प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणीही हीच समस्या अधिक गंभीर स्वरूपात दिसते. आज अनेक औद्योगिक यंत्रणा संगणक आणि नेटवर्कवर चालतात. त्यावर सायबर हल्ला झाला तर केवळ माहिती चोरीला जात नाही, तर उत्पादन थांबू शकते, सेवा बंद पडू शकते किंवा मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. काही देशांमध्ये वीज वितरण, पाणीपुरवठा आणि इंधन व्यवस्थेवर झालेल्या सायबर हल्ल्यांची उदाहरणे आधीच समोर आली आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ही आता फक्त आयटी विभागाची जबाबदारी राहिलेली नाही. ती राष्ट्रीय सुरक्षेचाही भाग झाली आहे..या सर्व समस्यांचे मूळ एकाच ठिकाणी आहे. आपण हार्डवेअर विकत घेतो, पण त्याचा जीव सॉफ्टवेअरमध्ये असतो आणि सॉफ्टवेअर वेळोवेळी बदलत राहते. अपडेट येतात, नवीन सुविधा जोडल्या जातात, काही वेळा चुका दुरुस्त होतात. पण काही वेळा नवीन त्रुटीही निर्माण होतात. म्हणून सॉफ्टवेअर सुरक्षित असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, जितके उपकरण मजबूत असणे महत्त्वाचे आहे.सरकार आणि नियामक संस्थांची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. देशात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्ट उपकरणांसाठी किमान सुरक्षा मानके असावीत. कोणता डेटा परदेशात जातो, तो कसा वापरला जातो, रिमोट कंट्रोलच्या सुविधा कोणत्या परिस्थितीत वापरता येतील, त्यावर ग्राहकाचे नियंत्रण किती असेल, यांबाबत स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे. ग्राहकाला त्याच्या उपकरणांमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत आणि कोणता डेटा पाठवला जातो हे समजण्याचा अधिकार असला पाहिजे.उत्पादक कंपन्यांनीही ‘सुरक्षा नंतर पाहू’ ही भूमिका सोडली पाहिजे. उत्पादन तयार करतानाच सुरक्षा हा मूलभूत भाग असायला हवा, यालाच तज्ज्ञ ‘Security by Design’ असे म्हणतात. उत्पादन बाजारात आल्यानंतर त्रुटी शोधण्यापेक्षा सुरुवातीपासून सुरक्षित रचना करणे अधिक योग्य ठरते.तंत्रज्ञानामुळे धोके वाढले आहेत, हे खरे आहे. पण त्याच तंत्रज्ञानामुळे अनेक समस्या सुटल्याही आहेत. ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, जीपीएस, व्हिडिओ कॉल, टेलिमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षण, आपत्कालीन सेवा - या सर्व गोष्टींनी आपले जीवन अधिक सोपे केले आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाला विरोध करणे हा उपाय नाही. त्याचा जबाबदारीने आणि जागरूकपणे वापर करणे हा खरा मार्ग आहे.आगामी काळात आपल्या आजूबाजूची जवळजवळ प्रत्येक वस्तू इंटरनेटशी जोडलेली असेल. फ्रीज, गाडी, घर, चष्मा, घड्याळ, टीव्ही, वैद्यकीय उपकरणे आणि कदाचित कपडेही! अशा जगात सर्वांत मौल्यवान गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे ‘विश्वास’. एखादे उपकरण आपल्यासाठी काम करत आहे की आपल्यावर लक्ष ठेवत आहे, याचा विचार प्रत्येकाने वेळोवेळी करायला पाहिजे.स्मार्ट तंत्रज्ञानाचे भविष्य निश्चितच उज्ज्वल आहे. पण ते सुरक्षित, पारदर्शक आणि माणसाच्या नियंत्रणाखाली राहिले तरच ठीक. अन्यथा सोयीसाठी तयार केलेली हीच साधने नकळत आपल्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू शकतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान स्वीकारा, पण विचारपूर्वकच. कारण स्मार्ट उपकरणांपेक्षा स्मार्ट वापरकर्ता असणे हेच आजच्या काळातील सर्वात मोठे संरक्षण आहे..सामान्य माणसाने काय करावे?कोणतेही स्मार्ट उपकरण विकत घेताना फक्त किंमत पाहू नये. त्या कंपनीचा सुरक्षा विषयातील इतिहास, नियमित अपडेट मिळतात का, गोपनीयतेबाबतचे धोरण काय आहे आणि ग्राहकांना किती काळ समर्थन दिले जाते, हेही पाहायला हवे. स्वस्त उपकरण सुरुवातीला फायदेशीर वाटते, पण दोन वर्षांनी अपडेट बंद झाले तर तेच उपकरण मोठा धोका ठरू शकते.डिफॉल्ट पासवर्ड कधीही तसेच ठेवू नयेत. अनेक लोक ‘admin’ किंवा ‘123456’सारखे पासवर्ड बदलतच नाहीत. हॅकरसाठी हे पहिले दार असते. मजबूत आणि वेगळे पासवर्ड वापरणे ही अतिशय साधी पण प्रभावी सवय आहे.ॲप्सना अनावश्यक परवानग्या देऊ नयेत. एखाद्या टॉर्च ॲपला संपर्क यादी किंवा मायक्रोफोनची गरज का आहे? एखाद्या साध्या ॲपला सतत तुमचे स्थान जाणून घेण्याची गरज का आहे? अशा प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक आहे.सॉफ्टवेअर नियमित अपडेट करत राहावे. अनेकांना अपडेटचा कंटाळा येतो. पण त्यामध्ये नवीन सुविधा जितक्या असतात, तितक्याच सुरक्षा दुरुस्त्याही असतात. जुने सॉफ्टवेअर वापरणे म्हणजे दार उघडे ठेवण्यासारखे असते.लेखक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातीलपुणेस्थित अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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