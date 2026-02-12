Premium|Ajanta Cave: अजिंठ्याच्या चित्रकलेतून उलगडणारी बुद्धाची करुणा आणि भारतीय समाजाची संवेदनशीलता

अमोघ वैद्यअजिंठ्याच्या चित्रांकडे पाहताना डोळ्यांसोबत मनही उघडं ठेवावं लागतं. कारण इथं पाहणाऱ्याला केवळ दृश्य मिळत नाही, इथं काळाच्या पलीकडून आलेली एक शांत, पण खोल बोलणारी कथा भेटते... आणि ती कथा आपल्यालाच आपल्याशी संवाद साधायला भाग पाडते!कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम् ।मंगल्यं प्रथमं चैतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम् ॥- विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् ४३.३८.अर्थ - सर्व कलांमध्ये चित्रकला श्रेष्ठ मानली जाते. ती मनुष्याला धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या जीवनाच्या चारही उद्दिष्टांची प्राप्ती करून देणारी कला आहे. घरात जे प्रथम मंगल व शुभ मानले जाते, ते म्हणजे चित्र; कारण चित्र केवळ भिंती सजवत नाही, तर जीवनाला अर्थ, सौंदर्य आणि अध्यात्माची दिशा देतं.कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम् ।मंगल्यं प्रथमं चैतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम् ॥- विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् ४३.३८अर्थ - सर्व कलांमध्ये चित्रकला श्रेष्ठ मानली जाते. ती मनुष्याला धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या जीवनाच्या चारही उद्दिष्टांची प्राप्ती करून देणारी कला आहे. घरात जे प्रथम मंगल व शुभ मानले जाते, ते म्हणजे चित्र; कारण चित्र केवळ भिंती सजवत नाही, तर जीवनाला अर्थ, सौंदर्य आणि अध्यात्माची दिशा देतं.अजिंठ्याची चित्रं पाहताना डोळे प्रथम थांबतात, आणि मग हळूहळू मन चालायला लागतं. कारण ही चित्रं क्षणांत उलगडणारी नाहीत, ती संयम मागतात, वेळ मागतात आणि पाहणाऱ्याकडून समजून घेण्याची तयारीही. इथं रंग फक्त सौंदर्य दाखवत नाहीत, तर समाजाची रचना, स्त्री-पुरुषांचं नातं, सत्तेची प्रतिमा, श्रद्धेची दिशा आणि करुणेचा विचार हे सारं एकाच वेळी व्यक्त करतात..या चित्रांतून बुद्धाचा काळ दिसतो, पण तो इतिहास म्हणून नव्हे; तो जीवनपद्धती म्हणून उभा राहतो. राजदरबारातील ऐश्वर्य, वनातील तपश्चर्या, नगरातील व्यवहार, स्त्रियांचे अलंकार, नर्तिकांची लय, प्राण्यांचे भाव हे सगळे एकत्र येऊन अजिंठ्याची चित्रं केवळ धार्मिक न ठेवता त्यांना ‘मानवी’ करतात. म्हणूनच अजिंठा ही फक्त बौद्ध कलेची उदाहरणं नाहीत, ती प्राचीन भारतीय समाजाच्या संवेदनशीलतेची दृश्य नोंद आहे.या लेखातून आपण अजिंठ्याच्या चित्रांकडे केवळ प्रसिद्ध कलाकृती म्हणून नव्हे, तर समजून घेण्याजोगा दृश्य अनुभव म्हणून पाहू. कारण अजिंठा लेणं पाहिलं जातं ते डोळ्यांनी, पण समजतं ते मनानं. अजिंठ्याच्या चित्रांकडे लक्ष दिलं की हळूहळू एक गोष्ट स्पष्ट होत जाते, ती म्हणजे इथली चित्रसृष्टी अनेक विषयांनी भरलेली असली, तरी तिचा केंद्रस्थ विचार एकाच व्यक्तीभोवती फिरतो - भगवान गौतम बुद्ध. भिंतींवर उमटलेली ही चित्रं शोभेसाठी रेखाटलेली नाहीत, ती बुद्धांच्या आयुष्याचा, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा आणि करुणेच्या व्यापक अर्थाचा दृश्य संवाद आहेत. बुद्धांचा जन्म, ऐश्वर्यपूर्ण राजजीवनाचा त्याग करून घेतलेला निर्णायक गृहत्याग, तपस्येच्या मार्गावर त्यांना विचलित करण्यासाठी मारानं केलेले प्रयत्न, श्रावस्तीतील अद्भुत चमत्कार, नालगिरीसारख्या उन्मत्त हत्तीचं शमन, तसंच राहुल यशोधरेशी जोडलेले भावस्पर्शी प्रसंग हे सारं इथं रंग, रेषा आणि भाव यांच्या साहाय्यानं सजीव झालेलं दिसतं..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.मात्र या चित्रविश्वाचा सर्वांत व्यापक आणि अर्थगर्भ भाग जातककथांनी व्यापलेला आहे. ‘जातक’ म्हणजे जन्म आणि या कथा म्हणजे बुद्धांच्या पूर्वजन्मांचा पट. त्या प्रत्येक जन्मात ते बोधिसत्त्व म्हणून ओळखले जातात; ज्याच्यामध्ये बुद्धत्वाची शक्यता दडलेली आहे, आणि जो भविष्यात संबोधी प्राप्त करणार आहे. या कथा केवळ धर्मोपदेशापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, त्या मानवी स्वभाव, नैतिक संघर्ष, त्याग, धैर्य आणि करुणा यांचं सूक्ष्म दर्शन घडवतात.बौद्ध परंपरेनं भारतीय साहित्यालाही नवे आयाम दिले. त्या परंपरेतला महत्त्वाचा कवी म्हणजे अश्वघोष. त्यांचं सौंदरनंद हे प्रसिद्ध काव्यनाट्य अजिंठ्याच्या भिंतींवर दृश्यरूप धारण करतं. अजिंठ्याची चित्रं केवळ धार्मिक कथांपुरती सीमित नाहीत, ती तत्कालीन समाजजीवनाचा संपूर्ण पट उभा करतात. राजे, राजमहाल आणि राजघराण्यांच्या मिरवणुका, भिक्षू-भिक्षुणी, पुरोहित, शिकारी, दास-दासी, यक्ष आणि यक्षिणी, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, विद्याधर, व्यापारी, नर्तकी, ज्योतिषी, साधू-संन्यासी असं मानवी विश्व इथं विस्तारत जातं. त्याचबरोबर हत्ती, घोडे, बैल, मगरी, तसंच वृक्ष, वेली, फुले, नक्षी आणि वेलपत्री यांनी हे चित्रविश्व अधिक समृद्ध केलं आहे. त्यामुळे अजिंठ्याची चित्रं केवळ पाहण्यास सुंदर नाहीत, तर ती एका जिवंत समाजाची आणि संवेदनशील संस्कृतीची दृश्य साक्ष ठरतात..अजिंठ्याच्या लेण्यांतल्या भिंतींवर आणि छतांवर चित्रं उमटवण्यासाठी आधीपासूनच अत्यंत काळजीपूर्वक तयारी केली गेली होती. दगडाचा पृष्ठभाग मुद्दाम गुळगुळीत न ठेवता छिन्नीनं खोल खोल खाचा पाडून खरबरीत केला होता, जेणेकरून प्लॅस्टर घट्ट धरून राहील. या लेण्यांमध्ये वापरलेला ज्वालामुखीजन्य काळा कातळ - बेसॉल्ट किंवा ट्रॅप - स्वतःच अशा रचनेचा आहे, की त्यात असलेल्या सूक्ष्म पोकळ्या आणि छिद्रांमुळे जाडसर प्लॅस्टर सहज रुतून बसे. भिंती आणि छतांवर दिला जाणारा लेप पाणी आणि सेंद्रिय पदार्थांच्या मिश्रणातून तयार केला जात असे. त्यात वनस्पतींचे तंतू, तांदळाचं भूस, गवत, दगडी चुरा किंवा वाळू यांचा समावेश असे. हे प्लॅस्टर साधारणपणे दोन थरांत दिलं जाई - पहिला थर जाड आणि खरबरीत, तर दुसरा थर तुलनेनं पातळ आणि सूक्ष्म. त्यानंतर चुन्याचा अतिशय नाजूक थर देऊन पृष्ठभाग अधिक नितळ केला जाई. काही ठिकाणी तर या प्लॅस्टरवर बारीक जाळीदार कापड चिकटवून त्यावर पुन्हा चुन्याचा थर देण्यात येत असे, जेणेकरून चित्रांसाठी अधिक स्थिर आणि टिकाऊ जमीन तयार होईल.चित्रांसाठी वापरले जाणारे रंग विविध प्रकारचे होते आणि त्यांपैकी बहुतांश रंग स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते. पिवळ्या छटांसाठी पिवळा गेरू व हरताळ, लाल रंगासाठी भारतीय लाल गेरू, हिरव्यासाठी मातीजन्य हिरवा, पांढऱ्यासाठी चुना, काळ्यासाठी काजळ यांचा वापर होत असे. निळ्या रंगासाठी मात्र लाजावर्त (लॅपिस लॅझुली) या मौल्यवान दगडाचा उपयोग केला जाई, तो परदेशातून आयात केला जात असे. काळा रंग वगळता उर्वरित सर्व रंग खनिजजन्य होते. हे रंग अपारदर्शक किंवा अर्धपारदर्शक स्वरूपाचे असून, पाण्यात विरघळणाऱ्या डिंक किंवा गोंदासारख्या माध्यमांनी बांधले जात. विष्णुधर्मोत्तर पुराणातील चित्रसूत्र या ग्रंथात उल्लेखलेल्या ‘वज्रलेप’ या तंत्राशी ही प्रक्रिया साधर्म्य दर्शवते.चित्रनिर्मितीचं काम बहुधा टप्प्याटप्प्यानं आणि गटागटानं चालत असे. काही कारागीर भिंतींचं प्लॅस्टरिंग करत, तर काहीजण कापडावर आधी तयार केलेल्या रेखाटनांच्या बाह्यरेषा भिंतीवर रेखाटत. सुरुवातीला फिकट लाल रंगानं बाह्यरेषा आखल्या जात आणि नंतर त्या रेखाटनांत योग्य ते रंग भरले जात. अशा प्रकारे शिस्तबद्ध, समन्वयित आणि कौशल्यपूर्ण प्रक्रियेतून अजिंठ्याच्या भिंतींवर ही अद्वितीय चित्रसृष्टी साकार झाली. या चित्रांत तपशिलांची रेलचेल आहे. झाडाच्या खोडावरून सरकणाऱ्या मुंग्यांची रांग, स्त्री-पुरुषांच्या वेगवेगळ्या केशरचना, वस्त्रांचे नाजूक पदर, अलंकारांचे असंख्य नमुने हे सगळं कलाकाराच्या तीक्ष्ण निरीक्षणशक्तीचं आणि सौंदर्यदृष्टीचं दर्शन घडवतं. निसर्गाचा दीर्घ प्रहार आणि मानवी निष्काळजीपणा यांमुळे इथली अनेक चित्रं काळाच्या पडद्याआड गेली. .Premium|Ajanta Caves: आणि अजिंठा सापडलं…! विस्मरणातून उजेडात आलेलं स्वर्गदर्शन.आज केवळ तेरा लेण्यांतली चित्रं काही प्रमाणात शिल्लक आहेत. एकूण पाहता अजिंठ्याची चित्रकला तीन व्यापक विभागांत समजावून घेता येते. अलंकारिक चित्रं, मानवी आकृतींचे यथार्थ रेखांकन आणि कथानकप्रधान चित्रं. मात्र या तांत्रिक वर्गीकरणापलीकडे जाऊन पाहिलं, तर ही चित्रं म्हणजे रंगांतून व्यक्त झालेली मानवी करुणा, श्रद्धा आणि कल्पकतेची अखंड परंपरा आहे. पहिल्या विभागात पशू, पक्षी, नाग, मकर, यक्ष-यक्षिणी, गंधर्व आणि कल्पित प्राणी यांचं दर्शन घडतं. या रूपांतून तत्कालीन लोकविश्वास, निसर्गाशी असलेलं नातं आणि सौंदर्यदृष्टी प्रकट होते. दुसऱ्या विभागात मानवी आकृती केंद्रस्थानी येतात, विशेषतः भगवान बुद्ध, बोधिसत्त्व आणि लोकपाल. जन्मापासून बोधिप्राप्तीपर्यंतचं बुद्धांचं संपूर्ण जीवनचरित्र भिंतींवर क्रमशः उलगडत जातं आणि हा विभाग कलात्मकतेपलीकडे जाऊन आध्यात्मिक अनुभवही देतो. तिसऱ्या विभागात जातककथांचं विश्व विस्तारतं. बुद्धांच्या पूर्वजन्मांच्या या कथा त्याग, करुणा आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देतात.अजिंठ्याच्या भिंतींवरील असंख्य चित्रांपैकी काही कलाकृती विशेष लक्ष वेधून घेतात. त्यातल्या काही इथं पाहू. या कलाकृती त्यांच्या सौंदर्यामुळेच नव्हे, तर त्या व्यक्त करत असलेल्या भावविश्वामुळेही महत्त्वाच्या ठरतात. अजिंठ्याच्या पहिल्या लेण्यातलं पद्मपाणी बोधिसत्त्वाचं व्यक्तिचित्र हे इथल्या सर्वोच्च कलाकृतींपैकी एक मानलं जातं. त्याची शरीररचना शिल्पासारखी घडवलेली आहे; रुंद, भारदार खांदे व खाली निमुळतं होत जाणारं शरीर, उभ्या देहबोलीतला डौल आणि संयमित अलंकार. मोजक्याच दागिन्यांनी सजलेला हा बोधिसत्त्व प्रसन्न, करुण भावांनी भारलेला दिसतो. शांत तेज आणि अंतर्मुख सौंदर्य यांचा अद्वितीय संगम या चित्रात अनुभवायला मिळतो.पुढच्या लेण्यांमध्ये बुद्धांच्या जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे क्रमशः रंगवलेले आहेत. मायादेवीचं स्वप्न, सिद्धार्थाचा जन्म, भविष्यकथन, बालपणीचं शिक्षण, चार दृश्यांचं दर्शन, गृहत्याग, सारनाथचं पहिलं प्रवचन, तसंच बुद्धदर्शनासाठी आलेले राजे हे सारे प्रसंग अत्यंत संयत आणि भावपूर्ण शैलीत उलगडत जातात. ही चित्रमालिका बुद्धचरित्राचं दृश्यकथन ठरते. काही लेण्यांत तत्कालीन समाजजीवनाचा व्यापक पट दिसतो. एका भव्य चक्ररचनेत ग्रामीण जीवनातला साधेपणा, शहरी संस्कृतीची चहलपहल आणि राजवाड्यातली भव्यता एकत्र गुंफलेली आहे. शेतकऱ्यांची घरं, नगरजीवन, राजप्रासादातील अंतर्गत प्रसंग यांच्याबरोबरच दूर वनांत आत्मचिंतन करणारे भिक्खूही येथे दिसतात, जणू भौतिक आणि आध्यात्मिक जग एकाच भिंतीवर नांदत असावं!.याच लेण्यात गौतम बुद्ध आणि त्यांचा पुत्र राहुल यांची भेट अत्यंत हृद्यतेनं रंगवलेली आहे. भिक्षापात्र घेऊन उभे असलेले बुद्ध, यशोधरेच्या हातात असलेला लहान राहुल आणि त्याच्या चेहऱ्यावर उमटलेली याचना या तिघांच्या भावभावनांचा संगम अवर्णनीय आहे. मानवी नात्यांची सूक्ष्मता या चित्रात अत्यंत प्रभावीपणे व्यक्त झाली आहे. लेणं क्रमांक एकमधला दानशूर राजा शिबी, सुधना, नागवंशीय राजा शंखपाल, महाजानक जातक; लेणं क्रमांक १७मधला विश्वांतर (वेस्संतर) जातक या सर्व कथांतून त्याग, करुणा आणि मानवी संघर्ष यांचं प्रभावी चित्रण दिसतं. विश्वांतर जातकातल्या पत्नीच्या शोकमूर्च्छेचा प्रसंग आणि सभोवतालच्या व्यक्तींच्या भावदर्शनामुळे हे चित्र विशेष लक्षात राहतं. लेणं क्रमांक १७मधला हंस जातक या भित्तिचित्रात एक महत्त्वाचा प्रसंग रंगवलेला आहे. काशीच्या राजाचा प्रधानमंत्री, बोधिसत्त्व रूपातील हंसराज यांचे उपदेश अत्यंत आदराने ऐकत आहे, हा त्या चित्राचा केंद्रबिंदू आहे. या दृश्यात प्रधानमंत्र्याची वेशभूषा विशेष लक्ष वेधून घेते. अंगावरची सूक्ष्म वस्त्ररचना, त्याचा पोत आणि घडीदार पडदे तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीची प्रगत जाण दाखवतात.अजिंठा केवळ शांत, तपस्वी जीवन दाखवत नाही. सिम्हल अवदानातील युद्धदृश्यांत पायदळ, घोडदळ आणि हत्तीस्वार सैन्य दिसतं. राजांची युद्धवेशभूषा, शस्त्रं, कवच, भाते आणि हत्ती तत्कालीन सैनिकी संस्कृतीची माहिती देतात. त्याच लेण्यांत राजवाड्यातलं भोजनगृह, मेजवानीचे प्रसंग आणि स्वयंपाकघर हेसुद्धा रंगवलेले आहे. स्वयंपाक करणारे कारागीर, मांडलेली आसनं हे सारं असलेली ती चित्रं जणू त्या काळच्या सामाजिक जीवनाचा जिवंत दस्तावेज ठरतात.अजिंठ्याच्या भिंतींवर उमटलेली ही चित्रं पाहताना आपण केवळ प्राचीन कलेसमोर उभं राहत नाही, आपण हजारो वर्षांपूर्वीच्या माणसाच्या भावविश्वाशी संवाद साधत असतो. इथल्या रंगांतून करुणा बोलते, रेषांतून संयम व्यक्त होतो आणि कथांमधून मानवी मूल्यांची जपणूक दिसते. या चित्रांनी बुद्धधर्माचा उपदेश शब्दांत नव्हे, तर अनुभवांतून दिला आहे..काळाच्या ओघात अनेक चित्रं झिजली, नष्ट झाली, तरी उरलेल्या कलाकृती अजूनही शांतपणे आपली साक्ष देत आहेत; माणूस किती संवेदनशील असू शकतो, त्याची कल्पकता किती दूरवर पोहोचू शकते, आणि श्रद्धा कशी सौंदर्यात रूपांतरित होऊ शकते याची. अजिंठा ही केवळ दगडात कोरलेली वास्तू नाही, ती मानवी मनाच्या इतिहासातला एक उजळलेला अध्याय आहे.म्हणूनच अजिंठ्याच्या चित्रांकडे पाहताना डोळ्यांसोबत मनही उघडं ठेवावं लागतं. कारण इथं पाहणाऱ्याला केवळ दृश्य मिळत नाही, इथं काळाच्या पलीकडून आलेली एक शांत, पण खोल बोलणारी कथा भेटते... आणि ती कथा आपल्यालाच आपल्याशी संवाद साधायला भाग पाडते!संदर्भGuide to the Ajanta Paintings : Narrative Wall Paintings. Vol. I. II vols. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd.Singh, Rajesh Kumar. 2013. Ajanta Paintings : 86 Panels of Jatakas and Other Themes. Abridged edition of R. K. Singh, An Introduction to the Ajanta Caves, 2012. Baroda: Hari Sena Press.Spink, Walter M., and Naomi Yaguchi. 2014. Defining Features, Ajanta: History and Development series. Edited by J. Bronkhorst. Vol. VI. VIII vols. Lieden: Brill.Schlingloff, Dieter. 1999. Guide to the Ajanta Paintings : Narrative Wall Paintings. New Delhi : Munshiram Manoharlal PublishersYazdani, Ghulam. 1930-55. The Colour and Monochrome Reproductions to the Ajanta Frescoes based on Photographs and Explanatory Text (4 vols). London : Oxford University Press..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.