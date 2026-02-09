Premium|Ajit Pawar Political Career : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक उमदा नेता

उमेश शेळकेराजकारणात उतरलेल्या प्रत्येकाला सर्वोच्च पद भूषवण्याची आकांक्षा असतेच. राज्यातही मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न बाळगणारे अनेकजण असतात; पण तेवढी उंची, लोकमान्यता-राजमान्यता आणि तशी क्षमता फार थोड्यांकडे असते. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याची क्षमता असलेल्या मोजक्या नेत्यांमध्ये अजित पवार यांचा समावेश होतो. नियतीने त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होऊ दिले नसले, तरी दुसऱ्या क्रमांकावर बसूनही त्यांनी त्याच तोलामोलाने राज्यकारभार केला, हे त्यांचे वैशिष्ट्य.रोखठोक, दूरदृष्टीचा, दिलेला शब्द पाळणारा, शेतकऱ्यांचा आधारवड, सहकाराचा महामेरू, खेळाडूंचा पाठीराखा, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाची कामगिरी बजावणारा अशी अनेक विशेषणे ज्याच्या नावापुढे लावता येतील, असा नेता म्हणजे अजित पवार. राजकारणाबरोबरच समाजकारणाचा दांडगा अनुभव असलेला या नेत्याच्या अकाली जाण्याने महाराष्ट्राची मोठी हानी झाली आहे. अनेक अर्थांनी सक्षम असूनही मुख्यमंत्री न झालेला नेता, अशी खंत त्यांच्या अनेक चाहत्यांच्या मनात कायम राहणार आहे..राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातामध्ये निधन झाले. या घटनेने संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त झाली. स्वपक्षाबरोबरच विरोधी पक्षातील अनेकांना या घटनेचा धक्का बसला. गेल्या चाळीस वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हे ‘दादा’ नावाचे वादळ अखेर शांत झाले. त्यांच्या अचानक जाण्याने केवळ पवार कुटुंबीयांची नव्हे, तर संपूर्ण राज्याची अपरिमीत हानी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मातीशी नाळ जोडलेल्या, संपूर्ण राज्याची खडान्खडा माहिती असलेल्या; शेती, उद्योग, क्रीडा, सहकार, महसूल, ऊर्जा, जलसंपदा अशा अनेक खात्यांची सक्षमपणे जबाबदारी सांभाळू शकणाऱ्या आणि प्रशासनावर कमालीची पकड असणाऱ्या नेत्यांमध्ये ‘दादां’चे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोडले, तर आजच्या घडीला राज्यात असा दुसरा नेता नाही, असा अनेकांचा दृढ समज आहे.सन १९८१-८२मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून दादांची राजकारणात एन्ट्री झाली, आणि त्यानंतर त्यांनी कधी मागे वळून पाहिले नाही. १९९१मध्ये ते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदी आले. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत खासदारकीची संधी त्यांना मिळाली. परंतु, राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार दिल्लीच्या राजकारणात उतरले आणि त्यांच्यासाठी अजितदादांनी खासदारकी सोडली. पुन्हा राज्याच्या राजकारणात प्रवेश करीत सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्रिपदाची संधी त्यांना मिळाली. तेव्हापासून आतापर्यंत दादांनी अनेक खात्यांचा कारभार सक्षमपणे सांभाळला. उपमुख्यमंत्रिपदापासून ते अर्थमंत्र्यांपर्यंत अनेक खाती त्यांनी सक्षमपणे सांभाळली. मात्र मुख्यमंत्रिपदाचे त्यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले. मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा त्यांनी कधी लपवून ठेवली नाही. उलट ‘मला मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, परंतु माझ्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही,’ असे ते जाहीरपणे कबूलही करत. मात्र, विविध मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्या सरकारला भक्कम आधार देण्याची जबाबदारी त्यांनी खंबीरपणे पार पाडली, हे त्यांचे वैशिष्ट्य..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...स्वतःला सिद्ध करणारा नेताकाका शरद पवार यांचे बोट धरून अजित पवार राजकारणात आले, परंतु कामातून राज्याच्या राजकारणात स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. प्रारंभी त्यांच्यावरही घराणेशाहीचा आरोप झाला, मात्र या आरोपांमधून आणि शरद पवार यांच्या सावलीतून ते स्वकर्तृत्वाने बाहेर पडले. शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, आर. आर. पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण अशा राज्यातील दिग्गज नेत्यांनंतर नाव घेतले जाते, ते अजित पवार यांचेच. पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून विकासाचे नियोजन, कामाचा प्रचंड झपाटा, सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षातील नेत्यांशी असलेले संबंध, प्रशासनावर उत्तम पकड अशा अनेक कौशल्यगुणांमुळे ते केवळ जिल्ह्याचे नेते न राहता राज्याचे नेते झाले. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर जयंत पाटील, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे तगडे नेते पक्षात असूनही त्यांना एका धाग्यात बांधून ठेवण्याचे काम पवार यांनी यशस्वीपणे केले. त्यामुळे राज्यात दादांना बाजूला ठेवून राजकारण होऊ शकत नाही, इतके पक्के स्थान त्यांनी निर्माण केले. एक बातमीदार म्हणून वीस वर्षांहून अधिक काळ त्यांना पाहत असताना, संघर्षमय आणि तितकीच अफाट राजकीय कारकीर्द असलेल्या या नेत्याच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल तेवढीच उत्सुकता वाटली.उत्तम प्रशासकमाणसे हेरण्याचा दैवी गुण दादांकडे होता. हाच गुण त्यांना राजकारणातही उपयोगी पडला. अधिकाऱ्यांसमवेत होणाऱ्या बैठकींत मागील खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे ते बारकाईने लक्ष देत असत. मंत्री असो किंवा खात्याचे सचिव; कोण अधिकारी माहिती पुरवितो, यावरून त्या अधिकाऱ्यांची पारख ते करीत. त्या अधिकाऱ्याला जाणीवपूर्वक चांगल्या जागी पोस्टिंग देऊन कामांची संधी देत. वेळ पाळण्यात दादांचा हात कोणीही धरू शकायचा नाही. बैठक अथवा कार्यक्रम असो, दादा पाच ते दहा मिनिटे आधी हजर राहत, आणि बैठकी संपतही ठरलेल्या वेळीच. एखाद्या विषयावर घोळ घालण्यापेक्षा त्यावर झटपट निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या वैशिष्ट्यामुळे मंत्रालयातदेखील सर्वच खात्यांच्या सचिवांमध्ये दादा लोकप्रिय होते. दिलेल्या वेळेत बैठक सुरू झाली नाही, तर मुख्यमंत्र्यांची बैठकदेखील ते सोडून जात. बैठकीला जाण्यापूर्वी विषयांचा अभ्यास करून जायचे, त्यामुळे निर्णय घेण्यात ते थोडेही कचरत नसत. बैठकीत एखाद्या अधिकाऱ्याने थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला, तर ते दादांच्या लक्षात यायचे. तेव्हा जागेवर त्याची कानउघाडणी करून पुढील बैठकांना संपूर्ण माहिती घेऊन या, असे जाहीरपणे सुनावण्यास ते मागे-पुढेे बघत नसत. दौऱ्यात वाहनचालकसह बंदोबस्तावरील पोलिसांची ते आवर्जून काळजी घेत. पवार यांच्या अंत्यसंस्काराच्यावेळी २९ खात्यांचे सचिव उपस्थित होते, यातून अधिकाऱ्यांचे त्यांच्यावर असलेले प्रेमच दिसते.मुंबईमध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याला बदली हवी होती. दादांनी त्यांची इच्छा पूर्ण केली. तेव्हा तो अधिकारी देवगिरी बंगल्यावर पेढे घेऊन आला आणि दादांना आग्रह करू लागला. सर्वांना वाटून टाक असे सांगूनही तो ऐकायला तयार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर दादांनी ते पेढे स्वीकारले. तो गेल्यानंतर दादांनी ते पेढे वाटण्यास सांगितले. बॉक्स उघडल्यानंतर वर पेढे आणि खाली पैसे. हे पाहिल्यानंतर दादांचा तिळपापड झाला. त्यांनी त्या अधिकाऱ्याला परत बोलावून घेतले. पैसे घेऊन जा अन्यथा बदली रद्द करेन, असा आपल्या स्टाइलमध्ये दम भरला. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पैसे घेणे दादांना कधीच पसंत पडले नाही..क्रिकेटचा चाहतादादांना क्रिकेटची फार आवड होती. चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. भारत-पाकिस्तान मॅच होती. दादा तेव्हा अर्थमंत्री होते. अर्थसंकल्प मांडण्याच्या दिवशीच ही मॅच होती. सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात झाली. अर्थसंकल्प मांडून झाल्यानंतर दादांनी त्यांच्या खासगी सचिवांना एक चिठ्ठी पाठविली. तेव्हा शेजारी बसलेल्या मुख्य सचिवांसह अन्य अधिकाऱ्यांना काहीतरी चूक झाली की काय, अशी शंका आली. काय झाले हे मात्र कळायला तयार नव्हते. खासगी सचिवांचीदेखील दादांकडून चिठ्ठी आल्यानंतर तणावाबरोबर उत्सुकताही वाढली. त्यांनी चिठ्ठी कोपऱ्यात जाऊन उघडली, तेव्हा त्यावर ‘स्कोअर काय झाला आहे ते कळव’, असे लिहले होते. त्या सचिवाने लगेच माहिती घेऊन स्कोअर लिहून परत चिठ्ठी दादांना पाठविली.मुंबईमध्ये असलेल्या एका क्रिकेट मॅचचा हा आणखी एक किस्सा. दादा बारामतीमध्ये घरी होते. या मॅचची तिकिटे मुंबईतील कार्यालयात सचिवांकडे होती. त्यांना वाटले दादा मॅच बघण्यासाठी जाणार नाहीत, म्हणून त्यांनी दादांच्या मुलाला ती दिली आणि अचानक दादांचा फोन आला. विमान आले आहे, मी क्रिकेट पाहण्यासाठी येत आहे, असा निरोप दिला. तेव्हा सचिवांना घाम फुटला. त्यांनी तत्काळ एका वरिष्ठांशी संपर्क साधून तिकिटांची व्यवस्था केली. तेव्हा कुठे त्यांचा जीव भांड्यात पडला. दादांच्या क्रिकेटप्रेमाचे असे कितीतरी किस्से सांगता येतील.गाण्यांचे शौकीनक्रिकेटप्रमाणेच दादा गाण्यांचेदेखील शौकीन होते. किशोर कुमार आणि आशा भोसले हे त्यांचे आवडते गायक. अनेकदा प्रवासात ते या दोघांची गाणी ऐकत असत. त्यांना रेल्वेतून प्रवास करणे फारसे आवड नसे. ते विमान नाहीतर गाडीतून प्रवास करण्यास प्राधान्य देत. लांबच्या प्रवासात ते अनेकदा आवडत्या गायकांची गाणी ऐकत आणि कधी गुणगुणत. चित्रपटही ते आवडीने पाहत. त्यासाठी त्यांनी घरात स्वतंत्र रूम करून घेतली होती. अनेकदा घरी काम करीत असताना ते या रूममध्ये बसून चित्रपट बघत, तर कधी गाणी ऐकत काम करीत. आपल्या आवडीनिवडींचे दादांनी कधीही जाहीर प्रदर्शन केले नाही. परंतु कामाच्या व्यापातही ते आपल्या आवडीनिवडी जपत..Latest Marathi Live Update News : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.घरातील लाडके व्यक्तिमत्त्वदादा म्हणजे घरातील सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्त्व. दादाही घरच्यांची तेवढीच काळजी घेत. विशेषतः आईवर त्यांचे खूप प्रेम होते. कामाच्या व्यापामुळे त्यांना घरी जाणे जमत नसे, तेव्हा दिवसातून एकदातरी वेळ काढून ते आईशी संपर्क करीत. वेळ मिळेल तसे ते घरी जाऊन आईची भेट घेऊन गप्पा मारत. टीव्हीवरील बातम्या बघून कधीकधी आई त्यांना विचारत, तेव्हा तथ्य काय आहे ते सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास ते आईला सांगत. राजकीय आणि खासगी आयुष्य या दोन्ही गोष्टींत त्यांनी कधीही गल्लत होऊ दिली नाही. कुटुंब आणि भेटायला येणाऱ्या नागरिकांसाठी बंगल्यामध्ये स्वतंत्र व्यवस्था त्यांनी करून घेतली होती. घरातील व्यक्तींना त्रास होणार नाही, याची काळजी ते घेत. वाढदिवसाच्या दिवशी कुटुंबासाठी वेळ देत.दादा निसर्गप्रेमीही होते. परदेशात कुठे गेल्यानंतर तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि विविध जातीच्या झाडांची ते माहिती घेत. आवडल्यास ते रोपटे मागवून घेत आणि बंगल्यामध्ये लावत. शेती हा त्यांचा आवडता विषय होता. राजकारणात आलो नसतो, तर शेतकरी झालो असतो, असे जाहीरपणे ते सांगत.पुरोगामी, रोखठोक आणि तितकेच मायाळूहीएकदा फ्रान्समधील एक शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीला आले होते. सकाळी सात वाजताच दादांनी त्यांना घरी बोलविले. त्यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतर दादांनी आवर्जून नाश्ता करण्याचा आग्रह धरला. नाश्त्याला हिरव्या मिरच्या घालून उपमा केला होता. तेव्हा दादांनी परदेशी पाहुण्यांबरोबर असलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याला उपम्यात हिरव्या मिरच्या असल्याची आठवण करून देत, ‘त्यांना चालेल का, नाहीतर मिरच्या काढून देतो, नंतर पळापळ नको,’ असे स्पष्टपणे विचारले. येणाऱ्या प्रत्येकाची ते काळजी घेत. पटले नाही तर स्पष्टपणे सांगत. त्यांच्या स्पष्टवक्त्या स्वभावाचे त्यांना अनेकदा परिणाम भोगावे लागले. परंतु, त्याची चिंता त्यांनी कधीही केली नाही. सिंचन घोटाळा, राज्य सहकारी बँक प्रकरण अशा अनेक प्रकरणात दादांवर आरोप झाले. आरोप झाल्यानंतर दादांनी पुढे येऊन खुलासा करणे टाळले. त्याची किंमत त्यांना आयुष्यभर भोगावी लागली. सुरुवातीच्या काळात पत्रकारांशीदेखील त्यांचा फारसा संवाद नव्हता. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर दादांनी स्वतःमध्ये मोठा बदल केला आणि संवादावर अधिकाधिक भर दिला. त्यामुळे सभा, बैठका, पत्रकार परिषदांमध्येही कोणत्याही प्रश्नांवर न चिडता हास्यविनोद करीत त्यास उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. चूक झाली तर तेवढ्याच प्रांजळपणे कबुली देण्यास ते मागे-पुढे पाहत नसत. त्यामुळेच त्यांना जाऊन दहा दिवस उलटून गेल्यानंतर आजही व्हॅट्सॲपवर त्यांच्या भाषणांच्या क्लिपा पाहायला मिळत आहेत. घरी बोलावून पत्रकारांशी दिलखुलास आणि मनमोकळ्या गप्पा मारतानाही त्यांनी मनात कधी काही ठेवले नाही. जे मनात तेच ओठावर, असा हा नेता होता. त्यामुळेच त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांचा मोठा वर्ग आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटून त्यांनी भाजपला साथ देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांच्या विचारधारेवर जोरदार टीका झाली. तेव्हा ‘विकासासाठी भाजपबरोबर गेलो, मात्र शाहू, फुले, आंबेडकरांची विचारधारा अखेरपर्यंत सोडणार नाही,’ असा विश्वास त्यांनी लोकांना दिला आणि तो अखेरपर्यंत पाळला. मागास, दलित, वंचित, मुस्लिम अशा सर्वच घटकांना बरोबर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न त्यांनी कायम केला. विरोधी पक्षात असताना अधिवेशनाच्या काळात सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत ते सभागृहात बसत. नव्या आमदारांची भाषणे बारकाईने ऐकत आणि काही चुकत असेल, तर त्यांना मार्गदर्शनही करत. विरोधी पक्षातला नेता, कार्यकर्ता असा कोणीही दादांकडे गेला, आणि त्याचे काम झाले नाही, असे उदाहरण दुर्मीळच.झटपट निर्णय घेण्यात दादांचा हात कोणताही नेता धरू शकत नव्हता. शब्द पाळणारा नेता, म्हणून त्यांची ख्याती होती. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत स्वतःला कामात झोकून देणारा हा नेता होता. प्रसंगी कठीण, तर पडत्या काळात मदतीला धावून येणारा नेता म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांची ओळख होती. हजारो कुटुंबांचे भविष्य घडविणाऱ्या अशा या नेत्याच्या अकाली जाण्याने अनेकांमध्ये पोरके झाल्याची भावना निर्माण झाली, ती त्यांच्या उमदेपणामुळेच!उमेश शेळके दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे प्रिन्सिपल करस्पाँडन्ट आहेत.. 