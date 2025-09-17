Premium|Tour: कझाकिस्तानमधील अलमाटी; बर्फाच्छादित पर्वतरांगा आणि सांस्कृतिक रंगांची अनुभूती

सुमीत कोटगिरेकझाकिस्तानमधील अलमाटी हे शहर निसर्ग, इतिहास, साहस आणि संस्कृतीचा अद्भुत संगम आहे. बर्फाच्छादित डोंगर, स्वप्नवत सरोवरं, स्कीइंगचा रोमांच, स्वादिष्ट पाककला आणि आत्मीयतेने भरलेले लोक या साऱ्यांनी हा प्रवास अविस्मरणीय ठरवला. अलमाटीने मनात कायमस्वरूपी ठसा उमटवला.कझाकिस्तानमधील अलमाटी या शहराबद्दल मी बरंच काही ऐकलं होतं. सिल्क रूटचं ऐतिहासिक महत्त्व, निसर्गरम्य पर्वतरांगा, स्कीइंग रिसॉर्ट्स आणि रंगीबेरंगी संस्कृती या साऱ्यामुळे मनात ठरवलं होतं, की एकदा तरी इथं जायलाच हवं. अखेर तो दिवस उजाडला. मी मुंबईहून अलमाटीकडे प्रवासाला निघालो. साधारण चार तासांच्या विमान प्रवासानंतर बर्फाच्छादित पर्वतरांगांवरून झेपावत आमचे विमान अलमाटी विमानतळावर उतरले. त्या क्षणी मन अगदी आनंदाने भरून गेले होते, जणू काही स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले होते!विमानतळाबाहेर पडताच थंडगार वाऱ्यानं माझं स्वागत केलं. स्वच्छ रस्ते, चोहीकडे पसरलेली हिरवळ आणि तिच्या पार्श्वभूमीला उभे असलेले मनोहारी डोंगर हे दृश्य पाहताक्षणीच ते शहर मनात घर करून बसलं. गाइडने आम्हाला सर्वप्रथम शहरफेरी घडवून आणली. उंचच उंच इमारती, आधुनिक कॅफे, रस्त्यांवरच्या कलात्मक मूर्ती या साऱ्यातून जाणवत होतं, की अलमाटी हे शहर जुन्या परंपरेचा आणि नव्या आधुनिकतेचा अप्रतिम मिलाफ आहे. .रंग, निसर्ग आणि इतिहासाचा संगमपहिलं ठिकाण होतं झेनकोव्ह कॅथिड्रल. पूर्णपणे लाकडापासून बांधलेलं हे चर्च जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यातील रंगीबेरंगी भित्तिचित्रे, शांत वातावरण आणि प्रार्थना करणारी मंडळी हे सगळं पाहून मन प्रसन्न झालं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही शहराबाहेरच्या निसर्ग दर्शनासाठी निघालो. बिग अलमाटी लेक हे त्या प्रवासाचं मुख्य आकर्षण होतं. निळसर रंगाचं ते सरोवर जणू एखाद्या प्रतिभावान चित्रकारानं कॅनव्हासवर उतरवलेलं स्वप्नवत चित्रच वाटत होतं. सभोवताली उभे असलेले बर्फाच्छादित डोंगर आणि त्यांच्या कुशीत विसावलेलं ते सरोवर पाहताना डोळ्यांवर विश्वासच बसेना! इथं उभं राहून थंडगार वाऱ्याची झुळूक अंगावर घेतली आणि क्षणभर साऱ्या चिंता विसरून गेलो..अलमाटीतील लोकांची आदरातिथ्याची पद्धत मनाला भिडली. साधे, हसतमुख आणि पर्यटकांना मदत करण्यासाठी सदैव तत्पर अशी त्यांची ओळख कायमची मनात कोरली गेली. स्थानिकांशी गप्पा मारताना जाणवलं, की त्यांना त्यांचा वारसा आणि परंपरा जपण्याचा अभिमान आहे. रशियन आणि कझाख या प्रमुख भाषा असल्या, तरी ते इंग्रजीतही बऱ्यापैकी संवाद साधतात. हे प्रवासादरम्यान सोयीचं ठरलं..थक्क करणारं खुलं स्केटिंग रिंकतिसऱ्या दिवशी आम्ही मेदेओ आइस स्केटिंग रिंकला भेट दिली. हे जगातलं सर्वात उंचावर असलेलं खुलं स्केटिंग रिंक आहे. ते पाहून आम्ही थक्क झालो. आसपासची दृश्यं तर अगदी पोस्टकार्डवरच्या चित्रासारखी भासत होती. यानंतर आम्ही शिम्बुलाक स्की रिसॉर्टकडे रवाना झालो. तेथे केबल कारने डोंगराच्या शिखरावर पोहोचलो. पांढऱ्या शुभ्र बर्फावर स्कीइंग करताना आलेला अनुभव रोमांचकारी आणि अविस्मरणीय होता. .ग्रीन बाजारातील खरेदीप्रवासात खरेदीचा आनंद वेगळाच असतो. म्हणून आम्ही ग्रीन बाजार गाठला. तिथं रचलेली रंगीबेरंगी फळं, सुकामेवा, सुगंधी मसाले आणि स्थानिक हस्तकला पाहून मन आनंदाने भरून आलं. स्मरणिकेसाठी काही खास वस्तू घेतल्या आणि या प्रवासाच्या आठवणी अजून गडद केल्या.विहंगम दृश्यसंध्याकाळी आम्ही कोक-टोबे हिलकडे निघालो. केबल कारमधून वर जाताना संपूर्ण शहराचं विहंगम दृश्य नजरेत सामावलं. वर पोहोचल्यावर गिटारच्या सुरांवर गाणी गाणारे कलाकार, छोटंसं प्राणिसंग्रहालय आणि रेस्टॉरंट या साऱ्यामुळे वातावरण अधिकच रंगतदार झालं. सूर्यास्ताच्यावेळी अलमाटी शहर दिव्यांच्या रोषणाईत न्हाऊन निघालं होतं. त्या क्षणी वाटलं, 'हे क्षण कायमचे जपून ठेवले पाहिजेत.' .खाद्यपदार्थांच्या बाबतीतही अलमाटी निराश करत नाही; उलट तेथील पाककलेचा अनुभव प्रवासाला एक वेगळंच परिमाण देतो. प्रथम चाखला तो बेशबरमक हा कझाकिस्तानचा पारंपरिक पदार्थ. नूडल्स आणि मांसाचा सुंदर संगम असलेला हा पदार्थ सुगंधी मसाल्यांमुळे अप्रतिम लागतो. प्रत्येक घास स्थानिक पाककलेशी ओळख करून देत होता. यानंतर आलं कुमिस हे पेय. घोडीच्या दुधापासून तयार केलेलं असल्याने त्याची चव वेगळी वाटली; परंतु हा अनुभवही लक्षात राहण्यासारखाच ठरला. याशिवाय कबाब, पिलाफ आणि विविध प्रकारची सूप्स अशा सगळ्याच स्थानिक पदार्थांची चव अविस्मरणीय होती..आठवणींचं गाठोडंशेवटच्या दिवशी पुन्हा एकदा शहरफेरी केली आणि खरेदीचा मनसोक्त आनंद घेतला. विमानतळाकडे परतताना मनात मिश्र भावना होत्या. एकीकडे घरी परतण्याची ओढ, तर दुसरीकडे या सुंदर शहराला निरोप देण्याची खंत. अलमाटीचा प्रवास माझ्यासाठी अविस्मरणीय ठरला. डोंगर, सरोवरं, बर्फाच्छादित दृश्यं, समृद्ध इतिहास, रंगीबेरंगी संस्कृती, स्वादिष्ट अन्न आणि प्रेमळ लोक या साऱ्यांनी मन भारावून गेलं. प्रवास म्हणजे फक्त ठिकाणं पाहणं नसतं; तर तिथल्या संस्कृतीला स्पर्श करणं, लोकांशी नातं जोडणं आणि आठवणींचं गाठोडं घेऊन परतणं असतं.आजही डोळे मिटले की बिग अलमाटी लेकचं निळं पाणी आणि कोक-टोबेवरील सूर्यास्त डोळ्यांसमोर तरळून जातो. आणि मनात एकच विचार दाटून येतो, 'अलमाटी, मी नक्की पुन्हा एकदा तुझ्याकडे येणार!'(सुमीत कोटगिरे तुकाई टूर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) 