Premium|Alpine Route : अल्पाइन रूट आणि बरंच काही...

Japan Travel : टाटे यामा ते कुरोबे पर्यंतचा अल्पाइन रूटचा प्रवास बर्फाच्या भिंतींनी वेढलेला, विविध वाहनांनी सजलेला आणि निसर्गाच्या अफाट सौंदर्याने भारावलेला होता.
Alpine Route Experience: Discover the breathtaking snow walls of Japan's Alps.

प्रज्ञा राजोपाध्ये

अल्पाइन रूटचा एकूण नजारा फारच छान वाटला. भारंभार फोटो काढण्यापेक्षा ते विहंगम दृश्य डोळ्यात साठवून ठेवण्याला प्राधान्य दिलं. केव्हाही डोळे मिटले की डोळ्यासमोरून त्या देखाव्याचा संपूर्ण व्हिडिओ सरकणारच!

