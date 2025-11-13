Premium|Amateur Musicians : ‘छंदा’चा छंद!

राधिका परांजपे-खाडिलकरसगळेच हौशी वादक त्यांच्या वाद्याकडे स्वतःच्याच एका वेगळ्या रूपाला भेटण्यासाठीचं साधन म्हणून बघतात. त्यांच्या दृष्टीनं स्वतःचीच स्वतःला नव्यानं ओळख करून देण्याचं काम ही वाद्यं करतात. स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वातली उणी-दुणी त्यांना दिसतात, ती या वाद्यसाधनेमुळे आणि त्यावर हे वादक मात करतात, तेही वाद्यसाधनेमुळेच! या विषयावर गप्पा झालेल्या या काही निवडक आणि यांच्यासारख्याच अनेक हौशी वादकांचं हे हळवं, हळुवार नातं असंच फुलत जावो! .मनापासून जोपासलेल्या छंदात तुमचं आयुष्य बदलवण्याची ताकद असते, असं म्हणतात. तुमचं आयुष्य कितीही एकसुरी झालं, कितीही संकटं किंवा समस्यांमध्ये अडकल्यासारखं वाटलं, तरी तुमचा छंद तुम्हाला अलगद वर काढू शकतो. त्यातच तो छंद जर तुम्हाला शब्दाविना मन मोकळं करण्याची संधी देत असेल, तर आणि काय हवं! मनातल्या भावनांना वाट करून देण्यासाठी, मानसिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी, तर कधी शांत वाटतं म्हणून एखादं वाद्य हातात घेण्याची इच्छा होते, आणि ‘छंदा’चा छंद लागतो; तिथूनच सुरू होतं वाद्याचं आणि वादकाचं मैत्र. रियाज करता करता वाद्याचं वादकाशी एक असं नातं तयार होतं, जे शब्दांत मांडणं कठीणच. अशाच काही नात्यांचा ठाव घेण्याचा प्रयत्न....वाद्य वादनाच्या छंदाविषयी वैभव जोशी या माझ्या एका मित्राशी बोलत होते, तेव्हा त्यानं सांगितलेलं मनाला भावलं. तो म्हणाला, ‘‘मी गेली काही वर्षं बासरी शिकतोय. दिवसभराच्या दगदगीनंतर बासरी हातात घेतल्यावर खूप शांत वाटतं. पहिला ‘सा’ लावल्यावरच स्ट्रेस निम्मा होऊन जातो. एखादा राग वाजवताना कधीतरी एखादी जागा अशी बरोबर जमते, की तो आनंद दोन-तीन दिवस तरी पुरतोच. आज आपण काहीतरी फार जगावेगळं केलंय असं वाटत राहतं. याचं समाधान वेगळंच असतं! त्या समाधानासाठी मी बासरी वाजवतो. पु.ल. देशपांडेंचं एक वाक्य आहे, पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवेल, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल. ते वाक्य मी प्रमाण मानतो असं म्हणायला हरकत नाही!’’.तबलावादनावर प्रेम असलेल्या नागेश सव्वाशेला तबल्याबद्दल बोलताना ऐकत राहावं. तो भरभरून बोलतो, ‘‘खरंतर मी तबला शिकायला सुरुवात केली कारण माझ्या घरात तसं वातावरण होतं. माझे आजोबा पेटी वाजवायचे. ते मला लहानपणी भजनाला घेऊन जायचे. ते पाहून पाहून मला असं वाटू लागलं की आपल्यालाही एखादं वाद्य यायला हवं. तबला शिकल्याचा मला खूप फायदा झाला, आजही होतो. माझं कामाचं क्षेत्र क्रिएटिव्ह आहेच, पण तरी मला या छंदातून मी काहीतरी वेगळं करतोय याचं समाधान मिळत राहतं. वेगळेपण जपता येतं. अर्धा-पाऊण तास तबला वाजवला तरी डोक्यातले सगळे विचार निघून जातात. दिवसभर काम करतानाही मी बॅकग्राउंडला तबल्यावर वाजवलेले राग, गाणी लावून ठेवलेली असतात. एखाद्या वादनातली एखादी जागा मला आवडली, की मीही तसं वाजून बघायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे मला आणखी प्रेरणा मिळते.’’ऑफिसमधल्या मित्राच्या सोबतीनं गिटार शिकलेला प्रतीक सावंत सांगतो, ‘‘लहानपणापासून माझा कलेशी किंवा वाद्यांशी फारसा संबंध आला नाही. म्युझिकशी संबंधसुद्धा गाणी ऐकण्यापुरताच मर्यादित होता. मधे एकदा ऑफिसमधल्या एका मित्रानं गिटार शिकायला सुरुवात केली. ऑफिसच्या पार्ट्यांमध्ये तो गिटारवर छान गाणी वाजवू लागला. त्याचं कौतुक होऊ लागलं, तेव्हा ते खूप कूल वाटलं म्हणून खरंतर मीही त्याच्यासोबतच गिटारच्या क्लासला जाऊ लागलो. मग हळूहळू वेगवेगळे वादक, एकच गाणं वाजवण्याच्या त्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धती हे सगळं यूट्यूबवर शोधू लागलो. रोज ऑफिसनंतर सराव करू लागलो. आता गिटारवर क्लासिकल संगीत कसं वाजवता येईल हे शिकतोय. अनेक वर्षं ऐकलेलं एखादं गाणं गिटारवर वाजवायला जमू लागलं की होणारा आनंद खरंच अवर्णनीय असतो! त्यातून जे समाधान मिळतं, ते शब्दांत मांडूच शकत नाही.''.सन २०२५ सुरू होताना न्यू इयर रेझोल्युशन म्हणून रिद्धी शिंदेनं वाद्य शिकायचं ठरवलं होतं. ती सांगते, ''मी दरवर्षी काहीतरी नवं करायचं ठरवते. यावर्षी मी युकुलेले शिकायचं ठरवलं. इन्स्टाग्रामवर बऱ्याचजणींना युकुलेले वाजवताना बघितलं होतं, त्यामुळे म्हटलं बघू या ट्राय करून. शिकायला लागल्यावर समजलं की यासाठी खूप पेशन्स हवा, तो माझ्याकडे नव्हता. आठवड्याभरात एखादं गाणं वाजवता येईल असं मला वाटलं होतं, पण प्रत्यक्षात खूप वेळ लागला. मी अनेकदा मधूनच हे वाद्य शिकणं सोडून द्यायचा विचार केला होता. पण मला याचा आनंद वाटतो, की मी नेटानं शिकले. त्यामुळे आता मला माझ्या आवडीची गाणी वाजवायला जमतं. आणखी एक फायदा म्हणजे माझा पेशन्सही खूप वाढलाय. इतर कुठल्या छंदामुळे तो वाढला असता की नाही याबद्दल जरा शंकाच वाटते. युकुलेलेमुळे खरंच खूप फरक पडला माझ्यात!''बॉलिवूड चित्रपटांवर प्रेम असलेली प्रचिती कुलकर्णी सांगते, ''मागच्या वर्षी आमच्या कॉलेजमध्ये कल्चरल फेस्टिव्हल होतं. त्यात तीनही दिवस पथनाट्यासारखे स्ट्रीट परफॉर्मन्स होते. त्यातल्या एका दिवशी मी माऊथ ऑर्गनचा (हरमॉनिका) एक परफॉर्मन्स पाहिला. क्लासिक फिल्म शोलेचं थीम साँग वाजवत होता तो मुलगा. मला असंही एखादं वाद्य शिकायची इच्छा होतीच, त्या दिवशीचा परफॉर्मन्स बघून माऊथ ऑर्गनची निवड केली. सुरुवातीला फार अवघड गेलं, कारण माऊथ ऑर्गनसाठी श्वासोच्छ्वासावर तुमचं उत्तम नियंत्रण असावं लागतं. ते शिकण्यात बराच वेळ गेला. हे वाद्य शिकण्याचा आणखी एक फायदा झाला. रोज सराव केला नाही तर हे वाद्य जमणार नाही हे पहिल्या आठवड्यातच कळलं होतं, त्यामुळे मला शिस्त लागली. रोज ठरलेल्या वेळेला सराव केल्यावर हळूहळू जमू लागलं. आता काही ठरावीक गाणी जमतात. शोलेमध्ये अमिताभ बच्चन वाजवतो तशी मीही संध्याकाळी घरी आल्यावर माऊथ ऑर्गन वाजवत बसते. खूप भारी वाटतं!''.एखाद्या वाद्यातून परफेक्ट सूर उमटवण्यासाठी ते वाजवणारी व्यक्तीही परफेक्ट असावी लागते, असा काही नियम नसतो - हे वाक्य बऱ्याच वर्षांपूर्वी कुठल्यातरी कार्यक्रमात एका वादकाकडूनच ऐकलं होतं. तेव्हा त्या वाक्याचा नीटसा अर्थही कळला नव्हता. जसजसं या वादकांशी बोलत गेले तसंतसं हे उमगत गेलं, की सगळेच हौशी वादक त्यांच्या वाद्याकडे स्वतःच्याच एका वेगळ्या रूपाला भेटण्यासाठीचं साधन म्हणून बघतात. त्यांच्या दृष्टीनं ही वाद्यं स्वतःचीच स्वतःला नव्यानं ओळख करून देण्याचं काम करतात. स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वातली उणी-दुणी त्यांना दिसतात, ती या वाद्यसाधनेमुळे आणि त्यावर हे वादक मात करतात, तेही वाद्यसाधनेमुळेच. या आणि त्यांच्यासारख्या अनेक हौशी वादकांचं हे हळवं, हळुवार नातं असंच फुलत जावो! 