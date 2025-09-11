Premium|World War II: रशिया, जर्मनी आणि इंग्लंडच्या संघर्षातून उभा राहिलेला अमेरिका-इंग्लंडचा युतीचा प्रवास

डॉ. सदानंद मोरे प्रत्यक्षात घडलेल्या इतिहासात रशियाच्या अगोदर अचानक उगवलेला हिटलर नावाचा जर्मन धूमकेतूच दुसऱ्या महायुद्धाचे कारण ठरला व त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी इंग्लंड-अमेरिकेला एकत्र यावे लागले. त्याच्या पराभवानंतर इंग्लंडचे सामर्थ्य उतरणीला लागले व मगच रशिया नावाच्या कम्युनिस्ट राजवटीचा उदय झाला. अमेरिकेनेच पुढाकार घेत या सत्तेचा शीतयुद्धात पराभव केला.मायदेश इंग्लंडशी सशस्त्र संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळवलेल्या अमेरिकेतील लोकांना स्वातंत्र्याचे महत्त्व अन्य कोणी सांगण्याची गरज नव्हती. त्यांच्या या गुणावर लुब्ध होऊन ताकवली या फ्रेंच प्रवासी विचारवंताने त्यांची तोंडभरून स्तुती करावी व त्यांच्या या नवस्वतंत्र देशाला आदर्श मानावे यात आश्चर्य काहीच नव्हते. इंग्लंडच काय परंतु युरोप खंडातील सर्व देशांना प्रदीर्घ इतिहास होता. त्यात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक अशा सर्व प्रकारच्या संघर्षांच्या नोंदी दिसतात. अमेरिकेला इतिहासाचे असे ओझे वाहायचे काही कारणच नव्हते. तिची पाटी कोरी होती. शिवाय केवळ भौगोलिक विस्तार व विपुल साधनसामग्री यामुळे इतर कोणाला जिंकून वगैरे त्याचे शोषण करून आपली प्रगती करायचा प्रसंग तिच्यावर येणारही नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीला संपूर्ण अलिप्ततावादाचे धोरण राबवणे तिला अजिबात अवघड जात नव्हते. इतकेच नव्हे, तर निदान तात्त्विक स्तरावर तरी युरोपीय राष्ट्रांच्या वसाहतवादाला विरोध करून वसाहतींच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार तिला सहज शक्य होते. ते तिने केलेसुद्धा. एवढेच काय, परंतु क्यूबाला स्पेनपासून स्वतंत्र होताना तर तिची खरोखरीची मदत झाली. त्यामुळे अन्य परतंत्र गुलाम राष्ट्रांच्या तिच्याकडून असलेल्या अपेक्षा उंचावल्या असल्यास आश्चर्य नाही. फिलिपिन्स हे त्यातील एक आणि निदान सुरुवातीच्या काळात तरी तसे चित्र दिसू लागले होते. त्याला स्वतः मार्क ट्वेन अपवाद असायचे कारण नव्हते. तो आणि त्याच्यासारख्या अन्य अमेरिकी स्वातंत्र्यवाद्यांच्या आपल्या देशाविषयीच्या आदरभावात त्यामुळे वाढ झाली असेल तर तेही स्वाभाविकच म्हणावे लागते. .पण त्यांच्या या अपेक्षेचा फुगा लवकरच फुटला होता. वस्तुतः स्पेनविरोधातील लढाईत स्वातंत्रेच्छू स्पॅनिश स्थानिकांचाही लक्षणीय सहभागल होता. म्हणजेच स्पेनच्या पराभवाचे काही श्रेय त्यांना द्यावेच लागते.अशा परिस्थितीत अमेरिकेने अचानक पलटी मारून स्पेनला आपल्याच घशात घातल्याने स्पेन आणि त्याचे सहविचारी अस्वस्थ आणि संतप्त होणार हे उघड होते; ते तसे झालेसुद्धा.ट्वेनच्याच आधारे पुढील मांडणी करायची झाल्यास असे म्हणता येते, की तो युरोपीय राष्ट्रांच्या आक्रमक साम्राज्यवादाचा आणि विस्तारवादाचाही विरोधक होता. अमेरिका त्यांच्या मार्गाने चाललेली पाहून त्याचा संताप अनावर झाला व त्याने त्याच्यावरही टीकास्त्र सोडले. शिवाय अमेरिकेसह ही सर्वच राष्ट्रे आपल्या धोरणावर संस्कृतीचे आणि धर्माचे पांघरूण घालून समर्थन करीत असल्याचे लक्षात आल्याने तो अधिकच चिडला. या पांघरुणाला तो खोक्याच्या आत असलेल्या मालाच्या आकर्षक वेष्टनाची उपमा देतो. युरोप खंडामधील या राष्ट्रांत रशिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि स्वतः इंग्लंड यांचाही समावेश होतो. ट्वेन त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांनाही धारेवर धरतो. संस्कृतीच्या किंवा ‘Civilizing Project’च्या संदर्भातील त्याचे पुढील उपहासगर्भ वाक्य पाहा - ‘Is it, perhaps, possible that there are two kinds of civilizations - one for home consumption and one for the heathen market?’ हे ‘Heathen’ म्हणजे धर्माने ख्रिस्ती नसलेले चीन आणि आफ्रिकेतील अर्धसंस्कृत लोक! चीनमधील बॉक्सर बंडासारख्या घटनेत जर्मनीचे दोन मिशनरी दगावले. त्याची भरपाई म्हणून जर्मनीने अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल केली. त्यावर ट्वेन विचारतो - ‘Is not this rapacity? Is not this extortion? Would Germany charge America two hundred thousand dollars for two missionaries and shake the mailed first in her face and send warships and send soldiers, and say, Seize twelve miles of territories, worth twenty millions of dollars as additional pay for the missionaries and make those peasants build a monument to the missionaries and costly Christian church to remember them by?’ .पुढे आणखी बरेच काही प्रश्न आहेत; ते सर्व येथे उधृत करायचे कारण नाही. साधारण प्रश्न शेवटी विचारला गेला तो असा - ‘Would Germany do like this to America, to England, to France, to Russia? Or only to China the helpless?’असेच प्रश्न रशियाच्या बाबतीतही विचारता येतील; पण द्विरुक्ती टाळून ट्वेन आणखी एका गंभीर मुद्द्याला हात घालतो. रशियाने नुकतीच युरोपीय राष्ट्रांची शांतता परिषद पॅरिसमध्ये आयोजित केली होती. या परिषदेत रशियाच्या झारला ‘The Prince of Peace’ या पदवीने गौरवण्यात आले!दरम्यान, मॅकेन्लीने फिलिपिन्सला अमेरिकेत विलीन करायचा घाट घातला. त्यावर ट्वेन म्हणतो, ‘He played the European game, the Chamberlain game. It was a pity, it was a great pity, that error that one qrievous error, that irrecoverable error.’या प्रकरणातील अमेरिकेचे दुभंग व्यक्तिमत्त्व ट्वेन उजेडात आणतो. ‘There must be two Americas, one that sets captive free and one that takes a once-captives new freedom away from him and picks a quarrel with him with nothing to found it on then kills him to get his land.’ट्वेनने काढलेला निष्कर्ष म्हणजे अमेरिकेने बाह्यतः काहीही आणि कितीही आव आणला तरी अंतरंगाने ती ‘युरोपीय’च आहे.ट्वेन आणि इतर स्वातंत्र्यवाद्यांचा संताप आपण पाहिला. आठवण करून द्यायला हरकत नाही, की याच दरम्यान कविवर्य किपलिंग महाशय, अमेरिकेने खुशाल फिलिपिन्स ताब्यात घ्यावे. तसे करणे हा गोऱ्या लोकांचा नुसता हक्कच नाही तर कर्तव्य आहे, असा संदेश कवितेच्या माध्यमातून देत होता. त्यामुळे तो अमेरिकेत खूपच लोकप्रिय झाला. इतकेच नव्हे, तर विस्तारवादी धोरणाला विरोध करणारे ट्वेन यांचे साहित्यिक व संस्थात्मक प्रयत्न त्याच्यापुढे फिके पडले, असे म्हणता येते. या सर्व घटनांचे प्रतिबिंब १९०१मध्ये झालेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत पडल्याशिवाय राहिले नाही. या निवडणुकीत अमेरिकी मतदारांनी मॅकेन्लीला पुन्हा एकदा निवडून देऊन राष्ट्राध्यक्षाच्या खुर्चीत बसवले. ट्वेन आणि कंपनीचे प्रयत्न अरण्यरुदन ठरले!या सर्व प्रकाराला जगाच्या इतिहासात फार महत्त्व आहे. इंग्लंडशी युद्ध करून स्वतंत्र झालेल्या अमेरिकेचे इंग्लंडशी चांगले संबंध असणे मधल्या काळात शक्यच नव्हते. इंग्लंडच्या प्रत्येक गोष्टीला नकार देणे हा अमेरिकेचा जणू स्वभावधर्मच बनला. इंग्लंडचे क्रिकेट नाकारून तेथे बेसबॉलचा खेळ खेळला जाऊ लागला. इंग्रजीतील शब्दांचे स्पेलिंगही इंग्रज लोकांच्या स्पेलिंगपेक्षा प्रसंगी वेगळे लिहिण्यात येऊ लागले. उच्चारातही लक्षणीय फरक पडला. युरोपमधील अन्य कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा अमेरिकनांना इंग्लंड हे अधिक शत्रूभावी राष्ट्र वाटत असे. फिलिपिन्स प्रकरणात अमेरिकी धोरणाला इंग्लंडचा (व इतरही युरोपीय राष्ट्रांचा) उघडपणे नसला, तरी छुपा पाठिंबा मिळत होता. याशिवाय व्हेनेझुएला प्रकरणात ब्रिटिशांनी अमेरिकी दाव्यांना मान्यता देत काहीसे पडखाऊ धोरण स्वीकारत अमेरिकेला खूश केले. .सन १८९६च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचा उमेदवार विल्यम ब्रायन याने इंग्लंडच्या सुवर्णाधारित चलनव्यवस्थेला विरोध करीत सोने-चांदी या द्विधात्वात्मक चलनव्यवस्थेचा पुरस्कार केला तेव्हा संबंधात पुन्हा तणाव आला खरा; परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारांनी ब्रायनला पाडून सुवर्णचलनवादी रिपब्लिकन मॅकेन्लीला राष्ट्राध्यक्ष केले. या घटनेची दोन राष्ट्रांमधील संबंध सुधारण्यास नक्कीच मदत झाली असणार. मधल्या काळात दुरावलेल्या परंतु भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक मुळे एकच असलेल्या या दोन राष्ट्रांनी एकत्र यावे अशा प्रकारची मांडणी इंग्लंडमधील लोकही करू लागले होतेच. कवी किपलिंग हा त्यातील एक; परंतु राजकीय व आर्थिकदृष्ट्याही प्रबळ असलेल्या ऱ्होड्स या उद्योगपतीने तर या दोन देशांचे एक राष्ट्र व्हावे; इतकेच काय, पण संपूर्ण जगावर इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्यांचे साम्राज्य असावे, असाही मतप्रवाह त्यामुळे वाहू लागला. ऱ्होड्सने ब्रिटिश पार्लमेंटचे अधिवेशन अमेरिकेत, तर अमेरिकेच्या सिनेटचे अधिवेशन इंग्लंडमध्ये नियमितपणे भरवावे, अशी सूचनाही केली. ब्रिटानिया ही ब्रिटनची आणि कोलंबिया ही अनुक्रमे ब्रिटन व अमेरिका यांची स्त्रीरूपात्म मानवीकरण झालेली, तसेच अंकल सॅम आणि जॉन बुल ही अमेरिका व इंग्लंडची प्रतिकात्मक पुरुष रूपे त्या काळात प्रचलित झाली होती. त्यांच्या माध्यमातूनही ही सहकार्य आणि सौहार्दाची कल्पना व्यक्त होऊ लागली.याचे परिणाम तेव्हाही दृग्गोचर झाल्याशिवाय राहिले नाहीत. स्पॅनिश युद्धाच्या काळात इंग्लंडने अमेरिकेला कोळशाचा पुरवठा केला. आपली संदेशयंत्रणा वापरण्याची परवानगी दिली. अशा परिस्थितीत अमेरिका दक्षिण आफ्रिकेतील बोअर योद्ध्यांना पाठिंबा देईल हे शक्यच नव्हते.जगावर इंग्रजी भाषकांची सत्ता हवी या किपलिंग - ऱ्होड्स प्रभृतींच्या मताचा उल्लेख यापूर्वी झालेला आहेच. या संदर्भात प्रसिद्ध जर्मन मुत्सद्दी बिस्मार्क याचे मत विचारात घेण्यासारखे आहे. तो म्हणाला होता, की उत्तर अमेरिकेतील लोक इंग्रजी बोलतात ही बाब विसाव्या शतकातील महत्त्वाची (अर्थात निर्णायक) घटना ठरणार आहे. .इकडे १९०१मधील निवडणुकीत निवडून येऊन परत एकदा राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या मॅकेन्लीला यावेळी खुर्ची लाभदायक ठरली नाही. त्याच वर्षी एका अराज्यवादी नागरिकाने त्याची गोळी झाडून हत्या केली. मग घटनेनुसार त्यावेळचा उपाध्यक्ष थिओडर रुझवेल्ट राष्ट्राध्यक्ष झाला. त्याच्या काळात इंग्लंड व अमेरिका यांच्यातील जवळीक व सहकार्य अधिकच वृद्धिंगत झाले. त्याचा खरा प्रत्यय १९१४ सालच्या पहिल्या महायुद्धात आला.महायुद्ध संपेपर्यंत रशियात राज्यक्रांती होऊन कम्युनिस्टांची साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली होती. कॉम्रेड लेनिनने मार्क्सवादी विचारधारेनुसार सर्व जग कम्युनिस्टांच्या झेंड्याखाली आणायच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते. कोठे थेट राजकीय, तर कोठे कामगार संघटनांच्या माध्यमातून त्याची वाटचाल सुरू झाली होती. त्याचे आव्हान थेट भांडवलशाही लोकसत्तेलाच होते, ज्यांच्यात अमेरिका आणि इंग्लंड हे प्रमुख देश होते. भविष्यात या दोन विचारधारांमधील संघर्ष अटळ होता. अमेरिकी लेखक एडगर राइस बुरोफ याची त्रिखंडात्मक The Moon Main ही कादंबरी या भविष्यपुराणाचे चित्रण करते. या कादंबरीत रशिया विरुद्ध इंग्लंड-अमेरिका असा संघर्ष चित्रित करून शेवटी इंग्रजी बोलणाऱ्या या दोन राष्ट्रांची सरशी झाल्याचे दाखवले आहे. संघर्षाला अवकाशयुद्धाचीही जोड असल्याने कादंबरी फक्त सामाजिक न राहता वैज्ञानिकही होते.कादंबरीत सुरुवातीला या दोन विचारसरणींमधील संघर्षातून जगभरात चकमकी घडून येत असतात. शेवटी १९५९मध्ये खऱ्या म्हणजे मोठ्या युद्धाला तोंड फुटते. ते १९६७ला संपुष्टात येते. ज्याचा परिणाम म्हणून जगभर इंग्लंड व अमेरिका यांचे जोडसत्तात्मक राज्य स्थापन होते. राजधान्यासुद्धा दोन - लंडन आणि वॉशिंग्टन. .खरेतर कादंबरी येथे संपायला हरकत नव्हती; पण मग ती पुरेशी वैज्ञानिक ठरली नसती. तिचा पुढचा भाग एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात घडतो. त्यात चंद्रावरील खलनायक, त्याचे सैन्य एका बाजूला व इंग्लंड-अमेरिका दुसऱ्या बाजूला असा काहीसा प्रकार आहे. तो गंभीरपणे घ्यायची गरज नाही. प्रत्यक्षात घडलेल्या इतिहासात रशियाच्या अगोदर अचानक उगवलेला हिटलर नावाचा जर्मन धूमकेतूच दुसऱ्या महायुद्धाचे कारण ठरला व त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी इंग्लंड-अमेरिकेला एकत्र यावे लागले. त्याच्या पराभवानंतर इंग्लंडचे सामर्थ्य उतरणीला लागले व मगच रशिया नावाच्या कम्युनिस्ट राजवटीचा उदय झाला. अमेरिकेनेच पुढाकार घेत या सत्तेचा शीतयुद्धात पराभव केला. शेवटी ही सत्ता आपल्या स्वतःच्याच ओझ्याखाली दबून चिरडून संपुष्टात आली.ते काहीही असो. मुद्दा इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्या युतीचा आहे. सुरुवातीला एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या या दोन सत्तांमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी शेवटी संवाद सुरू झाला. त्यांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. या प्रकाराचे स्पष्टीकरण करताना अमेरिकी इतिहासकार ब्रॅडफोर्ड पर्किन्स याने ‘Great Rapprochement’ ही संकल्पना वापरली. त्यानुसार १८९५- १९१४ हा कालखंड अमेरिकेच्या वाढत्या सत्ताकांक्षेचा व ब्रिटनच्या घटत्या सामर्थ्याचा, विशेषतः पश्चिमेकडील सत्तास्पर्धेतून माघार घेण्याचा होता. अर्थात, अमेरिकेच्या या वाढत्या सामर्थ्याचा उपयोग शेवटी एकूणच युरोप खंडाला (खरेतर जगाला) आधी जर्मनीच्या आणि मग रशियाच्या म्हणजेच नाझीच्या आणि कम्युनिस्टांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी झाला.याच काळात इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्यातील परस्परसंबंधांना ‘Special Relationship’ म्हणण्याइतपत ते सामंजस्यापूर्वीचे नव्हे, तर महासामंजस्याचे आणि सहकार्याचे झाले होते. त्याची स्वतंत्र चर्चा करायला हवी.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 