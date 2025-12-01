Premium|Amol Muzumdar Women's Team Coach : महिला क्रिकेटच्या विश्वविजयामागचा ‘गुरु’ अमोल मुजुमदार

शिरीष डबीरएक खेळाडू म्हणून अमोल भलेही एकलव्य ठरला असेल, पण प्रशिक्षक म्हणून मात्र तो आपल्या भारतीय महिला संघाचा गुरू द्रोणाचार्य ठरला, ज्यानं विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. एका वेगळ्या अर्थानं युद्धात नाही, तर क्रिकेटच्या खेळात भारताचा ‘महाभारत’ घडवला असं म्हणता येईल!ता. २ नोव्हेंबरला मर्यादित षटकांच्या विश्वकरंडकावर आपलं नाव कोरून भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इतिहास घडवला हे सर्वज्ञात आहेच. त्यामागे सर्व खेळाडूंची अपार मेहनत, कमालीची जिद्द, विजिगीषु वृत्ती, संघभावना त्याग अशा अनेक गोष्टी होत्या. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून आणि विभिन्न आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितींतून त्या एकत्र आल्या होत्या. काहींना कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा होता तर काहींना तितकासा नव्हताही, तरीही देशासाठी काहीतरी भव्यदिव्य करून दाखवायचं हे स्वप्न प्रत्येकीनं उराशी बाळगलेलं होतं. त्यांच्याबरोबरीनं त्यांचं हेच स्वप्न तितक्याच प्रखरतेनं पण अतिशय शांतपणे, बभ्रा न करता, किंचितशा अलिप्तपणे एका पुरुषानंही पाहिलं होतं. तो म्हणजे त्यांचा प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.कसा घडला अमोल मुजुमदार? एक क्रिकेटर म्हणून आणि नंतर एक प्रशिक्षक म्हणून... त्या कारकिर्दीवर एक दृष्टिक्षेप टाकला तर काही गोष्टी ठळकपणे समोर येतात. मला अमोल नेहमी राहुल द्रविडसारखा वाटत आला आहे. मैदानावर आणि बाहेरही. शांत, संयमी, सुस्वभावी, कष्टाळू, परिपक्व आणि खेळात तांत्रिकदृष्ट्या एकदम भक्कम. बोलण्यापेक्षा कृतीतून आपली कामगिरी जास्त दाखविणारा. लौकिकदृष्ट्या दोघांत फरक म्हटला तर एवढाच, की एकानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मैदानं गाजवली, तर एकानं तेच राष्ट्रीय स्तरावर केलं. पण हा ‘एवढाच’ वाटणारा फरक प्रत्यक्षात किती मोठा असतो, नाही का! राहुल द्रविडला आख्खं जग ओळखत असेल, तर अमोलला भारतीय क्रिकेटजगत सोडून ओळख तशी कमीच. लोक त्याला विसरतही चालले होते. पण तसं व्हायचं नव्हतं. नियती काही दुसरं सांगू पाहत होती. मुंबईसारख्या क्रिकेटची पंढरी म्हणता येईल अशा ठिकाणी क्रिकेटगुरू रमाकांत आचरेकर सरांच्या मुशीतून तयार झालेला एक तंत्रशुद्ध, क्रिकेटच्या पुस्तकाबरहुकूम फलंदाजी करणारा, अतिशय प्रतिभाशाली म्हणता येईल असा हा खेळाडू. सचिन, विनोद यांच्याशी तसा समकालीन, पण स्थानिक क्रिकेटमध्ये किंचित नंतर उगवलेला तारा. त्याच्या एकूण कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास, ‘खेळाडू’ अमोलवर अन्याय झाला असं म्हणता येईल का...? तर उत्तर ‘हो’ही आहे आणि ‘नाही’ही. आता ‘हो’ची अनेक कारणं आहेत. किंबहुना मलाही तसंच वाटतं, पण मी ‘नाही’वर जास्त भर देतो. कारण एक त्याचं कमनशीब की तो फॅब फाइव्हच्या (सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण, विरेंद्र सेहवाग) जमान्यात खेळत होता. दुसरं म्हणजे हा खेळ मुळातच अतिस्पर्धात्मक. अंतिम अकराजणांत जास्तीत जास्त सहा ते सात फलंदाज होते. त्यात हे पाच होतेच. तिसरं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे तो मूळचा आक्रमक फलंदाज नव्हता. एक राहुल सोडला तर वर उल्लेखलेले बाकीचे चौघेही वेगवेगळ्या पातळीवर, त्यांच्या आवडत्या फॉरमॅटमध्ये आक्रमकच होते. मुळात तंत्रशुद्धतेवर भर देणाऱ्या राहुलला आक्रमकताही कमवावी लागली आणि तो शंभर नंबरी सोनं असल्याने तसंच त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संधी मिळत गेल्याने तिथंही तो यशस्वी झाला. हेच नेमकं अमोलच्या बाबतीत घडलं नाही. .मी अमोलच्या फलंदाज म्हणून दोन ग्रेट इनिंग्ज पाहिल्या. एक नेहरू स्टेडियममध्ये झालेल्या महाराष्ट्र वि. मुंबई रणजी सामन्यात आणि दुसरी रणजी फायनल टीव्हीवर बघितली. या दोन्हीमध्ये त्यानं शतकं केली होती. अमोल ही काय ‘चीज’ आहे हे समजायला ते दोन खेळ पुरेसे होते. मुंबईकर क्रिकेटपटू खेळाच्या मैदानावर डाव-प्रतिडाव टाकत प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करतात म्हणून त्यांना कौतुकानं ‘खडूस मुंबईकर’ म्हणतात. ते दोन खेळ तसेच होते. उगाच नाही त्याने प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये ३० शतकं, ११ हजारांहून अधिक धावा, ४८पेक्षा जास्त सरासरीनं जमवल्या होत्या. एवढं करूनही भारतीय संघाची दारं त्याला कधी खुली झाली नाहीत. ह्या कटू सत्याचं हलाहल त्यानं पचवलं. कसं ते त्यालाच माहीत. खेळाडूच असलेले त्याचे वडील त्याला नेहेमी बजावत असत, ‘निवड होवो न होवो, तू तुझं काम करत राहा, खेळत राहा’. थोडक्यात ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन’ या गीतावचनानुसार मिळत गेलेला हा सल्ला त्यानं प्रमाण मानल्यामुळे त्याच्या स्वभावात कुठेतरी स्थितप्रज्ञता, अलिप्तता येत गेली असावी. कुठेतरी त्याच्याबद्दल मी छानसं वाचलं, की तो भारतीय क्रिकेटमधील ‘एकलव्य’ होता. कमालीचा प्रतिभाशाली, शब्दवेधी तिरंदाज पण भोवती कोणतंही वलय नसलेला. एकंदरीत महाभारताच्या व्याप्तीच्या तुलनेत दुर्लक्षित, उपेक्षित, नगण्य, शापित असं एक व्यक्तिमत्व, ज्याचा अंगठा द्रोणाचार्यांनी नाही तर नियतीनंच कापून घेतला होता.खेळाडू म्हणून निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर मात्र त्यानं एक ‘अमोल’ खेळी खेळली, ती म्हणजे त्यानं क्रिकेटशी जोडली गेलेली नाळ कधी तोडली नाही. आपल्या खेळात असलेली तंत्रशुद्धता, स्वभावाची स्वयंशिस्त आणि निर्णयक्षमता यांचा उपयोग त्यानं भारतीय महिला क्रिकेट संघाला प्रशिक्षण देण्याचं ठरवलं. डिसेंबर २०२३पासून त्याला ही दीर्घकालीन कामगिरी मिळाली आणि २ नोव्हेंबर रोजी जे घडलं त्याचे आपण सर्वजणच साक्षीदार आहोत. त्यानं अनेक वर्षं केलेली तपस्या, त्याची प्रतिक्षा, क्रिकेटची सेवा आणि मेहनत अशा रूपानं कामास आली. नशीब एकदाचं प्रसन्न झालं..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.एक प्रशिक्षक म्हणून त्याचं काम खूप मोठं आहे. जगात पुरुषांच्या तुलनेत महिला क्रिकेट तसं लोकप्रिय नाही. त्यातच आपण दोनवेळा (२००५ आणि २०१७) जगज्जेते होता होता राहिलो. गेल्या काही वर्षांत संघाचे अनेक प्रशिक्षक बदलले गेले. या पार्श्वभूमीवर अमोलनं धुरा स्वीकारून शांतपणे, गवगवा न करता आपल्या पद्धतीनं काम सुरू केलं. स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हर्लीन देओल अशा चांगल्या फलंदाजांचं तंत्र अजून घोटवून घेतलं. कर्णधार हरमनप्रीत, यष्टीरक्षक रिचा घोष, आघाडीची फलंदाज शेफाली वर्मा अशा आक्रमक फलंदाजांना फटकेबाजी करतच खेळायचा परवाना दिला. तर जेमिमा रॉड्रिग्जवर प्लेमेकरची भूमिका सोपवली, जिच्याभोवती मधली फळी फलंदाजी करेल. विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात आहे म्हणाल्यावर स्पिनर्स तयार केले. त्यासाठी दीप्ती शर्मा आणि स्नेह राणा यांच्या जोडीला श्री चरणी, राधा यादव संघात आल्या. अष्टपैलू म्हणून दीप्ती शर्मा आणि अमनज्योत कौर यांच्याकडे कामगिरी दिली. याशिवाय आविष्कार साळवी (गोलंदाजी प्रशिक्षक), ओमप्रकाश यांसारख्या आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन संघाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाची तयारी करून घेतली. संघाचं मनोबल भक्कम करतानाच खेळाडूंच्या शारीरिक तयारीकडेही तितकंच लक्ष पुरवलं. जिम आणि फिटनेसवर भर दिला. त्याचं श्रेय संघाचा स्ट्रेंथ ॲण्ड कंडिशनिंग प्रशिक्षक ए.आय. हर्ष याला जातं. असा सर्वांगीण विचार करत अमोलनं भक्कम संघबांधणी केली. तंत्रसाहाय्यानं हरमनप्रीत आणि स्मृतीबरोबर त्यानं अनेक व्यूहरचना तयार केल्या. सराव करताना आणि सराव सामने खेळताना त्या मैदानावर राबवूनही पाहिल्या. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अमोलनं गरजेनुसार संघाच्या भल्यासाठी काहीवेळा कठोर निर्णयही घेतले. दोन लागोपाठच्या लीग सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्ज एकसारख्या पद्धतीनं स्वीपचा फटका मारताना प्रतिस्पर्धी संघाच्या जाळ्यात सापडली आणि बाद झाली. मग तिनं त्या सामन्यात ३१ धावा करूनही तिला तो पुढील सामन्यात बाहेर बसवायला कचरला नाही. तसंच इंग्लंडविरुद्ध अतिशय चुरशीचा, अटीतटीचा सामना हरल्यावर त्यानं संघाची खरमरीत कानउघाडणी केली. ‘तुम्ही सर्वांनी परत त्याच त्याच चुका करायच्या ठरवल्या आहेत का? अशानं विश्वकरंडक कसा जिंकता येणार...? विजयाच्या इतकं जवळ येऊन तुम्ही एकतर फलंदाजी किंवा गोलंदाजीत विस्कळितपणा आणता आहात, ऐनवेळी पकड घालवून पॅनिक होताहात’ असे काहीसे त्याचे शब्द होते, अशी माहिती मिळते. हे सर्व संघानं शहाणपणानं ऐकून प्रत्युत्तर न करता स्वीकारलं आणि मग न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ आफ्रिका हे तिन्ही सामने लागोपाठ जिंकत विश्वकरंडकावर आपलं नाव कोरलं. इतिहास घडवला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या क्षितिजावर एक नवी पहाट उगवली. आपला संघ इथून पुढे गगनभरारी घेणार हे अगदी निश्चित. एवढंच नव्हे, तर आता भारतभरातील आणि इतरही क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांतील मुली, महिला यातून प्रेरणा घेत महिला क्रिकेट अजूनच समृद्ध करतील..अमोल मुजुमदार मुंबईचा रहिवासी. या ऐतिहासिक विजयानंतर त्याचं जंगी स्वागत होणं अपेक्षितच होतं. आपल्या प्रगल्भ स्वभावानुसार अत्यंत नम्रपणे ते स्वीकारताना आणि विजयाचं सर्व श्रेय हे स्वप्न गेली दोन वर्षं प्रत्येक दिवशी जगणाऱ्या आपल्या महिला संघाला देताना त्यानं एक अत्यंत मोलाचं विधान केलं. तो म्हणाला, ‘आपला भारत हा फक्त क्रिकेटच नाही, तर इतरही सर्व खेळांवर प्रेम करणारा देश होऊ दे’. थोडक्यात इतरही खेळांना आपण इतर देशांसारखं तितकंच महत्त्व देऊ या. क्रिकेटसारखा भारतातील अत्यंत लोकप्रिय असलेला खेळ खेळलेल्या या खेळाडूच्या तोंडातून आलेलं हे वाक्य एकंदरीत खेळभावनेबद्दल एखादी व्यक्ती किती प्रगल्भ आणि सखोल विचार करू शकतो ह्याचं द्योतक ठरावं, नाही का! एक खेळाडू म्हणून अमोल भलेही एकलव्य ठरला असेल, पण प्रशिक्षक म्हणून मात्र तो आपल्या भारतीय महिला संघाचा गुरु द्रोणाचार्य ठरला, ज्यानं विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. एका वेगळ्या अर्थानं युद्धात नाही, तर क्रिकेटच्या खेळात भारताचा ‘महाभारत’ घडवला असं म्हणता येईल! सामना संपल्यावर कर्णधार हरमनप्रीत कौर अमोलच्या पाया पडली, त्याक्षणी त्याला कृतकृत्य झाल्यासारखं नक्कीच वाटलं असेल. त्या छोट्याशा कृतीतून भारतीय संस्कृतीची महत्ता, गुरू-शिष्य परंपरेचं महत्त्व अधोरेखित होतं. म्हणून त्या ‘अमोल’ क्षणी हरमनप्रीतच्या मनात उमटलेल्या भावनेसारखं म्हणावंसं वाटतं ‘गुरुविण नाही दुजा आधार’. (शिरीष डबीर पुणेस्थित व्यावसायिक सल्लागार आहेत.).