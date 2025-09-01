Premium|American Modak: मोदकांच्या तयारीतून उलगडले कॅलिफोर्नियातील भारतीय सणांचे रूप

अवनीवाच्या गोष्टी । मैत्रेयी पंडित-दांडेकरआम्हाला जरी हवेवर किंवा हॉटेलमधल्या शिळ्यापाक्या, चामट, वातड, बेचव, जंक अन्नावर जगायला आवडत असलं, तरी आमच्या मम्माला स्वतःचा वेळ, पैसे, शक्ती आणि संयम खर्च करून हेल्दी स्वयंपाक करून आम्हाला घरी जेवायला घालण्याची कित्ती कित्ती हौस आहे म्हणून सांगू? हे रोजच्या जेवणाचं झालं, पण काही विशेष (भारतीय) सण आले, की करण जोहर काकांच्या केथ्रीजीमधल्या इंटरव्हलनंतरच्या अनिवासी भारतीय काजोल काकू मम्माच्या अंगात येतात आणि ती देशप्रेमाने त्यांच्यासारखी किंवा कणभर जास्तच पेटून उठते. आणि मग लग्न होईपर्यंत वरण-भाताचा कुकरदेखील लावता न येणाऱ्या आमच्या या हौसाबाई, आमच्या हाऊसात कपुरांच्या संजीवलादेखील मागे टाकत, सणानुरूप सुंदर (किंवा कुरूप) असे अनेक ‘ओळखा पाहू’ पदार्थ करू लागतात. तर अशाप्रकारे आमच्या अमेरिकन नवीन वर्षाची सुरुवात तिळगुळ आणि गुळपोळीने होते. मग पुरणपोळी, श्रीखंड, कैरीचं पन्हं, आंबेडाळ, आमरस, नारळी भात, कणकेचे दिवे, पुरणाचे दिंडं वगैरे मजल दरमजल करत करत शेवटी भाद्रपद महिना उजाडतो, लाडक्या गणपती बाप्पाची चाहूल लागते आणि बाहेरील इतर बेकायदेशीर पांढऱ्या पावडरींना निषेध असणाऱ्या आमच्या कॅलिफोर्नियातील घरी खास पुण्याहून किलोभर कोणतीशी सुवासिक पांढरी पावडर मोठ्या तोऱ्यात हजर होते. .इतर पिठं आणि वाणसामानासारखं या पिठाला दुर्लक्षित किंवा शिळं न करता श्रीगणेशाच्या धाकानं या मोदक पिठीचा लगोलग श्रीगणेशा होतो आणि बाकी सामान जमवण्यासाठी सर्वप्रथम जवळचं इंडियन स्टोअर गाठलं जातं. कोणत्याशा पिठासाठी किती तो उपद्व्याप! यालाच जिवाचा ‘आटा’-’पिठा’ करणं म्हणत असावेत! असो. तर मम्मा आट्यापिट्यासाठी बाबाला दुकानात पिटाळते. इथं कोविड काळात ज्या हावरटपणानं लोक टॉयलेट पेपर घेत असत, तसंच होतकरू अमेरिकन्स बाप्पाच्या आगमनाची चाहूल लागताच फ्रोझन कोकोनटच्या पिशव्यांवर आक्रमण करू लागतात.सामानाची यादी वगैरे करूनही नेहमीप्रमाणे बाबा महत्त्वाच्या गोष्टी आणायला विसरतो आणि मग विसरलेल्या गुळाच्या ढेपांसाठी तो निमूटपणे दुकानाच्या खेपा मारतो. घरी आल्यावर झाल्या प्रकारावरून मम्मा बाबाच्या डोक्याचा आणि त्या ढेपेचा अक्षरशः कीस पाडते. त्यातील बराच गुळाचा कीस मग नीवूच्या पोटात जातो. अखेरीस सर्व साहित्याची जमवाजमव झाल्यावर आमची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी केली जाते आणि पुढचे चार तास मम्मा जणू परग्रहावर जाते.परात, ताटल्या, चाळण, फडकी, उलथणं, वाट्या, मोदकपात्र अशी लपून बसलेली सर्व आयुधं वर्षभरानं वेगवेगळ्या कपाटांतून ऐटीत बाहेर निघतात. मम्मा कुरकूर न करता त्यांना अतिशय प्रेमानं घासूनपुसून काढते. भांड्यांना अचानक आमच्यापेक्षा स्वच्छ, चकचकीत आणि मम्माचं इतकं प्रेम मिळालेलं बघून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटू लागतो. ते बघून मोदकपात्र गर्वानं फुगून अजून टुमटुमीत दिसू लागतं. तिकडे मम्मा स्वतःच्याच जगात असते. आमच्या किचननामक प्रयोगशाळेत पांढरी पावडर, पाणी, गूळ, खोबरं, तूप, खसखस, वेलची पूड वगैरेचं अचूक मोजमापन होतं. .खोबऱ्यात गूळ आणि या प्रक्रियेत मम्मा अगदी समरसून जातात. हजारो यूट्यूब व्हिडिओंचा हजारो मिनिटं सखोल अभ्यास करून अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीनं पावडरीचं पांढऱ्या शुभ्र लुसलुशीत प्ले-डोमध्ये रूपांतर होतं. आणि आमच्या प्ले-डोवर सतत आक्षेप घेणारी मम्मा स्वयंपाकघरात मांडी ठोकून, अशक्य पसारे करून हा ग्रोनप्सचा गरम प्ले-डो खेळायला आणि सोबत चटके खायला बसते. आम्ही मम्माच्या ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ मोडचा फायदा घेऊन आमचे तत्सम निषेधित आणि गिळगिळीत प्ले-डो आणि इतर खेळ बाहेर काढतो. आणि सर्व बायकांची आपापल्या उद्योगात ब्रह्मानंदी टाळी लागलेली बघून आमचा नास्तिक बाबा गणेशोत्सव वर्षातून एकदा नव्हे तर कमीत कमी चारदा यावा म्हणून मनोमन प्रार्थना करतो.साधारण चार तासांनी बाबाचा ‘मी टाइम’ संपतो. चार तास जणू चार मिनिटांत सरल्यासारखे त्याला आणि आम्हाला वाटतात. मम्मा स्वयंपाकघर चकचकीत करून, मोदक तयार असल्याची घोषणा करून परत वर्तमानात येते आणि परग्रहावरून थेट आमच्या पसाऱ्यात धपकन येऊन पडते. दणदणीत वाफा खाऊन मोदक तयार असतात आणि आम्ही आमच्या पसाऱ्यासाठी दणदणीत बोलणी खायची मानसिक तयारी करू लागतो. मग मोदकांऐवजी बोलणी खात आम्ही पसारा आवरू लागतो. .Premium |Study Room : उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?.इतर सणांना मम्मा आम्हाला नटवून, सजवून, आमचे अनंत फोटो काढते. त्याबाबतीत गणेशोत्सव आमचा अतिशय लाडका सण आहे. आमच्यापेक्षा सुबक दिसणाऱ्या, तिनं केलेल्या मोदकांचे आभार मानू तितके थोडे! त्यांच्या कृपेनं आम्ही तिच्या फोटोशूटच्या जाळ्यातून निसटतो, पण बिचारे ४०-५० मोदक मात्र पुढचा एक तास कधी चांदीच्या ताटात, कधी केळीच्या पानावर, कधी टॉप/फ्रंट/साइड व्ह्यू देत, कधी गणपतीसमोर, कधी मोदकपात्रात, कधी गुलाबांच्या पाकळ्यांत, कधी केशरानं नटून आणि अगदीच नाही, तर कधी आमच्या हातात असं सर्व क्रमपरिवर्तन करून स्वतःचे ४००-५०० फोटो, व्हिडिओ, न तुटता-फुटता मुकाट्यानं काढून घेतात.आमच्या नीवूसारखंच गणपती बाप्पा करमणुकीशिवाय जेवत नसल्यानं सुखकर्ता दुःखहर्ता आणि अशा पाच-सहा लांबलचक गाण्यांनंतर बाप्पाचा, मग सोशल मीडियाचा आणि सर्वात शेवटी आमचा जेवणाचा नंबर लागतो. पोळी, कोबीची भाजी, बिटाची कोशिंबीर, भात वरण आणि एक मोदक असं आमच्या मते 'नॉट सो इंटरेस्टिंग' भरगच्चं ताट पुढे येतं. सगळं खाल्लं नाही तर गणपती बाप्पा आणि उंदीरमामा रागवेल, त्याच्या नेबरला म्हणजे सॅन्टाला सांगेल आणि तुम्हाला क्रिसमसला दगड मिळतील वगैरे घिस्यापिट्या धमक्या येऊ लागतात. आम्ही रडतखडत, गोगलगायीपेक्षा संथ वेगानं (शेवटचे तीन-चार घास सोडून) सगळं कसंबसं पोटात ढकलतो. मम्मा सुटकेचा निःश्वास सोडते आणि 'मोदक आवडले ना?' असा डेंजर आणि ट्रिकी प्रश्न विचारते. पण मोदकांपेक्षा त्याचा सावत्र भाऊ डंपलिंग आम्हाला जास्त आवडतो असा प्रामाणिक अभिप्राय आम्ही दबकत दबकत हळूच बाबाला देतो. मम्माचे तीक्ष्ण कान आमच्या या कानगोष्टी दुसऱ्या खोलीतूनदेखील बरोबर टिपतात आणि काही क्षणांत मोदकपात्रापेक्षा दणदणीत वाफा तिच्या कानातून निघू लागतात. आणि मग आमच्या वाफाळलेल्या हौसाबाई वाफवलेल्या मोदकाच्या शेंडीवर हात ठेवून, पुढच्या वर्षी प्रसादाचे डंपलिंग बाजूच्या चिनी खाणावळीतून आणण्याचा कसाबसा वसा घेतात आणि दांडेकर भगिनी मनातल्या मनात मोठ्ठा उसासा टाकतात!(मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत.) 