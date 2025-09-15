Premium|Jordan: जॉर्डन.. इतिहास, वाळवंट आणि मृत समुद्राचा इतिहास.!

ऋषिकेश पुजारीजॉर्डनमध्ये पर्यटनासाठी वर्षभर वातावरण चांगले असते, पण मार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात हवामान अधिक सुखद असते. इतिहास, वाळवंट आणि मृत समुद्र अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या जॉर्डनला एकदा तरी अवश्य भेट दिली पाहिजे.जॉर्डन हा मध्यपूर्वेतील एक अद्भुत देश! इथे तुम्हाला ऐतिहासिक स्थळे, सुंदर वाळवंट आणि मनमोहक निसर्ग यांचे मिश्रण पाहायला मिळते. भारतीय पर्यटकांसाठी तर जॉर्डन थोडे अनएक्सप्लोर्डच आहे. त्यामुळे पुढची ट्रिप प्लॅन करताना जॉर्डनचा विचार करायला हरकत नाही. मुंबई ते अम्मान डायरेक्ट फ्लाइट असल्याने प्रवास सुखकर होतो. रॉयल जॉर्डनची विमाने प्रशस्त आहेत आणि वेळही सोयीची आहे. .अम्मान येथे पोहोचल्यावर आपण पेट्राला जायला निघतो... साधारण तीन तासांचा प्रवास आहे. पेट्रा हे डोंगराचा दगड कोरून तयार केलेले शहर आहे. त्याची निर्मिती इ.स. पूर्व ३१२मध्ये झाली असावी असा अंदाज आहे. या शहराला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. त्याशिवाय जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य म्हणूनही याची ओळख आहे.असे हे अद्भुत वारसास्थळ साहजिकच जॉर्डनमधील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. येथे पेट्रा बाय नाइट ही संकल्पना लोकप्रिय आहे. म्हणजेच रात्रीच्यावेळी पेट्रा शहराला भेट देणे एक खास अनुभव असतो. रात्री मेणबत्त्यांच्या प्रकाशात रस्ते उजळलेले दिसतात. विशेष प्रोजेक्शन मॅपिंगदेखील असते, त्यामुळे या जागेचा एक वेगळाच अनुभव मिळतो.पेट्रामध्ये दोन दिवस तरी मुक्काम करावा. मग निघावे वादी रमच्या दिशेने. मधे अकाबा येथे लाल समुद्रात दोन तासांची क्रूझ राइड घेता येते. या राइडदरम्यान एका बाजूला इस्राईल, एका बाजूला जॉर्डन आणि एका बाजूला इजिप्त अशा तीन देशांचा भूभाग दिसतो. हा अनुभव घेत घेतच आपण पोहोचतो वादी रमला. .वादी रम हा दक्षिण जॉर्डनमधील एक आश्चर्यकारक वाळवंटी प्रदेश आहे, याला ‘चंद्राची दरी’ किंवा ‘लाल पर्वत’ असेही म्हणतात. हे ठिकाण वाळूच्या खडकांमध्ये आणि ग्रॅनाइटमध्ये नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या दऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. सुमारे ७४ हजार हेक्टरवर असलेल्या या ठिकाणालासुद्धा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळालेला आहे. स्थानिक बेडोइन लोक हजारो वर्षांपासून येथे राहत आहेत. वादी रमला ‘पृथ्वीवरचा मंगळ’ असेही संबोधले जाते, कारण येथील वाळवंटी भाग मंगळाच्या पृष्ठभागासारखा दिसतो. वादी रमच्या वाळवंटातील खडकांचे आणि वाळूचे सौंदर्य पाहण्यासाठी जीप सफारी हा एक उत्तम मार्ग आहे.वादी रमनंतर पुन्हा अम्मानला परतावे. अम्मान ही जॉर्डनची राजधानी. हे सगळ्यात मोठे शहर आणि देशाचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. अम्मानपासून अनेक ऐतिहासिक वास्तू जवळ आहेत. माउंट नेबो हे ख्रिश्चन लोकांसाठी हे एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. माउंट नेबोचा बायबलमध्ये उल्लेख आहे; मोझेसला त्याच्या मृत्यूपूर्वी ‘वचन दिलेल्या’ देशाचे दर्शन इथेच दिले गेले होते. .Premium| UNCTAD Report Highlights: जागतिक हवामान बदलाच्या काळात 'ग्रीन बॉण्ड्स' आणि 'कार्बन क्रेडिट्स'चे महत्त्व काय?.अम्मान शहराच्या मध्यभागी डोंगरावर असलेले द सिटाडेल हे आणखी एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे. येथे रोमन, बायझन्टाइन आणि इस्लामिक संस्कृतीचे अवशेष आहेत. या शहरात तिसऱ्या शतकात बांधलेले मोठे रोमन थिएटरही आहे. आजही येथे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अम्मान बाराव्या शतकातील अज्लौन किल्ल्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. सालादीनचा पुतण्या इझ अल-दिन ओसामा याने ११८४-११८५मध्ये तो बांधला होता. किल्ला नक्कीच पाहण्यासारखा आहे. अम्मानपासून एक तासाच्या अंतरावरच मृत समुद्र आहे. या समुद्राच्या पाण्याची क्षारता अतिउच्च म्हणजेच सर्वसाधारण समुद्रापेक्षा ८.६पट अधिक आहे. मृत समुद्राची पातळी समुद्रसपाटीपासून ४२७ मीटर खाली आहे. हा समुद्र भूवेष्टित असल्याने याच्या पाण्याचा समुद्राकडे निचरा होण्याचा मार्ग नाही. अतिक्षारतेमुळे इथल्या पाण्यात एकपेशीय प्राण्यांशिवाय इतर कुठलाही जीव जिवंत राहू शकत नाही, म्हणूनच याला ‘मृत समुद्र’ असे म्हणतात. जॉर्डन नदी मृत समुद्राला येऊन मिळते. येथील पाण्यातील उच्च क्षारतेमुळे पाण्याची घनता जास्त आहे, ज्यामुळे माणूस त्या पाण्यावर सहज तरंगू शकतो. यामुळेच येथे पर्यटकांचा ओढा असतो. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.जॉर्डनमधील आणखी पाहण्यासारखे शहर म्हणजे जेरेश. हे जगातील सर्वोत्तम संरक्षित ग्रेको-रोमन प्रांतांपैकी एक मानले जाते. याला पूर्वी गेरासा म्हणून ओळखले जात असे. शहरामध्ये सापडलेल्या प्राचीन ग्रीक नोंदी, हे शहर अलेक्झांडर द ग्रेटने सुमारे इ.स.पूर्व ३३१मध्ये वसवले होते असे सांगतात.जॉर्डनमध्ये पर्यटनासाठी वर्षभर वातावरण चांगले असते, पण मार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात हवामान अधिक सुखद असते. इतिहास, वाळवंट आणि मृत समुद्र अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या जॉर्डनला एकदा तरी अवश्य भेट दिली पाहिजे.(ऋषिकेश पुजारी विहार ट्रॅव्हल्सचे संचालक आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.