Premium|Car accident: अपघातानंतर घडलं ऑस्ट्रेलियातील माणुसकीचं दर्शन

दामोदर कुलकर्णीअपघातानंतर घडलेल्या घटना आणि घरमालकांनी आमच्यावर दाखवलेला विश्वास हे दोन्ही अनुभव माणुसकीचं दर्शन घडवणारे होते. असे अनुभव फार क्वचितच येतात.गेल्यावर्षी प्रणव आणि दिशा म्हणजेच मुलगा आणि सूनबाईंच्या पहिल्यावहिल्या दिवाळसणासाठी आम्ही तो राहत असलेल्या ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड येथे मुक्कामी जायचे ठरवले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचा काळ. मी तर ठरवलेच होते की दिवाळी आणि प्रणवने काढलेली सुट्टी संपली, की लगेच आपल्या देशी परतायचे. तत्पूर्वी तिथली जवळपासची (म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं जवळची बरं!), साधारण पाचशे, सहाशे किलोमीटरपर्यंतची काही प्रेक्षणीय स्थळं बघण्याचं, अनुभवण्याचं ठरवलं. .पहिलं ठिकाण होतं व्हिक्टर हार्बर. ॲडलेडपासून साधारणतः १००-११० किलोमीटरवर. ऑस्ट्रेलियामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, बसेस, ट्रेन खूपच गैरसोयीच्या आणि बहुतेक ठिकाणी नसल्यातच जमा! त्यामुळे तिथं स्वतःचं वाहन हवंच. तर त्यादिवशी सकाळी लवकर उठून स्वतःच्याच वाहनानं जायचं ठरवलं. तिथं बघण्या-करण्यासारखं बरंच काही आहे, असं ऐकलं होतं. व्हिक्टर हार्बरजवळ ग्रॅनाईट आयलंड नावाचं बेट आहे, ज्यावर जायला चक्क घोडे चालवतात अशी ट्रेन आहे, फेअरी टेल्ससारखी. आणि ती मेन लँडपासून बेटापर्यंत आपल्याला समुद्रावरच्या पुलावरून घेऊन जाते. तिथं किमान चार-पाच तास आपल्याला मिळतात. शिवाय तिथले समुद्रकिनारेही सुंदर. तर हे सगळं पाहायचं व्यवस्थित नियोजन करून, बुकिंग करून आम्ही सकाळी साडेसात-आठ वाजता निघालो. गुळगुळीत रस्ते आणि शंभर किलोमीटर प्रति तास वेगाचा महामार्ग, त्यामुळे व्हिक्टर हार्बरला पोहोचायला तास-दीड तास लागला.हे गाव तसं लहानच होतं. साधारणपणे पाच हजार लोकसंख्या. चिंचोळे पण रेखीव रस्ते, विखुरलेली घरं. एकाही वास्तूला दोन मजल्यांहून अधिक मजले नव्हते. दुरूनच समुद्राचं दर्शन होत होतं. आम्ही गुगल मॅपवर बघत गावात घुसलो. वेग मर्यादा तीस किलोमीटर होती आणि आम्ही नियमांचं पालनही करत होतो. आता दोन-चार मिनिटांत ईप्सित स्थळी पोहोचू असं वाटत असताना आम्ही गावातला छोटासा चौक पार करताना अचानकपणे उजवीकडून एक कार वेगाने आली आणि आमच्या गाडीला उजवीकडे म्हणजे ड्रायव्हरच्या बाजूला धडकली. प्रणव गाडी चालवत होता आणि मी त्याच्या बाजूला बसलो होतो. त्या धडकीमुळे आमच्या गाडीचा ब्रेक आपोआप लागला आणि गाडी समोरील फुटपाथवर जाऊन स्थिरावली. आमच्या गाडीचा वेग आपोआप लॉक झाला. अपघाताच्यावेळी २५ किलोमीटर प्रति तास इतकाच वेग होता. धडक ड्रायव्हरच्या बाजूला बसल्यानं मी पटकन उतरलो आणि त्या बाजूचं दार ताकद लावून उघडलं. नशिबानं आघात दारावर नव्हता, तर पुढील चाकावर झाला होता. त्यामुळे आम्हा कोणालाच काहीही इजा झाली नाही. .दुसऱ्या गाडीतही दोन्ही एअरबॅग्ज आपोआप उघडल्या होत्या. त्या गाडीत प्रणवच्याच वयाचा एक मुलगा होता. त्यालाही कोणतीच इजा झाली नाही. धन्यवाद! आजच्या तंत्रज्ञानाला!! तो आवाज इतका मोठा होता की त्यामुळे आजूबाजूला राहणारे दोन-तीन लोक बाहेर आले. त्यामध्ये एक वयस्कर स्त्रीही होती. तिनं पाहिलं, तर तिचा नातूच त्या दुसऱ्या गाडीत होता. त्याच्या हातात जळत असलेली सिगारेट होती, ती त्यानं आजीला बघून पटकन विझवली. आजीनं नातवाला जवळ घेतलं व काळजीनं त्याला काही लागलं नाही ना ते पाहिलं. तो ठीकठाक असल्यावर तिनं प्रणवचीही तितक्याच आपुलकीनं चौकशी केली. आम्हाला जरा आश्चर्यच वाटलं...पुढं आलेला अनुभव तर आणखीनच वेगळा होता. आजींनी लगेचच पोलिसांना फोन केला आणि सातव्या मिनिटाला दोन पोलिस गाड्या, दोन ॲम्ब्युलन्स, एक फायर ब्रिगेडची गाडी आवाज करत हजर झाली. आल्या आल्या प्रणव आणि त्या मुलाची नार्को टेस्ट घेतली. दोघंही त्यात पास झाले. त्यांनी लॉक झालेले स्पीड बघितले. आमच्या गाडीचा पंचवीस, तर त्या मुलाचा पंचावन्न. पण नियमानुसार उजव्या बाजूनं येणाऱ्या वाहनाला प्रथम प्रधान्य द्यायचं असतं, त्या नियमाचं प्रणवकडून उल्लंघन झालं होतं. आम्ही थांबून दुसऱ्या गाडीला जाऊ देणं अपेक्षित होतं. पण प्रणवला दुसरी गाडी वेगात असल्यानं दिसलीच नव्हती. ॲम्ब्युलन्समधून आलेल्या डॉक्टरनं प्रणव आणि त्या दुसऱ्या मुलाला रस्त्यावरच वरवर तपासलं आणि मी पुढं असल्यानं मलाही. त्यांनी आम्हाला एक कार्ड दिलं, जर पुढच्या आठवड्यात काहीही वाटलंच तर या अपघाताअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा कुठंही मिळू शकेल यासाठी. तोपर्यंत इन्शुरन्स कंपनीलाही फोन केला गेला आणि पोलिसांनी तिथल्या तिथं एफआयआर नंबर त्यांना दिला. हे सर्व पंधरा-वीस मिनिटांत झालंही होतं. कुठंही आरडाओरडा नाही की शिव्याशाप नाहीत. बरं त्यात भर म्हणजे पोलिसांनी आमच्या ट्रिपमध्ये हे विघ्न आल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. हे तर फारच नवीन होतं. .Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!.प्रणवनं पोलिसांना यामध्ये गुन्हा नोंदवला जाणार का विचारलं. त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं, कारण कोणीही जखमी झालं नव्हतं अथवा कोणतीही जीवितहानी नव्हती. पुढील दहा-पंधरा मिनिटांत इन्शुरन्स कंपनीनं पाठवलेली टोइंग व्हॅनही आली व आमच्या एकाच कंपनीच्या दोन्हीही गाड्या घेऊन गेली. आता करायचं काय, असा विचार करतो ना करतो तोच आजीनं आम्हाला तिच्या घरी आमंत्रित केलं. आता त्या मुलाची आई आणि मावशीही आल्या होत्या. आजोबा सकाळी फिरायला गेले असल्यानं उशिरा आले. आम्हा चौघांना त्यांनी चहा-पाणी विचारलं. इतकंच काय परत जाण्यासाठी मदतही केली. व्हिक्टर हार्बरवरून दोनच बस रोज सकाळी ॲडलेडला जात होत्या. एक सकाळी दहा व दुसरी संध्याकाळी सातला. सकाळची बस तर कधीच गेली होती. तिथून कोणती टॅक्सी मिळत नव्हती, आणि एक होती ती आमच्या अवाक्याबाहेर होती. त्या मुलाच्या आईनं आम्हाला जवळच्या एका बसस्टॉपवर सोडलं. त्यांची तर जिथून ट्रेन मिळू शकली असती तिथं ८० किलोमीटर दूर सोडायचीही तयारी होती. पण आम्हीच नको म्हटलं. आदल्या दिवशी फार्ममध्ये वेचलेल्या स्ट्रॉबेरी आम्ही त्यांना दिल्या आणि त्यांनीही त्या आनंदानं घेतल्या. आम्ही मजल दरमजल करत संध्याकाळी ॲडलेडला पोहोचलो. आता आमच्याकडे वाहन नव्हतं. ऑस्ट्रेलियात स्वतःचं वाहन नसलं की हतबल व्हायला होतं. .Latest Marathi News Updates : दिवसभरात देश विदेशात काय घडलं जाणून घ्या एका क्लिकवर.दुसऱ्या दिवशी आम्हाला प्रणवच्या घरमालकांनी नाश्त्याला बोलावलं होतं. त्यांची नावं जेन आणि चार्ली. त्यांच्या मूळ नावं इटालियन आणि बरीच मोठी आहेत. पण ऑस्ट्रेलियामध्ये सूट व्हावीत म्हणून ते जेन आणि चार्ली हीच नावं वापरतात. साधारणपणे ६५-७० चं ज्येष्ठ जोडपं. दुसऱ्या महायुद्धाच्यावेळी त्यांचे वाडवडील मुसोलिनीच्या जाचाला कंटाळून इथं स्थायिक झाले, असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्यांच्याकडे नाश्त्याला गेल्यावर त्यांनी लगेचच विचारलं, पार्किंगमध्ये प्रणवची गाडी दिसत नाहीये. तेव्हा आदल्या दिवशी झालेला प्रसंग प्रणवनं सांगितला. हे ऐकून त्यांनी पुढं जी कृती केली, त्यानं आम्हाला क्षणभर काही सुचलंच नाही. त्यांनी आपल्या गाडीच्या किल्ल्या प्रणवला दिल्या आणि म्हणाले की तुझी गाडी येईपर्यंत ही चालव. वर फोन करून इन्शुरन्सच्या ॲपमध्ये प्रणवचं नाव टाकून दिलं. सगळं ताबडतोब.अपघातामध्ये प्रणवच्या गाडीचं खूपच नुकसान झालं. त्याला महिन्याभरातच नवीन गाडी घ्यावी लागली. तोपर्यंत जेन चार्लीची गाडी होतीच. अपघातानंतर घडलेल्या घटना आणि घरमालकांनी आमच्यावर दाखवलेला विश्वास हे हे दोन्ही अनुभव माणुसकीचं दर्शन घडवणारे होते. असे अनुभव फार क्वचितच येतात.(दामोदर कुलकर्णी पुणेस्थित धातू शास्त्रज्ञ आणि व्यावसायिक/तांत्रिक सल्लागार आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.