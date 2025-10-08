Premium|Traditional Indian Snacks: अनारसे आणि कडबोळी; पारंपरिक फराळाची खासियत

अलकनंदा कोठावदेदिवाळीच्या फराळातील पदार्थांमध्ये कडबोळी आणि अनारशांना महत्त्व आहे. बऱ्याच भागांत लक्ष्मीपूजनसाठी अनारसे केले जातात. तसेच चकली कुळात सामावू पाहणारी कडबोळी फराळाच्या ताटात उठून दिसतात. अनारसेसाहित्य एक किलो तांदूळ, पाव किलो पिठीसाखर, पाऊण किलो गूळ, खसखस, तळणासाठी तेल. .कृतीतांदूळ कुठलाही असला तरी चालेल, परंतु जुना असावा. प्रथम तांदूळ स्वच्छ धुऊन भिजत घालावेत. नंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्यातील पाणी काढून स्वच्छ धुऊन पुन्हा भिजत घालावेत. असे तीन दिवस करावे. नंतर पुन्हा स्वच्छ धुऊन चाळणीत निथळत ठेवावेत. पाणी पूर्ण निथळल्यानंतर एका स्वच्छ कॉटनच्या कापडावर ३-४ तास वाळवावेत, उन्हात वाळवू नयेत. वाळल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक दळून घ्यावेत. मैद्याच्या चाळणीने चाळून घ्यावेत. गूळ किसून घ्यावा. गूळ पावडर वापरू नये. नंतर पिठात पिठीसाखर व गूळ घालून पीठ छान मळून घ्यावे. त्याचे गोळे करून एका डब्यात ठेवावेत.दोन दिवस मुरू द्यावेत. दोन दिवसांनंतर अनारसे करताना पीठ छान मळून घ्यावे. तेल तापायला ठेवावे. तेल जास्त कडकडीत होऊ देऊ नये. नंतर एका ताटात अनारसे थापावेत. वरून खसखस लावावी. खसखस लावलेली बाजू वर ठेवून सर्व अनारसे एकाच बाजूने तळावेत. वरच्या बाजूला झाऱ्याने थोडे थोडे करत तेल सोडावे, म्हणजे अनारसे छान फुगतात. मंद आचेवर छान गुलाबी रंगावर तळून घ्यावेत. अनारसे तळून झाल्यावर ते निथळत ठेवावेत. थोडा वेळ ते पोहे किंवा चुरमुऱ्यांवर ठेवावेत, म्हणजे त्यातील तेल निघून जाईल. खुशखुशीत अनारसे खायला तयार!टीप : अनारसे करण्यासाठीचे पीठ डब्यात भरून फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ४-६ महिने छान राहते.. कडबोळीसाहित्यएक किलो तांदूळ, अर्धा किलो चणा डाळ, पाव किलो हरभरा डाळ (भिजवून ठेवून व ओलसर असताना भाजून घेऊन आणि बारीक करून), अर्धी वाटी मूग, अर्धी वाटी मटकी, अर्धी वाटी ज्वारी, अर्धी वाटी गहू, अर्धी वाटी धने, २ चमचे जिरे, हिंग (हे सर्व गुलाबी रंग येईपर्यंत मंद आचेवर वेगवेगळे भाजून व नंतर दळून), दळलेले २ वाट्या पीठ, २ चमचे तिखट, चवीपुरते मीठ, १ चमचा ओवा, २ चमचे तीळ, चिमूटभर हिंग व हळद, मोहनासाठी १ चमचा तेल.कृतीपिठाच्या प्रमाणात पाणी उकळायला ठेवावे. पाण्यात वरील सर्व साहित्य घालावे. पाणी उकळल्यावर गॅस बंद करावा. त्यात पीठ घालावे व छान मिक्स करून घ्यावे. गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. थोडा वेळ झाकून ठेवावे. नंतर ताटात काढून घ्यावे. गार झाल्यावर छान मळून घ्यावे. नंतर कडबोळ्यांचा आकार देऊन कडबोळी करावीत. कढईत तेल तापत ठेवावे. तेल तापल्यानंतर त्यात सर्व कडबोळी तळून घ्यावीत. छान कुरकुरीत कडबोळी तयार!(अलकनंदा कोठावदे नाशिकस्थित फूड ब्लॉगर आहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.