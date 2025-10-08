Premium|Traditional Indian Snacks: अनारसे आणि कडबोळी; पारंपरिक फराळाची खासियत

साप्ताहिक

anarase and Kadboli: बऱ्याच भागांत लक्ष्मीपूजनसाठी अनारसे केले जातात. तसेच चकली कुळात सामावू पाहणारी कडबोळी फराळाच्या ताटात उठून दिसतात
anarase

anarase

दिवाळीच्या फराळातील पदार्थांमध्ये कडबोळी आणि अनारशांना महत्त्व आहे. बऱ्याच भागांत लक्ष्मीपूजनसाठी अनारसे केले जातात. तसेच चकली कुळात सामावू पाहणारी कडबोळी फराळाच्या ताटात उठून दिसतात.

अनारसे

साहित्य

एक किलो तांदूळ, पाव किलो पिठीसाखर, पाऊण किलो गूळ, खसखस, तळणासाठी तेल.

