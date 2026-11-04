Premium|Ancient Chaul Trade Port History : प्राचीन चौलच्या व्यापारी वैभवाचा इतिहास पुस्तकातून उलगडला

राकेश मोरे - rakesh.more@esakal.comनवीन म्हात्रे लिखित ‘प्राचीन चौल : व्यापारी बंदराचा इतिहास’ या पुस्तकातून चौलचा प्राचीन इतिहास, व्यापारी महत्त्व, धार्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा उलगडतो. उत्खनन, शिलालेख, ताम्रपट आणि लोककथांच्या आधारे केलेले संशोधनपूर्ण लेखन ऐतिहासिक वारशाच्या जतनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.रायगड जिल्ह्यात अलिबागच्या दक्षिणेला कुंडलिका नदीच्या काठावर चौल हे ऐतिहासिक गाव वसले आहे. प्राचीन इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या या गावाचा समृद्ध वारसा नवीन म्हात्रे यांनी ‘प्राचीन चौल : व्यापारी बंदराचा इतिहास’ या पुस्तकातून उलगडला आहे. चौलच्या इतिहासाची इतक्या सविस्तरपणे माहिती देणारे हे पहिलेच पुस्तक असावे. सुमारे १५० वर्षांपूर्वी दा कुन्हा या पोर्तुगीज लेखकाने ‘चौल ॲण्ड वसई’ या विषयावर पुस्तक लिहिले होते. मात्र, चौलचा स्वतंत्रपणे आणि विविध अंगांनी अभ्यास करून त्याचा इतिहास एकत्रितपणे मांडण्याचे महत्त्वाचे काम नवीन म्हात्रे यांनी केले आहे.प्राचीन काळापासून मध्ययुगीन काळापर्यंत चौलचा उल्लेख अनेक ऐतिहासिक नोंदींमध्ये आढळतो. शिलालेख, ताम्रपट आणि उत्खननातून मिळालेल्या अवशेषांमधून या गावाच्या इतिहासाचे पुरावे मिळतात. याशिवाय व्यापाराच्या निमित्ताने चौलला भेट देणाऱ्या परदेशी व्यापारी आणि प्रवाशांनीही आपल्या नोंदींमध्ये या बंदराचा उल्लेख केला आहे. या सर्व साधनांचा अभ्यास करून लेखकाने चौलचा इतिहास मांडला आहे. विविध संदर्भ, प्रवासवर्णने आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर लेखकाने आपले निष्कर्ष काढल्याचे पुस्तकाच्या प्रत्येक प्रकरणातून जाणवते..पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणात चौलच्या भौगोलिक रचनेची माहिती दिली आहे. आज चौल आणि रेवदंडा परिसराचे जे स्वरूप दिसते, ते प्राचीन काळात वेगळे होते. प्रा. विश्वास गोगटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या उत्खननातून ही बाब समोर आली आहे. आज चौल गाव थेट समुद्रकिनाऱ्यावर नसले; तरी सुमारे १८०० ते २००० वर्षांपूर्वी सातवाहन काळात ते समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेले होते. त्या वेळी चौलच्या उत्तरेकडील पालव गावापासून दक्षिणेकडे बागमळा, समर्थवाडी, रामेश्वर मंदिर आणि काटकर आळीपर्यंत समुद्रकिनारा पसरलेला होता. त्यामुळे अलिबागच्या दिशेने येणाऱ्या बोटी पालवमार्गे रामेश्वर मंदिर आणि काटकर आळीपर्यंत पोहोचत असाव्यात. या परिसरात समुद्र मागे हटल्यामुळे काही भाग कोरडा पडल्याचेही दिसून येते. आंग्रे यांच्या काळात या भागातून बोटी येत असल्याचे उल्लेखही लेखकाला मिळाले आहेत.कोकणातील अनेक ठिकाणी नद्या समुद्राला मिळतात. अशा ठिकाणी नदीच्या मुखासमोर वाळूचा लांब पट्टा तयार होतो. त्याला स्थानिक भाषेत ‘दांड’ म्हणतात. पश्चिम किनारपट्टीवर बागमांडला, केळशी आणि आंजर्ले येथे असे दांड तयार झाले आहेत. चौलमधील काटकर आळी परिसरातही उत्खनन झाले असून, तेथे सुमारे १८०० ते २००० वर्षांपूर्वीचे अवशेष सापडले आहेत. डेक्कन कॉलेजने केलेल्या उत्खननाचा संदर्भ लेखकाने पुस्तकात अनेक ठिकाणी दिला आहे. त्यामुळे चौलच्या प्राचीन भौगोलिक रचनेचा आणि तत्कालीन व्यापारी महत्त्वाचा अभ्यास करण्यासाठी या उत्खननाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.चौल बंदराचा उल्लेख असलेले अनेक ऐतिहासिक संदर्भ डॉ. श्रीकांत प्रधान, डॉ. अभिजित दांडेकर आणि डॉ. शिवेंद्र काडगावकर यांनी प्रकाशित केलेल्या संदर्भग्रंथांमधून मिळतात. उत्खननानंतरच्या अभ्यासासाठी या संदर्भांचा उपयोग झाला आहे. पुस्तकाच्या दुसऱ्या प्रकरणात लेखकाने चौलचा उल्लेख असलेले शिलालेख आणि ताम्रपट यांचे छायाचित्रण, त्यांचे लिप्यंतर आणि संदर्भ दिले आहेत. त्यानंतरच्या प्रकरणात चौलच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची माहिती मांडली आहे. यातून एकेकाळी महत्त्वाचे व्यापारी बंदर म्हणून चौलची असलेली ओळख स्पष्ट होते..Premium|Kushal Badrike Acting Journey : शेवटची अभिनय स्पर्धा ठरली कुशल बद्रिके यांच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट.चौल परिसराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे वेगवेगळ्या कालखंडांत विविध धर्मांचे अस्तित्व होते. त्याचे पुरावे आजही या परिसरात पाहायला मिळतात. चौलजवळील हिंगुळजा आणि वाघजाई लेणी समूह, रेवदंडा येथील ज्यू प्रार्थनास्थळ (सिनेगॉग) आणि परिसरातील अनेक हिंदू मंदिरे या इतिहासाची साक्ष देतात. सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी रेवदंडा परिसरात वाळूचा पट्टा तयार होण्यास सुरुवात झाली असावी. त्यानंतर हळूहळू येथे वस्ती निर्माण झाली. पुढे पोर्तुगिजांनी या वाळूच्या पट्ट्यावर किल्ला बांधला.चंपावतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील विविध मंदिरे आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या धार्मिक परंपरा. चौलमध्ये चंपावती, भगवती, शीतळादेवी, हिंगुळजा आणि महाकाली या देवींची मंदिरे आहेत. तसेच महादेव आणि विष्णू यांचीही अनेक मंदिरे आहेत. शैव, वैष्णव, गणेश आणि शक्तिदेवतांच्या उपासनेची परंपरा या परिसरात वेगवेगळ्या काळात अस्तित्वात होती. लेखकाने या मंदिरांची केवळ यादी दिलेली नाही; तर संबंधित देवतांविषयीच्या लोककथाही पुस्तकात मांडल्या आहेत. ऐतिहासिक स्थळांचा अभ्यास करताना या लोककथांना विशेष महत्त्व असते. त्यातून त्या परिसरातील श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक जीवनाची माहिती मिळते.प्राचीन काळापासून अलीकडच्या काळापर्यंतचा इतिहास मांडताना लेखकाने विविध राजवटी, राजकीय घडामोडी, सामाजिक स्थित्यंतरे आणि परिसरात काळानुसार झालेले बदल यांचा समतोल साधला आहे. विशेष म्हणजे इतक्या विस्तृत विषयाची मांडणी करताना त्यांनी विषयाची सलगता कायम ठेवली आहे. प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचीन आणि सध्याच्या काळाला योग्य स्थान देत चौलचा इतिहास समजावून सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे..एकविसाव्या शतकात वाढते नागरीकरण आणि विविध सांस्कृतिक बदलांमुळे या परिसराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. कारखानदारी, व्यापार आणि पर्यटनाच्या वाढीमुळे इतर राज्यांतून येथे येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक संस्कृती आणि ऐतिहासिक वारशाची मुळे जपणे गरजेचे आहे. मात्र, हे करताना कोणताही अभिनिवेश न बाळगता उपलब्ध पुरावे आणि संदर्भांच्या आधारे वास्तववादी इतिहास मांडणे आवश्यक असते. नवीन म्हात्रे यांच्या लेखनात हे वैशिष्ट्य ठळकपणे जाणवते. आज चौल आणि रेवदंडा परिसरातील अनेक ऐतिहासिक अवशेष नारळ आणि सुपारीच्या बागांमध्ये झाकले गेले आहेत. त्यातील अनेक वास्तूंची अवस्था अत्यंत खराब आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची गरज आहे. चौलमधील विविध ऐतिहासिक स्थळांची माहिती यापूर्वी काही लेख आणि संदर्भग्रंथांमधून समोर आली असली, तरी चौलचा इतिहास, व्यापारी महत्त्व, लोककथा, मंदिरे आणि ऐतिहासिक वास्तूंची माहिती एकत्रितपणे देणारे हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचे ठरते. एकूणच ‘प्राचीन चौल : व्यापारी बंदराचा इतिहास’ हे पुस्तक केवळ एका गावाचा इतिहास सांगत नाही; तर कोकणच्या प्राचीन व्यापारी, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाचीही ओळख करून देते. संशोधनपूर्ण मांडणी, विविध ऐतिहासिक संदर्भ आणि स्थानिक परंपरांचा घेतलेला वेध यांमुळे इतिहासाचे अभ्यासक, संशोधक आणि चौलच्या वारशाविषयी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या वाचकांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल. त्याचबरोबर चौल आणि रेवदंडा परिसरातील दुर्लक्षित ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाची जाणीव निर्माण करण्याचे कामही हे पुस्तक निश्चितच करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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