Premium|Ancient Indian Astronomy : ऋग्वेदातील खगोलीय उल्लेखांपासून आधुनिक अंतराळ संशोधनापर्यंत भारताचा थक्क करणारा प्रवास

सम्राट कदमअंतराळ हा मानवाचा कुतूहलाचा विषय. भारतात प्राचीन काळापासून खगोलशास्त्राचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे खगोलशास्त्र शतकानुशतके चालत आलेली समृद्ध ज्ञानपरंपरा आहे. ऋग्वेदातही खगोलीय उल्लेख आढळून आले आहेत. काळ बदलला, विज्ञान-तंत्रज्ञानात प्रगती झाली आणि भारताने पारंपरिक खगोलज्ञानापासून आधुनिक अंतराळ संशोधनापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास केला. २३ ऑगस्ट हा दिवस भारतात राष्ट्रीय अंतराळ दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त जाणून घेऊ या भारताच्या अंतराळक्षेत्रातील प्रवासाविषयी....खगोलशास्त्र व गणितातील प्राचीन व मध्ययुगीन भारतइसवी सन पूर्व १५०० ते १००० (वैदिक काळ) : ऋग्वेद आणि वेदांग ज्योतिष यांमध्ये सूर्य, चंद्र, ग्रह आणि नक्षत्रांच्या गतीचे निरीक्षण करून कालमापन (पंचांग) करण्याची पद्धत विकसित झाली.इसवी सन ४७६-५५० : आर्यभट्टाने आर्यभटीय या ग्रंथाची रचना केली. पृथ्वी गोल असून ती स्वतःच्या अक्षाभोवती फिरते, त्यामुळे रात्र व दिवस होतात, हे त्यात सांगितले. ग्रहण राहू-केतूंमुळे लागत नाही, तर सावली पडल्यामुळे लागते हे वैज्ञानिक कारण स्पष्ट केले.इसवी सन पूर्व ५०० : वेदांग ज्योतिष ग्रंथ लिहिला गेला. यात विषुववृत्त, सूर्य-चंद्राच्या गतीवर आधारित खगोलीय गणिताचे नियम मांडले.इ.स. ५०५-५८७: वराहमिहिरने पंचसिद्धान्तिका आणि बृहत्संहिता या ग्रंथांची रचना केली. ग्रीक व भारतीय खगोलशास्त्राचा तौलनिक अभ्यास मांडला.इ.स. ५९८-६६८: ब्रह्मगुप्त याने लिहिलेल्या ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त या ग्रंथात पृथ्वी सर्व गोष्टींना स्वतःकडे आकर्षित करते हा सिद्धांत मांडला..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६.इ.स. १११४-११८५ : सिद्धान्तशिरोमणी या ग्रंथात भास्कराचार्य द्वितीय याने ग्रहांच्या कक्षा आणि गतीची अचूक माहिती दिली.आधुनिक भारत१९६२ : डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्चची (INCOSPAR) स्थापना झाली.१९६३ : केरळमधील थुंबा येथून नाइके-अपाचे या भारताच्या पहिल्या साउंडिंग रॉकेटचे यशस्वी उड्डाण केले गेले.१९६९ : १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोची अधिकृत स्थापना झाली.१९७२ : स्वतंत्र अंतरिक्ष विभागाची (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस) स्थापना करून इस्रो त्याच्या अखत्यारीत आणले गेले.१९७५ : १९ एप्रिल १९७५ला आर्यभट्ट हा भारताचा पहिला उपग्रह सोव्हिएत युनियनच्या मदतीने अंतराळात प्रक्षेपित करण्यात आला.१९८० : १८ जुलै १९८० रोजी भारताने स्वतः तयार केलेल्या एसएलव्ही - ३ या प्रक्षेपकाद्वारे रोहिणी (आरएस - १) उपग्रह यशस्वीरित्या कक्षेत स्थापित केला.१९८३ : इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट सिस्टीम (INSAT) मालिकेची सुरुवात झाली. यामुळे दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडली.१९८४ : ३ एप्रिल १९८४ रोजी सोव्हिएत मिशनद्वारे अंतराळात जाणारे राकेश शर्मा हे पहिले भारतीय ठरले.१९९३/१९९४ : पोलर सॅटेलाइट लाँच व्हेइकलचे (पीएसएलव्ही) पहिले यशस्वी उड्डाण. हे इस्रोचे सर्वात विश्वासू रॉकेट ठरले..२००१ : जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट लाँच व्हेइकलचे (जीएसएलव्ही) पहिले यशस्वी उड्डाण. यामुळे भारताला वजनदार उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची क्षमता मिळाली.२००८ : २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी चंद्रयान-१ ही भारताची पहिली चांद्रमोहीम सुरू झाली. या मोहिमेतून चंद्रावर पाण्याच्या रेणूंचा शोध लावून जगभरात इतिहास रचला.२०१३ : भारताची पहिली मंगळ मोहीम ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सुरू झाली. पहिल्याच प्रयत्नात मंगळाच्या कक्षेत पोहोचणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला.२०१५ : ॲस्ट्रोसॅट ही भारताची पहिली अंतराळ वेधशाळा प्रक्षेपित केली गेली.२०१६ : नाविक (NaVIC - IRNSS) ही भारताची प्रादेशिक नॅव्हिगेशन उपग्रह यंत्रणा पूर्ण झाली.२०१७ : १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पीएसएलव्ही-सी३७द्वारे एकाच प्रक्षेपणात १०४ उपग्रह अंतराळात सोडून इस्रोने जागतिक विक्रम नोंदवला.२०१९ : २२ जुलै २०१९ रोजी चांद्रयान-२ मोहीम प्रक्षेपित करण्यात आली. या मोहिमेचे ऑर्बिटर यशस्वीरित्या कक्षेत प्रस्थापित झाले.२०२३ : २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी चांद्रयान-३ मोहिमेअंतर्गत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला.२०२३ : २ सप्टेंबर २०२३ रोजी सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य-एल१ या भारताच्या पहिल्या अंतराळ मोहिमेअंतर्गत रॉकेट एल१ पॉइंटवर यशस्वीरित्या लाँच करण्यात आले.२०२४ : २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गगनयान मोहिमेसाठी भारतीय अंतराळवीरांच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली. त्यामध्ये प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप आणि शुभांशू शुक्ला यांचा समावेश आहे.२०२५ : भारताचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांनी ॲक्सिओम-४ (Axiom-4) मोहिमेअंतर्गत जून-जुलै २०२५मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात १८ दिवस यशस्वी वास्तव्य केले. राकेश शर्मा यांच्यानंतर अंतराळात जाणारे आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पाऊल ठेवणारे ते पहिले भारतीय ठरले.२०२६ : १८ जुलै २०२६ रोजी स्कायरूट एरोस्पेस या भारतीय खासगी कंपनीने विकसित केलेल्या विक्रम-१ या देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेटचे श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. मिशन आगमन असे नाव असलेल्या या मोहिमेद्वारे पेलोड्स ४५० किलोमीटर अंतरावरील कक्षेत स्थापित करण्यात आले..संदर्भ१. A Brief History of Indian Astronomy, डॉ. के. डी. अभ्यंकर२. Aryabhatiya of Aryabhata,के. व्ही. शर्मा आणि के. एस. शुक्ला३. https://civilspedia.com/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.