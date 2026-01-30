Premium|Annapurna Base Camp: विस्मयकारक अन्नपूर्णा, हिमालयाच्या कुशीतला स्वप्नप्रवास

साप्ताहिक

Himalayan Trekking: अन्नपूर्णा बेस कॅम्प ट्रेक हा केवळ प्रवास नसून तो मानसिक आणि शारीरिक कसोटी आहे. डॉ. मनीषा देशमुख यांनी नेपाळमधील अन्नपूर्णा बेस कॅम्पपर्यंत केलेला हा अविस्मरणीय प्रवास अनुभवांनं भरलेला होता.
- डॉ. मनीषा देशमुख
ताडापाणीला पोहोचेपर्यंत सायंकाळ झाली होती आणि पुन्हा धुकं पडलं व पाऊस सुरू झाला. शारीरिक ताकद आणि मानसिक खंबीरपणाची कसोटी सुरू होती. पण प्रत्येक नवीन ठिकाणी पोहोचलो, की थकवा नाहीसा होत असे आणि पुढच्या दिवसाची उत्सुकता जागी होत असे. मजल दरमजल करत अखेर अन्नपूर्णा बेस कॅम्पकडे पोहोचण्याचा दिवस उजाडला. आकाश स्वच्छ निळंशार होतं. हळूहळू जवळ येणारे हिमाच्छादित डोंगर जणू आम्हाला साद घालत होते.

