Premium|Annapurna Base Camp: विस्मयकारक अन्नपूर्णा, हिमालयाच्या कुशीतला स्वप्नप्रवास

ताडापाणीला पोहोचेपर्यंत सायंकाळ झाली होती आणि पुन्हा धुकं पडलं व पाऊस सुरू झाला. शारीरिक ताकद आणि मानसिक खंबीरपणाची कसोटी सुरू होती. पण प्रत्येक नवीन ठिकाणी पोहोचलो, की थकवा नाहीसा होत असे आणि पुढच्या दिवसाची उत्सुकता जागी होत असे. मजल दरमजल करत अखेर अन्नपूर्णा बेस कॅम्पकडे पोहोचण्याचा दिवस उजाडला. आकाश स्वच्छ निळंशार होतं. हळूहळू जवळ येणारे हिमाच्छादित डोंगर जणू आम्हाला साद घालत होते..अ न्नपूर्णा बेस कॅम्प... बरेच दिवस हे तीन शब्द माझ्या अंतरंगात रुंजी घालत होते, पण म्हणावी तशी मनाची तयारी होत नव्हती. तसंही कुठलाही ट्रेक म्हटला, की तो आधी मनातूनच सुरू होतो. एकदा ट्रेकिंगचा विचार मनात पक्का झाला, की मग फिटनेसचा विचार जोर पकडतो. मग ठरवून टाकलं, की २०२५च्या ऑक्टोबरमध्ये हा ट्रेक करायचा. मग मी कामाला लागले. या ट्रेकची सगळी माहिती गोळा केली, आणि लवकरच एक छान ग्रुपही जमला.आता सुरू झाले फिजिकल फिटनेसचे प्रयत्न. तशी मी फिटनेसबद्दल वर्षभरच जागरूक असते, पण अन्नपूर्णासाठी वेगळी तयारी लागणार होती. कारण तिथं मुख्यतः पायऱ्या आहेत आणि अल्टिट्यूडही जास्त आहे. म्हणजेच उंचीवर ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे दमछाक जास्त होते. मी यापूर्वीही बरेच कॅम्प आणि ट्रेक्स केले आहेत, पण प्रत्येक ट्रेकनंतर वाटतं, की थोडी अजून तयारी करायला हवी होती. त्यामुळे या ट्रेकची आधीच व्यवस्थित तयारी करायची, अशी पक्की खूणगाठ बांधली..माझी मुलगी मयुरी हिचं जिम असल्यामुळे मी तशीही वर्षभर जिम ट्रेनिंग करतेच. जोडीला पायाचे आणि कमरेचे आणि त्याचबरोबर खांद्यांचे व पाठीचेही व्यायाम काटेकोरपणे करायला सुरुवात केली. शिवाय व्यायामाबरोबरच खाण्याकडंही लक्ष दिलं. डोळ्यांसमोर एखादं लक्ष्य असेल, तर त्यासाठी काम करण्याची मजा काही औरच असते. शिवाय तयारीसाठी मी सिंहगड सहा ते सात वेळा चढले आणि उतरले.बघता बघता शेवटचा आठवडा आला. आमची इतर तयारीही जोरात सुरू झाली आणि निघायचा दिवस उगवला. आम्ही अन्नपूर्णाच्या दिशेनं मार्गस्थ झालो. नेमकं तेव्हाच मोंथा या वादळानं भारत आणि नेपाळमध्ये धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली होती. ऑक्टोबरमध्ये कधी नव्हे तो सतत पाऊस पडत होता, पण आम्ही आता मागं हटणार नव्हतो..काठमांडूला पोहोचलो, तर सगळीकडं वादळी हवा, ढग आणि पाऊस. दुसऱ्या दिवशीही तेच. पोखराची फ्लाइट एकदाची निघू देत, असा धावा करत आमची स्वारी एअरपोर्टला पोहोचली. आणि आमची फ्लाइट वेळेवर निघाली! त्यानंतरच्या बऱ्याच फ्लाइट्स तासन्तास अडकून पडल्या, असं ऐकण्यात आलं. आमचा ट्रेक पोखरापासूनच सुरू होणार होता आणि पुढच्या टप्प्यापर्यंत वेळेत पोहोचणं महत्त्वाचं होतं. म्हणून लगेचच चालायला सुरुवात केली. पाऊस सतत सुरूच होता. पावसातच पुढचा स्टॉप गाठला.हिमालयात ट्रेकची किमया अशी असते, की इथं कुठलाही नकारात्मक विचार माझ्या मनाला शिवतही नाही. मला एकदाही असं वाटलं नाही, की पाऊस थांबलाच नाही तर काय, काहीच दिसलं नाही तर काय वगैरे. तिथला निसर्ग इतका देखणा आणि मनाला भावणारा असतो, की जे आहे तेच खूप आपलंसं वाटतं. आतापर्यंतच्या ट्रेक्समध्ये हेमकुंडच्या परतीच्या प्रवासापलीकडं मला कधीच पाऊस लागला नव्हता. त्यामुळे पावसाची एक अनामिक भीती मनात होती. भिजलो तर काय, बूट ओले झाले तर काय, रस्ता दिसला नाही तर काय... पण या ट्रेकनं ती सगळी भीती घालवली. सगळे उपाय करूनही पूर्ण भिजत होतोच, पण त्याचं अजिबात वाईट वाटलं नाही. अतिशय रम्य, ओल्याचिंब वातावरणात, धुक्यानं वेढलेल्या अप्रतिम जंगलांतून आम्ही चालत होतो. जणू काही अवतार सिनेमातल्या जंगलातून चालत आहोत असं वाटत होतं. ठिकठिकाणी धबधबे आणि अधूनमधून धुक्यातून आपलं अस्तित्व दाखवणारी हिमालयाची उत्तुंग शिखरं आम्हाला मंत्रमुग्ध करत होती..पुनहिलचा तो जादुई क्षणया ट्रेकमधल्या सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक म्हणजे पहाटेची पुनहिल चढाई. थेट अन्नपूर्णा गाठण्याऐवजी आम्ही पुनहिलमार्गे अन्नपूर्णा बेस कॅम्पचा मोठा मार्ग निवडला होता. त्यामुळे चांगलं अॅक्लमटायझेशन झालं. प्रवास कठीण झाला खरा, कारण अधिक स्टॅमिना आणि सहनशक्तीची गरज होती. असंख्य डोंगर चढलो-उतरलो. कधी त्यांच्याभोवती फिरत अन्नपूर्णाचं वैभव चहुबाजूंनी विस्मयचकित होऊन पाहत होतो.घोरेपाणीहून पहाटे चार वाजता, मिट्ट काळोखात आम्ही निघालो. डोक्यावर हेडटॉर्च, अंगावर रेनकोट. अजूनही पाऊस आणि ढग होते. सूर्यदेवता दर्शन देतील का याची कुणालाच खात्री नव्हती. पण माझ्या मनात कुठलाही संभ्रम नव्हता. जायचंच हे मनाशी पक्क ठरलं होतं! आणि निसर्गानं जणू आमच्यासाठी वेगळीच योजना आखली होती. आम्ही चढायला लागलो, तसं ढगांचे पडदे हळूहळू सरकू लागले आणि हिमाच्छादित शिखरं दिसू लागली. वर पोहोचल्यावर एकीकडे पर्वतमाला आणि दुसरीकडे ढगांनी वेढलेली दरी, असं अप्रतिम ३६० अंशांचं दृश्य समोर होतं. आणि तेवढ्यात सोनेरी किरणांचा सडा घालत सूर्य उगवला! एकामागोमाग एक अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे अशी शिखरं उजळू लागली. आम्ही अवाक होऊन निसर्गाचा हा अद्भुत सोहळा पाहत होतो. पाय निघत नव्हते, पण पुढचा टप्पा वेळेत गाठायचा होता..त्या दिवशी चांगलेच दमलो होतो. ताडापाणीला पोहोचेपर्यंत सायंकाळ झाली होती आणि पुन्हा धुकं पडलं व पाऊस सुरू झाला. शारीरिक ताकद आणि मानसिक खंबीरपणाची कसोटी सुरू होती. पण प्रत्येक नवीन ठिकाणी पोहोचल्यावर थकवा नाहीसा होत असे आणि पुढच्या दिवसाची उत्सुकता जागी होत असे. मजल दरमजल करत अखेर अन्नपूर्णा बेस कॅम्पकडे पोहोचण्याचा दिवस उजाडला. आकाश स्वच्छ निळंशार होतं. हळूहळू जवळ येणारे हिमाच्छादित डोंगर जणू आम्हाला साद घालत होते.बेस कॅम्पला पोहोचलो, तेव्हा तापमान उणे आठ अंशांपर्यंत खाली गेलं होतं आणि हिमवृष्टी सुरू झाली होती. हात लावता येईल इतक्या जवळ अन्नपूर्णा शिखर समोर उभं होतं. आम्हा सगळ्यांना अन्नपूर्णाच्या कुशीत असल्यासारखं वाटत होतं. आम्ही पौर्णिमेच्या रात्री पोहोचायचा प्लॅन आखला होता. हिमवृष्टीनंतर आकाश स्वच्छ झालं आणि पूर्ण चंद्र उगवला. चंद्रकिरणांत न्हाऊन निघालेलं ते भव्यदिव्य अन्नपूर्णाचं शिखर जादुई, गूढ आणि रहस्यमय वातावरण निर्माण करत होतं. निसर्गाचं हे विराट रूप माणसाला पूर्णपणे निःशब्द करून टाकतं. आणि त्या क्षणी मला जाणवलं, की हा फक्त ट्रेक नाही, तर ही माझ्या कणखरपणाची कसोटी आहे, निसर्गाबरोबरच्या आपल्या घट्ट नात्याची पावतीही आहे..चांगला फिटनेस असलेली कुणीही व्यक्ती हा ट्रेक करू शकते, पण फिटनेसमध्ये नियमितता आवश्यक आहे. वर्षभर काहीतरी फिजिकल ट्रेनिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. धावणं, पोहणं, अधूनमधून टेकडी चढणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हे व्यायाम प्रकार उत्तम ठरतात. विशेषतः वयाच्या चाळिशीनंतर तर हे अत्यावश्यकच आहे. योग्य तयारी करून गेल्यामुळेच तिथं शेकडो पायऱ्या चढून-उतरूनही मला पाय दुखणं, गुडघेदुखी असा कसलाही त्रास झाला नाही. वेगवेगळ्या वयाचे विदेशी ट्रेकर्सही यादरम्यान भेटले. त्यांचा फिटनेस तर कमालच होता. कित्येक वयस्कर मंडळी काठ्यांशिवाय चालत होती. ते आयुष्यभर नियमित शारीरिक तंदुरुस्ती जपत आलेले होते, हे स्पष्टपणे दिसत होतं.हिमालयाची किमया वर्णनातीत आहे. हा संपूर्ण परिसरच अत्यंत मनमोहक आहे. सर्व निसर्गप्रेमींनी हा ट्रेक नक्कीच करायला हवा. हिमालय आपल्याला पुन्हा पुन्हा साद घालतो, त्याची उत्तुंगता आपल्याला नम्र करते, त्याचं सौंदर्य प्रेरणा देतं, आणि त्याची स्थितप्रज्ञता आपल्याला अंतर्मुख करते.डॉ. मनीषा देशमुख पुणेस्थित डॉक्टरव हौशी ट्रेकर आहेत.. 