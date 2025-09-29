Premium|Artificial Intelligence चा जन्म व बाल्यावस्थेपासून आजपर्यंतचे संक्रमण कसे झाले..?

डॉ. आनंद ज. कुलकर्णीआर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर आज शेती, रस्ते व विमान वाहतूक, स्मार्ट होम्स, खेळ, उत्पादन, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आधारे संरक्षण ही प्रत्येक देशाची प्राथमिक गरज ठरत आहे. आज कित्येक कंपन्यांतील नोकऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे धोक्यातदेखील आलेल्या आहेत. पण त्याचबरोबर नवनवीन उद्योग आकार घेत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजेच साधारणपणे २०२२मध्ये चॅट जीपीटी अस्तित्वात आले आणि संपूर्ण जगाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व लक्षात येऊ लागले. ज्याच्याकडे मोबाईल फोन आहे, ती प्रत्येक व्यक्ती आज कळत नकळत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहेच, पण ते प्रगल्भ होण्याकरिता लागणारा डेटादेखील तयार करत आहे. हे देवाणघेवाणीचे नाते दिवसागणिक अधिक मजबूत होत आहे. आज जवळजवळ सर्व क्षेत्रांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर अनिवार्य होताना दिसत आहे. त्याच्या वापराचे सर्व आयामदेखील बदलत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जन्म व बाल्यावस्थेपासून आजपर्यंतच्या उभारीच्या काळापर्यंतचे संक्रमण अत्यंत रंजक व चित्तवेधक आहे. त्याचा आढावा इथे घेऊ..ऑटोमेशनची सुरुवातसाधारणपणे १७६० ते १८२० हा काळ पहिल्या औद्योगिक क्रांतीचा मानला जातो. त्यावेळी ऑटोमेशन ही संकल्पना उदयास आली, ज्याकरवी उत्पादन क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेप कमी करून जास्तीत जास्त उत्पादन करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला. पहिल्या महायुद्धानंतर सेन्सर्सवर आधारित ऑटोमेशनने जोर पकडला होता. त्यावेळीदेखील कमीतकमी संसाधनांत जास्तीतजास्त उत्पादन करून जागतिक बाजारात आपला माल विकण्यावर भर देण्यात येत होता. साधारणपणे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतर ऑटोमेशनचे महत्त्व जगातील जवळजवळ सर्व तत्कालीन विकसित आणि विकसनशील देशांना पटले होते. त्यादृष्टीने पावलेही टाकली जात होती. कॉम्प्युटरचा वापरही १९४०नंतर वाढू लागला होता.याच काळात म्हणजे १९५०मध्ये डॉ. ॲलन ट्युरिंग या ब्रिटिश गणितज्ञाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या माइंड या नियतकालिकात ‘कॉम्प्युटिंग मशिनरी ॲण्ड इंटेलिजन्स’ या मथळ्याखाली लिहिलेल्या लेखात इंटेलिजन्ट मशिन्स तयार करण्याची संकल्पना मांडली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, मानव ज्याप्रमाणे अनुभवातून शिकतो आणि त्याआधारे समस्या सोडवतो व निर्णय घेतो, तसेच एखादे मशिनसुद्धा मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शिकू शकते व समस्या सोडवू शकते. परंतु, त्याकाळी यासाठी दोन प्रमुख अडथळे होते.पहिला अडथळा म्हणजे कॉम्प्युटरच्या प्रचंड किमती. म्हणजे अगदी एका कॉम्प्युटरचे महिन्याचे भाडेसुद्धा त्याकाळी कोट्यवधी रुपयांहून अधिक होते. आणि दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे तत्कालीन कॉम्प्युटर गणित सोडवू शकत होता, पण प्रोग्रॅम कोड तसेच गणिताची उत्तरे लक्षात ठेवण्याची क्षमता त्याच्याकडे नव्हती. त्यामुळे या संकल्पनेला खास प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु, डॉ. ट्युरिंग यांच्या संकल्पनेच्या धर्तीवरच थिंकिंग मशिन्स ही संकल्पना अमेरिकेत तसेच युरोपमध्ये मूळ धरू लागली होती. त्याचा आवाका यंत्रमानव व ऑटोमॅटिक मशिन्सपर्यंत मर्यादित होता. .पुढे डॉ. ट्युरिंग यांचे १९५४मध्ये अवघ्या ४१व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर १९५६मध्ये अमेरिकेतील हॅनोवर शहरातील डार्टमाऊथ कॉलेजमधील प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. जॉन मॅकार्थी यांनी थिंकिंग मशिन्सवर विचारमंथन करण्यासाठी आठ आठवड्यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले. त्यामध्ये जगातील विविध क्षेत्रांतील १० आघाडीच्या गणितज्ञांना, कॉम्प्युटर क्षेत्रातील प्राध्यापकांना व अर्थशास्त्रज्ञांना निमंत्रित केले होते. थिंकिंग मशिन्स म्हणजे यंत्रमानव व ऑटोमॅटिक मशिन्स या संकल्पनेच्यापुढे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणून त्यांनी कार्यशाळेचे नामकरण करताना तटस्थ, पण तत्कालीन सीमांपलीकडे क्षितिज विस्तारणारे नाव देण्याचा विचार केला, जेणेकरून विचारमंथनाचा आवाका आपोआप वाढण्यास मदत झाली. त्यानुसार कार्यशाळेचे ‘डार्टमाऊथ समर प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ असे नामकरण करण्यात आले.निवडक शास्त्रज्ञ वगळता उपस्थिती विखुरलेली होती, परंतु मशिनला शिकवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विकसित करण्याची गरज असल्याचे सर्वांनी एकमताने मान्य केले. महत्त्वाचे म्हणजे, या कार्यशाळेत ॲलन न्यूवेल, क्लीफ शॉ आणि हरबर्ट सायमन यांनी ‘लॉजिक थिओरिस्ट’ या मानवी बुद्धिमत्तेच्या अनुकरणाच्या आधारावर साधी गणिते सोडवणाऱ्या कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमचे प्रात्यक्षिक दाखवले. येथूनच पुढील सुमारे दोन दशकांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील संशोधनाचा पाया रचला गेला. पुढील काळात इतर तंत्रज्ञानांप्रमाणे कित्येक चढ-उतार आले.. इंटेलिजन्ट बॉट्सअमेरिकेच्या बोस्टन येथील मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधील १९६३मध्ये स्थापन झालेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रयोगशाळेचे या प्रवासात मोठे योगदान आहे. या प्रयोगशाळेत आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे जनक मानल्या जाणाऱ्या डॉ. जोसेफ वेईझेनबम यांनी १९६४ ते १९६६ या काळात तयार केलेले एलायझा नावाचे इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेअर एक उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. हे सॉफ्टवेअर एखाद्याने टाइप केलेल्या वाक्यातील ठरावीक शब्दांवरून त्याच्या आशयाचा अंदाज लावून उत्तर देते. अर्थात त्याकाळी अत्यंत कमी शब्दसंग्रहाच्या मदतीने एलायझा काम करत असे. आता मात्र त्याचे मोबाईल ॲपसुद्धा उपलब्ध आहे, आणि त्याचा उपयोग एकटेपणा कमी करण्यासाठी व मानसिक रोगनिवारणासाठी मदतनीस म्हणून होत आहे.आता तर ‘सिरी’ तसेच ‘ॲलेक्सा’ असे इतर अधिक प्रगल्भ इंटेलिजन्ट बॉट्स मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. एलायझा आणि इतर काही इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेअर्सच्या यशामुळे पुढे डार्पा या अमेरिकी लष्कराशी संबंधित संस्थेने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून एखाद्या लिपीचे दुसऱ्या लिपीत रूपांतर करणे, भाषांतर करणे, माहितीच्या विश्लेषणाचा वेग वाढवणे इत्यादींसाठी प्रचंड निधी उपलब्ध करून दिला. पुढे १९७०च्या आसपास एक्स्पर्ट सिस्टिम्सचा उदय झाला. अशा सिस्टिम्स म्हणजे ठरावीक विषयांच्या संबंधित विविध तज्ज्ञांकडून माहिती गोळा करून जर-तरचे नियम केले जातात. त्यानुसार प्रत्येक परिस्थितीप्रमाणे तर्क व अनुमान लावले जाते. तर्काच्या वैधतेनुसार एक्स्पर्ट सिस्टीममध्ये योग्य बदल करून त्याची प्रगल्भता वाढवली जाते. अशा तत्कालीन निवडक एक्स्पर्ट सिस्टिम्सपैकी प्रमुख उदाहरण म्हणजे ‘मायसिन’.आज उपलब्ध असलेल्या पाणी व वीज वितरण, वित्त व अर्थव्यवस्था अशा अनेक क्षेत्रांतील एक्स्पर्ट सिस्टिम्सच्या यशाचा पाया ५० वर्षांपूर्वी रचला गेला. या एक्स्पर्ट सिस्टिम्सचे यश व उपयोग पाहता १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला जपान सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संबंधित संशोधन वाढवण्यासाठी ‘फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर प्रोजेक्ट’ सुरू केला. त्यासाठी त्याकाळी शेकडो अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यासाठी जगभरातून नावाजलेले कॉम्प्युटर व गणितज्ञांना जपानमध्ये बोलावले गेले. हाच तो काळ होता, जेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा मोठा प्रचार झाला, पण हाताला फारसे काही लागले नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मानवाशी स्पर्धा करण्यात तोकडे पडले, ते केवळ एक मिथ्या असल्याचे चित्र उभे राहू लागले. त्यामुळे जगभरातील विविध देशांच्या सरकारांनी मदतीचा हात आखडता घेतला. जपानच्या या प्रोजेक्टमधून मात्र शेकडो जपानी शास्त्रज्ञांची फौजच उभी झाली, ज्यांनी पुढे जपानच्या प्रगतीत मोलाचा हातभार लावला..Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड. एआयच्या संशोधनावर भरजगातील मोठ्या कंपन्या, जसे आयबीएम, ड्रॅगन सिस्टिम्स, मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात संशोधनावर प्रचंड भर देत होत्या. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस आयबीएमने तयार केलेल्या डीप-ब्लू नावाच्या बुद्धिबळाच्या आर्टिफिशियल खेळाडूने तत्कालीन सर्वोत्कृष्ट खेळाडू गॅरी कास्पारोव्हला हरवले आणि एकच खळबळ उडाली! साधारण त्याच काळात ड्रॅगन सिस्टिम्सने एखाद्याने बोललेल्या शब्दांचे लेखी स्वरूपात किंवा लिपीत रूपांतर करणारे इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेअर मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने बाजारात आणले.एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधील डॉ. सिंथिया ब्रिझिल यांच्या टीमने तयार केलेल्या मानवी भावना समजून घेणाऱ्या ‘किस्मत’ नावाच्या रोबोचे प्रात्यक्षिक दाखवले. अत्यंत खुबीने वापरलेले सेन्सर्स, समोरील व्यक्तीच्या बोलण्यातला आशय समजून त्याला प्रतिसाद देण्याचा मिलिसेकंदापेक्षाही कमी लागलेला वेळ इत्यादींवरून कॉम्प्युटर्सच्या प्रोसेसिंगच्या वेगाचा तसेच माहिती साठवण्याच्या क्षमतेत झालेल्या कमालीच्या प्रगतीचा अंदाज संपूर्ण जगाला आला. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियातील इंटेल कॉर्पोरेशनचे सहसंस्थापक गॉर्डन मूर यांनी १९६५मध्ये कॉम्प्युटर्सच्या प्रोसेसिंगबाबत भाकीत केले होते. त्यानुसार प्रत्येकी दोन वर्षांत कॉम्प्युटर्सच्या प्रोसेसिंगचा वेग दुपटीपेक्षा जास्त गतीने वाढत होता, पण त्याचबरोबर कॉम्प्युटर्सच्या किमती अर्ध्याने कमी होत होत्या. या भाकिताचा प्रत्यय सर्वांना आला आणि आजही येत आहे.कॉम्प्युटर्स स्वस्त झाल्यामुळे ते छोट्या-मोठ्या विद्यापीठांना, प्राध्यापकांना, तसेच विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होऊ लागले. त्याचबरोबर इंटेलिजन्ट अल्गोरिदम्स तयार करता येऊ लागले. ‘डार्टमाऊथ समर प्रोजेक्ट ऑन अमेरिकी समाज मानसिकतेचे अभ्यासक जेम्स केनेडी आणि अभियंता रसेल एबेरहार्ट या दोन अमेरिकींनी पाण्यातील माशांच्या झुंडीचा अभ्यास करून त्याचे १९९५मध्ये अल्गोरिदम तयार केले. १९९६मध्ये मार्को डोरिगो या इटली येथील प्राध्यापकाने मुंग्यांवर अल्गोरिदम केले. मधमाशांच्या सामूहिक समन्वय साधण्याच्या उपजत वृत्तीचा टर्कीमधील डेव्हिस कारबोगा यांनी सखोल अभ्यास करून २००५मध्ये हनी-बी कॉलनी अल्गोरिदम तयार केले.मी स्वतः २०१३मध्ये कोहर्ट इंटेलिजन्स नावाचे लहान मुलांच्या वर्तणुकीवर आधारित अल्गोरिदम केले आहे. साधारणपणे २००५ ते २०१५ या काळात अशी शेकडो अल्गोरिदम्स अस्तित्वात आली. या काळात कॉम्प्युटरचा प्रोसेसिंग वेग म्हणावा तेवढा ताकदवान नव्हता, त्यामुळे ही अल्गोरिदम्स कमीत कमी कॉम्प्युटर प्रोसेसिंग वापरून जटिल प्रॉब्लेम्स सोडवण्यासाठी वापरली जात होती. परंतु, २०१५च्या आसपास कॉम्प्युटर्सच्या प्रोसेसिंगचा वेग वाढून किमती बऱ्यापैकी कमी होत गेल्या. डीप लर्निंगसारख्या केवळ पुस्तकी संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू लागल्या. वर्तणुकीवर आधारित अल्गोरिदम केले आहे. साधारणपणे २००५ ते २०१५ या काळात अशी शेकडो अल्गोरिदम्स अस्तित्वात आली. या काळात कॉम्प्युटरचा प्रोसेसिंग वेग म्हणावा तेवढा ताकदवान नव्हता, त्यामुळे ही अल्गोरिदम्स कमीत कमी कॉम्प्युटर प्रोसेसिंग वापरून जटिल प्रॉब्लेम्स सोडवण्यासाठी वापरली जात होती. परंतु, २०१५च्या आसपास कॉम्प्युटर्सच्या प्रोसेसिंगचा वेग वाढून किमती बऱ्यापैकी कमी होत गेल्या. डीप लर्निंगसारख्या केवळ पुस्तकी संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू लागल्या.अल्गोरिदम्सच्या या प्रगतीमुळे, तसेच कमीतकमी जागेत प्रचंड माहिती साठवणे शक्य झाल्यामुळे कॉम्प्युटरच्या डिस्कमध्ये हजारो फोटो, व्हिडिओ साठवणे, त्यांचे अत्यंत कमी वेळेत प्रोसेसिंग किंवा गरजेनुसार विश्लेषण करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे बिग डेटा प्रोसेसिंग ही एक संकल्पना उदयास आलेली आहे. त्यामध्ये अत्यंत कमी वेळात प्रचंड वेगाने उपलब्ध होणारी माहिती, जी फोटो, व्हिडिओ, लिखाण इत्यादीच्या स्वरूपात असू शकते, त्याचे कमीत कमी वेळात विश्लेषण करणे, मशिन लर्निंग अल्गोरिदम्स वापरून त्यांच्यातील विविध दुवे शोधणे शक्य होत आहे.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर आज शेती, रस्ते व विमान वाहतूक, स्मार्ट होम्स, खेळ, उत्पादन, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आधारे संरक्षण ही प्रत्येक देशाची प्राथमिक गरज ठरत आहे. आज कित्येक कंपन्यांतील नोकऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे धोक्यातदेखील आलेल्या आहेत. पण त्याचबरोबर नवनवीन उद्योग आकार घेत आहेत. सिलिकॉन चिप व त्याला लागणाऱ्या मशिनरीच्या संबंधातील उद्योग मोठी भरारी घेत आहे. भारत सरकार दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेले प्रकल्प उभे करत आहे.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी डेटाची प्रचंड गरज असते. तो प्रोसेस करण्यासाठी उच्च दर्जाचे कॉम्प्युटर्स व सर्व्हर्स लागतात. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कंपनीला ते विकत घेणे व देखभाल करणे शक्य नसते. त्यासाठी क्लाऊड कॉम्प्युटिंग व डेटा सेंटर्सचा उद्योग भरारी घेऊ लागला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर उपयुक्त ठरतो आहे. विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल लवकर होणे आवश्यक आहे.(डॉ. आनंद ज. कुलकर्णी पुणेस्थित एमआयटी वर्ल्डपिस युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे प्राध्यापक व संचालक आहेत.)---------- 