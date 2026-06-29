Premium|Artificial Intelligence Explained : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग आणि डेटा सायन्स म्हणजे नेमके काय?

डॉ. कल्याणी जोशीआज अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग आणि डेटा सायन्स यांचा व्यापक प्रमाणावर वापर होत आहे. काळाची गरज ओळखून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या तिन्ही क्षेत्रांतील शिक्षणाकडे वळण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.सध्याच्या तंत्रज्ञानप्रधान युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशिन लर्निंग (एमएल) आणि डेटा सायन्स (डीएस) ही क्षेत्रे वेगाने विकसित होत असून विविध उद्योग, व्यवसाय आणि संशोधन क्षेत्रांमध्ये त्यांचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणक किंवा यंत्रणांना मानवी बुद्धिमत्तेसारखे कार्य करण्यास सक्षम करणारे तंत्रज्ञान. यामध्ये शिकणे, तर्कशुद्ध विचार करणे, निर्णय घेणे, समस्यांचे निराकरण करणे आणि स्वतःच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे यांचा समावेश होतो. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, कॉम्प्युटर व्हिजन, रोबोटिक्स आणि एक्स्पर्ट सिस्टिम्स यांसारख्या विविध तंत्रज्ञानांचा समावेश कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये होतो. या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संगणक मानवी भाषेचा अर्थ समजू शकतात, प्रतिमा ओळखू शकतात, माहितीचे विश्लेषण करू शकतात आणि अनुभवातून शिकू शकतात..मशिन लर्निंग हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एक महत्त्वाचे उपक्षेत्र आहे. यात संगणक प्रणालींना स्पष्टपणे प्रोग्रॅम न करता डेटामधून शिकण्याची क्षमता दिली जाते. मशिन लर्निंगमध्ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी-सुपरवाइज्ड लर्निंग आणि रिइन्फोर्समेंट लर्निंग यांसारखी विविध शिक्षण प्रतिमाने वापरली जातात. या पद्धतींमुळे संगणक विविध प्रकारच्या डेटाचे विश्लेषण करून नमुने ओळखू शकतात, अंदाज बांधू शकतात आणि कालांतराने स्वतःची कार्यक्षमता सुधारू शकतात.डेटा सायन्स हे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या डेटामधून उपयुक्त माहिती आणि ज्ञान प्राप्त करण्याचे शास्त्र आहे. यामध्ये डेटा संकलन, डेटा क्लीनिंग, विश्लेषण, अर्थ लावणे आणि त्यावर आधारित निष्कर्ष काढणे यांचा समावेश होतो. डेटा सायन्सच्या मदतीने संस्था अधिक अचूक आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. सांख्यिकीय विश्लेषण, डेटा प्री-प्रोसेसिंग, फीचर इंजिनिअरिंग आणि मॉडेल मूल्यमापन ही डेटा सायन्समधील महत्त्वाची तंत्रे आहेत. मशिन लर्निंगसाठी आवश्यक असलेला पाया डेटा सायन्सद्वारे उपलब्ध करून दिला जातो.एआय, एमएल आणि डीएस यांच्या वाढत्या वापरामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपाययोजना, कार्यक्षमता आणि डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियेला चालना मिळत आहे.डॉ. कल्याणी जोशी पुणेस्थित मॉडर्न आभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राचार्या आहेत..Premium|Backstage Career Opportunities : पडद्यामागील कलाकारांसाठी डिजिटल युगात वाढती मागणी.एआय, एमएल आणि डीएसची आवश्यकताआज सोशल मीडिया, सेन्सर्स, मोबाईल उपकरणे, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि विविध डिजिटल माध्यमांमधून प्रचंड प्रमाणात डेटानिर्मिती होत आहे. या डेटामधून उपयुक्त माहिती शोधणे आणि त्याचा परिणामकारक वापर करणे ही मोठी गरज ठरत आहे. एआय, एमएल आणि डीएस यांच्या साहाय्याने संस्थांना डेटा-आधारित निर्णय घेणे, भविष्यातील प्रवृत्तींचा अंदाज बांधणे, ग्राहकांच्या गरजा समजून घेणे, कार्यक्षमतेत वाढ करणे आणि विविध प्रक्रिया स्वयंचलित करणे शक्य होते. त्यामुळे उद्योगांची उत्पादकता वाढते आणि स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येते.एआय, एमएल आणि डीएसचा विविध क्षेत्रांमधील वापर आज अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग आणि डेटा सायन्स यांचा व्यापक प्रमाणावर वापर होत आहे, याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे -आरोग्य क्षेत्रात एआय-आधारित निदान प्रणाली (डायग्नोस्टिक सिस्टिम्स) एक्स-रे, एमआरआय यांसारख्या वैद्यकीय प्रतिमांचे विश्लेषण करून रेडिओलॉजिस्ट्सना विविध रोग आणि विकृती ओळखण्यास मदत करतात. तसेच, डेटा सायन्स तंत्रांच्या साहाय्याने रुग्णांच्या वैद्यकीय नोंदी आणि इतिहासाचे विश्लेषण करून रोगांचे नमुने ओळखणे व संभाव्य परिणामांचा अंदाज बांधणे शक्य होते.वित्तीय क्षेत्रात एआय-आधारित चॅटबॉट्स आणि आभासी साहाय्यक ग्राहकांना वैयक्तिकृत आर्थिक सल्ला व सेवा पुरवतात. ई-कॉमर्स आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रात मशिन लर्निंग अल्गोरिदम ग्राहकांच्या वर्तनाचा, आवडी-निवडींचा आणि खरेदीच्या सवयींचा अभ्यास करतात. त्यावर आधारित ग्राहकांना योग्य उत्पादनांच्या शिफारसी दिल्या जातात, यामुळे ग्राहकांचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो.उत्पादन क्षेत्रात डेटा सायन्स तंत्रांचा वापर गुणवत्ता नियंत्रण, दोष शोधणे आणि उत्पादन प्रक्रियेतील नमुने व विसंगती ओळखण्यासाठी केला जातो. मशिन लर्निंग अल्गोरिदम उत्पादन नियोजन, संसाधनांचे कार्यक्षम वाटप, उत्पादकतेत वाढ आणि उत्पादन खर्चात कपात करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात..शिक्षणाच्या संधीभारतात अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये एआय, एमएल आणि डीएसमध्ये विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतात. यात मुख्यतः अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. बीई, बी.टेक., एमसीए, एम.एस्सी., एम.टेक., इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम, डिप्लोमा असे अनेक पर्याय सरकारी आणि खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. काळाची गरज ओळखून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या तिन्ही क्षेत्रांतील शिक्षणाकडे वळण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.